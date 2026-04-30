Новини
България »
Асен Василев: Най-важните приоритети са избор на нов ВСС и голям антикризисен пакет

30 Април, 2026 09:53 597 19

  • асен василев-
  • задачи-
  • парламент

Той подчерта, че най-спешният въпрос пред страната е овладяването на ценовия натиск и инфлацията

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев заяви при влизането си в първото пленарно заседание на новия парламентарен сезон, че най-важният въпрос е насоката на работа на всеки народен представител и спазването на ангажимента действията да бъдат водени от интересите на гражданите.

Той посочи като основни приоритети на новия парламент незабавния избор на членове на Висшия съдебен съвет и приемането на широк антикризисен пакет, насочен към овладяване на икономическите проблеми и инфлацията.

Василев коментира и въпроса за политическото разделение, като заяви, че според него темата е вече изяснена и не следва да отклонява вниманието от реалната работа на парламента. По думите му основната оценка за политиците ще идва от начина, по който всеки народен представител гласува и изпълнява поетите ангажименти.

Той подчерта, че най-спешният въпрос пред страната е овладяването на ценовия натиск и инфлацията, която по думите му е достигнала най-високите нива от 2022 г. насам.

Василев акцентира върху отговорността на всеки отделен депутат при гласуванията, като отбеляза, че именно индивидуалният избор ще бъде ключов за оценката на работата на парламента. „Това зависи от гласуването на всеки един депутат. Това е мажоритарна отговорност - в листите сме поотделно и така ще бъдем оценявани“, каза той.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    6 2 Отговор
    ДБ ще се отменат за избора на нов ВСС и главен прокурор.

    09:55 30.04.2026

  • 2 Ганя Путинофила

    7 4 Отговор
    Радев вкара Кирчо и Кокорчо в политиката!
    Племенцето сбъркано помни като маймуните- 3 минути!

    09:57 30.04.2026

  • 3 Гост

    7 2 Отговор
    И Петрохан да отвори отново врати.

    Коментиран от #7

    09:57 30.04.2026

  • 4 Абе да бе

    3 1 Отговор
    И какво да има в големия пакет?

    09:57 30.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ройтерс

    4 2 Отговор
    Що сцепи Малката Сглобка,Асенчо?!

    09:58 30.04.2026

  • 7 007 лиценз ту кил

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Вчера са махнали полицейския пост и блокадата. Чакат Васко ДС-то и Сашка да дарят, за да започне ремонта.

    09:59 30.04.2026

  • 8 Ганя Путинофила

    1 2 Отговор
    Асен ме такова ежедневно,по 33 минути!

    09:59 30.04.2026

  • 9 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 3 Отговор
    ДРУГАРЮ "ПЕНЬОАР" , ТИ И "ЧОРАПА" ЛИ ЩЕ ...................... ПРАВЯТ ТОZИ АНТИ КРИZИСЕН ПАКЕТ ? ? ? .......................... НЕЩАСТНИЦИ !

    10:02 30.04.2026

  • 10 Спецов

    4 2 Отговор
    Имам голям,,пакет,,за Кокора

    10:05 30.04.2026

  • 11 БАЧО ТОЗИ

    5 2 Отговор
    ГОЛЕМИЯ ПАКЕТ ГО ОСТАВЯМЕ СПЕЦИАЛНО НА ТЕБ,АМА ЩЕ Е НУЖЕН ЛУБРИКАНТ.

    10:07 30.04.2026

  • 12 ъъъъъъъъъ

    4 2 Отговор
    Асенчо , не ми говори за приоритети - ти вече изгърмя своя шанс и се размириса , ти си веч и бана карта и си за баклука !

    10:10 30.04.2026

  • 13 гейлорд кукорчу

    2 2 Отговор
    100% шарлатанин

    10:11 30.04.2026

  • 14 Баш Майстора

    3 2 Отговор
    А бе леля Асенка от умнокрасивите ли е?

    10:11 30.04.2026

  • 15 Излъгаха

    2 2 Отговор
    Кокор изработи демократичната общност!
    Умишлено елиминира Божанков,Лорер и М.Пейков,сега се отдели от коалицията.
    Защо преди изборите не го казаха това.?
    Еднакво виновни са и Мирчев,Божанов Атанасов.
    Май играят театър за наивници!

    10:12 30.04.2026

  • 16 стоян георгиев

    4 2 Отговор
    Жалка партийка с 16 депутата

    10:13 30.04.2026

  • 17 Розов пеньоар

    2 2 Отговор
    ПП са ляво марксистка секта

    10:14 30.04.2026

  • 18 име

    1 2 Отговор
    А защо, когато бяхте в сглобката, това не беше най-важното за вас, чак сега ли го разбрахте? На ПеПедофили и ДайБългария не трябва да се позволява да влияят на избора на нов ВСС и главен прокурор, както и да не се бъркат в съдебната реформа, защото са доказани некадърници и могат само да направят мазало в реформата, и да напълнят със соpocoиди.

    10:24 30.04.2026

  • 19 Някой

    0 0 Отговор
    Антикризисния пакет трябва да включва чистене на всичките ви калинки. Забрана на политически назначения, а директорите да се избират само чрез конкурс, защото цялата държава се ръководи от хора, които хабер си нямат.

    10:59 30.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове