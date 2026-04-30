Асен Василев: Най-важните приоритети са избор на нов ВСС и голям антикризисен пакет

Председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев заяви при влизането си в първото пленарно заседание на новия парламентарен сезон, че най-важният въпрос е насоката на работа на всеки народен представител и спазването на ангажимента действията да бъдат водени от интересите на гражданите.
Той посочи като основни приоритети на новия парламент незабавния избор на членове на Висшия съдебен съвет и приемането на широк антикризисен пакет, насочен към овладяване на икономическите проблеми и инфлацията.
Василев коментира и въпроса за политическото разделение, като заяви, че според него темата е вече изяснена и не следва да отклонява вниманието от реалната работа на парламента. По думите му основната оценка за политиците ще идва от начина, по който всеки народен представител гласува и изпълнява поетите ангажименти.
Той подчерта, че най-спешният въпрос пред страната е овладяването на ценовия натиск и инфлацията, която по думите му е достигнала най-високите нива от 2022 г. насам.
Василев акцентира върху отговорността на всеки отделен депутат при гласуванията, като отбеляза, че именно индивидуалният избор ще бъде ключов за оценката на работата на парламента. „Това зависи от гласуването на всеки един депутат. Това е мажоритарна отговорност - в листите сме поотделно и така ще бъдем оценявани“, каза той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Племенцето сбъркано помни като маймуните- 3 минути!
09:57 30.04.2026
До коментар #3 от "Гост":Вчера са махнали полицейския пост и блокадата. Чакат Васко ДС-то и Сашка да дарят, за да започне ремонта.
09:59 30.04.2026
15 Излъгаха
Умишлено елиминира Божанков,Лорер и М.Пейков,сега се отдели от коалицията.
Защо преди изборите не го казаха това.?
Еднакво виновни са и Мирчев,Божанов Атанасов.
Май играят театър за наивници!
10:12 30.04.2026
