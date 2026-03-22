ГЕРБ, ПП-ДБ и "Антикорупционен блок" откриват предизборните си кампании
22 Март, 2026 07:44, обновена 22 Март, 2026 07:49 1 073 28

Партията на Борисов ще проведе и отчетно-изборно Национално събрание

Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

ГЕРБ ще проведе отчетно-изборно Национално събрание от 12:00 ч в „Интерекспо център“, съобщиха от пресцентъра на партията.

Форумът ще бъде ключов за очертаване на бъдещото развитие на политическата сила, се посочва в информацията. На него ще бъде направен отчет за дейността през изминалия период.

Делегатите ще изберат председател, заместник-председатели на ГЕРБ, както и съставите на Изпълнителната и Контролната комисия.

В началото на седмицата лидерът Бойко Борисов анонсира, че ще предложи нова длъжност в партията, която да се съвместява от кметовете на Бургас и на Ст. Загора Димитър Николов и Живко Тодоров.

Специален гост на събитието ще бъде генералният секретар на Европейската народна партия Долорс Монсерат. Това ще е и официалният старт на предизборната кампания.

"Продължаваме промяната-Демократична България" ще открият днес предизборната си кампания, съобщи пресцентърът на коалицията.

Събитието ще започне от 15:00 часа в парка при НДК откъм бул. “Витоша” и бул. “Патриарх Евтимий”.

В "Продължаваме промяната-Демократична България" има различни мнения, които успяваме да преодоляваме в интерес на избирателите, коментира преди журналисти преди началото на кампанията Надежда Йорданова от "Да, България".

"Антикорупционен блок" открива днес в Стара Загора националната си кампания, съобщиха от пресцентъра на коалицията.

Събитието ще започне със среща с граждани в 12:00 ч. пред Областна администрация – Стара Загора, след което представители на коалицията ще се отправят на разходка по централната пешеходна улица. В рамките на инициативата ще бъде осигурена възможност за неформални разговори с граждани и споделяне на позиции по актуални обществени теми.

Поканени са представители на медиите да присъстват и да зададат въпроси към местните представители и ръководството на коалицията.

Инициативата е част от подхода на „Антикорупционен блок“ за пряка връзка с хората, изграждане на доверие и реален ангажимент към подобряване качеството на живот. Основен приоритет остава последователната борба с корупцията и възстановяването на доверието в институциите, посочват от формацията.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това е смешно

    16 4 Отговор
    Антикорупционен блок с корумпираните да правят съюз.😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂. Срама нямат.

    Коментиран от #4

    07:51 22.03.2026

  • 2 Бастун

    12 6 Отговор
    Поредните безмислени избори в колонията

    07:53 22.03.2026

  • 3 Старата

    13 2 Отговор
    нова бандитска сглобка

    07:54 22.03.2026

  • 4 Гошо "боеца" с бастуна

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Това е смешно":

    е от основателите на структурата на ОПГ ГРОБ във Видин.

    07:55 22.03.2026

  • 5 оня с питон.я

    8 5 Отговор
    Трябва да се отървем от евроатлантическия потиснически режим.

    08:02 22.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Най много ще изпати Румен Тъпото

    6 6 Отговор
    Тъпото трябва да мълчи
    Колкото повече говори толкова повече хората разбират че е глупак

    Коментиран от #27

    08:12 22.03.2026

  • 8 Калушев Войвода :

    6 3 Отговор
    ППДБ няма ли един паметник да ми направят? Живота си дадох да ги оправям отзаДи!🤥

    08:13 22.03.2026

  • 9 Изчагъркахте ли ги???

    0 1 Отговор
    И без хора в общините пак ще са топ
    България никога няма да е Комунизъм вече!
    Народът харесва свободата и просперитетът

    Коментиран от #23

    08:15 22.03.2026

  • 10 Винету

    5 0 Отговор
    Викаха ми прани гащи и не знам защо.

    08:16 22.03.2026

  • 11 Дзак

    2 0 Отговор
    Много демократично. Дано преборят поне шуробаджанащината!

    08:23 22.03.2026

  • 12 Хаирлия

    2 3 Отговор
    да е ! На добър час !

    08:31 22.03.2026

  • 13 Въпрос от гражданин

    0 0 Отговор
    Познават ли се с местната Мутра?

    Коментиран от #15

    08:31 22.03.2026

  • 14 Булпсихопатъ

    1 0 Отговор
    Стадото ще гласува , вълкът ще го управлява.

    08:32 22.03.2026

  • 15 ВходГ

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Въпрос от гражданин":

    Може да им помогнем с насочващ въпрос?

    Коментиран от #20

    08:34 22.03.2026

  • 16 Всичко е

    6 0 Отговор
    е пълен ТА..АК.Повечето хора се надяват че бившия измислен президент ще победи и ще оправи България. Не няма, той е с ТОЛУПА и другия ШОПАР .Ще си разделят баницата и ще продължат да крадат.Вместо хората да ходят да гласуват, да вземат по една лопата, кирка чук,и кой каквото има,и да си посрещнат кандидатите за депутати.

    Коментиран от #24

    08:42 22.03.2026

  • 17 Лама Лапай

    0 1 Отговор
    Гражданите да гласуват както си искат, пак ще лапат!

    08:46 22.03.2026

  • 18 Кирил

    4 1 Отговор
    В бг най големия бизнес и келепир е да станеш политик. За това, кой откъде открадне някакви пари и прави партия.... И вика как ще бори корупцията и олигархията

    08:47 22.03.2026

  • 19 Чанкетееее

    1 2 Отговор
    Пари за бюджет, като няма, за избори откъде ще има? За 3 месеца тая година гласувахте си само великденските бонуси и подхвърлихте на пенсионерите по едни 20 евра, за да не са капо, обаче им увеличихте млекото и лекарствата. Така ли се следва рамката по превалутирането? Купони за нафта раздавате, но нафтата на служебните коли пак ние я плащаме, но вне рйзбрах с купони ли ще върви или не Ви интересува?

    08:52 22.03.2026

  • 20 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "ВходГ":

    Провокаторът от факти.бг!

    08:54 22.03.2026

  • 21 Избирател

    0 2 Отговор
    Очертава се новата "сглобка" - дали е съвпадение че ГЕРБ и ПП$ДБ откриват едновременно изборните си кампании.

    08:55 22.03.2026

  • 22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор
    ТОЙ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕЛИЕТО ВЧЕРА ЗАПОЧНА
    ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ НА ГЕРБ.
    ......
    ВЛЯЗОХА В " ХАСКОВСКАТА МАНДРА" :)

    08:57 22.03.2026

  • 23 Зевзек

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Изчагъркахте ли ги???":

    "България никога няма да е Комунизъм вече"

    Обаче комунягите и ченгетата от ДС от ГЕРБ и ПП-ДБ ви се ще да управляват. Можеш ли ми каза един "евроатлантик" който да не е бивш комуняга или сътрудник на ДС.

    08:59 22.03.2026

  • 24 Избирател

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Всичко е":

    "Не няма, той е с ТОЛУПА и другия ШОПАР"

    Сигурно Радев а не ПП€ДБ изпраха двамата толупи и си направиха "сглобка" с тях - защо така ви е къса паметта.

    Коментиран от #26

    09:02 22.03.2026

  • 25 ГЕРБ дължат обяснение

    1 0 Отговор
    защо сдадоха властта на Радев , след като цяла годиина ни обясняаха как жертвали рейтинга си в името на стабилноста на България, какви негативи понсяли само само да има стабилно правителство, което да зкара ЦЯЛ мандат.
    Боко по цял ден обяснявааше как навсякъде около нас имало войни и той за това наапрвил такива големи компромиси с БСП ИТН!
    И какво- два мижави протеста и хоп- оставка.
    Оства убеждението, че Боко се договори с Доган и Радев за смянаатаа на власттаа.
    Както и при предишната сглобка, която също бе дело на тези тримата- Боко, Доган и Радев.

    Очаква се обяснение за действията на Борисов и защо ГЕРБ безропотно приеха този удар срещу избирателите си!

    ГЕРБ ще се сринат на тези избори и хората искат да знаят защо?
    КОЙ ПРИНУДИ ГЕРБ ДА ДАДАТ ВЛАСТТА НА РАДЕВ?

    09:04 22.03.2026

  • 26 Ти да не би сериозно да мислиш,

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Избирател":

    че Радев не участва в съставянето на предишната сглобка между ГЕРБ и ППДБ? Кой кого пере си отговори сам.
    Както и във всички предишни служебни кабинети.

    Радев управлява от 5 години вече!
    Трябва да си много наивен да смяташ , че Радев е ново лице!

    Коментиран от #28

    09:07 22.03.2026

  • 27 Възмутен

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Най много ще изпати Румен Тъпото":

    "хората разбират че е глупак"

    Ха ха ха пък банкянската мутра е направо гений като говори - така ли? Пари ви под краката че Радев ще измете крадливата шайка ли?

    09:08 22.03.2026

  • 28 Избирател

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ти да не би сериозно да мислиш,":

    "Радев не участва в съставянето на предишната сглобка между ГЕРБ и ППДБ"

    Защо всички "евроатлантици" помнят като златните рибки - по 2 секунди - защо забравиха кой смъкна тулупа от власт, защо получиха амнезия за "юмручето" на Радев. Ама сега са им спуснали опорка да оплюват Радев и те ръсят лъжа след лъжа как Радев бил участвал в съставянето на сглобката. Амнезия получиха и как Кирчо и Кокорчо се кълняха че щели да вкарват ББ в затвора и в никакъв случай нямало да правят коалиция с него ама от посолството им наредиха друго. Как всички евроатлантици забравиха кой оряза правомощията на президента - иначе лъжат че той "управлявал".

    09:15 22.03.2026

