ПП: Кметът на Кърджали забрани честните избори

Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн забрани честните избори. Вчера той отказа да издаде разрешение на Арт инсталация, която е част от кампанията ни за набиране на доброволци за пазители на вота. Това заявиха от ПП "Продължаваме промяната" и допълниха:
„Турнето на прасето“ вече безпроблемно обиколи градовете Благоевград, Кюстендил, Враца, Монтана, Видин, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Варна, Силистра, Добрич, в неделя ще е в Бургас, а на 11 февруари трябваше да гостува в Кърджали.
Благодарение на турнето хиляди доброволци се записаха да пазят изборите.
Очевидно ДПС - Не Не, се тресе от страх и не допуска честните избори да влязат в Кърджали.
Спряха прасето, но няма да спрат доброволците!
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Всичко е ясно
Коментиран от #5, #25, #27
12:07 05.02.2026
2 Последния Софиянец
12:08 05.02.2026
3 Дориана
Коментиран от #29
12:09 05.02.2026
4 ......
12:09 05.02.2026
5 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Всичко е ясно":На 🐷 пише Делян Пеевски.Това му е шефът.
12:10 05.02.2026
6 Иванчо I-ви
12:11 05.02.2026
7 Умен по цялата глава
12:11 05.02.2026
8 Ганя Путинофила
Черноморието е руска губерния!
За Ганя остана само шоплука!
12:11 05.02.2026
9 Някой
12:14 05.02.2026
10 честен ционист
12:15 05.02.2026
11 Възродителен процес 2026
Коментиран от #36
12:19 05.02.2026
12 разбрал
12:23 05.02.2026
14 свиневъд
12:26 05.02.2026
15 Човекът
12:27 05.02.2026
16 Анонимен
Кметът е длъжен да каже мотиви, но не съм сигурен, че искам да знам каква педофилия сте искали да показвате.
12:28 05.02.2026
17 без думи
Коментиран от #40
12:28 05.02.2026
18 Разбира се
12:40 05.02.2026
19 Баш химик
Започваш статия с цитат, сложи кавички да не ставаш за смях!
12:43 05.02.2026
20 тия
12:52 05.02.2026
21 Тити на Кака
Да паднеш с тия простаци 😂😂😂
12:53 05.02.2026
22 Кую
12:56 05.02.2026
23 ПП ДБ...
12:57 05.02.2026
24 Горкото
12:58 05.02.2026
26 Обидно
13:01 05.02.2026
28 Скулптура
13:05 05.02.2026
29 Промяна
До коментар #3 от "Дориана":НИЩОТО ШАРЛАТАНИ МУТРЕНСКИ ВЪН 5 ГОДИНИ КРАДЕТЕ ЛЪЖЕТЕ БЕЗНАКАЗАНО КОЙ ВИ ДЪРЖИ И ЗАЩО РАЗСЛЕДВАНЕ ЗА ШАРЛАТАНСКИТЕ МУТРИ
Коментиран от #33
13:06 05.02.2026
30 Промяна
13:08 05.02.2026
31 какви ти хиляди
13:08 05.02.2026
32 и с доброволци, ще загубите
а освен това
Гадаю, грошей немає
13:23 05.02.2026
35 Промяна
До коментар #33 от "Дориана":А ПРИ ТЕБ ЛИПСВА ЦЯЛОСТНО СИВОТО ВЕЩЕСТВО НИЩОООООООО
13:36 05.02.2026
37 Промяна
13:57 05.02.2026
38 Вакли Бобинов
13:59 05.02.2026
39 ПП-ДБ
14:07 05.02.2026
40 Коя нормална партия,
До коментар #17 от "без думи":ще обикаля със стиропорно прасе?Това нормално ли е?
14:10 05.02.2026
41 Хавзис
14:23 05.02.2026
42 Проста Кърджалйиска Пътка
16:45 05.02.2026
43 чужденец
16:57 05.02.2026
44 Нехиs
21:34 05.02.2026