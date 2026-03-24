Тома Биков: В партията на Радев са дадени много средства. Водят скъпа кампания. Да не би олигархията да е намесена?

Радвам се, че Владислав Горанов се връща в политиката, за да има още един глас за консервативната финансова политика. Това заяви пред bTV третият в 23 МИР-София в листата на ГЕРБ-СДС Тома Биков, цитиран от novini.bg.

И се обърна към политическите си противници: "Когато нямаш какво да кажеш, казваш, че ще се бори с олигархията. Това е доста абстрактно."

"Не знам къде е олигархията, но в партията на Радев са дадени много средства. Водят скъпа кампания. Да не би олигархията да е намесена?"

ГЕРБ ще предложи концесия на магистрали и мостове. Така бизнесът ще може да участва в строежите и няма риск за държавата. България има нужда от стабилно управление, взимане на стратегически решения в турбулентните времена. ГЕРБ е в състояние да взима правилни решения", завърши Биков.