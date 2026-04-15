Започна асфалтирането на бул. „Александър Стамболийски“ между ул. “Антон“ и бул. “К. Величков“

Започна асфалтирането на бул. „Александър Стамболийски“ между ул. “Антон“ и бул. “К. Величков“

15 Април, 2026 10:57 476 3

Продължава изграждането на тротоари и алеи, предстоят финалният слой асфалт по цялото трасе, маркировка и озеленяване

Започна асфалтирането на бул. „Александър Стамболийски“ между ул. “Антон“ и бул. “К. Величков“ - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Реконструкцията на 1,8 км от бул. „Александър Стамболийски“ – в участъка от Западен парк до бул. „Константин Величков“ напредва. Проектът е сред ключовите инфраструктурни обекти на Столична община и включва цялостно обновяване на трамвайното трасе, пътните платна и прилежащата градска среда.

В последния участък – от ул. „Антон“ до бул. „К. Величков“ – се работи по изграждането на пътната конструкция, като започна полагането на първия пласт асфалтова настилка.

Реконструкцията на подземната инженерна инфраструктура е завършена – подменени са канализацията, водопроводът и електромрежите. Монтирани са стълбовете, контактно-кабелната мрежа и уличното осветление.

Паралелно продължава изпълнението на нови тротоари и довършването на алейната мрежа, като предстои и благоустрояване на зелените площи.

В участъка от ул. „Западна“ до ул. „Антон“ основните дейности са изпълнени – завършени са алейната мрежа, релсовият път, монтажът на контактно-кабелната мрежа и уличното осветление, както и ВиК и електро мрежите. Пътната конструкция е изградена, положен е първия пласт асфалт. Извършена е подмяна на съществуващи мрежи в локалното платно.

Предстои, преди пускането на обекта, да се изпълни полагане на последния пласт асфалт на целия участък от ул. “Западна“ до бул. “К. Величков“, както и нови пътни знаци и маркировка.

Осигурено е обособено трасе за релсов транспорт чрез монтаж на ограничители. Специално внимание е отделено на трамвайните спирки – изградени са перони с парапети към пътното платно за повишаване на безопасността, както и преходни рампи за достъпна среда.

По тротоарите в зоните на кръстовищата се изпълняват тактилни ленти с цел по-добра ориентация на хората с нарушено зрение.

С реализирането на озеленяването и поставянето на градско обзавеждане реконструкцията на обекта ще бъде напълно завършена.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 честен ционист

    3 1 Отговор
    Цената, цената за Ганчо, каква е? Като за в Беверли-Хиллз?

    11:02 15.04.2026

  • 2 Яворчо Божанков екс-ППДБ и екс-БСП

    2 2 Отговор
    Вече мe 6оли минишпагата за ремонтите на улиците в Софията ви! ХелоуКитито ще си го яздя само из Горна Обльохоица!

    11:03 15.04.2026

  • 3 Кирил

    1 1 Отговор
    Тая отсечека се асфалтира сигурно всяка година и не е проблемна. Защо не се захванат да направят наистина ремонт на някой строшен път е така за разнообразие?

    11:10 15.04.2026

