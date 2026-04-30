Анна Бодакова: Разцеплението на ПП и ДБ е голяма политическа грешка

Анна Бодакова: Разцеплението на ПП и ДБ е голяма политическа грешка

30 Април, 2026 09:36 1 388 57

  • анна бодакова-
  • разделение-
  • пп-
  • дб

Броени часове преди откриването на новия парламент ПП и ДБ обявиха, че ще имат отделни парламентарни групи. ПП ще има 16 депутати, а ДБ – 21

Анна Бодакова: Разцеплението на ПП и ДБ е голяма политическа грешка - 1
Илюстративна снимка, БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разцеплението между ПП и ДБ е голяма политическа грешка, както вече казахме на пресконференцията вчера. Това заяви най-младият депутат в 52-ото Народно събрание Анна Бодакова.

„Притесненията ми са да не видим същото под друга форма. Очакванията ми са наистина да свършим полезна работа за гражданите“, каза още Бодакова.

Броени часове преди откриването на новия парламент ПП и ДБ обявиха, че ще имат отделни парламентарни групи. ПП ще има 16 депутати, а ДБ – 21.


  • 1 Абе

    19 2 Отговор
    Лелейййй.

    09:38 30.04.2026

  • 2 ООрана държава

    27 7 Отговор
    Всичко си идва по местата. Итн са история, бсп труп, пъпъта дъбъта се цепват, бойко трепери, шиши се покри, Радев ги наказа всички

    Коментиран от #25, #30

    09:39 30.04.2026

  • 3 Бай Ху (By Who)

    27 3 Отговор
    Тази госпожица е много красива, сигурно ще я изберат за мис дупетатка.

    Коментиран от #18

    09:40 30.04.2026

  • 4 Роки

    34 4 Отговор
    И тая е поредната Рая Нагъзян!

    09:40 30.04.2026

  • 5 Дидо Д

    24 3 Отговор
    Бодак нищо не разбираш от политика!

    Коментиран от #41

    09:40 30.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Симо

    17 2 Отговор
    Беше ясно, че ще се разделят, но защо не го направиха преди изборите ?!

    Коментиран от #43

    09:41 30.04.2026

  • 8 Пенчо

    19 3 Отговор
    Недопечен кроасан (КИФЛ@)...

    09:41 30.04.2026

  • 9 бушприт

    4 4 Отговор
    ... най-младата депутатка в 52-рото Народно събрание - Анна Бодакова.

    Коментиран от #14, #34

    09:43 30.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Пyстuняк

    8 5 Отговор
    Таа а само за бoдвaнe и нищо друго.

    09:44 30.04.2026

  • 12 Соня

    8 1 Отговор
    Кокорчо не смята, че е грешка разцеплението на ПП и ДБ

    09:45 30.04.2026

  • 13 стоян георгиев

    13 4 Отговор
    украйнската труженичка усеща, че се е хванала с лъзъри 😂

    Коментиран от #23

    09:46 30.04.2026

  • 14 Абе

    1 4 Отговор

    До коментар #9 от "бушприт":

    Бегай от тука бе, бушприт.

    09:46 30.04.2026

  • 15 очевидец

    20 3 Отговор
    - Тате, какво е Парламент?
    - Това, сине, е специална сграда, в която престъпниците са защитени от закона!

    09:46 30.04.2026

  • 16 Софиянец

    7 0 Отговор
    Прекрасен ден 😂

    09:47 30.04.2026

  • 17 фен на сидеров

    9 1 Отговор
    не е грешка ! в 53-тото НС - без тях !

    09:47 30.04.2026

  • 18 морския

    10 5 Отговор

    До коментар #3 от "Бай Ху (By Who)":

    дупеДатка !

    09:48 30.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Варненец

    15 3 Отговор
    Евроатлантическите дбили се разпаднаха веднаг след изборите 🤭 народа им показа какви мисли за подобни безродници!

    09:50 30.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Трол

    9 2 Отговор

    До коментар #13 от "стоян георгиев":

    Само Асен Василев е мъж в тази формация.

    09:52 30.04.2026

  • 24 Марк

    16 2 Отговор
    Не е грешка, а е стъпка в правилната посока, за да изчезнат в канала и двете!

    09:53 30.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Моника

    3 12 Отговор
    То си личи,че е млада по маниера и с телефона.Това е уличната поза на подрастващите днес.Дано младите кадри изритат бетонните необразовани глави по-бързо.Тези които помнят социализЪма трябва да отстъпят или да бъдат изритани от властта.Те не подлежат на промяна.Все едно аятолах да стане християнин на стари години.Немислимо е.

    Коментиран от #29, #35

    09:57 30.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ко речи?

    10 1 Отговор

    До коментар #26 от "Моника":

    А тази какъв управленски опит има?

    10:00 30.04.2026

  • 30 Йоана

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "ООрана държава":

    Не Радев ги цепна ,а народа който отиде до урните за да гласува.Това беше наказателен вот в голяма степен.

    10:03 30.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Иван Грозни

    1 4 Отговор
    Ще си проличи кой се опитва да мъти водото но Радев. Имам чувството, че са кокорчовците.Май ще си заслужат определението от техния създател.

    10:06 30.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Мартин гик

    8 1 Отговор

    До коментар #9 от "бушприт":

    По интересно е на кого е дъщеря и внучка.А младите винаги са хубави-спор няма.

    10:08 30.04.2026

  • 35 Абе

    10 2 Отговор

    До коментар #26 от "Моника":

    Личи й, че е от поколението Гъ Зъ.

    10:09 30.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ДрайвингПлежър

    9 2 Отговор
    Да пробвам пак да го кажа...
    Момето едва е завършило, прекарало последните години в разнасяне на кафета и "оПслужване" на парламентарната група на ДБилите, но си е повярвало и раздава и акъл. МНОГО Е СТРАШНО ПРоОСТ ЧОВЕК ДА СЕ ДОКОПА ДО ВЛАСТ!

    10:11 30.04.2026

  • 38 Иван Грозни

    4 1 Отговор
    Дано тая политическа грешка не е насочена към новото правителство.

    10:12 30.04.2026

  • 39 ъъъъъъъъъъ

    11 1 Отговор
    питайте го за гримове това пи че , бе , какво я занимавате с глупости .....

    10:14 30.04.2026

  • 40 Битонитко

    2 1 Отговор
    Бае Ви Боков как ли съжалява ,че не е по-млад с 10-тина години ? Да я привика до шкафчетата за инструктаж. Само по фотоапарат и добри намерения. Ех ,времена - как само ги правехме депутатки и чак до пенсия изкарваха !

    10:22 30.04.2026

  • 41 Пепо

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дидо Д":

    Щото пък онази,каратистката ,много разбира.80% са тотален брак и полуграмотни.Това е и причината за появата на долнопробни закони които постоянно ремонтират и няма край.Да.Има и интелигентни,образовани хора на те са малко.Истината е,че качествените бягат от политиката и си изграждат кариерата.Много мозък изтече в чужбина.

    Коментиран от #52

    10:24 30.04.2026

  • 42 ДБ са си измили ръцете с това девойче

    3 2 Отговор
    Това девойче е било сътрудник, по културни въпроси за да взема някой лев. Вероятно е било сътрудник на някой приятел на баща му - от Отворено общество.
    Какво разбира от култура - не е известно - на 23 години, без образование и опит в културата, с 3 години сътрудник по културни въпроси. Ама държавата дава пари и трябва да се възползват от тях.
    Понастоящем ДБ си "измиха ръцете" с това девойче, като създадоха привидност че са предложили т.нар поколение Z - имайки предвид тези дело свалиха бат Бойко.
    Но тези дето бяха организирани, на някой платиха, а другите "ламкаха мухите" и свалиха управляващите пак са си същите. В действителност поколение Z не е "внедрено". А "нашите хора" са на заплата.

    10:26 30.04.2026

  • 43 МхтоМхто

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Симо":

    Е как защо? Още преди изборите беше ясно,че не мелят вода заедно. Изчаха нарочно. Подведоха избиратели си. Като са заедно и едните и другите се облажват от гласовете на чужди избиратели.

    10:26 30.04.2026

  • 44 Радев

    4 1 Отговор
    не беше на протестите но му дадохте властта, сега проблемите за решаване към него

    10:26 30.04.2026

  • 45 Любимка народна

    2 0 Отговор
    Понеже не я познаваме ,дори и гласувалите за ППДБ - На 23 години, бакалавър по социология от Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

    От три години насам работя като парламентарен сътрудник по култура и културни политики в Народното събрание към народни представители от “Да, България”, като преди това е експерт в общинско предприятие “Туризъм”. Автор на журналистически текстове на образователна и социална тематика. Лектор съм в академия SmartScroll по темата на онлайн безопасността на децата.
    Заемам активна позиция по време на протестите през ноември и декември 2025 г. "
    Щом на 19- 20 години е вече сътрудник в парламента и " ЕКсперт " се учудвам как пък никой не я познава поне от протестите когато и бяха навряли вече един микрофон и подскачаше около другите мошеници.

    10:28 30.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Нетов

    1 0 Отговор
    Досега – сътрудничка на Елисавета Белобрадова и Манол Пейков и лансирана като „красивото лице на Джен Зи поколението“ от протестите в края на миналата година. И действително – без ДС закалка.

    Малцина обаче знаят, че Бодакова е дъщеря на покойния журналист, поет и университетски преподавател Марин Бодаков, когото губи като дете. И въпреки, че роднините ѝ и по майчина, и по бащина линия са били репресирани от държавната власт след 1944-а, това не пречи на иначе забележителния общественик Бодаков да бъде години наред съветник по културните въпроси в кабинета на тогавашния председател на Народното събрание Георги Пирински, разкрива „Лупа“.

    Пирински има богата комунистическа биография, включително като кандидат за член на ЦК. Не е тайна и че по сватовство е ДС-зет на Илия Кашев – дългогодишен шеф на УБО.

    Но тези публично известни биографични данни за експредседателя на парламента никак не се явяват обструкции за Бодаков да бъде част от политическия му кабинет. При това, докато е редактор на вестник „Култура“, заради което получава рой критики от съгражданите си и будните преподаватели, надигнали глас през вече далечната 2007-а, срещу въпросното съвместителство.

    Е, днес по стъпките и в политиката, и в кулоарите на НС уверено върви младата надежда Анна. Громяща левите политики и ДС-миналото на кандидати за депутати от други политически сили или техните наследници – нейни преки конкуренти за титлата „най-успешно джен зи“…

    Коментиран от #55

    10:33 30.04.2026

  • 48 Симо

    1 1 Отговор
    Млада е и преспективна, ще се научи. То и в любовта се изисква опит, но с предимство е младостта, а в тази област детето има на къде да се развива. Желаем му успех и много, много доволни клиенти.

    10:35 30.04.2026

  • 49 Муньовите

    1 2 Отговор
    избиратели с гадни подмятания за момичето. Помияри

    10:42 30.04.2026

  • 50 Хазо

    2 0 Отговор
    Хубаво момиче. Сигрно ще и намерят компромат, че е ударила другарчето си в детската градина....

    10:44 30.04.2026

  • 51 Днешните джендъри

    3 1 Отговор
    са толкова неграмотни, че дори и име не могат да си измислят!

    Какво е това Джен Зи, пиленца мамини?

    Не е на английски. Не е на немски. И на френски не е.
    Всъщност, на нито един романски или славянски език не е!

    Напълно лишено от смисъл определение!

    И журналята го повтарят като изоглави?!

    Коментиран от #53

    10:47 30.04.2026

  • 52 Дидо Д

    3 0 Отговор

    До коментар #41 от "Пепо":

    Каратиската вече има опит в битките срещу 0краинки

    10:50 30.04.2026

  • 53 Абе

    3 0 Отговор

    До коментар #51 от "Днешните джендъри":

    Язе затова си им викам Гъ Зъ.

    10:53 30.04.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Взели са девойчето, за да получава пари

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "Нетов":

    Именно, това че бащата е бил съветник по културни въпроси, са прибрали девойчето за да получи някой и друг лев.
    Би трябвало да се контролират това дали някой найстина е съветник/сътрудник или се изстискват пари от държавата - Все пак държавата отпуска пари, а те са на данъкоплатците. За да бъде някой сътрудник по специални въпроси, би следвало да е експерт, в съответната област.
    Какво поколение Z?
    Защо не предложиха и други млади хора, които бяха организирани, за да свалят управляващите. Билбордове на това момиче имаше в цяла София, а други не. Това е прах в очите на хората, че са ползвали поколение Z.

    11:01 30.04.2026

  • 56 Илиева

    1 0 Отговор
    Будакова дали осъзнава защо е в НС?Надали….Хубавото и лице не може да изтрие провала на Кокорчовците и сие.За сега от нея чуваме само едно изречение и нищо друго-“нов ВСС”Е,това не стига но за повече се иска самообразование….Очакваме и то бързо иначе г-цата остава само брошка на ревера на Кокорчо,

    11:03 30.04.2026

  • 57 ППДБ

    1 0 Отговор
    не бяха ли изкарали една девойка Малена за новото лице на коалицията?
    Мотаеше се по медиите и ръсеше безумни разсъждения.
    Кво стана с нея?

    11:04 30.04.2026

