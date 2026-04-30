Слави Василев: Влизаме в НС с нагласите да променим България. Убеден съм, че Радев е готов с кабинета

Уверен съм че всички народни представители усещат промяната в България - промяната в политиката, промяна на тона в парламента и управлението. Това заяви пред журналисти преди старта на Народното събрание Слави Василев, депутат от "Прогресивна България", цитиран от novini.bg.

"Ще видите след малко. Имаме достойна кандидатура", така той коментира предстоящият председател на Народното събрание.

"Влизаме с нагласите да променим България. Ще направим всичко възможно хората да усетят промяната."

Убеден съм, че президентът Радев е готов с кабинета, допълни още той.

Надявам се ПП и ДБ да осъзнават, че тяхната отговорност пред избирателите за съдебна реформа е на прага да се осъществи, каза Василев.

"За мен не е добра новина, че те се разцепват, защото никой не печели."