Времето днес, прогноза за понеделник, 23 март: Дъждовен следобед

23 Март, 2026 03:00 557 0

Максималните температури ще бъдат между 8° и 13°

След полунощ в Източна България отново ще превалява дъжд.

През деня дъжд ще превалява главно след обяд в централните части на Северна България, Горнотракийската низина и югозападните райони.

В Източна България ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 8° и 13°.

По Черноморието ще бъде облачно с прекъсвания на валежите от дъжд. Вятърът ще е умерен от север. Максималните температури ще бъдат около 8° - 9°.

В планините главно след обед ще превалява сняг, а в по-ниските части – смес от дъжд и сняг. Вятър умерен от север-североизток. Максимална температура на 1200 м – около 4°, на 2000 м – около минус 4°.

Вторник на места ще превалява дъжд, в планините – сняг, предимно слаби. Минимални температури между 1° и 6°, максимални – 9° - 14°.

Сряда ще бъде почти без валежи, с временни разкъсвания на облачността. Вятърът ще отслабне, на места в западната половина от страната ще стихне, а по-късно ще се ориентира от югоизток и ще се усили до умерен.

Четвъртък дневните температури ще се повишат значително, над 15°, на отделни места – до 20°.

Петък в планините ще превалява дъжд, който по високите полета в западната част на страната и в Балкана ще се примесва със сняг. Очаква се студен въздух да понижи температурите на височина.


