Станислав Балабанов: Случаят „Петрохан“ е урок и не трябва да се допуска отново
Станислав Балабанов: Случаят „Петрохан“ е урок и не трябва да се допуска отново

22 Март, 2026 19:08

Като дясна партия ще се борим да възстановим нормалността, заяви представителят на ИТН

Станислав Балабанов: Случаят „Петрохан“ е урок и не трябва да се допуска отново - 1
Снимка: БГНЕС
На тези парламентарни избори ще се борим да възстановим нормалността в обществото. Това заяви в „120 минути“ Станислав Балабанов от „Има такъв народ“ (ИТН), който е начело на листите в Пловдив и в Хасково. С него в студиото беше и Александър Рашев - водач на листата на партията в Бургас.

Балабанов коментира, че случаят „Петрохан“ е урок и не трябва да се допуска отново. „ИТН в 52-рият парламент, като дясна и консервативна партия, на първо място ще защитим българските деца, традиционните български семейства и ще говорим за разум и нормалност. Тази ситуация, като общество, повече да не я допускаме. Като дясна партия не искаме повече да чуваме думата дефицит по отношение на бюджетите на държавата. ИТН ще се стреми към дясна политика, която ще позволява да харчим, колкото произвеждаме“, каза още той.

Попитан кои са уроците, които партията си е взела от участието си във властта, Балабанов отговори: „Уроците и решенията не бяха лесни. Не може да сравняваме времената от 2020 и 2025 г., защото на вълна от протести влязохме преди 5 години в политиката, но тогава не получихме необходимата подкрепа от този площад, ние нямахме така популярните напоследък призиви за 121 депутати, а точно наполовина. Тогава много ясно разбрахме, че няма как да се управлява еднолично държавата и ще трябва да се управлява в коалиция“.

Той изтъкна, че ИТН са знаели каква ще е политическата цена, влизайки в коалиция с БСП и ГЕРБ, но са я платили в името на стабилността – присъединяването на България в ЕС, Шенген, редовен бюджет, ПВУ и еврозоната. „Наученият урок е, че след като ни изпращат в българския парламент, политическите партии трябва да правят усилие да съставят правителства и да има стабилност“, допълни той.

Рашев каза, че е сред учредителите на ИТН. Според него чрез участието им във властта са успели да прокарат в парламента политиките на партията, заложени в програма им. Той даде пример със Закона за споделеното родителство и промените в Семейния кодекс, но не им е останало време да реализират основния им приоритет – за Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

На въпрос по какво се различава сглобката между ГЕРБ и ПП-ДБ с тяхната с партията на Бойко Борисов, Балабанов посочи:

„По резултатите. Едно е да говориш за цели, без да ги постигаш, влизайки във власт на всяка цена. Друго е, когато има резултат, давам пример с ПВУ – той е правен от Асен Василев като финансов министър, а ЕК го връщаше като слабо подготвен. И план, който заради ИТН беше възстановен, почти в неговата цялост. Изсветляването на такъв като Делян Пеевски, реалното му участие в изпълнителната власт и участието му в т.н. „сглобка“ е заслуга на ПП-ДБ и на техния лидер Христо Иванов. Тази патова ситуация с Конституцията я заложиха те и ние, търсейки изход от спиралата от избори, нямахме избор и трябваше да тръгнем към стабилност“.


  • 1 Гост

    65 2 Отговор
    Слуга е този. Знаете на кой.

    18:13 22.03.2026

  • 2 Чичо Манчо

    62 2 Отговор
    Този миризлив мазен кашалот, ще бъде забравен.

    18:15 22.03.2026

  • 3 Пич

    52 2 Отговор
    Лелее.......тоА що е тъп !!! Невероятно......

    18:16 22.03.2026

  • 4 А бе,

    42 1 Отговор
    сус, бе !

    18:16 22.03.2026

  • 5 Гост

    51 1 Отговор
    И този изду корема на депутатската ясла. Ризката и сакенцето вече не се закопчават. А словцата му - долна чалга. Човечецът не може да надскочи същността си!

    18:17 22.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 си дзън

    48 2 Отговор
    Случаят „ИТН в парламента“ е урок и не трябва да се допуска отново

    Коментиран от #27

    18:17 22.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Последния Софиянец

    24 0 Отговор
    Школата Роук на Калушев работи от 1992 г при всички правителства и не е сама.

    18:18 22.03.2026

  • 12 ИТН

    34 1 Отговор
    СА В КАНАЛА.

    18:18 22.03.2026

  • 13 хмм

    38 1 Отговор
    На Балабанката някой трябва да му напомни, че неприключили криминални случаи не може да се размахват като предизборна агитация. Най-малкото защото избирателите не одобряват калните предизборни борби и от това само ще загуби...

    18:19 22.03.2026

  • 14 Град Симитли

    33 1 Отговор
    Стига с тоя петрохан ве
    Заровиха ги
    А млъквайте вече

    18:22 22.03.2026

  • 15 Хмм

    30 0 Отговор
    и какво е нормалното - почти милион на приятелчето Аръков за клипове, ами вижте в ютюб какви стойностни клипове правят обикновени потребители абсолютно безплатно, къде е трифонов да обясни защо, с какво е толкова специален този аръков

    18:23 22.03.2026

  • 16 Дориана

    27 3 Отговор
    Точно ИТН получават урок и наказателен вот от Народа. Агресивното им поведение срещу опоненти, които са заплаха за тях им носи огромни негативи като най- мразените политици , които с нищо не са допринесли за развитието на България , а точно обратното станаха най- върлите защитници и съюзници на Борисов и Пеевски Падат надолу под 1 % и субсидията им отпада. Това, е техния урок , който ще научат по трудния начин.

    18:23 22.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Гост

    21 1 Отговор
    Но и итънъ е урок бе, некадърний депесарино, който още не усеща пеефски как го подпира

    18:24 22.03.2026

  • 19 Ако нямаше

    23 1 Отговор
    петроханската дъвка пейгърите какво ли щяха да дъвчат??? Трагедии в бг-то мното и почти ежедневно и нито една не е със четаво разследване, така че нананайките си бляботят глупости. Никога повече не трябва да има гейбачев министър. Некога вече в НС не трябва да има простаци. Никога вече в НС не трябва да влизат пилонки.

    18:24 22.03.2026

  • 20 Как

    27 1 Отговор
    Нищо не става от Уйчиндолеца и от слугите му!

    18:25 22.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Дориана

    25 1 Отговор
    ИТН точно вашето агресивно поведение е скандално и отвратително по отношение на опоненти , които вие считате за заплаха за вашето политическо оцеляване.Излъгахте избирателите си , предадохте ги и станахте най върлите съюзници и защитници на Пеевски .Изпълнявахте техните поръчки като искахте да откраднете и фалшифицирате вота на избирателите с измислени от вас Скенери, след това поискахте съкращаване на секции в чужбина , защото сте наяст.но , че хората ви мразят, Не гласуват за вас и искахте да намалите избирателната активност , но няма да ви се получи . Ще има висока избирателна активност над 60 % , а ИТн се сриват надолу под 1 % и субсидията ви отпада Финансов срив, финансов колапс за ИТН. А, ти, Балабанов и Слави Трифонов директно получавате отговор от Вселената за очернянето на Будизма като религия с политическа цел и забъркването на религията с педофилия и секти.

    18:25 22.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Има Такива Негодници!

    28 1 Отговор
    Като този мехур

    18:27 22.03.2026

  • 25 Боруна Лом

    30 1 Отговор
    ДАНО НИКОГА ДА НЕ ВЛЕЗЕТЕ

    18:28 22.03.2026

  • 26 Абе,

    31 1 Отговор
    най важният урок, ще е никога повече да не влезнете в парламента !

    18:28 22.03.2026

  • 27 Дориана

    23 1 Отговор

    До коментар #7 от "си дзън":

    Да точно така ИТН излъгаха избирателите си и станаха Троянски кон довел до коалиция Магнитски с всички последствия. Така, че никога повече Няма да видят Парламент.

    18:30 22.03.2026

  • 28 Ройтерс

    13 1 Отговор
    Станчо Балабанчо

    18:30 22.03.2026

  • 29 Курд Околянов

    25 1 Отговор
    Тия чалгари след като опростачиха българския народ, опростачиха и Народното събрание.

    18:32 22.03.2026

  • 30 ха ха

    15 1 Отговор
    и тия са от коалиция "секта епщайн " , и те ще се борят за нормалност ? като подлудяват нормалните за да заприличат на тях

    18:33 22.03.2026

  • 31 Пенсионерка

    16 1 Отговор
    Личи си и по походката и по говоренето, че много подражава на Слави! Усвоил е жестове , мимики, интонации. Явно Трифонов му е бил голям кумир и много се е бутал, за да се дореди до него. Е, получи награда, достъп до депутатство, но вече няма от същото, колкото и да се пъчи! Смешко някакъв….

    18:38 22.03.2026

  • 32 Този

    17 1 Отговор
    Тъ...па...к продължава да лъже......в Петрохан има убийс...тва,от външни хора....и ИТН го знаят, и .не им прави чест да повтарят лъжи..те на мут...рите........продаж...ни измекя..ри.

    18:40 22.03.2026

  • 33 Е,каква стабилност,Балабанов?

    14 1 Отговор
    Хората не ви издържаха и една година.И ви свалиха.А иначе тактично премълчаваш,че вашето правителство се подчиняваше на Пеевски и той ви правеше мнозинство.

    18:42 22.03.2026

  • 34 Това

    13 1 Отговор
    нещо , някакво си тотално злобно и ненужно същество , където и да е , не трябва да се появява никога повече , било то сред обществото , в политиката и изобщо !

    18:44 22.03.2026

  • 35 фАНТОМасс

    14 1 Отговор
    Това което ще стане , Балабанов , е че народа няма вас да ви ДОПУСНЕ повече в парламента !
    Излъгахте хората. Вместо да се борите сещу БОЙКОВЩИНАТА / за което ви вкараха в парламента /, вие го прегърнахте и започнахте да го защитавате , барабар с Шиши-Пеевеца !

    18:44 22.03.2026

  • 36 Бащата на някаква Саяна

    7 3 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:46 22.03.2026

  • 37 Госあ

    9 2 Отговор
    Като дясна партия не само подарихте 1/3 от БДЖ със все линии, влакове и персонал без една стотинка наем, но и дадохте от държавния бюджет по 500млн на година на юнион ивкони

    18:50 22.03.2026

  • 38 Оффф, до сега

    9 1 Отговор
    нищо ми нямаше на коремът, отворих Факти видях този парцал на снимка и започнах да повръщам, затова се махам от тук за да не преча повече на здравето си !

    18:51 22.03.2026

  • 39 Оз. Ген.Румянцев

    7 0 Отговор
    Случаят с ИТН е урок и никога не трябва да се случва отново.

    18:58 22.03.2026

  • 40 ТАКАУИИИ ТАКАУИИ НАУИИ

    7 0 Отговор
    АЕЕЕ БЕГАЙ ОТ ТУКА БЕ
    НЕ МАЖИИИ НЕ МАЖИИИ . ,😄😃😁.

    18:58 22.03.2026

  • 41 Чики-Рики

    6 0 Отговор
    Стига с тая ,,дъвка,, Петрохан бе!Не спряхте да я дъвчете!По цял Свят е имало , има и ще има такива ненормалници и какви ли още не заплетени случаи, които изобщо не са и няма да се ,,разнищят,, никога,и България няма да е изключение, какво си мислите?!

    19:04 22.03.2026

  • 42 Отивате си завинаги

    9 0 Отговор
    Да ви няма пропаднали лъжци от итн

    19:08 22.03.2026

  • 43 Ухаааа

    9 0 Отговор
    И за нас е урок да не вярваме на чалгари, стоящи в скута на Баце и Шиши!

    19:10 22.03.2026

  • 44 Забелязал

    4 0 Отговор
    Политиката на ИТН е твърда като ланският сняг.

    19:20 22.03.2026

  • 45 Маймун Зулус

    5 0 Отговор
    Е нема такава гад на Света.

    19:27 22.03.2026

  • 46 Зулус

    0 0 Отговор
    Балабанка, ще видиш парламент вече през крив макарон !

    19:41 22.03.2026

