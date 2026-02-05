ПП: Кметът на Кърджали забрани честните избори

Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн забрани честните избори. Вчера той отказа да издаде разрешение на Арт инсталация, която е част от кампанията ни за набиране на доброволци за пазители на вота. Това заявиха от ПП "Продължаваме промяната" и допълниха:

„Турнето на прасето“ вече безпроблемно обиколи градовете Благоевград, Кюстендил, Враца, Монтана, Видин, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Варна, Силистра, Добрич, в неделя ще е в Бургас, а на 11 февруари трябваше да гостува в Кърджали.

Благодарение на турнето хиляди доброволци се записаха да пазят изборите.

Очевидно ДПС - Не Не, се тресе от страх и не допуска честните избори да влязат в Кърджали.

Спряха прасето, но няма да спрат доброволците!