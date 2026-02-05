Новини
ПП: Кметът на Кърджали забрани честните избори

5 Февруари, 2026

  • пп-
  • кърджали-
  • прасето-
  • доброволци

Спряха прасето, но няма да спрат доброволците! - заявиха от ПП

ПП: Кметът на Кърджали забрани честните избори - 1
Снимка: ПП
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн забрани честните избори. Вчера той отказа да издаде разрешение на Арт инсталация, която е част от кампанията ни за набиране на доброволци за пазители на вота. Това заявиха от ПП "Продължаваме промяната" и допълниха:

„Турнето на прасето“ вече безпроблемно обиколи градовете Благоевград, Кюстендил, Враца, Монтана, Видин, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Варна, Силистра, Добрич, в неделя ще е в Бургас, а на 11 февруари трябваше да гостува в Кърджали.
Благодарение на турнето хиляди доброволци се записаха да пазят изборите.

Очевидно ДПС - Не Не, се тресе от страх и не допуска честните избори да влязат в Кърджали.
Спряха прасето, но няма да спрат доброволците!


Оценка 3.9 от 33 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Всичко е ясно

    32 6 Отговор
    Разпознал е прасето

    Коментиран от #5, #25, #27

    12:07 05.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    33 7 Отговор
    Как може кметът на Кърджали да не допуска Делян Пеевски в града?

    12:08 05.02.2026

  • 3 Дориана

    39 12 Отговор
    Много ясно Пеевски и Борисов знаят , че са губещи, ако изборите са честни. Тези хора са абсолютно вредни за България сътворили точно чрез фалшифициране на изборите мафиотското, олигархично и корумпирано управление, в което живеем.

    Коментиран от #29

    12:09 05.02.2026

  • 4 ......

    9 9 Отговор
    В К.ю.рдистан, кога ще правят избори

    12:09 05.02.2026

  • 5 Последния Софиянец

    21 6 Отговор

    До коментар #1 от "Всичко е ясно":

    На 🐷 пише Делян Пеевски.Това му е шефът.

    12:10 05.02.2026

  • 6 Иванчо I-ви

    17 9 Отговор
    Прилича на Асен Василев.

    12:11 05.02.2026

  • 7 Умен по цялата глава

    19 9 Отговор
    ПП също като Пеевски принизяват политиката до махленска кавга на личностно ниво.

    12:11 05.02.2026

  • 8 Ганя Путинофила

    19 7 Отговор
    Изброените градове са турски вилает!
    Черноморието е руска губерния!
    За Ганя остана само шоплука!

    12:11 05.02.2026

  • 9 Някой

    18 5 Отговор
    Показателни бяха изборите в Пазарджик. ГЕРБ явно пропусна да си накупи гласове и останаха 6-и с 6+%. Виж ДПС-Нова мафия си накупиха и имаха 17+% май бе.

    12:14 05.02.2026

  • 10 честен ционист

    16 1 Отговор
    Съществува само едно животно с раздвоени копита, което не е преживно – свинята.

    12:15 05.02.2026

  • 11 Възродителен процес 2026

    24 13 Отговор
    Странно, защо турците стоят тук и недоволстват, при положение,че си имат голяма богата Турция и не отиват там да си живеят и развиват.

    Коментиран от #36

    12:19 05.02.2026

  • 12 разбрал

    15 8 Отговор
    Ааааа , демек - без РОЗОВО ПРАСЕ /т.е. - Асен Василев/ , честни избори - ЙОК !!! Разбрахме .

    12:23 05.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 свиневъд

    21 9 Отговор
    Ами ,щом ПП са го докарали дотам ,че разчитат на изборна победа чрез стиропорено прасе - отпишете ги.

    12:26 05.02.2026

  • 15 Човекът

    15 1 Отговор
    е мюсюлманин, не яде свинско, яде само наделян

    12:27 05.02.2026

  • 16 Анонимен

    16 7 Отговор
    Ха, значи казваш, че е част от предизборната ти кампания и вече може да показваш всякаква пропаганда?
    Кметът е длъжен да каже мотиви, но не съм сигурен, че искам да знам каква педофилия сте искали да показвате.

    12:28 05.02.2026

  • 17 без думи

    19 6 Отговор
    Очевидно в ПП всички са се видиотили ,друго обяснение няма.

    Коментиран от #40

    12:28 05.02.2026

  • 18 Разбира се

    14 3 Отговор
    Че ще го спрат все пак са мюсулмани.

    12:40 05.02.2026

  • 19 Баш химик

    15 0 Отговор
    Това, че журналистите са неграмотни напоследък иди дойди, тъжно, но... Ама не трябва ли да има и редактори? Те май също са неграмотни!
    Започваш статия с цитат, сложи кавички да не ставаш за смях!

    12:43 05.02.2026

  • 20 тия

    13 4 Отговор
    пак са на черешата

    12:52 05.02.2026

  • 21 Тити на Кака

    14 7 Отговор
    Да разкарваш из страната розово прасе, наречено Шиши - това е представата на ПП-ДС, водено от розовото прасе-пони Кокоран за "честни избори"...
    Да паднеш с тия простаци 😂😂😂

    12:53 05.02.2026

  • 22 Кую

    6 3 Отговор
    Фесове.Радикални.

    12:56 05.02.2026

  • 23 ПП ДБ...

    14 4 Отговор
    ...трябваше да погледнат първо колко и какви прасета има в тяхната партия. Най-грешната тактика да победиш противник е когато го обиждаш, защото той ще ти отговори със същото. Това прасе нищо не печели, само малко сеир и въпроси, за които споменах по-горе. Жалка работа, финикийски хумор, хо хе ха, изсмял се графът на развален испански...

    12:57 05.02.2026

  • 24 Горкото

    8 3 Отговор
    Ако беше куче или коте? Оставете на мира животното и вижте себе си.

    12:58 05.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Обидно

    4 4 Отговор
    Кирето съм съгласен.Асен не зна как харесва този кич.

    13:01 05.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Скулптура

    2 1 Отговор
    Мен ме вълнува кой е авторът на уникалната скулптура, защо не ми я поръчаха на мен.Ще се изям от яд!

    13:05 05.02.2026

  • 29 Промяна

    7 5 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    НИЩОТО ШАРЛАТАНИ МУТРЕНСКИ ВЪН 5 ГОДИНИ КРАДЕТЕ ЛЪЖЕТЕ БЕЗНАКАЗАНО КОЙ ВИ ДЪРЖИ И ЗАЩО РАЗСЛЕДВАНЕ ЗА ШАРЛАТАНСКИТЕ МУТРИ

    Коментиран от #33

    13:06 05.02.2026

  • 30 Промяна

    9 4 Отговор
    ЧЕ ПО ГОЛЕМИ ШАРЛАТАНСКИ ПРАСЕТА ОТ ВАС ШАРЛАТАНИЯТА НЯМА ЩО ЗА НЕНОРМАЛНИЦИ ЩЕ ВЛАЧАТ ЕДВО ПРАСЕ АБЕ ВИЕ БЪЛГАРИТЕ МАЙ ГИ ВЗЕХТЕ ЗА ВАШИ КРЕПОСТНИ

    13:08 05.02.2026

  • 31 какви ти хиляди

    5 5 Отговор
    цели мильони застанаха под розовите знамена на кокорчо и сапунчо.

    13:08 05.02.2026

  • 32 и с доброволци, ще загубите

    5 5 Отговор
    политиката ви е грешна


    а освен това

    Гадаю, грошей немає

    13:23 05.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Промяна

    3 3 Отговор

    До коментар #33 от "Дориана":

    А ПРИ ТЕБ ЛИПСВА ЦЯЛОСТНО СИВОТО ВЕЩЕСТВО НИЩОООООООО

    13:36 05.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Промяна

    6 3 Отговор
    Рашков закрил РПУ В Годеч и отзовал граничните полицаи по това време когато САНДОВ дал разрешение на паравоенните да безчинстват из държавните планини въоръжени до зъби а Терзиев Безуханова ги спонсорирали а съд дал разрешение на това паравоенно НПО

    13:57 05.02.2026

  • 38 Вакли Бобинов

    6 1 Отговор
    Защо медиите се спотайват по въпроса за кражбата на БДЖ-ПП, която Шиши и министърът му на транспорта извършват в този момент?

    13:59 05.02.2026

  • 39 ПП-ДБ

    5 3 Отговор
    пропаднали индивиди,никой няма да гласува за Вас!

    14:07 05.02.2026

  • 40 Коя нормална партия,

    5 3 Отговор

    До коментар #17 от "без думи":

    ще обикаля със стиропорно прасе?Това нормално ли е?

    14:10 05.02.2026

  • 41 Хавзис

    3 1 Отговор
    Ако бяхте пребоядисали прасето като борсук ,можеше и да го пуснат в Турския вилает . Така с розовото не е полит коректно за местните . Моля спазвайте си ивиците на влияние от изток на запад . Руско ,Турско и тогава тук таме Българско. Оглеждайте се за виещите джамии моля. И си приберете главното прасе в парламента да си го хрантутите и му сърбате останките. Тук не е Ромландия и този дето не допуска статуята на вожда е временен. Всички надписи са на подобие на Турски ,но не и на Ромски . Все пак е някакъв надпис с азбука , а не като онези на Делян които нямат такава изобщо. Не ни трябва ромозация .

    14:23 05.02.2026

  • 42 Проста Кърджалйиска Пътка

    2 2 Отговор
    По времето на Герб нямаше неэаконни престъпления защото бяха эаконни

    16:45 05.02.2026

  • 43 чужденец

    2 1 Отговор
    В Кърджали двадест години се кланяха на Азис , сега двадест години ще се кланят на кмета на пеевски . От там съм, но не съм там . И няма да бъда .

    16:57 05.02.2026

  • 44 Нехиs

    1 0 Отговор
    Това на снимката горе Хасан Василев ли е?

    21:34 05.02.2026

