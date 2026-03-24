Новини
България »
Всички градове »
Тома Биков: В партията на Радев са дадени много средства. Водят скъпа кампания. Да не би олигархията да е намесена?
  Тема: Избори

24 Март, 2026 09:32 1 150 60

  • тома биков-
  • олигархия-
  • партия-
  • румен радев-
  • средства

Радвам се, че Владислав Горанов се връща в политиката, за да има още един глас за консервативната финансова политика, коментира още Биков

Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Радвам се, че Владислав Горанов се връща в политиката, за да има още един глас за консервативната финансова политика. Това заяви пред bTV третият в 23 МИР-София в листата на ГЕРБ-СДС Тома Биков, цитиран от novini.bg.

И се обърна към политическите си противници: "Когато нямаш какво да кажеш, казваш, че ще се бори с олигархията. Това е доста абстрактно."

"Не знам къде е олигархията, но в партията на Радев са дадени много средства. Водят скъпа кампания. Да не би олигархията да е намесена?"
ГЕРБ ще предложи концесия на магистрали и мостове. Така бизнесът ще може да участва в строежите и няма риск за държавата. България има нужда от стабилно управление, взимане на стратегически решения в турбулентните времена. ГЕРБ е в състояние да взима правилни решения", завърши Биков.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 34 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гроб ново начало

    46 5 Отговор
    ние откраднахме милиарди и убихме милиони роби

    09:34 24.03.2026

  • 2 Въй

    33 5 Отговор
    Дядо му на Тома Бик ли се е казвал?

    Коментиран от #28

    09:35 24.03.2026

  • 3 бандит методиев борисов-яшаров

    35 5 Отговор
    по татку съм от правец

    09:35 24.03.2026

  • 4 гепи

    26 3 Отговор
    краде много мощно от повечето общини

    09:37 24.03.2026

  • 5 АЙЙЙ СIКТIR

    34 2 Отговор
    БЕ КРАДЛЮФЦИ КОНЦЕСИИ ЩЕ ПРЕДЛАГАТЕ -КАКВО НАПРАВИХТЕ ЗА 20 ГОДИНИ ЧЕ ДА ГО ДАВЕТЕ НА КОНЦЕСИЯ ТОВА ДА НИ ВИ Е РЕМОНТ НА РЕМОНТА

    09:37 24.03.2026

  • 6 Гешевче

    23 2 Отговор
    Шайката е намесана, бикчо.

    09:37 24.03.2026

  • 7 ЕЙ ДЮСТАБАНЛИЙТА

    32 3 Отговор
    ТИ И ДАНИЕЛКА НЕМИТОВА КАКЪВ ТРУДОВ СТАЖ ИМАТЕ ПО КАКВО ВИ Е ЕКСПЕРТИЗАТА НА БОЮ МАЧЛЕ,БЕЛОТ,ПЛИКЧЕТА,БИКИНИ ДЖИПКИ А ВИЕ.

    09:37 24.03.2026

  • 8 Ура,,Ура

    27 2 Отговор
    За какво да се гласува за вас, след като ви трябват два по големи протеста и сдавате багажа на момента.

    09:38 24.03.2026

  • 9 Дедо

    25 3 Отговор
    Нищо не става от тоя. Боко къде го взе само афтогол си фкара.

    09:38 24.03.2026

  • 10 нерегистриран

    35 3 Отговор
    Е ти щом се радваш, че Горанов се връща в политиката и започваш да ни убеждаваш в ползите от това, значи няма смисъл да чета по-надолу какви умотворения си избълвал!

    09:39 24.03.2026

  • 11 Ммного лъже Кравов.

    16 1 Отговор
    Да не би да е екиджия.

    09:39 24.03.2026

  • 12 Консервите !

    15 2 Отговор
    Консервите !

    Да Вървят !

    В Склада !

    За Дефектна Продукция!

    Видя се До какво Докараха !

    Те !

    Ситуацията в Тадзи Страна !

    09:39 24.03.2026

  • 13 Човека

    25 1 Отговор
    Тези от километри надушват парите.

    09:40 24.03.2026

  • 14 аолвдес

    31 2 Отговор
    От 20 г това л@йно е в парламента и яде и пие на корем а се плаща всичко от българите. Та този палячо по образование е куклен артист. Палячо. Това му е образованието и призванието, палячо. Някои сеща ли се защо българите са най бедни и най прооости??? От 20 г всеки плаща и храни тази гнида да стой в парламента и закони да гласува и да се прави на политик, каквото и да значи това. Всичко което можаха ограбиха и разрушиха такива като този очилат палячо. Слава на Господ Иисус Христос идват избори. Имате шанс да изринете боклука дето ви задушава вече поне 20 г, мИрси.

    Коментиран от #20

    09:40 24.03.2026

  • 15 Иван Грозни

    25 2 Отговор
    Когато няма какво да кажеж говориш глупости и простотии както вашия омбашия.Тиквата толкова се е захласна, че не усеща как го бъзикат с това преизбиране. Също като тато в миналота. Продължителни ръкопляскания.

    09:41 24.03.2026

  • 16 Фейк - либераст

    17 1 Отговор
    Българска политическа действителност: Ти си крадец! Пък ти си по-голям крадец! Пък ти си още по-голям крадец! и т.н. и т.н. И на края: ХАЙДЕ ДА СИ ПОДЕЛИМ ОТКРАДНАТОТО!

    09:42 24.03.2026

  • 17 хггжжфг

    14 1 Отговор
    Видяхме ги , със скъпите костюми и коли , вероятно много загрижени за нас бедните.

    09:42 24.03.2026

  • 18 биков

    18 1 Отговор
    Карикатурчо съм на сикаджииската герберска мутра правих карикатури и ме направи депутат да лъжа народа

    09:42 24.03.2026

  • 19 Коментар

    21 3 Отговор
    Томето Биков и останалите гербсджийски отрепки, които са си присвоили имоти с помощта на Мартин Божанов нотариуса, ще бъдат изхвърлени с шут от окупираната от тях недвижима собственост. Същото се отнася и за Михаил Константинов и алигбегова Сачева

    09:43 24.03.2026

  • 20 гффг

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "аолвдес":

    Не е ли журналист ?

    Коментиран от #33, #44

    09:43 24.03.2026

  • 21 Има ни пак

    21 0 Отговор
    За средствата на Радев никой не знае, но вашите средства са от кражби от всякакви схеми и схемички, най вече от пътното строителство. Личи си че пак имат мерак за кражби от магистрали и мостове. Биков сам си го каза.

    09:43 24.03.2026

  • 22 Парите вероятно са на същите

    13 2 Отговор
    фондации финансирали ГЕРБ в миналото, немски проксита знаем на кого. И парите за кампанията на Радев вероятно са немски, щом англоговорящи немци презентираха партията на Радев. Затова се изпокараха с Борисов за мръсното производство в Сопот, искал трети завод в Сопот "спящият девет години президент". Двете страни на един и същи медал.

    Коментиран от #36

    09:43 24.03.2026

  • 23 ...

    26 0 Отговор
    Щом Горанов ви е ценния кадър, няма смисъл да говорим повече...

    09:44 24.03.2026

  • 24 То и

    16 1 Отговор
    глухите го знаят, но и той да се обади ! И при тях като при вас !

    09:45 24.03.2026

  • 25 Истината

    12 1 Отговор
    Биков, моля затваряй си нас..раната герберска уста, че мирише

    09:45 24.03.2026

  • 26 Отговор

    9 3 Отговор
    Гербаджиите ще върнат с лихвите парите и провокациите. Тепърва знайни и незнайни ще реват докато им съществуват "медиите". Тази свинщина е време да приключи, 15 години ви стигат, направихте по няколко извънбрачни деца, които ще ги съдят вече

    09:46 24.03.2026

  • 27 Нормално

    6 2 Отговор
    От няколко дни по БНТ вървят само 2 реклами след новините - Прогресивна България и ППДБ.

    09:46 24.03.2026

  • 28 Абе

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Въй":

    БикО.

    09:46 24.03.2026

  • 29 Българин

    11 0 Отговор
    Това е проблема томи!
    Тия, дето им служите толкова време, решиха да си сложат други, да ги обслужват.
    Вие сте излишни!

    09:47 24.03.2026

  • 30 Там е

    15 1 Отговор
    ясно , ама кажи вашия банкянски Убостник до кога ще джитка с охрана ?

    09:48 24.03.2026

  • 31 МАЙ УСЕТИХТЕ,

    16 2 Отговор
    ЧЕ КРАЯТ ВИ ДОЙДЕ.

    09:49 24.03.2026

  • 32 Боко (неуловимия) тайния крадец

    10 0 Отговор
    Не бе биков , зад нас е олигархията и ще ядем хурката ние от герб , ако сменят несменяемия главен прокурор и всс......тогава кой ше ни пази , че тъй сме се оплескали със ЛаЙ......... !!!!!!

    09:50 24.03.2026

  • 33 йнедфр

    10 1 Отговор

    До коментар #20 от "гффг":

    Палячо, не го ли виждаш, чист завършен палячо. По всичко се изказва, от нищо не разбира и няма 1 ден трудов стаж освен да е жиголо на стари ГЕРБ парцали, дето от палячо го направиха депутат. И 20 г го хранят българите, милиони левове само за заплати, за един палячо. Ама по джоба си можеш да разбереш какво е постигнал с другите палячовци в ГЕРБ. Нямат 1 ден да са работили нещо. Нямат 1 ден трудов стаж, Нищо. А са Министри дават интервюта и закони гласуват. Чакаи такива да постиганнещо. Той на работа не е ходел и 1 лев не е изкарал, ти чакаи.

    09:51 24.03.2026

  • 34 007 лиценз ту кил

    7 4 Отговор
    Не знам за олигарсите, но листите на Радеф във Варна ги реди Дънката.

    09:51 24.03.2026

  • 35 Хи хи хи

    10 0 Отговор
    Тия от ГРОБ защо гледат много тъжно ??

    09:51 24.03.2026

  • 36 Пак идва от немска фондация основното,

    4 2 Отговор

    До коментар #22 от "Парите вероятно са на същите":

    но не са същите фондации като на ОПГ ГЕРБ - Ханс Зайдел на ХСС и Конрад Аденауер на ХДС. Фондацията зад проекта на Боташа е Фридрих Еберт на ГСДП.

    09:52 24.03.2026

  • 37 НРБългария

    6 0 Отговор
    В ниакаъв случай не трябва да се дават магистралите на концесия . Веднага ще лъсне колко наистина струва километър магистрала , мантинелите , знаците .Веднага ще лъсне с какво качество трябва да са пътишата . След това всички ще понесат отговорност и хич няма да са доволни .Така , че никакви концесии

    09:53 24.03.2026

  • 38 Тиквата съм

    1 4 Отговор
    След изборите ще предложа моя голям специалист които беше вътрешен министър , отново за вътрешен министър но на Радев и ще му обещая , че няма да си взема болнични за да бяга от парламента !!!!

    09:55 24.03.2026

  • 39 Всезнайко

    9 4 Отговор
    Ама разбира се,че за Радев ще гласуваме.КОй на негово място ще си хвърли оставката като президент?А някой от ГЕРБ да е постъпил като него.Не.Топлите местенца ви топлят от 15г.,нали!

    Коментиран от #55

    09:57 24.03.2026

  • 40 ТИГО

    11 0 Отговор
    КОЛКО ГОДИНИ ще ги гледаме едни и същи с едни и същи мераци с едни и същи приказки??За 4 петилетки тия хубостници нищо не направиха само кражби и лъжи ! Сега са пак същите ,колко пъти ще настъпваш една и съща мотика бе народе ,какво ви мотивират тия за да ги треперите на мижавите си заплати и да им играете по свиркат ???Как па се пръкнаха толкова много безгръбначни но гладни усти ? Какво ми говорите за нация и достойнство като се криете по кюшетата и шушукате "Да си траем че ще дойдат ОНЕЗИ" Как се сравнявате с Левски и Ботев като сте такива мишоци ,как не ви е срам да славите хора с гаменско поведение ,изказ и мутренско излъчване ??Къде си бе народе ,шушукаше и по Татово и сега пак същото ,робски души!!!

    Коментиран от #57

    09:57 24.03.2026

  • 41 Чочо

    2 0 Отговор
    Има съд. Отнеси си въпроса там.
    Не само да бръщолевиш.

    09:58 24.03.2026

  • 42 бай Бончо

    10 0 Отговор
    Значи вече нямаме право на безплатно здравеопазване , образование , пътища ,сигурност , правосъдие ,но имаме право да гласуваме .Малко криво я разбирате демокрацията .Аз твърдя , че за 36 години , отнехте на народа всички права ,окрадохте общите пари и активи , безсрамно опростачихте една от най -интелигентните нации в света и цялата си наглост искате да се гласува . Няма да стане ! Рано или късно ще си направим Отечествен фронт .

    09:58 24.03.2026

  • 43 бффжгфдх

    9 2 Отговор
    Сериозно ли има найвници дет си мислят ,че ще има някакво гонение и раздаване на правосъдие , колкото и предните през годините някой ги съди , даже и книги си написаха и ги канят по телевизиите да дават акъл.

    09:59 24.03.2026

  • 44 4567

    7 0 Отговор

    До коментар #20 от "гффг":

    Не, не е! Кукловод е както казва колегата. Но де да ги знаеш - влезе в парламента и става адвокат от Библиотекарския, СУ, Югозападния... Пеевски, Корни например. Става икономист от Свищовския - Т. Петкова, В. Горанов, например. Пък и самия Бойко, май... А за УНСС - разбира се Д. Добрев.

    Коментиран от #47

    10:01 24.03.2026

  • 45 ШЕФА

    2 1 Отговор
    Кравов,Радев е евроатлантически пл.х и ще си плати за това,но вие сте два пъти по големи боклу.... и на изборите ще го разбереш.

    10:03 24.03.2026

  • 46 наглост Бикова

    4 0 Отговор
    Политическата ни история в последните години прелива от политически номади и чиста проба нищожества, които преминават от една партия в друга както магистралните жрици преминават от един турски тир в друг! Този на снимката обаче е отвратителен гьонсурат! Той нарече СИКаджийскийт престъпник от подземния свят "Карикатура на мутра" и се закани да го вкара в затвора, ама малко след това, понеже е червей започна да пълзи около СИКаджийските маратонки на магистралния бандит от Банкя и да му търка гърба като го къпе! И естествено, понеже и мисленето на Боко Тиквата е перверзно, той го взе подкрилото му и го напраив депутат! Ами, ГЕРБерастка работа, какво искаш?

    10:10 24.03.2026

  • 47 Новак

    3 1 Отговор

    До коментар #44 от "4567":

    Затова ли толкова мразят Харвард и Кембридж?

    10:12 24.03.2026

  • 48 Знайко

    5 6 Отговор
    Политическите посланията на Румен Радев са копие на посланията на ПП. За мен тук прозира целта му, да отраднат колкото може повече гласове от ПП. И според социолозите за сега Радев успява да открадне 4%-5% от гласовите.
    Как никой политолог не коментира, парадокса, че "социалиста" и рубладжия Радев, не отправя послания към "левия избирател" и към русофириге. А отправя послания към сегашните избиратели на ПП.

    Радев е кукувица, която снася яйце в чуждото ПП гнездо.

    "По делата им ще ги познаете"

    Коментиран от #52

    10:16 24.03.2026

  • 49 Емигрант

    6 0 Отговор
    Маскарите маскарят, това е предизборната кампания на чалгарската балканска територия България в която човешките взаимоотношения са показателни за пещерен живот доказващ липса на образование, възпитание и интелект ! Десетилетно управление на мутра възпита три поколения едновременно в омраза, поквара и антидемокрация, възцари тоталитаризмът и диктатурата и резултатът е това - бедност, омраза и просташка "култура" ! Не се сърдете на истината, а я осъзнайте !

    10:18 24.03.2026

  • 50 ООрана държава

    6 0 Отговор
    Бибитков къде видя скъпо бе? Я кажи вие колко плащате на бнт нова и бтв за да пускат вски ден къде е ходил бойко и какво е казал, ВСЕКИ ДЕН!

    10:19 24.03.2026

  • 51 Георгиев

    5 0 Отговор
    Хей Биков, какво правиш още в ГЕРБ? До последно на родилката, докато я има. А после? Къде ще ходиш? Свикнал си да си пеперуда.
    Че олигарсите нали са под опеката на Боко и Шиши. Чудиш се откъде Радев има пари? Сигурно и той има богати симпатизанти. Едно е ясно: не е крал от автомагистрали, от необмитен внос, от търговия с амфетамини, от принудителни уж приватизации, от собствената съдебна система. А чета тук, че крадеца Горанов си го дърпате обратно - зер, той знае фино да краде. Ще измисли нещо ново, по Магнитски.

    10:20 24.03.2026

  • 52 Знайко, нищо не знаеш,

    2 2 Отговор

    До коментар #48 от "Знайко":

    имаш комплекс наречен "герберизъм" който несъзнателно демонстрираш, разбираш ли какво ти казвам, че нямаш разум !

    10:22 24.03.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 възмутен

    2 0 Отговор
    На Биков директно може да му се даде 2 години ефективно , все има за какво .Пълна конфискация на всички от последните 36 години .То не беше алчност , не беше крадене и накрая "Гласувайте " Ай си%тир

    10:33 24.03.2026

  • 55 Мунчо

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "Всезнайко":

    🤣🤣🤣... Хвърли си оставката, защото му оставаха няколко месеца до края на мандата....а лапачката сега започва като "спасител" на България от олигархията (която сега го спонсорира 🙏🤣) и ще трябват парички на Деската за луксозни почивки и тоалети....а умните нека си гласуват за него и да чакат да ги оправи.... 🙏😭🤣

    10:34 24.03.2026

  • 56 Така е ..

    1 1 Отговор
    Служебното правителство извърши мръсната работа на Радев , като направи чистка до ниво директори на държавни служби на всякъде.Радев ще бъде невинен като моминска пазва.

    10:35 24.03.2026

  • 57 Име

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "ТИГО":

    Прав сте! Но само на приказки! Сега да чуем как бихте организирали този народ!

    10:50 24.03.2026

  • 58 Спортист

    1 0 Отговор
    Нали Норисов беше КАРИКАТУРА,или вече забрави какво говореше този човек. Ех парите са нещо коетозабравя всичко.

    10:54 24.03.2026

  • 59 Шефьор

    1 0 Отговор
    Много ме кефи тоя! Владислав Горанов се връща в политика, ама не излиза от списъка Магнитски! Що тъй, Ветропоказателю? Що тъй Фурнаджийска лопато? Дали и Боко няма да влезе в този санкционен списък. Министъра на финансите на Боко е вътре, а Боко през цялото време е бил за гъби....

    10:55 24.03.2026

  • 60 Лама гюров

    1 0 Отговор
    По добре за Боко отколкото за соросоидни извратеняци

    10:55 24.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол