Валерия Велева: Червените линии, които начертаха политиците, навредиха страшно много на България

Заради червените линии, които българските политици начертаха през последните години, държавата загуби страшно много. Такова мнение изрази в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS журналистът Валерия Велева.
Според нея спортистите в листата на „Прогресивна България” носят много обществена подкрепа.
„Представянето на програмата на партията беше наистина впечатляващо от гледна точка на визуализацията, начинът на презентация, показваше и финансова мощ. По отношение на листите, най-коментирани се оказаха спортистите. Разбира се, в тези листи има много бивши министри, има хора от служебните кабинети на Румен Радев, има и много военни. С лица, които са позитивни, които са нови, които имат около себе си ореола на победители, които носят много обществена подкрепа, лесно се печелят избори. Те създават една положителна емоционалност. Въпросът е дали след това ще станат добри законотворци.”, поясни Велева.
По думите ѝ Румен Радев влиза в политиката по познат модел, а именно – с нови лица и нов проект.
„Този модел беше въведен за първи път от Симеон Сакскобургготски. Известно е, че проектът тогава дойде с великденчетата, които обаче се провалиха. Радев създава образа на бъдещия премиер. На човека, който иска цялата власт. Той го каза много ясно и категорично - иска тотална промяна в България”, допълни Велева.
Според нея представянето на формацията е било насочено към дясната част на електората.
„В представянето на програмата на Радев нямаше нищо, което да привлече левия избирател. Нямаше нищо за социалното неравенство, демографската бездна”, смята Велева.
И поясни, че предстои генералска битка „между един военен и един, който е бил в МВР - Румен Радев и Бойко Борисов”.
Относно ПП-ДБ Велева смята, че „са изпаднали от каруцата и не са успели да съхранят протестната енергия”.
