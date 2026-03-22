Габриел Вълков: Не е важно една партия само да мине 4-процентната бариера, а и какво предлага

Габриел Вълков: Не е важно една партия само да мине 4-процентната бариера, а и какво предлага

22 Март, 2026 17:51 980 28

По думите му не съществува реална опасност формацията „Прогресивна България" да отслаби или „претопи" Българска социалистическа партия

Габриел Вълков: Не е важно една партия само да мине 4-процентната бариера, а и какво предлага - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Не е идеята една партия само да мине 4-процентната бариера, а и какво предлага. Такова мнение изрази в предаването „На фокус“ председателят на Младежкото обединение на БСП Габриел Вълков.

По думите му не съществува реална опасност формацията „Прогресивна България“ да отслаби или „претопи“ Българска социалистическа партия.

„Аз не вярвам, че „Прогресивна България“ може да претопи БСП по една основна причина. Когато отидем на изборите на 19-и април и погледнем бюлетината, в нея има 24 партии с 24 номера. Единствено с номер 5 с гласуване за БСП може да се гласува за лява партия, защото това е единствената лява партия в цялата бюлетина. И вярвам, че всичките социалисти ще гласуват за БСП“, заяви Вълков.

В интервюто беше засегната и темата за икономическата политика, като акцент бе поставен върху идеята за промяна в данъчната система.

„Ние сме за една справедлива данъчна система. Това означава най-бедната част от населението, тези, които работят на минимална работна заплата, да бъдат с необлагаем минимум. Когато те не плащат 10% данък, това ще им вдигне заплатите с 10%“, обясни Вълков.

Вълков аргументира позицията си с необходимостта от социална справедливост. „Тази справедливост искаме да върнем – докато има хора, които трябва да избират между хляба и лекарствата, не е нормално други да разполагат с частни самолети и яхти“, поясни той.

„Няма смисъл да се връщаме в миналото, защото политиката е разговор за бъдещето. За това в каква България искаме да живеем следващите години. За това отиваме на избори“, заключи Вълков.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Внасяйте политици от чужбина!

    13 2 Отговор
    Ганя не става и чеп за зеле!

    Коментиран от #8

    17:55 22.03.2026

  • 2 си дзън

    14 0 Отговор
    Каквото и да предлага една партия, ако не мине 4% да пита Йоло Денев какво става.

    17:55 22.03.2026

  • 3 Дориана

    19 2 Отговор
    Предателските партии ИТН и БСП ОЛ предлагаха и обещаваха на своите избиратели изчегъртване на модела Борисов - Пеевски , но станаха най големите съюзници и защитници на корупцията, мафията, рекетите, полицейщината.И с цялата си наглост пак се натискат да бъдат Троянския Кон, но вече са АУТ.

    17:56 22.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хмм

    13 1 Отговор
    какво предлага ли - сглобка с пеевски и борисов, точно Габриел Вълков обикаляше телевизиите да обяснява, че нямат алтернатива и защо зарков отново го включи като водач на листа, нали никой от парламентарната група нямаше да е включен в листите, с какво този ренегат е по-специален за зарков

    Коментиран от #17

    17:57 22.03.2026

  • 6 Наблюдател

    5 3 Отговор
    Гербаджия, вербуван от ДПС - то, но работещ към ППДБ - то, обяснява на българските гъбари как да отслабнат.
    - Повишават се всички цени.
    - Въвежда се тойрото.
    - Забрана за евтини горива и енергия, щото сме майстори-подлоги.
    - Даваме всичко на чужди фирми.
    - Златото, водата, заводите, земята, летищата, суверенитета го продаваме за жълти стотинки и потупване по рамото.
    - Изкупуваме всичкия възелин и се наслаждаваме на удоволствието, като не забраеяме и да благодарим.
    -......... "и т. н.......


    Време е за Възраждане!!!

    Коментиран от #16

    17:58 22.03.2026

  • 7 Тити

    6 0 Отговор
    Много хубаво ама никой не казва каква е програмата на тази партия?

    17:58 22.03.2026

  • 8 Хмм

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Внасяйте политици от чужбина!":

    като Лайен и Калас ли?

    17:59 22.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Сопол

    8 1 Отговор
    зафиркин

    18:05 22.03.2026

  • 12 Въй въй

    7 1 Отговор
    Минеш ли четиритях процента почваш да се предлагаш като на дубайската борса. Кой даде повече почва да те употребява. Кат спрат траншовете почваш да пискаш как са те били използвали и унижили. На следващите избори изпадаш от софрата и ставаш диванна опозиция у фейсо....

    18:08 22.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Архимандрисандрит Бибиян

    1 1 Отговор
    Предлагаме да направиме Бойковина одново велика а Фатмакиа я даваме на Пенбен за компания и ги пращаме у Хухла да вардат бостаня с каунете! Внетен ли сме?

    18:13 22.03.2026

  • 15 По важното

    10 0 Отговор
    е ,че няма да видите парламент! Слуги на шиши!

    18:13 22.03.2026

  • 16 си дзън

    5 5 Отговор

    До коментар #6 от "Наблюдател":

    Гласуваш за Възраждане - ставаш руски крепостен. Няма гурбет, интернет, Гърция, да живееш в София и др.

    18:14 22.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 За много

    9 1 Отговор
    малко млади хора може да се каже, че са неприятни. Тоя и другия млад негодник танас са антипатични, гнусни са

    18:15 22.03.2026

  • 19 Пране на пари

    2 0 Отговор
    Избиратели..... Не можете ли да разберете, че ако до 4 ти април не сте си регистрирали непранитеГащи, то след изборите на 19 април, няма значение на коя партия сте гласували, то и така и така, нито една партия няма да ви изпере непранитеГащи, без заплащане!

    18:15 22.03.2026

  • 20 Дориана

    7 3 Отговор
    Крум Зарков се проваля и БСП ОЛ отпадат от Парламента. Наталия Киселова също отпада от Парламента. Тази партия в основата си е корумпирана.

    18:17 22.03.2026

  • 21 Аман от плювачи

    1 2 Отговор
    Писнахте ни, а и защо да няма повече социална справедливост

    Коментиран от #22

    18:26 22.03.2026

  • 22 ИМПЕРИАЛИСТ

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "Аман от плювачи":

    ... накратко по проблема:
    Coциaлни дeйнocти мoжe дa прoвeждa caмo бoгaтaтa държaвa, a бoгaтa държaвa ce прaви oт бoгaти грaждaни, a нe oт тeзи рaзчитaщи нa coциaлнитe мeрoприятия, нали?

    18:33 22.03.2026

  • 23 катсде

    6 0 Отговор
    БСП лъжец, кого искаш да излъжеш пак бре??? Мухльо, не стига че си некадърник и нямаш 1 ден работен, а и излъга че ще борите мафията на крадците от ГЕРБ и се прегърнахте да делите. Сега искате пак. Ако може някои глупак да го излъжете да гласува за пропадналата ви трупа негодници??? Нахалник да почваш да работиш нещо за да ядеш, а не да се чудиш как да те хранят българите. Да почвате да бачкате некадърници с некадърници. Слава на Господ Иисус Христос идват избори. Ще ти обясним как се лъже българин.

    Коментиран от #24

    18:37 22.03.2026

  • 24 Дориана

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "катсде":

    Спокойно, БСП ОЛ си получават заслуженото , в Парламента вече няма място за предателски и корумпирани партии излъгали избирателите си.

    18:40 22.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Иво

    3 0 Отговор
    Какво БСП, тоя и семейството му имат имоти по София, колкото си искат, иначе говорят за социалнбедните! Смешки! Ако, ви знаеха гласоподавателите, не биха Ви погледнали!

    19:01 22.03.2026

  • 27 ШЕФА

    3 0 Отговор
    Габи,а аз предлагам да изчезнете за винаги,за да не можете да лъжете и крадете повече,а такива некадърници като теб да не се надяват да се хранят цял живот с лъжи и кражби без да работят.

    19:51 22.03.2026

  • 28 Радомир

    2 0 Отговор
    Закопахте БСП ,ти предателю, Флинтстоуна, Добрев,и др.
    Продължавай с измами ,с тъста си, мамите хора със скрап и желязо. Какво да очакваме от сина на Жоро пясъка?

    20:09 22.03.2026

