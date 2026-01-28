Новини
Младежи си „играха“: Един плаши шофьорите, облечен в бял чаршаф, а други замерят колата му с камъни

28 Януари, 2026 11:36 663 16

След разследване са установени извършителите - група младежи - на 17, 19, 20 и 21 г. от село Дъбова махала и 19 г. от село Трайково

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Младежи играха опасна игра на път в Монтанско и застрашаваха шофьорите, съобщиха от полицията.

На 27 януари са подадени поредица сигнали от водачи, движещи се по път III-112, преминаващи през село Дъбова махала - с посока на движение към Видин.

Сигналите са за човек, облечен в бял чаршаф, който прави различни движения. При намаляване на скоросста на колите, за да го заобиколят отстрани на пътя, други са хвърляли камъни по преминаващите автомобили.

Настъпили са материални щети. След разследване са установени извършителите - група младежи - на 17, 19, 20 и 21 г. от село Дъбова махала и 19 г. от село Трайково.

Те са разпитани. Иззет е използваният чаршаф. По случая се води разследване.


  • 1 Сиукси, сър

    18 2 Отговор
    От електората на Пеевски са.

    Коментиран от #5, #8

    11:40 28.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    20 1 Отговор
    Трайково и Дъбова махала са ромски махали с по 300 жители.

    11:40 28.01.2026

  • 3 Трол

    11 1 Отговор
    Ще мине някой играч на GTA и ще се наиграят.

    11:40 28.01.2026

  • 4 Хаджи Папурко

    12 1 Отговор
    Индобългари.

    11:40 28.01.2026

  • 5 Последния Софиянец

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сиукси, сър":

    Кметовете на Трайково и Дъбова махала са от ГЕРБ

    Коментиран от #12

    11:40 28.01.2026

  • 6 Чавета,

    4 1 Отговор
    не младежи!

    11:41 28.01.2026

  • 7 кой му дреме

    3 2 Отговор
    у сащ затуй им викат spooks (призраци)

    11:41 28.01.2026

  • 8 команчи Карл

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Сиукси, сър":

    от изгваждане

    11:42 28.01.2026

  • 9 ООрана държава

    9 1 Отговор
    А шофьорите ако извадят големите шамари ко праим после с тия младежи?

    Коментиран от #11

    11:43 28.01.2026

  • 10 Брт Димитър

    5 1 Отговор
    Трудов лагер за тия

    11:43 28.01.2026

  • 11 Андро

    3 4 Отговор

    До коментар #9 от "ООрана държава":

    Ще ги изкарат най големите злодеи

    11:44 28.01.2026

  • 12 Пацо

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Нема разлика между тях

    11:45 28.01.2026

  • 13 селяк

    1 2 Отговор
    Децата на децата на демокрацията " Имаме права , но нямаме задължения и може да правим каквото си сакаме"

    Коментиран от #14

    11:52 28.01.2026

  • 14 калтак

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "селяк":

    викаш друго си беха номенклатурните чавета

    Коментиран от #16

    11:54 28.01.2026

  • 15 Григор

    0 0 Отговор
    Нищо не казвате за етноса. Викате сами да се сещаме.Само че така не бива. Трябва да се натягат гайките до скъсване, за да не му идва на ум на етноса да прави пак подобни неща. Не може! Забранено е!

    11:59 28.01.2026

  • 16 така е

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "калтак":

    ама ти от каде да знаеш…

    12:00 28.01.2026

