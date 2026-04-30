Анна Бодакова: Разцеплението на ПП и ДБ е голяма политическа грешка

Разцеплението между ПП и ДБ е голяма политическа грешка, както вече казахме на пресконференцията вчера. Това заяви най-младият депутат в 52-ото Народно събрание Анна Бодакова.

„Притесненията ми са да не видим същото под друга форма. Очакванията ми са наистина да свършим полезна работа за гражданите“, каза още Бодакова.

Броени часове преди откриването на новия парламент ПП и ДБ обявиха, че ще имат отделни парламентарни групи. ПП ще има 16 депутати, а ДБ – 21.