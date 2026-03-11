Валентин Атанасов: На „Капитан Андреево“ няма мутри, всички процедури са регламентирани

В студиото на „Лице в лице“ беше Валентин Атанасов, бивш заместник-директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Той коментира твърденията на министъра Христанов за дейността на агенцията и пункта „Капитан Андреево“.

„Не е истина това, което казва г-н Христанов“, заяви Атанасов. „Той говори, че на „Капитан Андреево“ камионите се отварят от някои хора. Значи, регламентирано е – на всички гранично контролни пунктове камионите се отварят преди рампите за извършване на нашия официален контрол от митници.“

По думите му, обвиненията за разтоварната дейност също са неверни. „По отношение на това разтоварната дейност има решение на Върховния административен съд, което отмени двете заповеди, когато той беше зам.-министър, които бяха издадени нерегламентирано. След това бяха наети цели седем фирми, кандидатстваха и бяха одобрени шест. Само на една фирма беше отказано извършването на разтоварната дейност. Това е проверяемо – фирмите са одобрени от БАБХ и списъците са представени в полицията и ДАНС. Всички хора, които извършват тази дейност, са проверени от службите“, уточни Атанасов.

Той допълни, че на пункта има две помещения за фитосанитарен, здравен и ветеринарен контрол на стоките, „които са обекти под национална сигурност и достъпът е като зони за национална сигурност и се спазват всички изисквания“.

На въпрос за слуховете за „женица, която обикаля между камионите“, Атанасов отговори: „Няма нищо вярно от това, което г-н Христанов казва.“ Атанасов отрече твърденията, че на „Капитан Андреево“ има мутри или хора с прякори.

Относно лабораторията на пункта, той каза: „Това с 50-те проби също не е вярно. Тя е нова лаборатория. Лично академик Денков дойде да я открие. Работи перфектно, нямаме нито едно писмо, нито едно оплакване.“

На въпрос за предполагаеми репресии срещу сегашния директор на БАБХ, д-р Ангел Мавровски, Атанасов заяви: „Най-категорично заявявам, че не съм разговарял, че не съм предлагал на Ангел Мавровски служба и то в Брюксел. Нито някой от тогавашното ръководство. Гарантирам. Питал съм ги един по един.“

Относно заличаването на лиценза на Мавровски той уточни: „Лицензът му е нарушен за груби нарушения на закона за ветеринарно-медицинската дейност. Например, отчита в системата VETIS, че е извършил мероприятие – ваксинация срещу заразно заболяване „син език“, а той дори не е бил в животновъдния обект. И това е доказано.“

Той добави, че не представлява политическа сила и идва в студиото „в качеството си на експерт, за да защита работата на колегите, които работят денонощно, 24/7“.