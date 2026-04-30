Слави Василев: Влизаме в НС с нагласите да променим България. Убеден съм, че Радев е готов с кабинета

30 Април, 2026 08:50 536 13

Уверен съм че всички народни представители усещат промяната в България - промяната в политиката, промяна на тона в парламента и управлението, коментира още депутатът от "Прогресивна България"

Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Уверен съм че всички народни представители усещат промяната в България - промяната в политиката, промяна на тона в парламента и управлението. Това заяви пред журналисти преди старта на Народното събрание Слави Василев, депутат от "Прогресивна България", цитиран от novini.bg.

"Ще видите след малко. Имаме достойна кандидатура", така той коментира предстоящият председател на Народното събрание.

"Влизаме с нагласите да променим България. Ще направим всичко възможно хората да усетят промяната."
Убеден съм, че президентът Радев е готов с кабинета, допълни още той.

Надявам се ПП и ДБ да осъзнават, че тяхната отговорност пред избирателите за съдебна реформа е на прага да се осъществи, каза Василев.

"За мен не е добра новина, че те се разцепват, защото никой не печели."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Както изгонихме Бойко и Пеевски

    7 2 Отговор
    така ще изгоним и тия ако решат да си развяват коня

    Коментиран от #3

    08:56 30.04.2026

  • 2 Кирил

    6 4 Отговор
    Тоя колкото по малко говори ще е по добре

    08:57 30.04.2026

  • 3 Вашето мнение

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Както изгонихме Бойко и Пеевски":

    Успех на ПБ и генерала, сигурен съм в тях, а писъците и заканите на жълтопаветните жинжиря просто ме забавляват.

    Коментиран от #13

    08:58 30.04.2026

  • 4 значи

    5 0 Отговор
    един затвор да напълните е малко

    08:58 30.04.2026

  • 5 Ултра къса памет!

    6 2 Отговор
    Тов е синчето на ония, който ограби и съсипа завода за хладилници Мраз.

    09:04 30.04.2026

  • 6 в кратце

    4 2 Отговор
    Влизаме в НС с нагласите да променим България. Да я направим по-бедна и по-зависима от западняците,които постоянно ни съдят в своя си съд за милиони евра.

    09:05 30.04.2026

  • 7 Перо

    1 0 Отговор
    Пита се кой е кадърен да направи промените и от къде ще се намерят компетентни кадри за новия бардак? Една историческа знаменитост беше казала “Кадрите решават всичко”!

    09:06 30.04.2026

  • 8 60% от новите

    3 2 Отговор
    са 40-45 годишни. Това е чалга поколението, неграмотни.

    Коментиран от #11

    09:07 30.04.2026

  • 9 ПеПедофил

    2 1 Отговор
    Ама, кака така ще я променяте, нима искате да изтриете постигнатото от промянкаджиите?! Нима искате да заличите напредъка от вдички сглобки и мазни турски кафета?!

    09:08 30.04.2026

  • 10 Перо

    1 1 Отговор
    Кадри като Копринков, Нейчев, Узунов, Демерджиев, Донев и русенския олигарх, сполучливи промени - йок!

    09:09 30.04.2026

  • 11 име

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "60% от новите":

    Говориш за ПП-ДБ, нали?

    09:09 30.04.2026

  • 12 Да видим?

    0 1 Отговор
    Предстоящи 30% увеличение парно и чудовищна формула за СИ, два пъти отменена от ВАС. Чудовищно повишение цени вода. Чудовищно повишение цени ТОК. Този ви е първият изпит. Второ уволнение на 80% от публичен сектор. 600 000 чиновника със стартови заплати от 3000 лв. до 200 000 лв. заплати. 12 милиарда плюс мултиплициращ ефект към 30 милиарда лева влязоха в обращение, при 30 милиарда обращение преди Юрошиткопейко зоната. Оттук банков БАЛОН, инвестициите са във финансови инструменти или НУЛА - спекула и Кредити -СПЕКУЛА. Втори балон имотен с 100% увеличение на 20 г. бараки. Чудовищни цени храни, намалени грамажи и качество. И Референдум срещу ЮРОШИТкопейката. Защото според Юростат сме влезли с фалшифициране на ДЕФИЦИТ, ИНФЛАЦИЯ, Ценова нестабилност. Всички критерии са нарушени от Територията и осъдени трябва да има както в Гърция. В която имаше също фалшификации за влизане в юрошит. Осъдени да са БНБ скрит доклад 227 стр., депутати, НСИ, лобисти, партии БКП, ДПС, ГЕРБ, СДС, ПП, ДБ. Референдумът на Дойран чака Комисиите и внасяне в НС, за да ви свали улицата от власт. Почвайте да облагате наеми от земи.
    12 лв кило домати, 66 лв. кило череши, пощуряхте.

    09:10 30.04.2026

  • 13 Перо

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето мнение":

    Демократичните генерали от паркетните зали, без армия!

    09:19 30.04.2026

