Напрежение пред „Кроношпан“ във Велико Търново, РИОСВ пломбира завода

Напрежение възникна пред завода на „Кроношпан“ във Велико Търново, след като от рано сутринта на място пристигнаха представители на Регионалната инспекция по околна среда и води. Те предприеха действия по запечатване на производството заради установено замърсяване на въздуха, съобщи Нова тв.
От ръководството на компанията реагираха, като извикаха полиция и представители на прокуратурата. По думите на фирмата действията на екоинспекцията са неправомерни, тъй като Административният съд в Бургас е отменил предходна заповед за спиране на дейността.
Въпреки това РИОСВ – Велико Търново отново е влязла в предприятието и е пломбирала на две места производството на плоскости от дървесни частици (ПДЧ). От екоинспекцията посочват, че решението на съда в Бургас не отменя автоматично изпълнението на наложената мярка и че предстои обжалване пред Върховния административен съд. До окончателното решение заводът няма да работи.
Министърът на околната среда и водите Манол Генов заяви, че мярката не е резултат от еднократно или моментно решение. По думите му през годините са постъпвали множество сигнали, изготвяни са доклади и оценки за неприятни миризми и за въздействието на предприятието върху околната среда. Генов подчерта още, че е оказван натиск върху институциите.
Към този момент заводът за дървопреработване във Велико Търново остава запечатан, въпреки отмяната на предходната заповед от Административния съд в Бургас.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
До коментар #1 от "Бойко Борисович - Сталин":Костов кой завод е затворил? Какво е произвеждал завода, преди да бъде затворен?
