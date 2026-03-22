Сергей Игнатов: МОН е готово за изборите, ще следим за корпоративен вот в училищата

Министерство на образованието е готово за изборите. Въпросът е тези, които работят на територията на училищата колко ще спазят разпорежданията. Към момента няма случи на политическа пропаганда в училищата. Това заяви служебният министър на здравеопазването проф. Сергей Игнатов в предаването "Събуди се" по Нова телевизия.

Той коментира и предпоставката за корпоративен вот в училищата: "Ако директорът е назначен или привърженик на някоя партия може да окаже натиск върху работещите в училището. Може да има някакво въздействие - то може да бъде и в материален план". И уточни, че към момента няма сигнали за подобен натиск.

Служебният министър отбеляза, че засега няма проблеми, свързани с ремонтни дейности в училищата.

Денят след изборите е 20 април и се отбелязват 150 години от Априлското въстание. Обявих, че този ден ще бъде присъствен, но неучебен. Искаме и тези, които ще ни наследят да направят така, че 20 април да бъде присъствен, но неучебен ден, в който да се отбелязва Априлското въстание. Нашето правителство ще остави такова предложение, посочи още проф. Игнатов.

Министърът на образованието коментира и казусът с частното училище "Космос". Припомняме, че 15-годишното момче, което загина на "Околчица" е бил ученик в училището. "Има проверка извършена от МОН преди аз да постъпя в министерството. Липсваха документи, които после се появиха. Предадохме тези материали в прокуратурата, защото МОН не можеше да разбере как се е появило това дете. Липсваше и договора с родителите. Не получихме информация под каква форма е ходило това дете на училище", обясни проф. Игнатов. Служебният министър поясни още, че въпросът с лиценза на училище "Космос" не стои на дневен ред.

По думите му след този казус е възникнал въпросът дали всички училища нанасят отсъствия. Министърът отбеляза, че са започнати проверки на много места в страната. И уточни, че системата върви добре, има някои места, на които се пропуска да се нанасят отсъствия.

Относно 18-годишният Билгин, който се самоуби в Нова махала, служебният министър посочи: "Имало е постоянно насилие към него - вербално от страна на преподавателката, която напусна училището. Всички трима, които са свързани със случая вече не работят в училището". По думите му има информация за физическо насилие към детето.

Проф. Сергей Игнатов допълни, че е имало още един случай на самоубийство, но той не е свързан с училище.