Валентин Атанасов: На „Капитан Андреево“ няма мутри, всички процедури са регламентирани

В студиото на „Лице в лице“ беше Валентин Атанасов, бивш заместник-директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Той коментира твърденията на министъра Христанов за дейността на агенцията и пункта „Капитан Андреево“.
„Не е истина това, което казва г-н Христанов“, заяви Атанасов. „Той говори, че на „Капитан Андреево“ камионите се отварят от някои хора. Значи, регламентирано е – на всички гранично контролни пунктове камионите се отварят преди рампите за извършване на нашия официален контрол от митници.“
По думите му, обвиненията за разтоварната дейност също са неверни. „По отношение на това разтоварната дейност има решение на Върховния административен съд, което отмени двете заповеди, когато той беше зам.-министър, които бяха издадени нерегламентирано. След това бяха наети цели седем фирми, кандидатстваха и бяха одобрени шест. Само на една фирма беше отказано извършването на разтоварната дейност. Това е проверяемо – фирмите са одобрени от БАБХ и списъците са представени в полицията и ДАНС. Всички хора, които извършват тази дейност, са проверени от службите“, уточни Атанасов.
Той допълни, че на пункта има две помещения за фитосанитарен, здравен и ветеринарен контрол на стоките, „които са обекти под национална сигурност и достъпът е като зони за национална сигурност и се спазват всички изисквания“.
На въпрос за слуховете за „женица, която обикаля между камионите“, Атанасов отговори: „Няма нищо вярно от това, което г-н Христанов казва.“ Атанасов отрече твърденията, че на „Капитан Андреево“ има мутри или хора с прякори.
Относно лабораторията на пункта, той каза: „Това с 50-те проби също не е вярно. Тя е нова лаборатория. Лично академик Денков дойде да я открие. Работи перфектно, нямаме нито едно писмо, нито едно оплакване.“
На въпрос за предполагаеми репресии срещу сегашния директор на БАБХ, д-р Ангел Мавровски, Атанасов заяви: „Най-категорично заявявам, че не съм разговарял, че не съм предлагал на Ангел Мавровски служба и то в Брюксел. Нито някой от тогавашното ръководство. Гарантирам. Питал съм ги един по един.“
Относно заличаването на лиценза на Мавровски той уточни: „Лицензът му е нарушен за груби нарушения на закона за ветеринарно-медицинската дейност. Например, отчита в системата VETIS, че е извършил мероприятие – ваксинация срещу заразно заболяване „син език“, а той дори не е бил в животновъдния обект. И това е доказано.“
Той добави, че не представлява политическа сила и идва в студиото „в качеството си на експерт, за да защита работата на колегите, които работят денонощно, 24/7“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нямало мутри ли,
19:38 11.03.2026
2 Последния Софиянец
19:38 11.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ОБЕКТИВЕН
Коментиран от #21
19:41 11.03.2026
5 няма мутри, само безмислени процедури
19:43 11.03.2026
6 ПРЕЖИВЯЛ ПРЕХОДА
19:45 11.03.2026
7 кой му дреме
19:45 11.03.2026
8 Дада
Нашите са същите . 90 те изкарах казарма на Капитан Андреево- 8 застава
19:46 11.03.2026
9 не лъжа
19:51 11.03.2026
10 гост
19:52 11.03.2026
11 този
19:52 11.03.2026
12 Този
Бил и милионер.Та по-внимателно щото на капитана може само да се сменят мутрите след изборите.
19:54 11.03.2026
13 Гост
19:58 11.03.2026
14 Тоя
20:00 11.03.2026
15 Хасковски каунь
20:01 11.03.2026
16 Гост
20:03 11.03.2026
17 Сталин
Коментиран от #22
20:04 11.03.2026
18 Лена
20:05 11.03.2026
19 Да,бе
20:06 11.03.2026
20 Всичко е наред
20:10 11.03.2026
21 То си
До коментар #4 от "ОБЕКТИВЕН":му личи, няма как да се обърка човек.
20:11 11.03.2026
22 Ами ей така
До коментар #17 от "Сталин":след като човека го казва, значи е така. Какво неясно има? Няма мутри, край.
Коментиран от #32
20:13 11.03.2026
23 Иван
20:17 11.03.2026
24 боико борисоф
20:20 11.03.2026
25 А ТАКИ ОТ КЪДЕ ЛАПА ?
20:24 11.03.2026
26 Ддд
Коментиран от #28
20:25 11.03.2026
27 Сечко
Нали ли сте гледали Кръстникът и …процедурите… те всички са регламентирани
20:30 11.03.2026
28 4567
До коментар #26 от "Ддд":Че този д... нищо не опроверга. Мажеше, благодареше и не отговаряше на въпросите. Пламзодии.
20:44 11.03.2026
29 Българин
20:46 11.03.2026
30 Тиква
20:51 11.03.2026
31 хахахаха
Коментиран от #35
21:15 11.03.2026
32 мутрос
До коментар #22 от "Ами ей така":без мутри нема, тоя наглед не е различен
.....
21:18 11.03.2026
33 анонимен
21:48 11.03.2026
34 Тодор живков
22:14 11.03.2026
35 Сечко
До коментар #31 от "хахахаха":Много точно.
Пример -паркинг преди Дунав мост 2 -Видин
Кой го владее!? …всичко е регулирано… бе ти казвам
22:20 11.03.2026
36 На този
02:27 12.03.2026
37 9689
08:52 12.03.2026