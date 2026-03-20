Илияна Йотова: Това ще бъде една от най-сложните кампании за политическите сили. Българите изнемогват от цените! ВИДЕО

Това ще бъде една от най-сложните кампании за политическите сили, защото очакваме да предложат най-добрите и работещи мерки за излизане от кризите. Това заяви пред журналисти президентът Илияна Йотова.

Йотова разясни, че мярката за повишаването на цените на горивата чрез компенсация от 20 евро не е коментирана с нея. „Приех я като първа и много малка стъпка към най-уязвимите хора.

Нека видим и дали ще проработи методологията, която предлага Министерски съвет. Когато говорихме за задачите пред служебния кабинет, още при неговото назначаване, това беше само една от мерките, за които аз настоявах.

Оттук нататък държа да има цялостен пакет, който да влияе срещу показването на цените“, категорична бе Йотова.

По думите ѝ има много решения и варианти за това, визирайки някои, които вече се изпробват от членки на Европейския съюз. Президентът изрази разочарованието си от срещата в Брюксел. „Аз наистина съм разочарована от последната среща в Брюксел - вчера и днес. Очаквах от страна на ЕС и ЕК да бъде предложен един доста конкретен набор от мерки, но нещата отново са само в бъдеще време. Разчита се, че самите държави членки ще предприемат мерки, които да работят и аз очаквам това да стане от българското правителство“, допълни Илияна Йотова.

Тя обяви, че във вторник е поканила КЗК, защото имат два много сериозни анализа и имат конкретни мерки, които иска да чуе. „За да могат д се успокоят цените, защото българите изнемогват. Не можем да стоим и да чакаме и наблюдаваме процесите - време е за активна дейност“, коментира държавният глава.