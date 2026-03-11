Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Валентин Атанасов: На „Капитан Андреево“ няма мутри, всички процедури са регламентирани

Валентин Атанасов: На „Капитан Андреево“ няма мутри, всички процедури са регламентирани

11 Март, 2026 19:34 1 927 37

Не е истина това, което казва г-н Христанов“, заяви Атанасов. „Той говори, че на „Капитан Андреево“ камионите се отварят от някои хора

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В студиото на „Лице в лице“ беше Валентин Атанасов, бивш заместник-директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Той коментира твърденията на министъра Христанов за дейността на агенцията и пункта „Капитан Андреево“.

„Не е истина това, което казва г-н Христанов“, заяви Атанасов. „Той говори, че на „Капитан Андреево“ камионите се отварят от някои хора. Значи, регламентирано е – на всички гранично контролни пунктове камионите се отварят преди рампите за извършване на нашия официален контрол от митници.“

По думите му, обвиненията за разтоварната дейност също са неверни. „По отношение на това разтоварната дейност има решение на Върховния административен съд, което отмени двете заповеди, когато той беше зам.-министър, които бяха издадени нерегламентирано. След това бяха наети цели седем фирми, кандидатстваха и бяха одобрени шест. Само на една фирма беше отказано извършването на разтоварната дейност. Това е проверяемо – фирмите са одобрени от БАБХ и списъците са представени в полицията и ДАНС. Всички хора, които извършват тази дейност, са проверени от службите“, уточни Атанасов.

Той допълни, че на пункта има две помещения за фитосанитарен, здравен и ветеринарен контрол на стоките, „които са обекти под национална сигурност и достъпът е като зони за национална сигурност и се спазват всички изисквания“.

На въпрос за слуховете за „женица, която обикаля между камионите“, Атанасов отговори: „Няма нищо вярно от това, което г-н Христанов казва.“ Атанасов отрече твърденията, че на „Капитан Андреево“ има мутри или хора с прякори.

Относно лабораторията на пункта, той каза: „Това с 50-те проби също не е вярно. Тя е нова лаборатория. Лично академик Денков дойде да я открие. Работи перфектно, нямаме нито едно писмо, нито едно оплакване.“

На въпрос за предполагаеми репресии срещу сегашния директор на БАБХ, д-р Ангел Мавровски, Атанасов заяви: „Най-категорично заявявам, че не съм разговарял, че не съм предлагал на Ангел Мавровски служба и то в Брюксел. Нито някой от тогавашното ръководство. Гарантирам. Питал съм ги един по един.“

Относно заличаването на лиценза на Мавровски той уточни: „Лицензът му е нарушен за груби нарушения на закона за ветеринарно-медицинската дейност. Например, отчита в системата VETIS, че е извършил мероприятие – ваксинация срещу заразно заболяване „син език“, а той дори не е бил в животновъдния обект. И това е доказано.“

Той добави, че не представлява политическа сила и идва в студиото „в качеството си на експерт, за да защита работата на колегите, които работят денонощно, 24/7“.


България
  • 1 Нямало мутри ли,

    53 1 Отговор
    Че ти виждал ли си се скоро в огледалото?

    19:38 11.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    53 1 Отговор
    Мутрите са там на заплата.

    19:38 11.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ОБЕКТИВЕН

    43 0 Отговор
    Само като му видях фейса - реших ,че е по честен и от БОГ.

    Коментиран от #21

    19:41 11.03.2026

  • 5 няма мутри, само безмислени процедури

    29 0 Отговор
    на бръмбари на кьор софра

    19:43 11.03.2026

  • 6 ПРЕЖИВЯЛ ПРЕХОДА

    41 0 Отговор
    Като го прочетох това ПАДНАХ ОТ КОНЯ.

    19:45 11.03.2026

  • 7 кой му дреме

    32 0 Отговор
    есички мутри са регламентирани

    19:45 11.03.2026

  • 8 Дада

    24 0 Отговор
    Преди 4 дена само като чуха,че съм Българин на сръбската граница ме съблякоха гол и ми взеха 300 Евро.......

    Нашите са същите . 90 те изкарах казарма на Капитан Андреево- 8 застава

    19:46 11.03.2026

  • 9 не лъжа

    34 1 Отговор
    Докато му гледах интервюто - обилно повърнах ! За затвора е !!

    19:51 11.03.2026

  • 10 гост

    29 2 Отговор
    Доста нагла беше тази комунистическа издънка...

    19:52 11.03.2026

  • 11 този

    23 1 Отговор
    този лъже

    19:52 11.03.2026

  • 12 Този

    22 0 Отговор
    От къде вадят тези физиономии и забавляват народа.И този пък Христанов го готвят отдавна като смел и честен българин.Кой смее да говори за дрогата през К.А.ако няма гръб.Сега се очаква да премине към партията на Радев.
    Бил и милионер.Та по-внимателно щото на капитана може само да се сменят мутрите след изборите.

    19:54 11.03.2026

  • 13 Гост

    34 0 Отговор
    Чичееее, като те гледам как изглеждаш, със сигурност не знаеш какво е мутра. Само според тебе няма мутри там.

    19:58 11.03.2026

  • 14 Тоя

    29 0 Отговор
    с няма и два пръста чело и поглед на пиян , дали наистина смята , че някой му се връзва? Жалка картинка ю

    20:00 11.03.2026

  • 15 Хасковски каунь

    30 0 Отговор
    Никаква частна фирма няма място на ГКПП !! На ГКПП трябва да оперират само държавни организации и служители

    20:01 11.03.2026

  • 16 Гост

    26 0 Отговор
    Корупция има навсякъде в митниците. Най разпространено е изнудването с бевене на документи за внос и износ. Направо си рекетират бизнеса. Отвратително, заслужават да им накичат камери и да ги изпозатворят повечето. Това си е престъпление.

    20:03 11.03.2026

  • 17 Сталин

    18 0 Отговор
    E,как тъй няма мутри

    Коментиран от #22

    20:04 11.03.2026

  • 18 Лена

    5 11 Отговор
    Човек на кокорчо

    20:05 11.03.2026

  • 19 Да,бе

    22 0 Отговор
    По принцип на територията няма мутри,има карикатури на мутри,но просто държавата е най-голямата карикатура..Иначе взимат заплати,като за истинска държава.

    20:06 11.03.2026

  • 20 Всичко е наред

    7 3 Отговор
    Следите от "пачки и пудели" са заметени.

    20:10 11.03.2026

  • 21 То си

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "ОБЕКТИВЕН":

    му личи, няма как да се обърка човек.

    20:11 11.03.2026

  • 22 Ами ей така

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "Сталин":

    след като човека го казва, значи е така. Какво неясно има? Няма мутри, край.

    Коментиран от #32

    20:13 11.03.2026

  • 23 Иван

    17 1 Отговор
    Този юнак изби рибата голям виц за деня тия тотално изпращяха

    20:17 11.03.2026

  • 24 боико борисоф

    11 1 Отговор
    само като му видиш мазната физиономия на тоя от бабх може да го прецениш

    20:20 11.03.2026

  • 25 А ТАКИ ОТ КЪДЕ ЛАПА ?

    5 0 Отговор
    И контрабянда и трафик и всичко

    20:24 11.03.2026

  • 26 Ддд

    3 8 Отговор
    Започнаха да излизат лъжите на медийната звезда Христанов.

    Коментиран от #28

    20:25 11.03.2026

  • 27 Сечко

    7 0 Отговор
    … всички процедури са регламентирани…:)
    Нали ли сте гледали Кръстникът и …процедурите… те всички са регламентирани

    20:30 11.03.2026

  • 28 4567

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ддд":

    Че този д... нищо не опроверга. Мажеше, благодареше и не отговаряше на въпросите. Пламзодии.

    20:44 11.03.2026

  • 29 Българин

    1 3 Отговор
    Валентин Атанасов е от най-честните и уважавани специалисти в България!

    20:46 11.03.2026

  • 30 Тиква

    5 0 Отговор
    Интересно ми,как изглежда главния по Електрозахранването, електромери,той какво ще каже?мисля че съща з у р л а ще има,нагла и подла.

    20:51 11.03.2026

  • 31 хахахаха

    2 0 Отговор
    Доскоро мутрите правиха паркинги по границите, а сега ги нямало. Стига ги писахте тези клоуни!

    Коментиран от #35

    21:15 11.03.2026

  • 32 мутрос

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ами ей така":

    без мутри нема, тоя наглед не е различен
    .....

    21:18 11.03.2026

  • 33 анонимен

    1 0 Отговор
    Не спряха да реват калинките на ДП и ББ ,че са изгонени.

    21:48 11.03.2026

  • 34 Тодор живков

    0 0 Отговор
    Дърт пе.....ст

    22:14 11.03.2026

  • 35 Сечко

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "хахахаха":

    Много точно.
    Пример -паркинг преди Дунав мост 2 -Видин
    Кой го владее!? …всичко е регулирано… бе ти казвам

    22:20 11.03.2026

  • 36 На този

    2 0 Отговор
    Добитък е платено да се яви да омаскари Христанов.Този е като платените кушаревски свидетели .Видяхме по телевизията един такъв остарял как се криеше и гърчеше,че бил болен и да не го закачат.Колко нищожества газят тая земя думи нямам.И откъде накъде външни фирми му са "големите колеги " на тоя мутрак.Завалия!

    02:27 12.03.2026

  • 37 9689

    0 0 Отговор
    Типична мутра......

    08:52 12.03.2026

