ГЕРБ, ПП-ДБ и "Антикорупционен блок" откриват предизборните си кампании

ГЕРБ ще проведе отчетно-изборно Национално събрание от 12:00 ч в „Интерекспо център“, съобщиха от пресцентъра на партията.

Форумът ще бъде ключов за очертаване на бъдещото развитие на политическата сила, се посочва в информацията. На него ще бъде направен отчет за дейността през изминалия период.

Делегатите ще изберат председател, заместник-председатели на ГЕРБ, както и съставите на Изпълнителната и Контролната комисия.

В началото на седмицата лидерът Бойко Борисов анонсира, че ще предложи нова длъжност в партията, която да се съвместява от кметовете на Бургас и на Ст. Загора Димитър Николов и Живко Тодоров.

Специален гост на събитието ще бъде генералният секретар на Европейската народна партия Долорс Монсерат. Това ще е и официалният старт на предизборната кампания.

"Продължаваме промяната-Демократична България" ще открият днес предизборната си кампания, съобщи пресцентърът на коалицията.

Събитието ще започне от 15:00 часа в парка при НДК откъм бул. “Витоша” и бул. “Патриарх Евтимий”.

В "Продължаваме промяната-Демократична България" има различни мнения, които успяваме да преодоляваме в интерес на избирателите, коментира преди журналисти преди началото на кампанията Надежда Йорданова от "Да, България".

"Антикорупционен блок" открива днес в Стара Загора националната си кампания, съобщиха от пресцентъра на коалицията.

Събитието ще започне със среща с граждани в 12:00 ч. пред Областна администрация – Стара Загора, след което представители на коалицията ще се отправят на разходка по централната пешеходна улица. В рамките на инициативата ще бъде осигурена възможност за неформални разговори с граждани и споделяне на позиции по актуални обществени теми.

Поканени са представители на медиите да присъстват и да зададат въпроси към местните представители и ръководството на коалицията.

Инициативата е част от подхода на „Антикорупционен блок“ за пряка връзка с хората, изграждане на доверие и реален ангажимент към подобряване качеството на живот. Основен приоритет остава последователната борба с корупцията и възстановяването на доверието в институциите, посочват от формацията.