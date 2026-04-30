Томислав Дончев: Опозицията трябва да изпълнява ролята на алтернатива и да бъде конструктивна и организирана

30 Април, 2026 09:04 824 34

Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Заместник-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев коментира в ефира на Нова телевизия старта на новия 52-ри парламент, като открои като основни приоритети избора на правителство и приемането на държавния бюджет.
По думите му опозицията трябва да изпълнява ролята на алтернатива и да бъде конструктивна и организирана, за да предлага реална политическа конкуренция. Той подчерта, че силната опозиция е необходима за всяко управление и може да се превърне в „перманентна алтернатива“, ако бъде последователна и отговорна.
Дончев заяви, че ГЕРБ подкрепя принципа председателят на Народното събрание да бъде излъчен от най-голямата парламентарна сила, като това следва демократичната традиция. По думите му обаче към момента не е ясно коя кандидатура ще бъде предложена.

В коментар за възможни конституционни промени и реформи в съдебната система той посочи, че ГЕРБ би подкрепил разумни предложения, ако те са в интерес на държавата и институциите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 18 Отговор
    Досега управляваха двама -Борисов и Пеевски.Сега един.

    09:05 30.04.2026

  • 2 Тъпослав Дарадончев

    37 3 Отговор
    пълна ревизия, затвор и конфискуване на имущество

    Коментиран от #22

    09:06 30.04.2026

  • 3 раз

    19 3 Отговор
    О-позиция подчинена на ББ и Ш до безкрай.

    09:06 30.04.2026

  • 4 Кво каза

    22 3 Отговор
    Вие организирайте корупцията в цялата държава. Всички пари дето с кражба сте вземали, по доктори да ги дадете.

    09:07 30.04.2026

  • 5 Вашето мнение

    26 3 Отговор
    Габровският ш.и.б.е.к, великия икономист от свищовската магнаурска школа едва ли може да преживее трагедията, че от герб няма да зависи абсолютно нищо.

    09:07 30.04.2026

  • 6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    24 3 Отговор
    Много ще им подхожда на крадците от ГЕРБ да бъдат опозиция,
    но поне половината от тях трябва да влязат в затвора...

    09:08 30.04.2026

  • 7 Към пандиза

    24 2 Отговор
    Където ти е мястото. Габровски измамник.

    Коментиран от #32

    09:09 30.04.2026

  • 8 пъпешите

    18 2 Отговор
    трябва да изпълняват ролята
    на кукли жонглирани от стара тиква кукловод

    09:10 30.04.2026

  • 9 Да бе

    21 2 Отговор
    Конструктивно крадохте сега е време да пътувате за Белене

    09:10 30.04.2026

  • 10 Тошев

    16 2 Отговор
    Потриващия ръчички от падежа на шефа си и кандидат за усвояване на партийното лидерско място. Мутра 2 . Как се казваше тоя ,че му забравих етикета ? Ма как си го избирате постоянно и несменяемо със все агитката му . Когато отидете на място около БСП те тоя ще Ви е предводител , ако не избяга.

    09:12 30.04.2026

  • 11 Грозен но хитър

    20 1 Отговор
    Тоя докато се въртеше около зднка на тик яко напълно гушата. Ама мн яко.

    09:12 30.04.2026

  • 12 9689

    15 1 Отговор
    А това е Томи-мазмантията.

    09:14 30.04.2026

  • 13 1234567

    20 1 Отговор
    Този Господин е един от най- мазните крадци на шайката, която ограбва Българският Народ за лично облагодетелстване, в продължение на години! Крайно време е да им се потърси сметка на всички, 35 години назад, който продължават да дават акъл на работещите и честни хора да се чудят как да осигурят достоен живот за децата си,а тези от шайката да живеят и крадът на наш гръб и за сметка на родителите ни ,бабите и дядовци ни и на децата ни. Да си върнем България!

    09:15 30.04.2026

  • 14 бъдеще

    13 1 Отговор
    Като управленци се показахте, че сте неможачи. Хайде сега да видим колко можете да сте опозиция. Имам предположение, че и като опозиция ще покажете какви неможачи сте.

    09:16 30.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 9ти септември

    2 1 Отговор
    Та вече умря

    09:18 30.04.2026

  • 17 Реалист

    2 17 Отговор
    Томиславе, дадохте властта без бой и то на Фатмака и Мафията! Сега ще си сърбате попарата...лошото е, че и ние ще я сърбаме Фатмашката попара!

    Коментиран от #18, #19, #28

    09:20 30.04.2026

  • 18 Димитрис

    13 1 Отговор

    До коментар #17 от "Реалист":

    Скоро ше се хванеш за палците, щото грабежа приключи.

    09:25 30.04.2026

  • 19 Бай Ху (By Who)

    16 2 Отговор

    До коментар #17 от "Реалист":

    Господине, генерал Радев не е фатмак, а генерал полковник от авиацията.

    09:25 30.04.2026

  • 20 ЕЙ ГО НА

    10 1 Отговор
    И ЕЛЕКТРОННИЯ ГЛУПЧО.

    09:25 30.04.2026

  • 21 Гост

    9 1 Отговор
    Най полезно ще е да ви позаключат малко, ама е на.... ще видим

    09:26 30.04.2026

  • 22 Хараламби

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тъпослав Дарадончев":

    И бой с една дряновица по дъто

    09:27 30.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Роки

    8 1 Отговор
    Тоя наглец открадна ЕДИН МИЛИАРД ЕВРО уж за дигитализация на държавната администрация!

    09:39 30.04.2026

  • 26 Гарантирано от ГЕРБ

    5 1 Отговор
    Томиславе, Къде отидоха Двата Милиарда, който Открадна от парите за
    Електронно правителство, което не се появи на бял свят!

    09:49 30.04.2026

  • 27 дядото

    2 0 Отговор
    каква опозиция,каква демокрация.поредната подигравка с изборния вот- 22-ма избрани се отказали.избрана коалиция се разцепва.защо ходим да си губим времето на избори,като за партии и парламент няма ред,няма морал,няма и закон.пфу.

    Коментиран от #33

    09:50 30.04.2026

  • 28 Истината:

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Реалист":

    Тъп, по-Тъп, най-Тъп Гербераст и МутратаборисоФФФ
    Няма по-голяма Мафия от Герберската!

    09:53 30.04.2026

  • 29 тияги рана бай ставри си с гръб към

    1 0 Отговор
    него и когато устата ти не е пълна !

    09:58 30.04.2026

  • 30 тоя ГО ПРАСКА БОКО !

    1 0 Отговор
    И ЦЕЦО ОТВРЕМЕ НА ВРЕМЕ !

    09:59 30.04.2026

  • 31 БОКО ГО ФАЩА ЗА ХАНША

    1 0 Отговор
    И ГЛАВЪТА МУ СЕ БЛЪСКА В РАДИАТОРА , ЗАТУЙ МУ Е КРИВА КАТО НА ЦЕЦО ГУМЕНКАТА !

    10:02 30.04.2026

  • 32 Чудя се

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Към пандиза":

    Във всеки случай,от ГЕРБ никога ВИДИМОне са задължавали данъкоплатците да дават по 500К ЕВРО НА ДЕН на Турция (по Боташ.)НЕ ти ли идва на ум,преди да жадуваш за разплата,че трябва да изчакаш и да видиш дали нещата ще тръгнат за добро. Още днес,започнаха да говорят,че ще спират автоматичните механизми за увеличаване на пенсии и заплати.Тогава ще видим как ще ревеш,че доматите посред зима са скъпи,защото Борисов ни вкарал в еврозоната.

    10:09 30.04.2026

  • 33 Да ти кажа

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "дядото":

    Всичко е режисирано и е един спектакъл.

    10:11 30.04.2026

  • 34 Дончо

    2 0 Отговор
    Говори радиовъзел Габрово

    10:14 30.04.2026

