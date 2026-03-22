Габриел Вълков: Не е важно една партия само да мине 4-процентната бариера, а и какво предлага

Не е идеята една партия само да мине 4-процентната бариера, а и какво предлага. Такова мнение изрази в предаването „На фокус“ председателят на Младежкото обединение на БСП Габриел Вълков.

По думите му не съществува реална опасност формацията „Прогресивна България“ да отслаби или „претопи“ Българска социалистическа партия.

„Аз не вярвам, че „Прогресивна България“ може да претопи БСП по една основна причина. Когато отидем на изборите на 19-и април и погледнем бюлетината, в нея има 24 партии с 24 номера. Единствено с номер 5 с гласуване за БСП може да се гласува за лява партия, защото това е единствената лява партия в цялата бюлетина. И вярвам, че всичките социалисти ще гласуват за БСП“, заяви Вълков.

В интервюто беше засегната и темата за икономическата политика, като акцент бе поставен върху идеята за промяна в данъчната система.

„Ние сме за една справедлива данъчна система. Това означава най-бедната част от населението, тези, които работят на минимална работна заплата, да бъдат с необлагаем минимум. Когато те не плащат 10% данък, това ще им вдигне заплатите с 10%“, обясни Вълков.

Вълков аргументира позицията си с необходимостта от социална справедливост. „Тази справедливост искаме да върнем – докато има хора, които трябва да избират между хляба и лекарствата, не е нормално други да разполагат с частни самолети и яхти“, поясни той.

„Няма смисъл да се връщаме в миналото, защото политиката е разговор за бъдещето. За това в каква България искаме да живеем следващите години. За това отиваме на избори“, заключи Вълков.