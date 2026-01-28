Младежи си „играха“: Един плаши шофьорите, облечен в бял чаршаф, а други замерят колата му с камъни

Младежи играха опасна игра на път в Монтанско и застрашаваха шофьорите, съобщиха от полицията.
На 27 януари са подадени поредица сигнали от водачи, движещи се по път III-112, преминаващи през село Дъбова махала - с посока на движение към Видин.
Сигналите са за човек, облечен в бял чаршаф, който прави различни движения. При намаляване на скоросста на колите, за да го заобиколят отстрани на пътя, други са хвърляли камъни по преминаващите автомобили.
Настъпили са материални щети. След разследване са установени извършителите - група младежи - на 17, 19, 20 и 21 г. от село Дъбова махала и 19 г. от село Трайково.
Те са разпитани. Иззет е използваният чаршаф. По случая се води разследване.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сиукси, сър
Коментиран от #5, #8
11:40 28.01.2026
2 Последния Софиянец
11:40 28.01.2026
3 Трол
11:40 28.01.2026
4 Хаджи Папурко
11:40 28.01.2026
5 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Сиукси, сър":Кметовете на Трайково и Дъбова махала са от ГЕРБ
Коментиран от #12
11:40 28.01.2026
6 Чавета,
11:41 28.01.2026
7 кой му дреме
11:41 28.01.2026
8 команчи Карл
До коментар #1 от "Сиукси, сър":от изгваждане
11:42 28.01.2026
9 ООрана държава
Коментиран от #11
11:43 28.01.2026
10 Брт Димитър
11:43 28.01.2026
11 Андро
До коментар #9 от "ООрана държава":Ще ги изкарат най големите злодеи
11:44 28.01.2026
12 Пацо
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Нема разлика между тях
11:45 28.01.2026
13 селяк
Коментиран от #14
11:52 28.01.2026
14 калтак
До коментар #13 от "селяк":викаш друго си беха номенклатурните чавета
Коментиран от #16
11:54 28.01.2026
15 Григор
11:59 28.01.2026
16 така е
До коментар #14 от "калтак":ама ти от каде да знаеш…
12:00 28.01.2026