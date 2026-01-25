Новини
Напрежение пред „Кроношпан“ във Велико Търново, РИОСВ пломбира завода

25 Януари, 2026 13:41 431 9

Екоинспекцията спря производството заради замърсяване на въздуха, въпреки решение на съда в Бургас

Напрежение възникна пред завода на „Кроношпан“ във Велико Търново, след като от рано сутринта на място пристигнаха представители на Регионалната инспекция по околна среда и води. Те предприеха действия по запечатване на производството заради установено замърсяване на въздуха, съобщи Нова тв.

От ръководството на компанията реагираха, като извикаха полиция и представители на прокуратурата. По думите на фирмата действията на екоинспекцията са неправомерни, тъй като Административният съд в Бургас е отменил предходна заповед за спиране на дейността.

Въпреки това РИОСВ – Велико Търново отново е влязла в предприятието и е пломбирала на две места производството на плоскости от дървесни частици (ПДЧ). От екоинспекцията посочват, че решението на съда в Бургас не отменя автоматично изпълнението на наложената мярка и че предстои обжалване пред Върховния административен съд. До окончателното решение заводът няма да работи.

Министърът на околната среда и водите Манол Генов заяви, че мярката не е резултат от еднократно или моментно решение. По думите му през годините са постъпвали множество сигнали, изготвяни са доклади и оценки за неприятни миризми и за въздействието на предприятието върху околната среда. Генов подчерта още, че е оказван натиск върху институциите.

Към този момент заводът за дървопреработване във Велико Търново остава запечатан, въпреки отмяната на предходната заповед от Административния съд в Бургас.


  • 1 Бойко Борисович - Сталин

    3 0 Отговор
    Бойко затваря заводи, като Костов.

    Коментиран от #4

    13:43 25.01.2026

  • 2 оня с коня

    1 2 Отговор
    браво, трябва да бъде закрит тоя завод а работниците изпратени на фронта във осррайна

    13:45 25.01.2026

  • 3 оня с коня

    2 1 Отговор
    ама дано вече гръмне тоя АЕЦ че да затрие тоя продажен български ген

    13:47 25.01.2026

  • 4 койдазнай

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Бойко Борисович - Сталин":

    Костов кой завод е затворил? Какво е произвеждал завода, преди да бъде затворен?

    13:49 25.01.2026

  • 5 Бойко

    1 0 Отговор
    Вече си създаде толкова много врагове с пари, че искрата може да пламне само от статично електричество! Това че лукав бандит, няма да го спаси!

    13:49 25.01.2026

  • 6 Гр. Елин Пелин

    1 1 Отговор
    Завод за мухи, завод "BAUMIT", завод за боклук...... СМРАД ГОЛЯМА

    13:50 25.01.2026

  • 7 Ъхъ!!!

    0 0 Отговор
    Тия бюрократи, дето затварят производства знаят ли откъде им се "произвеждат" заплатите? В страната на Боко и Шиши не е на почит ПРОИЗВОДСТВОТО, а бюрокрацията и бетонизацията!

    13:50 25.01.2026

  • 8 Иван

    0 0 Отговор
    Работата много намирисва на далавера. Явно няКОЙ има интерес да купи предприятието.

    13:50 25.01.2026

  • 9 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Пак да гласувате за герб и всички ще работите за пътното при лилавите

    13:51 25.01.2026

