Видеонаблюдението при преброяването на бюлетините е включено в изборните секции
Видеонаблюдението при преброяването на бюлетините е включено в изборните секции

19 Април, 2026 22:04 1 180 11

Камерите се включват веднага, след като председателят на секцията обяви изборния ден за приключил, обясняват от МЕУ. Устройствата трябва да са включени към зарядно, да се поставят така, че да се виждат ясно всяка бюлетина и попълването на протокола. Ако връзката прекъсне, устройството продължава да записва офлайн.

Видеонаблюдението при преброяването на бюлетините е включено в изборните секции - 1
Ани Ефремова

Видеонаблюдението в 20:00 часа се включи от 682 секции от общо 11 653, съобщиха от Министерството на електронното управление (МЕУ), цитират от БТА. Може да се следи на живо на evideo.bg, посочват от ведомството.

От този момент, през следващия половин час, за видеоизлъчването ще се изпращат сигнали до Централната избирателна комисия (ЦИК), МЕУ и районните избирателни комисии на всеки пет минути, а след 20:30 - на всеки 10 минути.
Камерите се включват веднага, след като председателят на секцията обяви изборния ден за приключил, обясняват от ведомството. Устройствата трябва да са включени към зарядно, да се поставят така, че да се виждат ясно всяка бюлетина и попълването на протокола.
Ако връзката прекъсне, устройството продължава да записва офлайн. След края на броенето записът се качва на сървърите ни и е достъпен за всеки, допълниха от министерството.

На предходните избори е постигната 98% свързаност на устройствата.

Над 99% от машините за гласуване в страната работят нормално, а регистрираните сигнали за технически неизправности са за по-малко от 1 на сто от всички устройства, съобщиха от ведомството по-рано днес.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Биг брадър гледа

    3 0 Отговор
    Виждам те

    22:17 19.04.2026

  • 2 Мечтаеш

    1 0 Отговор
    Мечтая всеки хванат да прави фалшификация, държавата да натроши ръцете и много други работи.

    22:21 19.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Народа

    4 1 Отговор
    И на тези фалшифицирани избори ли, ще се скрием като мишки и ще си затворим очите за партия ДПС - ново начало, която влиза за пореден път в парламента по най-нечестния начин, заплахи, репресия, купуване на гласове, измами, подмяна и манипулации. До кога ще си причиняваме това ограбване на бъдещето на децата ни, на нашето бъдеще също?

    Коментиран от #6, #10

    22:28 19.04.2026

  • 5 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Шишо бойково сарафофската мафия приключи днес

    22:30 19.04.2026

  • 6 Оги

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Народа":

    Докато не излезем да гласуваме 80 %.

    22:31 19.04.2026

  • 7 Реалностите

    1 0 Отговор
    Дебелите са инструктирали техните да слагат дебели чували пред камерите!

    22:39 19.04.2026

  • 8 Пламен

    1 0 Отговор
    ГЕРБ са трети, ужас, банкята глади раираният костюм,а на момчето му го шият в момента,че няма толкова плат. Има прогнози за 144 депутати на Радев.

    22:41 19.04.2026

  • 9 В Разград говорят на друг език

    2 0 Отговор
    Не на български какво е това ?

    22:44 19.04.2026

  • 10 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Народа":

    Това ли ти е проблема? Турчеещото се население бе България е 10 процента. На изборите ДПС имат около 10 процента. Не е ли логично.

    22:52 19.04.2026

  • 11 Да се анулират изборите в Разград

    2 0 Отговор
    В секциите говорят на друг език не на Български нищо не се разбира.

    23:02 19.04.2026

