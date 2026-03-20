Слави Василев: Борисов е минало и не може да съжителства на върха с Радев

20 Март, 2026 21:50 1 234 51

  • слави василев-
  • румен радев-
  • прогресивна българия

Нашата кампания ще бъде скромна, заяви кандидатът за депутат от "Прогресивна България"

Слави Василев: Борисов е минало и не може да съжителства на върха с Радев - 1
Кадър Bulgaria ON AIR
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Всички, които ще се изредят да коментират "Прогресивна България" и Румен Радев, ще гледат да намерят ъгъл, под който да съхранят смисъла им в политиката. Това каза кандидатът за депутат от "Прогресивна България" Слави Василев в предаването "Денят ON AIR".

Икономическо освобождение

"Не можеш да етикетираш партията на Радев като една или друга, за да съхраниш собствения си авторитет. Икономиката трябва да се освободи от олигархията. Без икономика няма социална политика, образование, здравеопазване. Стремежът на "Прогресивна България" е ясен. Първо да се секне кранчето", подчерта той.

Има ли червени линии за партиите

"Борисов и Пеевски са червена линия. Цялата игра на тези избори е дали ГЕРБ и "Новото начало" ще имат 80 депутати, или не. Ако нямат 80 депутати, пътят за съдебна реформа става отворен. Вятърът вее към Радев, той слезе от президентството", изтъкна Василев пред Bulgaria ON AIR.

Според него не трябва да се подценява интелигентността на българските избиратели.

"Най-важното нещо е хората да излязат и да гласуват. До 19 април процентите на Радев и "Прогресивна България" ще растат", прогнозира кандидатът за депутат.

Лични средства и скромни ресурси

Финансирането е важно, подчерта той, като даде пример със Силистра.

"Парите идват от нас. Аз си финансирам една част от кампанията в Силистра, с лични дарения. Всичко това го декларирам пред Сметната палата. Нашата кампания ще бъде скромна, защото такива са възможностите. На нас ни трябва да съхраним доверието и надеждата, която хората имат за президента Радев, че той е новият човек. Борисов е минало. Той не може да съжителства на върха на държавата с Радев", посочи Василев.


България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Малкото хладилниче "Мраз"

    34 15 Отговор
    Си мисли, че най-накрая се уреди със сладко дупетатско местенце.

    21:53 20.03.2026

  • 2 БОЙО БЪЛГАРОУБИЕЦЪТ

    25 20 Отговор
    Е ЗА БЕСИЛКАТА!

    21:54 20.03.2026

  • 3 Ще ви видим и вас

    14 12 Отговор
    след фалшивите избори, като се гушнете с Тиквите и ПростоОкокоревците "в името на политическата стабилност по време на криза" - същото което беше и с най-зловредното правителство в историята на сламения човек Хаяши.

    21:55 20.03.2026

  • 4 Пустиня(к)

    23 13 Отговор
    Днеска баце го нема цел ден по медиите. Начи утре па че ни развали почивните дни тоа борсук престъпен.

    21:56 20.03.2026

  • 5 Гласоподавател

    21 17 Отговор
    Деня в който прасето и тиквата , и техният модел на управление са вече безвъзвратно минало, тази дата трябва да стане национален празник.

    21:58 20.03.2026

  • 6 Вярваме ви

    23 6 Отговор
    Вие новите мераклии сте чисти и неопетнени. Вие идвате от друга планета.

    Коментиран от #9

    21:59 20.03.2026

  • 7 Шефа на пиар отдела на Румен Радев

    13 10 Отговор
    Премиерът Гюров абсолютно правилно освети пред цял свят мераците на олигарха Шиши да излезе от санкциите по закона Магнитски посредством вкарването на България почти насила в Борда на Тръмп. Това се нарича търговия с националните интереси. Пеевски явно си мисли, че държавата му е бащиния, което майка му е откраднала от някои от многобройните му бащи - Славчо Пеевски, Илия Павлов, Ахмед Доган, Цветан Василев, Бойко Борисов, който вика: “Пеевски ми нарежда и а изпълнявам.”

    Защо е този напън на олигарха Пеевски, при положение, че от този списък няма излизане.
    Обясненията, най-близко до ума, са два броя.

    1. Пеевски е толкова глупав, че вероятно си вярва, че с това евроатлантическо упорство ще излезе някой ден от Магнитски.

    2. Шиши изпълнява поръчка на някои чужди тайни служби (китайски, руски) и прави абсолютно гротескни американците в очите на всички българи с това, че е най-ревностният защитник на Тръмп и Щатите в България, а вероятно и по света. Не е ясно колко българи и роми са станали американофили покрай Пеевски, но е сигурно, че, ако Пеевски бъде изваден от списъка Магнитски, феновете на Тръмп и Щатите в България ще се стопят до 1-2% и то в циганските махали, колкото е и рейтингът на самия Пеевски.

    Към горното дерибейство добавям и “тръмпистът” Бойко Борисов, който ужким бил семеен приятел на синовете и внуците на Тръмп. Същият вписа санкционирания по Магнитски корупционер Влади Горанов в листите на ГЕРБ за депутати. Това, ако не е гавра

    22:04 20.03.2026

  • 8 НЯМА ЗНАЧЕНИЕ

    17 11 Отговор
    КОЛКО СА ПРОЦЕНТИТЕ,
    ОТ ЗНАЧЕНИЕ Е ДА ВИДИМ ДВАТА НЕРЕЗА ЗАД РЕШЕТКИТЕ.

    Коментиран от #12, #14

    22:05 20.03.2026

  • 9 Мериленд

    11 8 Отговор

    До коментар #6 от "Вярваме ви":

    Особено радев и слави василев. Като че ли не гигледахме и слушахме 9 години

    Коментиран от #15

    22:05 20.03.2026

  • 10 Шефа на пиар отдела на Румен Радев

    11 4 Отговор
    Към горното дерибейство добавям и “тръмпистът” Бойко Борисов, който ужким бил семеен приятел на синовете и внуците на Тръмп. Същият вписа санкционирания по Магнитски корупционер Влади Горанов в листите на ГЕРБ за депутати. Това, ако не е гавра с Тръмп и американците, какво е?

    Изводът е, че с такива “приятели” като Борисов и Пеевски на Тръмп в България врагове не му трябват. А без това Дедо Дончо вече си има достатъчно по света.

    22:06 20.03.2026

  • 11 Скиисегвньо

    12 9 Отговор
    Същите лнари сте като сегашните. Пак ни лъжете с Радев и внучетата от БКП..жалко, искаше ми се да вярвам.

    22:06 20.03.2026

  • 12 Налудник

    10 7 Отговор

    До коментар #8 от "НЯМА ЗНАЧЕНИЕ":

    Мъртви също става. Но най-много ще ги заболи, когато им конфискуват краденото цял живот.

    22:08 20.03.2026

  • 13 Как

    20 6 Отговор
    Това недуразумение Слави се подмазва на Радев докато не го сложи в листите. А пари има. Цял завод Мраз наряза на скрап баща му!

    22:11 20.03.2026

  • 14 Дзак

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "НЯМА ЗНАЧЕНИЕ":

    Той не е ли във факти.бг!

    22:11 20.03.2026

  • 15 Да да

    17 4 Отговор

    До коментар #9 от "Мериленд":

    Половината са бивши комунисти,по- младите са деца на комунисти,расли са и пасли от същата отровна среда ,където живеем всички и един ден се събуждат и казват : ние сме чисто нови,преродени

    22:11 20.03.2026

  • 16 коментар

    15 3 Отговор
    Славчо,
    изчисти си люспите от доматите от зъбите,

    Издават те

    22:13 20.03.2026

  • 17 Мнение

    4 7 Отговор
    Борисов винаги се е криел от дуел с Радев, в момента обаче се самоизяждат с Пеевски. Радев не е луд да става премиер и да се излага, ще остави Гюров.

    22:13 20.03.2026

  • 18 Хосе

    3 2 Отговор
    Барбата се изчерпи. Да си почива вече. Стендъп комедиант, ни вече няма опоненти. Корнелия е в ъгъла. Доган на чужда тераса, а Москов в бара на Раковска. Приключили са за голвмия"спорт"!

    22:13 20.03.2026

  • 19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 10 Отговор
    ГЕНЕРАЛЪТ КАТ ОРЕЛ
    ЕСКАДРОНИТЕ ПОВЕЖДА,
    МУТРА, БЕЙ СЕ Е НАВЕЛ
    И СТРАХЛИВО СЕ ОГЛЕЖДА
    .. .
    И В НЯКЛОКО ДЕНЯ, ТАЙНО И ПОЛЕКА,
    НАРОДЪТ ПОРАСНА СЪС НЯКОЛКО ВЕКА !
    . ....
    ДА ЖИВЕЙ БЪЛГАРИЯ!

    Коментиран от #33

    22:14 20.03.2026

  • 20 Анонимен

    2 4 Отговор
    Дано има достатъчно гласове. Не вярвам Радев, ако направи правителство, да търси разправа с политически опоненти. Ако има доказателства за злоупотреби - има компетентни органи.

    Коментиран от #25

    22:14 20.03.2026

  • 21 алоууу

    9 4 Отговор
    Що да е минало Борисов бе ...??
    Няма ли да го разследвате за откраднатите милиарди за магистрали поне или всичко е заменено и покрито.Трябва да кажеш че като дойдете на власт ке разследвате всички кражби от 1990

    22:15 20.03.2026

  • 22 Промяна

    10 3 Отговор
    Нагъл алчен червен мразовик вън БЪЛГАРИЯ НЯМА МЯСТО ЗА ТАКИВА КАТО ЧЕРВЕНИ КОМУНДЕТА ОЩЕ ПОВЕЧЕ ЗА ИЗМИСЛЕНИ МЕСИИ 2026 ГОДИНА ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ ВЪН

    Коментиран от #30

    22:20 20.03.2026

  • 23 големсмях

    8 2 Отговор
    Че кага руския боклук Крадев се качи на върха ..?

    22:21 20.03.2026

  • 24 Силистренският кандидат

    8 3 Отговор
    защо продължавате да давате медийно време на тая карикатура:)))

    22:22 20.03.2026

  • 25 големсмях

    7 1 Отговор

    До коментар #20 от "Анонимен":

    Споко ..няма да направи правителство ...българите на са толкова тъпи ..като малкия мраз.

    22:24 20.03.2026

  • 26 1234

    5 4 Отговор
    Герб са незаобиколим фактор. Аз няма да гласувам за Радев, защото няма да има 120+ депутати. И защото ще се получи, че съм гласувал за Денковци, кирчовци, кокорчовци и т.н. А те са най голямото зло. Всичко останало (герб, пеевски) е по-малкото зло.

    22:27 20.03.2026

  • 27 !!!?

    10 1 Отговор
    Преди 8 десетилетия комунистите взеха властта за да ни освободи от "Монархията", а сега постсветската партия на Мистър Кеш ще ни освобождава от "Олигархията"...!!!?

    22:27 20.03.2026

  • 28 Куку

    7 0 Отговор
    Колко е хубаво да откраднеш завод Мраз и да оставиш хиляда човека без работа!

    22:28 20.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ачо

    5 1 Отговор
    Нищо не разбираш момче!Сега ти се е паднало,вземай парите е бегай!Не говори много,че ке сбъркаш!
    Твоят Радев е лакей американски.И ти си такъв.

    22:29 20.03.2026

  • 32 Стенли

    2 1 Отговор
    Според всички соц.проупвания досега ГЕРБ има между 18 и 19 процента. На миналите избори гласуваха 2,6 млн.човека на тези се очаква да гласуват повече около 3 млн. 1 процент = 30 хил.гласа. Тоест за Герб между 540 и 570 хиляди. Последната статистика е че в България полицаите са 61 хиляди като вземат около 3 хиляди евро плюс пари за дрехи ,храна,звания ,длъжност и извънредни и стават около 5 хиляди евро. Както каза Бареков в студиото при Карбовски освен тях за Герб гласуват техните баби ,дядовци, съпруги, стринки ,лели ето 200 хиляди гласа за Герб. Още всички други държавни служители ,членове в бордове ,администрация в общински и областни управи и корпоративния вот. Нормален трудещ се човек не би си и помислил някога да пусне за хунтата. ШМного казват гласоподавателите на ГЕРБ били прocти.Тези, които гласуват за ГЕРБ са си доста умни - държавни служители,полицаи ,военни, индексации на заплатите два пъти в годината, не плащат данъци и осигуровки...знаят, че ако ББ падне купона ще свърши и ще им се наложи да работят. Прocти са тези които не гласуват а така де- факто гласуват срещу себе си и за тези с облагите от ГЕРБ.

    Коментиран от #41

    22:32 20.03.2026

  • 33 Моряка

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Явно,че не си бил в казармата,приятелю.
    Щеше да знаеш,че Радев,като военен пилот,може да поведе ескадрила,а не ескадрон,който пък е конен батальон( или конна рота).Сега ескадрони има само в съчиненията на Смирненски,има ги по книжарниците.И в песента "Поручик Галицин"Имая в Ю туба..

    22:33 20.03.2026

  • 34 Гласът

    3 0 Отговор
    ...Ето го... беше се изгубил...ИБРЕКЧИЯ N:1

    22:36 20.03.2026

  • 35 Старшина Боташ

    1 1 Отговор
    Някой може ли да обясни защо според ЦИК има 6 400 000 с право на глас ,а по последното преброяване сме 6500 000 със всички от 0 до 69+ години

    Коментиран от #38

    22:38 20.03.2026

  • 36 Това е баба установено

    4 0 Отговор

    До коментар #30 от "Евгени от Алфапласт":

    Недоучила ,не знае азбуката ,граматика ,пунктоация но запомнила единствено името на боко тиквата с 2-ро отделение е😂🤣

    22:41 20.03.2026

  • 37 Хаха

    6 0 Отговор
    Радев ще сподели съдбата на протежетата си от ППДБ. Нищо чудно да свърши в затвора.

    22:42 20.03.2026

  • 38 Лорда

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Старшина Боташ":

    Според ЦИК на "ония" камери няма нищо нередно. Та, смятам, че можеш и сам да си отговориш. Всъщност, какво очакваш от нелегитимници...

    22:43 20.03.2026

  • 39 Опа

    5 1 Отговор
    Няма как да стане. ГЕРБ имат твърд електорат от около 700 000 души. ДПС в момента имат над 800 000.

    Коментиран от #44

    22:44 20.03.2026

  • 40 Да бе да

    6 0 Отговор
    Тоя ана-лизатор говореше същото преди 4-5 години когато Радев вкара във властта ППДБ и управляваше през служебни кабинети.

    22:45 20.03.2026

  • 41 Промяна

    3 2 Отговор

    До коментар #32 от "Стенли":

    АМАН ОТ НЕВЕЖИ ОТ ПЛАТЕНИ БАРЕЧЕНИ СЛУГИ НА ОЛИГАРХИЯТА РАЗПРОСТРАНЯВАЩИ ГНУСОТИИ ПОМИИ АМА ТАКА Е КАТО ИМА МАЛОУМНИЦИ ХАХАХАХАХАХА СЕМЕЙСТВОТО МИ ГЛАСУВАМЕ ЗА ГЕРБ И ОЩЕ 700 ХИЛЯДИ ГЛАСУВАТ ЗА ДЕМОКРАЦИЯТА ЗА БОРИСОВ

    Коментиран от #47

    22:46 20.03.2026

  • 42 Удри

    7 0 Отговор
    Това кой е минало и кой не ще го реши народа на избори.

    22:46 20.03.2026

  • 43 МДАМ

    4 0 Отговор
    Мунчова България. Една ГОЛЯМА лъжа, която докато се продъни, ще загуби нови година-две на страната.

    22:46 20.03.2026

  • 44 Печатар

    1 4 Отговор

    До коментар #39 от "Опа":

    Герберите, специално, са под 400К в момента. За партията на свинчугата нямам информация.

    Коментиран от #48

    22:46 20.03.2026

  • 45 Ясно

    5 0 Отговор
    Значи Радев и ППДБ ни готвят нова сглобка. Защото никой от тях няма да има 121 депутата.

    22:47 20.03.2026

  • 46 Добре

    6 0 Отговор
    На Слави Василев баща му приватизира завод Мраз и го бастиса.

    22:48 20.03.2026

  • 47 Евгени от Алфапласт

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Промяна":

    Само в сънищата ти. Отече баце ти, отече-е-е!🤣

    22:49 20.03.2026

  • 48 Не точно

    5 0 Отговор

    До коментар #44 от "Печатар":

    Сега герб ще мобилизират над 700 000 защото народа вижда какво ни готвят Радев, Асен Василев и д-р Доган.

    22:50 20.03.2026

  • 49 ПРИПОМНЯНЕ

    4 0 Отговор
    Всичко е ясно! Лозунгът е "Долу Борисов"
    "...и хлябът е от мъката по-чер, един е лозунга: Терора долу! Съюз със СССР! "
    „Смърт на фашизЪма свобода на народа!“
    „Петилетката в съкратени срокове!“
    “Напред към сияйните върхове на социализЪма и комунизЪма другарки и другари”
    "Ние вината поемаме само с мезета"

    22:53 20.03.2026

  • 50 !!!?

    3 1 Отговор
    Абе кой олигарх ни набута договора "Боташ" от който България губи всеки божи ден по 550 000 € суха пара...!!!?

    22:55 20.03.2026

  • 51 КПСС-БКП

    5 1 Отговор
    Ти с баща ти сте минало.

    22:55 20.03.2026

