Габриел Вълков: Не е важно една партия само да мине 4-процентната бариера, а и какво предлага

Не е идеята една партия само да мине 4-процентната бариера, а и какво предлага. Такова мнение изрази в предаването „На фокус“ председателят на Младежкото обединение на БСП Габриел Вълков.
По думите му не съществува реална опасност формацията „Прогресивна България“ да отслаби или „претопи“ Българска социалистическа партия.
„Аз не вярвам, че „Прогресивна България“ може да претопи БСП по една основна причина. Когато отидем на изборите на 19-и април и погледнем бюлетината, в нея има 24 партии с 24 номера. Единствено с номер 5 с гласуване за БСП може да се гласува за лява партия, защото това е единствената лява партия в цялата бюлетина. И вярвам, че всичките социалисти ще гласуват за БСП“, заяви Вълков.
В интервюто беше засегната и темата за икономическата политика, като акцент бе поставен върху идеята за промяна в данъчната система.
„Ние сме за една справедлива данъчна система. Това означава най-бедната част от населението, тези, които работят на минимална работна заплата, да бъдат с необлагаем минимум. Когато те не плащат 10% данък, това ще им вдигне заплатите с 10%“, обясни Вълков.
Вълков аргументира позицията си с необходимостта от социална справедливост. „Тази справедливост искаме да върнем – докато има хора, които трябва да избират между хляба и лекарствата, не е нормално други да разполагат с частни самолети и яхти“, поясни той.
„Няма смисъл да се връщаме в миналото, защото политиката е разговор за бъдещето. За това в каква България искаме да живеем следващите години. За това отиваме на избори“, заключи Вълков.
1 Внасяйте политици от чужбина!
Коментиран от #8
17:55 22.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Наблюдател
- Повишават се всички цени.
- Въвежда се тойрото.
- Забрана за евтини горива и енергия, щото сме майстори-подлоги.
- Даваме всичко на чужди фирми.
- Златото, водата, заводите, земята, летищата, суверенитета го продаваме за жълти стотинки и потупване по рамото.
- Изкупуваме всичкия възелин и се наслаждаваме на удоволствието, като не забраеяме и да благодарим.
-......... "и т. н.......
Време е за Възраждане!!!
Коментиран от #16
17:58 22.03.2026
8 Хмм
До коментар #1 от "Внасяйте политици от чужбина!":като Лайен и Калас ли?
17:59 22.03.2026
14 Архимандрисандрит Бибиян
18:13 22.03.2026
15 По важното
До коментар #6 от "Наблюдател":Гласуваш за Възраждане - ставаш руски крепостен. Няма гурбет, интернет, Гърция, да живееш в София и др.
18:14 22.03.2026
22 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #21 от "Аман от плювачи":... накратко по проблема:
Coциaлни дeйнocти мoжe дa прoвeждa caмo бoгaтaтa държaвa, a бoгaтa държaвa ce прaви oт бoгaти грaждaни, a нe oт тeзи рaзчитaщи нa coциaлнитe мeрoприятия, нали?
18:33 22.03.2026
24 Дориана
До коментар #23 от "катсде":Спокойно, БСП ОЛ си получават заслуженото , в Парламента вече няма място за предателски и корумпирани партии излъгали избирателите си.
18:40 22.03.2026
28 Радомир
Продължавай с измами ,с тъста си, мамите хора със скрап и желязо. Какво да очакваме от сина на Жоро пясъка?
20:09 22.03.2026