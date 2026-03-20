Камелия Нейкова: Телефони на стойки ще следят изборния процес

20 Март, 2026 14:12 510 10

Избирателите имат време до 4 април да подадат заявление за гласуване по настоящ адрес

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви за недействителни регистрациите на няколко кандидати за народни представители заради нарушения на Изборния кодекс. Председателят на комисията Камелия Нейкова обясни, че според закона един кандидат може да участва в листите на само една партия или коалиция и в не повече от два изборни района.

"Имаше кандидати, които бяха регистрирани в нарушение на това правило. И Централната избирателна комисия обяви за недействителна съответната регистрация. По принцип се взема предвид първата по време регистрация. А когато е в повече от два изборни района - първите две регистрации по време", заяви Камелия Нейкова пред bTV.

До момента са установени четири или пет подобни случая на нарушения.

Председателят на ЦИК призова гражданите да проверят дали данните им не фигурират без тяхно знание в подписките на партии и коалиции. Системата за проверка е активна на официалната интернет страница на комисията и ще продължи да работи до края на изборния процес.

При установена злоупотреба и фалшифициран подпис, потърпевшите могат да подадат сигнал до Комисията за защита на личните данни. Към момента в ЦИК е постъпила само една подобна жалба.

Предстоящият вот на 19 април ще бъде осмият пореден за народни представители от 2021 година насам. Според Камелия Нейкова, ако към тази статистика се добавят изборите за президент, местна власт, Европейски парламент и над 130 частични вота, страната се намира в непрекъснат изборен цикъл от пет години.

Избирателите имат време до 4 април да подадат заявление за гласуване по настоящ адрес. Основното условие е този адрес да бъде официално регистриран в съответната община, а не просто да представлява временно местообитание.

Проверка за номера и мястото на избирателната секция може да се направи през интернет страницата на Главна дирекция "ГРАО" чрез въвеждане на единен граждански номер (ЕГН). Ако избирател установи липса на данните си в предварителните списъци, трябва незабавно да се обърне към общината по постоянен адрес, за да изясни причината.

Относно техническото обезпечаване на изборния ден, Камелия Нейкова потвърди, че служебният министър на електронното управление Георги Шарков е дал уверение за осигуряване на работещо видеонаблюдение във всички секции.

"Това е един обикновен мобилен телефон с една стойка, с които се работи изключително лесно. Освен ако не се прави нарочно, всеки от нас знае как да постави телефона така, че да има видимост, а не да се вижда тавана, пода или прозореца на помещението", обясни тя, като допълни, че секционните комисии ще получат детайлни указания за работа с устройствата.

За улеснение на отчитането на резултатите е въведена строга организация за съхранение на изборните книжа и пособия след края на деня. Всички бюлетини задължително ще се поставят в бели чували, докато помощните материали като ножици, линии и фенерчета ще се прибират в черни чували.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    0 3 Отговор
    Кой полезен идиот от Брюксел взе това племе в ЕС и НАТО?

    Коментиран от #4, #9

    14:16 20.03.2026

  • 2 Мнение

    6 0 Отговор
    И кво стана като телефоните на предните избори записаха измами с изборния процес???
    Касира ли изборите конст съд???
    Не, нали?!
    Как да го направи, като и тоя съд се избира от същата тая бг мафия?!

    Трябва независими граждани с ак47 да охраняват секциите! В момента в който купените се опитат да си разпределят гласове ("дай на мене за дпс ей толкова, а на мен за герб еди колко си...") ескорт до цсз, или директно разстрел! И всичко това да се предава на живо в интернет! Живо включване за всяка една секция в България!
    При установени нарушения, насочват се голямо количество независими хора с ак47 (желаещи справедливост и независима България) и показват какво се случва с корумпетата!!!

    14:19 20.03.2026

  • 3 Бягат

    2 0 Отговор
    Росен Миленов ще влезе в парламента, а Борисов и Пеевски ще излязат с белезници или вече бягат към чужбина.

    14:20 20.03.2026

  • 4 Мнение

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Нали разбираш, че ти си сред утайката на тия дето плюеш?!

    Когато в главата нямаш мозък за да погледнеш какво се случва на 1см пред носа ти, тогава не се учудвай като те употребяват във всяко едно направление, за което си им нужен (на господарите ти)!!!

    14:22 20.03.2026

  • 5 А КАК СПОКОЙНО БЕШЕ

    2 0 Отговор
    Миналия век с телефоните със шайба и кабел..

    14:25 20.03.2026

  • 6 Трябва Твърдо !

    2 0 Отговор
    Трябва Твърдо !

    Да са Закрепени !

    На Тавана !

    Не че Не Могат !
    Да сде Саботират !

    Но Трябва да се търси Отговорност !

    От Целия !

    Екип !

    Коментиран от #7

    14:30 20.03.2026

  • 7 И Да се Знае !

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Трябва Твърдо !":

    И Да се Знае !

    Предварително !

    Каква !

    14:31 20.03.2026

  • 8 Файда йок от тва следене

    4 0 Отговор
    щом няма един опандизен след доказаните изборни измами от предните фалшиви "избори".

    14:33 20.03.2026

  • 9 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Да ти отговоря Не знам.... Но знам кои бг недоразумения се натискаха да влезем в Европейския тоталитарен и колониален съюз.... Като се замисли човек няма никаква полза от нашето членство там за нас обикновените хора..... Внасяме вноска в бюджета на съюза, след това евро бюрократите не изнудват с някакви измислени и вредни правила, за да не върнат една трета от вноската която сме платили.... Нямаме самостоятелност в вземане на решенията касаещи нас, за еврото платихме доста пари, а дадохме и злато..... Е няма визи и ходим да работим там, но като гледаш как застаряват коренните европейци, ние па к щяхме да си бъдем за предпочитане, заради образоваността която имахме и пак щяха да ни дават визи.... Чужди инвестиции на най-не ви да те лъжам-ако работехме там щяхме да вземаме по-добри заплати отколкото чужденците плащат, ще работим в бг територията.... Но както и да е, оправия няма да има....

    14:35 20.03.2026

  • 10 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    А КАКВО ЩЕ ПРАВИМ С ,,БАЦЕ ЦЕНО,,?

    14:47 20.03.2026

