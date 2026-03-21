Валерия Велева: Червените линии, които начертаха политиците, навредиха страшно много на България

21 Март, 2026 17:55 895 24

Според нея спортистите в листата на „Прогресивна България” носят много обществена подкрепа

Заради червените линии, които българските политици начертаха през последните години, държавата загуби страшно много. Такова мнение изрази в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS журналистът Валерия Велева.

Според нея спортистите в листата на „Прогресивна България” носят много обществена подкрепа.

„Представянето на програмата на партията беше наистина впечатляващо от гледна точка на визуализацията, начинът на презентация, показваше и финансова мощ. По отношение на листите, най-коментирани се оказаха спортистите. Разбира се, в тези листи има много бивши министри, има хора от служебните кабинети на Румен Радев, има и много военни. С лица, които са позитивни, които са нови, които имат около себе си ореола на победители, които носят много обществена подкрепа, лесно се печелят избори. Те създават една положителна емоционалност. Въпросът е дали след това ще станат добри законотворци.”, поясни Велева.

По думите ѝ Румен Радев влиза в политиката по познат модел, а именно – с нови лица и нов проект.

„Този модел беше въведен за първи път от Симеон Сакскобургготски. Известно е, че проектът тогава дойде с великденчетата, които обаче се провалиха. Радев създава образа на бъдещия премиер. На човека, който иска цялата власт. Той го каза много ясно и категорично - иска тотална промяна в България”, допълни Велева.

Според нея представянето на формацията е било насочено към дясната част на електората.

„В представянето на програмата на Радев нямаше нищо, което да привлече левия избирател. Нямаше нищо за социалното неравенство, демографската бездна”, смята Велева.

И поясни, че предстои генералска битка „между един военен и един, който е бил в МВР - Румен Радев и Бойко Борисов”.

Относно ПП-ДБ Велева смята, че „са изпаднали от каруцата и не са успели да съхранят протестната енергия”.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баба Валерия с

    17 0 Отговор
    перуката, кх, кх, хх, ха.🤣🤣🤣

    Коментиран от #4

    17:59 21.03.2026

  • 2 Глупости!

    23 0 Отговор
    По-точно, лизачи като тази, съсипаха журналистиката в България.

    Коментиран от #11

    17:59 21.03.2026

  • 3 Гост

    16 0 Отговор
    Дебелия видя от Радев и назначи Стефка Костадинова.

    18:00 21.03.2026

  • 4 Ха..ха..ха

    21 1 Отговор

    До коментар #1 от "Баба Валерия с":

    Метресата на Доган, погрозняла и се слага на пеевско-герберските крадци.

    18:01 21.03.2026

  • 5 Къде е тръгнала

    18 0 Отговор
    тая ....... !?
    За такива като нея Народа е казал - Ни срам, ни очи !

    18:02 21.03.2026

  • 6 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    1 5 Отговор
    Сигурно ли е че младите българки комунистки толкова много искат да ме сготвят и изядат цял и гол изпечен и упоен в топлата фурна че им текат лигите при появата ми тук сега ще ми наслагат червените минуси за смърт младите българки комунистки мъжеядки защото ги дразня понеже съм от различните джендъри от Обамовите

    18:04 21.03.2026

  • 7 наглост Велева!

    15 0 Отговор
    Че затвори я тази твоя мръсна уста ма, мадам В.!, Затвори я, защото си отврат! Ти ли даваш акъл ма, свиркаджийке долна, двулична и много мръсна, ти ли?! Я бягай в сараите да си прибереш пеньоара и домашните чехли, които отдавна си забравила и сега новите собственици на сараите ги подмятат! Ти ли правиш "анализи" ма, никаквицеаквице, дето лижеше краката на агент Сава - най- успишният проект на КГБ и ДС, но най-настървено лижеше на Боко Тиквата! Колкото и да си опъваш кожата на физиономията, дъртофелница си, това е! При това - много грозна!

    18:08 21.03.2026

  • 8 Дърта та пазарски чанта пак лъже

    11 1 Отговор
    Деменция разкарай се

    Коментиран от #20

    18:09 21.03.2026

  • 9 Питане

    9 0 Отговор
    Тая баба Барби не беше ли една от двете топ ки на оскубания бройлер ?

    18:11 21.03.2026

  • 10 ВНИМАНИЕ!

    6 1 Отговор
    Партиите на статуквото се предлагат за сглобки след изборите!
    МИСЛЕТЕ КАТО ГЛАСУВАТЕ!

    18:11 21.03.2026

  • 11 Европеец

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Глупости!":

    Тая що не си гледа пенсията, чукна 70 лазарника.... Всички я знаем какво представлява по пантофи.... Няма ли внуци и градинка....

    18:12 21.03.2026

  • 12 между другото

    1 2 Отговор
    Аз ще гласувам с №13, защото няма да се сглобят нито с тулупите, нито с чалнатите.;)

    18:13 21.03.2026

  • 13 Факт

    6 2 Отговор
    И царчето нахлу в политиката ни по подобен начин, с подобни листи и екипаж. Помним резултата.

    18:14 21.03.2026

  • 14 Финансовата им

    2 3 Отговор
    мощ личеше най ясно отвън на паркинга. А, иначе Руменчо си е гола водица - щампи, щампи и бля, бля, бля.

    18:17 21.03.2026

  • 15 големдебил

    3 1 Отговор
    Ако Ивет Горанова стане депутатка,бас ловя че нема да гъкне от трибуната на НС.Просто ще си прибира заплатката,и ще си седи мирничко на столчето.

    Коментиран от #17

    18:18 21.03.2026

  • 16 Ку … вор проклет

    4 1 Отговор
    Тая безпътница е еднакво вредна за всичко до който скут седне/ без бекини.

    18:24 21.03.2026

  • 17 Също като

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "големдебил":

    Кърджалийската ръждясала кофа.

    18:25 21.03.2026

  • 18 Бегай за хонорара,

    3 0 Отговор
    При Шопара

    18:32 21.03.2026

  • 19 ОХ СКЪПА ВАЛЕРИЯ

    2 0 Отговор
    РУМЕН РАДЕВ НЕ Е ЛЪЖИЦА ЗА ВАШАТА УСТА КАКТО КАЗА САШИ ДИКОВ РАЗОЧАРОВАХТЕ АУДИТОРИЯТА СИ.

    18:37 21.03.2026

  • 20 НЕ Е ДЪРТА ДРУЖЕ

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Дърта та пазарски чанта пак лъже":

    БИХ Я ОПУКАЛ ДАЖЕ ЩЕ Й НАПРАВЯ ТРИ ТЕКА.

    Коментиран от #22

    18:40 21.03.2026

  • 21 Валериан

    0 0 Отговор
    С какъв "нов модел" модел бил влизал, с мерцедеса от НСО или със старата Шкода? Бабката отдавна е изкуфяла, но я пускат нарочно путиливизора, за да се гаврят. Не е хубаво такова отношение към възрастните хора.

    18:41 21.03.2026

  • 22 По-добре

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "НЕ Е ДЪРТА ДРУЖЕ":

    Пий си тебокана, срещу шум в ушите и лоша памет!

    Коментиран от #23

    18:48 21.03.2026

  • 23 ЕЙ ЛЬОЛЬО

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "По-добре":

    ТАКИВА ХПЧИТА ЩЕТИ ИЗПИША ЧЕ ЩЕСИ НИ ШАРАН НИ ПАЛАМУД ДА ЩЕ Я ОПУКАМ БЕЗ ДАМИ МИГНИ ОКОТО ФАРМАЦЕФТЕ.

    18:54 21.03.2026

  • 24 Също

    0 0 Отговор
    И вмир исаните скум рии

    18:54 21.03.2026

