Започна асфалтирането на бул. „Александър Стамболийски“ между ул. “Антон“ и бул. “К. Величков“

Реконструкцията на 1,8 км от бул. „Александър Стамболийски“ – в участъка от Западен парк до бул. „Константин Величков“ напредва. Проектът е сред ключовите инфраструктурни обекти на Столична община и включва цялостно обновяване на трамвайното трасе, пътните платна и прилежащата градска среда.

В последния участък – от ул. „Антон“ до бул. „К. Величков“ – се работи по изграждането на пътната конструкция, като започна полагането на първия пласт асфалтова настилка.

Реконструкцията на подземната инженерна инфраструктура е завършена – подменени са канализацията, водопроводът и електромрежите. Монтирани са стълбовете, контактно-кабелната мрежа и уличното осветление.

Паралелно продължава изпълнението на нови тротоари и довършването на алейната мрежа, като предстои и благоустрояване на зелените площи.

В участъка от ул. „Западна“ до ул. „Антон“ основните дейности са изпълнени – завършени са алейната мрежа, релсовият път, монтажът на контактно-кабелната мрежа и уличното осветление, както и ВиК и електро мрежите. Пътната конструкция е изградена, положен е първия пласт асфалт. Извършена е подмяна на съществуващи мрежи в локалното платно.

Предстои, преди пускането на обекта, да се изпълни полагане на последния пласт асфалт на целия участък от ул. “Западна“ до бул. “К. Величков“, както и нови пътни знаци и маркировка.

Осигурено е обособено трасе за релсов транспорт чрез монтаж на ограничители. Специално внимание е отделено на трамвайните спирки – изградени са перони с парапети към пътното платно за повишаване на безопасността, както и преходни рампи за достъпна среда.

По тротоарите в зоните на кръстовищата се изпълняват тактилни ленти с цел по-добра ориентация на хората с нарушено зрение.

С реализирането на озеленяването и поставянето на градско обзавеждане реконструкцията на обекта ще бъде напълно завършена.