Камелия Нейкова: Телефони на стойки ще следят изборния процес

Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви за недействителни регистрациите на няколко кандидати за народни представители заради нарушения на Изборния кодекс. Председателят на комисията Камелия Нейкова обясни, че според закона един кандидат може да участва в листите на само една партия или коалиция и в не повече от два изборни района.

"Имаше кандидати, които бяха регистрирани в нарушение на това правило. И Централната избирателна комисия обяви за недействителна съответната регистрация. По принцип се взема предвид първата по време регистрация. А когато е в повече от два изборни района - първите две регистрации по време", заяви Камелия Нейкова пред bTV.

До момента са установени четири или пет подобни случая на нарушения.

Председателят на ЦИК призова гражданите да проверят дали данните им не фигурират без тяхно знание в подписките на партии и коалиции. Системата за проверка е активна на официалната интернет страница на комисията и ще продължи да работи до края на изборния процес.

При установена злоупотреба и фалшифициран подпис, потърпевшите могат да подадат сигнал до Комисията за защита на личните данни. Към момента в ЦИК е постъпила само една подобна жалба.

Предстоящият вот на 19 април ще бъде осмият пореден за народни представители от 2021 година насам. Според Камелия Нейкова, ако към тази статистика се добавят изборите за президент, местна власт, Европейски парламент и над 130 частични вота, страната се намира в непрекъснат изборен цикъл от пет години.

Избирателите имат време до 4 април да подадат заявление за гласуване по настоящ адрес. Основното условие е този адрес да бъде официално регистриран в съответната община, а не просто да представлява временно местообитание.

Проверка за номера и мястото на избирателната секция може да се направи през интернет страницата на Главна дирекция "ГРАО" чрез въвеждане на единен граждански номер (ЕГН). Ако избирател установи липса на данните си в предварителните списъци, трябва незабавно да се обърне към общината по постоянен адрес, за да изясни причината.

Относно техническото обезпечаване на изборния ден, Камелия Нейкова потвърди, че служебният министър на електронното управление Георги Шарков е дал уверение за осигуряване на работещо видеонаблюдение във всички секции.

"Това е един обикновен мобилен телефон с една стойка, с които се работи изключително лесно. Освен ако не се прави нарочно, всеки от нас знае как да постави телефона така, че да има видимост, а не да се вижда тавана, пода или прозореца на помещението", обясни тя, като допълни, че секционните комисии ще получат детайлни указания за работа с устройствата.

За улеснение на отчитането на резултатите е въведена строга организация за съхранение на изборните книжа и пособия след края на деня. Всички бюлетини задължително ще се поставят в бели чували, докато помощните материали като ножици, линии и фенерчета ще се прибират в черни чували.