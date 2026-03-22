Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Шофьор на линейка загина при удар в автобус край Велико Търново

Шофьор на линейка загина при удар в автобус край Велико Търново

22 Март, 2026 08:32, обновена 22 Март, 2026 07:39 2 001 19

  • катастрофа-
  • автобус-
  • линейкя-
  • момин сбор-
  • загинал

До момента няма данни за други пострадали

Шофьор на линейка загина при удар в автобус край Велико Търново - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Шофьор на линейка загина снощи при катастрофа на разклона за с. Момин сбор край Велико Търново.

Линейката се е сблъскала в автобус на главен път София-Варна.

До момента няма данни за други пострадали.

Инцидентът е станал на мокра настилка, предаде NOVA.

Линейката е била с пуснати светлини и сигнализация.

На място е загинал шофьорът на медицинския автомобил. Няма пострадали пътници в служебния автобус, които са били превозвани към работното им място.

Пътят /е затворен за следствени действия.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 на колко

    0 18 Отговор
    години е шофера.То можеше да загине ако се беше качил и на ролкови кънки.КОЙ му даде линейка

    Коментиран от #2, #9

    07:43 22.03.2026

  • 2 Сини буркани

    23 1 Отговор

    До коментар #1 от "на колко":

    Когато ти стане нещо и звъннеш на 112, ще ти пратят катафалка вместо линейка, тролмалоумен.

    07:46 22.03.2026

  • 3 ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF

    7 7 Отговор
    ВЕЧЕ И ЛИНЕЙКИТЕ КАТАСТРОФИРАТ
    ПРИ ТРИ ЕВРО ЗА ЛИТЪР, НЕЩАТА ЩЕ СЕ УСПОКОЯТ.
    САМО ДРАСТИЧЕН СКОК НА ГОРИВОТО МОЖЕ ДА НАКАРА ХОРАТА ДА СИ СТЪПЯТ ЗДРАВО НА КРАКАТА 🥺

    07:46 22.03.2026

  • 4 побърканяк

    4 20 Отговор
    по пътищата е пълно със самоубийци и това, че линейката е била с пусната сигнализация не им дава предимство освен, ако автобуса може да излети за да не се ударят.

    Коментиран от #5, #8

    07:48 22.03.2026

  • 5 Синьо сирене

    18 3 Отговор

    До коментар #4 от "побърканяк":

    Я прочети пак правилника за движение по пътищата.

    Коментиран от #6, #11

    07:55 22.03.2026

  • 6 абе смешник

    5 15 Отговор

    До коментар #5 от "Синьо сирене":

    при двулентов път какво трябва да направи шофьора на автобуса да отбие в канавката и да спри ли

    Коментиран от #10, #12

    07:57 22.03.2026

  • 7 българина

    5 1 Отговор
    Хемус?????

    08:00 22.03.2026

  • 8 Запознат

    1 8 Отговор

    До коментар #4 от "побърканяк":

    Абсолютно точно!

    08:10 22.03.2026

  • 9 Тошко африкански

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "на колко":

    Карайте го в Пирогов, там ще го оправят!
    Сега сериозно: специалните автомобили са с предимство, при включен светлинен и звуков сигнал!!! Бусаджията, със сигурност го знае, а защо се е стигнало до инцидента, ще кажат другите бурканжии, ама кел файда.
    Дано са им добри застраховките!!!

    08:11 22.03.2026

  • 10 Позна

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "абе смешник":

    Не вярвам линейката да е карала с повече от 60-70.

    08:15 22.03.2026

  • 11 защо казваш пак?

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Синьо сирене":

    той не го е чел до сега…

    08:23 22.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Баба Абсурдана

    4 1 Отговор
    Аааако има мокра настилка, очаквайте да се появи Диана Русинова.

    Коментиран от #16

    08:39 22.03.2026

  • 14 бай Ганя

    4 0 Отговор
    Съболезнования,но като е с пуснати светлини не означава че не трябва да намаля и се оглежда на кръстовищата,извън бг почти спират,в бг всички са безсмъртни и резултата на лице

    08:49 22.03.2026

  • 15 един

    0 0 Отговор
    А защо нищо не казвате за медицинския екип в линейката. Или той няма значение.

    08:55 22.03.2026

  • 16 ПРОГРЕСИВЕН ОТ ЖЪЛТУША

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Баба Абсурдана":

    В КАКЪВ СМИСЪЛ...С МОП ИЛИ С ГЪБА ...

    08:55 22.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 матей

    0 0 Отговор
    боклуци

    09:17 22.03.2026

