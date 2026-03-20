Новини
България »
София »
Илияна Йотова: Това ще бъде една от най-сложните кампании за политическите сили. Българите изнемогват от цените! ВИДЕО

20 Март, 2026 13:29, обновена 20 Март, 2026 13:39 1 586 51

  • илияна йотова-
  • горива-
  • цени-
  • бензин-
  • дизел-
  • избори-
  • партии

Оттук нататък държа да има цялостен пакет, който да влияе срещу показването на цените, каза президентът

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Това ще бъде една от най-сложните кампании за политическите сили, защото очакваме да предложат най-добрите и работещи мерки за излизане от кризите. Това заяви пред журналисти президентът Илияна Йотова.

Йотова разясни, че мярката за повишаването на цените на горивата чрез компенсация от 20 евро не е коментирана с нея. „Приех я като първа и много малка стъпка към най-уязвимите хора.

Нека видим и дали ще проработи методологията, която предлага Министерски съвет. Когато говорихме за задачите пред служебния кабинет, още при неговото назначаване, това беше само една от мерките, за които аз настоявах.

Оттук нататък държа да има цялостен пакет, който да влияе срещу показването на цените“, категорична бе Йотова.

По думите ѝ има много решения и варианти за това, визирайки някои, които вече се изпробват от членки на Европейския съюз. Президентът изрази разочарованието си от срещата в Брюксел. „Аз наистина съм разочарована от последната среща в Брюксел - вчера и днес. Очаквах от страна на ЕС и ЕК да бъде предложен един доста конкретен набор от мерки, но нещата отново са само в бъдеще време. Разчита се, че самите държави членки ще предприемат мерки, които да работят и аз очаквам това да стане от българското правителство“, допълни Илияна Йотова.

Тя обяви, че във вторник е поканила КЗК, защото имат два много сериозни анализа и имат конкретни мерки, които иска да чуе. „За да могат д се успокоят цените, защото българите изнемогват. Не можем да стоим и да чакаме и наблюдаваме процесите - време е за активна дейност“, коментира държавният глава.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Те тая падна на колене

    7 14 Отговор
    пред руският поп от КГБ, да чу целува ръце, след което раздаде сумати бг паспорти на руските шпиони да си шетат из Европа!

    13:34 20.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Наистина

    24 2 Отговор
    Целта на 2-те пра...сета и прокси...тата им е,да откажат хората от гласуване,и те ,с помощта на ени...чари,като Мишо Константинов,,и тарто...рите от маа.лите,да фалшифи...цират изборите,и продължат да крадат милиар...ди,и да унищожават България.

    13:35 20.03.2026

  • 4 глоги

    3 5 Отговор
    ...президентКАТА Илияна Йотова.

    13:36 20.03.2026

  • 5 Пич

    16 3 Отговор
    Съжалявам че ще трябва да кажа истината, но ако започна да ви превеждам казаното от нея, ще звучи като:
    - бееее
    - мееее
    - муууу

    Коментиран от #31

    13:37 20.03.2026

  • 6 Дебелян Пейовски

    13 0 Отговор
    Какво сложно бе тетке, купил съм сичко турско, ромско и чалгарско, 50% гласове са у мойта торба

    13:37 20.03.2026

  • 7 гълъбица Гица

    6 2 Отговор
    Илиянка да даде и бг паспорт на Вл.Вл.

    13:38 20.03.2026

  • 8 ще хапнат ще пийнат

    8 1 Отговор
    и ще се настанят на копанята

    13:38 20.03.2026

  • 9 17-август мина

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    Ломски, къде предруса пак бе пиле шарено?

    Коментиран от #11

    13:38 20.03.2026

  • 10 БЪЛГАРИТЕ ИЗНЕМОГВАТ,

    13 0 Отговор
    А ВИЕ ХАРЧИТЕ МИЛИОНИ ЗА ИЗБОРИ..

    Коментиран от #47

    13:40 20.03.2026

  • 11 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    0 6 Отговор

    До коментар #9 от "17-август мина":

    В Атина изпуснах парата но този път като отида след 4 месеца ще ги накарам да ми изядат трите пирона от оперирания ми крак

    Коментиран от #17, #20

    13:42 20.03.2026

  • 12 Клошарио Клошарев

    8 4 Отговор
    Ясно е, че изнемогват. Но ти си поредната черна станция - само констатираш очеизвадни факти без да имаш силата да противодействаш на тези неща (или просто не искаш, както е при Румбата).
    Румен Радев в женски одежди... те го, е - на снимката.

    13:43 20.03.2026

  • 13 Има ни пак

    9 0 Отговор
    Какво ли ще предлага тулупа с тия стари и изхабени политици, които са толкова амортизирани, че никакви сносни идеи не им идват в главите освен да крадат. Че даже си слага във Варна и магнитски лауреат.

    13:43 20.03.2026

  • 14 Бат Венце Сикаджията

    11 1 Отговор
    Ами дари си 10 000 евровата заплата на изнемогващия българин, а недей само медийно да ми констатираш ясни на всеки неща. Що земаш заплата кат изнемогва българина?

    13:43 20.03.2026

  • 15 Нещо ,

    10 1 Отговор
    което го знаят и българите , и циганите , и арменците , и евреите и всички български граждани , както и в чужбина са наясно ! А ти кажи колко струваше за тоя де духа на българските данъкоплатци годишно , плюс целия апарат от чиновници !

    13:44 20.03.2026

  • 16 Факти

    7 0 Отговор
    Илияна Йотова: Това ще бъде една от най-сложните кампании за политическите сили. Българите изнемогват от цените в левро !

    13:45 20.03.2026

  • 17 Браво браво

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    Те те чакат там, басма ще ти цепат. Този път ще просиш и ще се отчиташ, че и фирки ще правиш. С видеата ще цъкат на Лом на "Близнаците".

    13:45 20.03.2026

  • 18 Кой какъв е

    7 1 Отговор
    Няма как служебният кабинет да удовлетвори всички искания с покачването на цените на горивата и всичко зависещо от тях, докато едни идиоти в Близкия изток рушат света. Така че изказването на др. Йотова звучи като предварителни мерки за спасение на собствения и имидж, като кандидат за президент. Последното няма да стане.

    13:46 20.03.2026

  • 19 Добре дошли в Еврозоната глупаци!

    9 0 Отговор
    Рано е, може още да се дерат кожи дорде на заблудения евроатлантик му просветне.
    Първо ще се разпадне еврорайха, после идват народните съдилища.

    13:47 20.03.2026

  • 20 Любопитен

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    Те за туй ли ти викат "куция джендър"?

    Коментиран от #22

    13:47 20.03.2026

  • 21 Бат Сали

    6 0 Отговор
    Вадете парата дето откраднахте като политици и давайте иначе няма да гласува никой! Не ни заблуждавайте с някакви места в листите ,те са неизбираеми ! Давайте парата може и да Ви се получи още един бюджет да опоскате

    13:48 20.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Гражданин

    11 0 Отговор
    КОНСТАТАЦИИТЕ СА ВЕРНИ И КАКВО ОТ ТОВА? ЦЕНИТЕ на всички стоки - храни, лекарства, услуги и т.н., станаха НЕПОНОСИМИ за мнозинството българи. Спекула и масово приравняване на цените от левове в евро заливат българския пазар. Докато статистиката отчита инфлация до 2-3 процента, всички сме свидетели на драстични скокове в цените на основни стоки и услуги. Масово се наблюдава приравняване на цените от левове приравнени в евро - т.е. - двойно. Всичко това на фона на обеднял народ, който се бори за оцеляване и политикани, които искат да са депутати и управници, защото знаят, че със заплата от трудова дейност или пенсия се мизерства!

    13:50 20.03.2026

  • 24 И гардове

    7 1 Отговор
    я заобиколили от вси посоки , тая ценност ?

    13:50 20.03.2026

  • 25 Шумналия

    9 0 Отговор
    Най-голям проблем са МАНИПУЛАЦИИТЕ С МЪРТВИТЕ ДУШИ! В област Шумен при население приблизително 148 хиляди броят на избирателите е над 185 ХИЛЯДИ! ЕТО КЪДЕ Е ЗАРОВЕНО КУЧЕТО ЗА Т.Н. "ЧЕСТНИ ИЗБОРИ" В другите области положението е същото! При въпрос към РИК отговорът е: ТАКА НИ ГИ ПОДАВАТ ОТ СТАТИСТИКАТА!

    13:50 20.03.2026

  • 26 Тъпото руско говедо

    5 8 Отговор
    Русофилката Илияна Йотова, казва по завоалиран начин, че трябва да подкрепим Путин във войната му срещу Украйна... и тази е като Румен Радев, естествено че ще приказва същите истории, като него.... нищо че са виновни за източването на България със договори като "Боташ".... Срам нямат русофилите.

    13:51 20.03.2026

  • 27 Р Г В

    2 3 Отговор
    Сетила се Илия...... да се побар..... Късно е либе за китка . Ако си облечеш спортната тениска с рекламните надписи и се изтипосаш на плочките пред някоя джами.....на днешния празник , думите ти ще хванат декиш. Анадънму шинди.

    13:58 20.03.2026

  • 28 Нормално

    3 5 Отговор
    Протежетата на Радев ППДБ вдигнаха цените двойно и тройно. От както паднаха от власт инфлацията в България се нормализира до под средното ниво за ЕС.

    14:06 20.03.2026

  • 29 Лицемерието е пълно

    6 0 Отговор
    Загрижила се...
    Или се е уплашила от справедливия гняв срещу тази върхушка

    14:09 20.03.2026

  • 30 Майна

    4 1 Отговор
    Докато управляваше промяната инфлацията в България беше 21%, а в европейският съюз беше 7%.

    14:09 20.03.2026

  • 31 Мнение

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Точно така!

    Същата тая Йотова, която забля заедно с урсулите за "непредизвиканата" агресия от Путин спрямо укрия, не е нищо повече от герб, дпс и ппдб - марионетка на чужди интереси!!!

    14:12 20.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Деций

    3 2 Отговор
    При честни избори ГЕРБ ще са 13/14% таван,шиши може и да не влезе или ще е с 10/12 депутати,МеК на плевенското цифанче не влиза,за чалгарите изобщо не говорим.Доган и Величие ще са "изненадата" естествено не за гражданите с за тези продажници които пишат според кой колкото плати! ПП ДБ ще са колкото ГЕРБ а може и малко повече.Аз съм от смесен район и всеки ден говоря с турци,те няма да гласуват за Пеевски ,това е сигурно!На шопара му остават помаците и колкото цигани усоее да купи,но този път ще е доста по трудно и отделно,платените гласоподаватели имат доста големи очаквания като суми.Те свикнаха и без пари няма да излязат,а очакват 250 евро на глас.

    14:15 20.03.2026

  • 34 си пън

    4 1 Отговор
    идиЙотова,докога ще заробвате българите с идиотските помощи за фашисткия осрански режим,плащайте вие продажници от джоба си

    14:22 20.03.2026

  • 35 Дед

    4 2 Отговор
    Чак пък да изнемогват е малко пресилено. Поискайте статистика за това, колко българи са почивали и са били по екскурзии в екзотични, далечни дестинации за последната година и ще ви падне шапката от цифрите. Това не е бедстващ народ!

    14:22 20.03.2026

  • 36 ШЕФА

    4 0 Отговор
    След назначеното от теб правителство на престъпници и нац.предатели шанса да не фалира България е нулев,а ти си за раз......

    14:23 20.03.2026

  • 37 Сложна !

    3 0 Отговор
    Сложна !

    Защото !

    Всичките !

    Искат !

    Да Заобикалят Закона !

    14:24 20.03.2026

  • 38 Варна

    6 0 Отговор
    Тази е политически тру.. Присъствието и в Брюксел е една разходка за шопинг на гърба на народа,нищо друго. И тя и онзи ПП педоф пе...... Гяуров са клоуни и продажници на които мнението никой не го интересува.

    14:26 20.03.2026

  • 39 Казала, рекла...

    4 0 Отговор
    Ми уволни ги тия нефелници и назначи други, ма!

    14:27 20.03.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Смешки

    2 0 Отговор
    Президентът - агент на ДС 💩, не била отговорна за назначеното от нея правителство от неможачи🙈😂

    14:28 20.03.2026

  • 42 Фют

    0 0 Отговор
    А аз държа да си получа моя дял от сумата, която е оставил Трактора (включително и на мен) и искам да знам дали са повече от 1 милион евра? Трябват ми още от вчера. Няма да ви чакам да се навоювате всички я!

    14:37 20.03.2026

  • 43 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Днес се хванахме за зелено,което поне ще спести на българите отопление и осветление защото дните вече са топли и продължителни.Фалитите са неизбежни поради ,а безработицата ще повлече след себе си всички е пропаста.ЕЦБ не може да смогне да печата евро хартия за да може Европейския райх да върже гащите си преди войната с Русия ,която е неизбежна.

    14:38 20.03.2026

  • 44 Макробиолог

    0 0 Отговор
    Рошава кукло, и идея си нямаш че това е само началото. Европа е предвидена да даде фира.

    14:43 20.03.2026

  • 45 Макробиолог

    0 0 Отговор
    Това и заслужава щом търпи служители на акционерите начело.

    14:44 20.03.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Зъл пес

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "БЪЛГАРИТЕ ИЗНЕМОГВАТ,":

    Това го кажи на Асенка.Той ви пя на пиацата,и вие го слушахте.

    14:47 20.03.2026

  • 48 СЛЕД ЮМРУКА ВСЕ ПО-ЛОШО СТАВА.

    0 1 Отговор
    ДОБРА НИ Е ПРЕЗИДЕНТКАТА И ПРАВИТЕЛДТВОТО НИ Е ДОБРО И ЦЕНИТЕ СА ДОБРИ И ПО-ДОБРИ ЩЕ СТАВАТ!

    14:48 20.03.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове