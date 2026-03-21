Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Петър Петров: Подкрепяме избора на нов състав на ВСС

21 Март, 2026 19:14 719 14

  • петър петров-
  • възраждане-
  • избори

„За да бъде България стабилна и независима, е необходимо да се отстояват принципите на правовия ред“, заяви той

Петър Петров: Подкрепяме избора на нов състав на ВСС - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Една от ключовите задачи пред следващото Народно събрание ще бъде изборът на нови членове от парламентарната квота на Висшия съдебен съвет (ВСС). Това заяви Петър Петров - водач на листата на „Възраждане“ в 24 МИР в София и в Монтана.

По думите му е наложително да се формира мнозинство от 160 народни представители, което да избере нов състав на ВСС и инспектората към него. Според него именно този орган трябва да стартира процедурата по избор на нов главен прокурор.

Петров коментира и темата за изпълняващия функциите главен прокурор, като подчерта, че според последните законови промени този статут е ограничен във времето до шест месеца. Затова, по думите му, искането за избор на нов изпълняващ функциите е напълно обосновано.

Той изрази мнение, че съдебната практика вече е поставила под съмнение част от правомощията на временно изпълняващия длъжността и подчерта, че съдиите трябва да запазят своята независимост при вземането на решения.

Той отново постави въпроса за необходимостта от конституционни промени, като дори подлагат на съмнение нуждата от фигурата на главния прокурор в сегашния ѝ вид. Петров посочи, че част от правомощията могат да бъдат прехвърлени към министъра на правосъдието, особено по отношение на контрола върху отказите за образуване на досъдебни производства или тяхното прекратяване.

Той уточни, че не става дума за намеса в текущи разследвания, а за механизъм, който да гарантира по-голяма отчетност на прокуратурата. Петров заяви, че „Възраждане“ принципно подкрепя избора на нов състав на ВСС, но би обвързала участието си в подобно мнозинство с конкретни законодателни промени.

Сред тях са мерки срещу бавното и скъпо правосъдие, както и възможност за по-ефективен контрол върху действията на прокуратурата. Той даде пример с необходимостта инспекторатът към ВСС да може да извършва проверки и по висящи дела при съмнения за забавяне.

„За да бъде България стабилна и независима държава, е необходимо да се отстояват принципите на правовия ред, справедливостта и ефективното функциониране на институциите“, заключи Петров.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Патерица на Герб

    3 2 Отговор
    нов купен ВСС

    Коментиран от #7

    19:18 21.03.2026

  • 2 Не е

    4 1 Отговор
    фактор , защото няма разумен български гражданин , който изобщо би ви подкрепятил и вярвал !

    Коментиран от #5

    19:18 21.03.2026

  • 3 1488

    5 1 Отговор
    Петър Петров - Рублать

    Коментиран от #11

    19:19 21.03.2026

  • 4 Кои сбърканяци

    5 1 Отговор
    ви набутват в НС да зяете глупости от парламентарната трибуна

    19:19 21.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Прав си!

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Патерица на Герб":

    Костя и Цончовците му са патерица на простата Тиква Борисов. Едно и също нещо са с герберските крадци и гласуват заедно антинародни закони.

    19:24 21.03.2026

  • 8 Няма ли

    1 1 Отговор
    читави хора в бесепето, че зафирките танас и габриел се кипрят да водят листи. В коя област са експерти тия?

    19:27 21.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Никой

    1 0 Отговор
    Боташа имал любовница ! Брех, той завидял на Тиквата за Мата Хари . Ей , по такива " мачовци " си пада българина . Трационите семейни ценности дъвка за глупаци . Развратници , като видят чужда жена имат човешки потребности, така заяви оня простак Тиквата .

    Коментиран от #13

    19:50 21.03.2026

  • 11 Идвааааа

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "1488":

    Росен Миленов идва с гръм и трясък с бюлетина номер 10. Простата Тиква Борисов и аверчето му Пеевски се каня да бягат в чужбина, за да се спасят от затвора

    19:53 21.03.2026

  • 12 Тоа коч за кво сте го избрали в

    0 1 Отговор
    Парламента, той семейство има ли или и тоа сте го избрали като дрегите три коча, Бойко, Слафчу, Делянчо да карат на .урви и четиринайсе годишни проститутки?🤣🤣🤣❤️🇧🇬

    20:00 21.03.2026

  • 13 Oня с коня

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Никой":

    Няма те питам с какво са очувствие наричаш ББ "простак" и "тиква", нито пък колко "чужда жена" е Мата Хари,въпросът ми е конкретен:Ти девствен лиси?

    20:01 21.03.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВНА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор
    ХА ТАКА , В БИТКАТА ЗА БЪЛГАРИЯ
    ИМА САМО НАРОД И
    МУТРИ И БЕЙОВЕ!
    .....
    НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ДЕЛЯТ ПБ И ВЪЗРАЖДАНЕ !

    20:09 21.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове