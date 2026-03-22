Станислав Балабанов: Случаят „Петрохан“ е урок и не трябва да се допуска отново

На тези парламентарни избори ще се борим да възстановим нормалността в обществото. Това заяви в „120 минути“ Станислав Балабанов от „Има такъв народ“ (ИТН), който е начело на листите в Пловдив и в Хасково. С него в студиото беше и Александър Рашев - водач на листата на партията в Бургас.
Балабанов коментира, че случаят „Петрохан“ е урок и не трябва да се допуска отново. „ИТН в 52-рият парламент, като дясна и консервативна партия, на първо място ще защитим българските деца, традиционните български семейства и ще говорим за разум и нормалност. Тази ситуация, като общество, повече да не я допускаме. Като дясна партия не искаме повече да чуваме думата дефицит по отношение на бюджетите на държавата. ИТН ще се стреми към дясна политика, която ще позволява да харчим, колкото произвеждаме“, каза още той.
Попитан кои са уроците, които партията си е взела от участието си във властта, Балабанов отговори: „Уроците и решенията не бяха лесни. Не може да сравняваме времената от 2020 и 2025 г., защото на вълна от протести влязохме преди 5 години в политиката, но тогава не получихме необходимата подкрепа от този площад, ние нямахме така популярните напоследък призиви за 121 депутати, а точно наполовина. Тогава много ясно разбрахме, че няма как да се управлява еднолично държавата и ще трябва да се управлява в коалиция“.
Той изтъкна, че ИТН са знаели каква ще е политическата цена, влизайки в коалиция с БСП и ГЕРБ, но са я платили в името на стабилността – присъединяването на България в ЕС, Шенген, редовен бюджет, ПВУ и еврозоната. „Наученият урок е, че след като ни изпращат в българския парламент, политическите партии трябва да правят усилие да съставят правителства и да има стабилност“, допълни той.
Рашев каза, че е сред учредителите на ИТН. Според него чрез участието им във властта са успели да прокарат в парламента политиките на партията, заложени в програма им. Той даде пример със Закона за споделеното родителство и промените в Семейния кодекс, но не им е останало време да реализират основния им приоритет – за Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.
На въпрос по какво се различава сглобката между ГЕРБ и ПП-ДБ с тяхната с партията на Бойко Борисов, Балабанов посочи:
„По резултатите. Едно е да говориш за цели, без да ги постигаш, влизайки във власт на всяка цена. Друго е, когато има резултат, давам пример с ПВУ – той е правен от Асен Василев като финансов министър, а ЕК го връщаше като слабо подготвен. И план, който заради ИТН беше възстановен, почти в неговата цялост. Изсветляването на такъв като Делян Пеевски, реалното му участие в изпълнителната власт и участието му в т.н. „сглобка“ е заслуга на ПП-ДБ и на техния лидер Христо Иванов. Тази патова ситуация с Конституцията я заложиха те и ние, търсейки изход от спиралата от избори, нямахме избор и трябваше да тръгнем към стабилност“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
