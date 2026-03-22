Ерол Мехмед: В АПС тече оздравителен процес

В предаването „120 минути“ Ерол Мехмед – водач на листата на АПС в Кърджали, и Есра Ибиш – втора в листата на партията в Хасково, очертаха приоритетите си преди изборите и коментираха вътрешнопартийните процеси, изборните правила и международната обстановка.

В началото на разговора Ерол Мехмед използва ефира, за да отправи празнично послание: „Днес е третият ден на Рамазан Байрам, да използваме националния ефир да поздравим всички мюсюлмани в България със светлия празник, да им пожелаем живот и здраве, мир в дома и семейството, добруване и взаимно уважение в обществото.“

На въпрос дали формацията се бори за самостоятелен път или за възстановяване на доверието към ДПС, той заяви: „Ние сме нов политически проект, но сме правоприемник и носител на онези идеи и ценности от 90-те години. Т.е. ние пазим и все още съхраняваме тези идеи на старото ДПС. Мисля, че преди месец и нещо излезе решението на Софийски градски съд и се явяваме на изборите като коалиция.“ Той допълни, че партията ще се стреми да си върне подкрепата: „Ще се борим, разбира се, да възстановим доверието на нашите избиратели, включително и в традиционните наши райони.“

По темата защо в Кърджали листата на партията не води Ахмед Доган, Мехмед беше обясни: „Никога не е имало вариант господин Доган отново да участва в изборите.“ И припомни: „Господин Доган се отказа от активната политика още през 2012 г.“ Относно Кърджали като „бастион“ той коментира: „Историците знаят, че крепостта винаги се превзема отвътре“ и изрази очакване за силен резултат: „Надявам се, че ще ги изненадаме и именно „Алиансът за права и свободи“, може би, ще бъде пролетната изненада на 19 април.“

Есра Ибиш отговори на въпрос за вътрешнопартийните процеси и отлив на кадри, както подчерта, че има и обратна тенденция: „Не трябва да пренебрегваме и факта, че има и обратен цикъл, т.е. има хора, които от други партии се присъединяват към нас, било то от „Ново начало“ решават да се върнат обратно.“ Тя даде пример: „Заместник-председателката на общинската структура в Бургас се присъедини отново към нас с екип от 36 човека.“ Според нея причината е в ценностите: „Ние уважаваме всички политически опоненти, уважаваме и хората, които ни напуснаха и се присъединиха към други партии. Моралът и принципите, които отстояваме ние като автентичното движение за права и свободи, те не могат да бъдат пренебрегнати.“

Мехмед допълни, че в партията протича „процес на пречистване“: „ДПС изживя един катаклизъм… Ние преживяхме една първа вълна… имаше втора вълна… към настоящия момент приемаме, че има и трета вълна.“ По думите му: „Върви един оздравителен процес за новата партия АПС.“

По темата за ограничения брой секции в Турция, Ибиш заяви: „Тази промяна в изборния кодекс за нас беше абсолютно противоконституционна и нарушава всякакви човешки права. Ние сме на мнение, че всеки един български гражданин има еднакво право да упражни своето право на глас.“ Тя предупреди: „Това ще се отрази на изборните резултати.“ И допълни: „Ние сме в непрекъсната кореспонденция с нашите избиратели... част от тях са и на мнение, че те ще дойдат в България да упражнят своето право на глас.“

Разговорът засегна и външнополитически теми. По въпроса за т.нар. „Борд за мир“ Ерол Мехмед посочи: „Толкова важни решения не трябва прибързано да бъдат разглеждани“ и изрази скептицизъм: „Не би следвало да е паралелна структура и алтернатива на ООН.“

На въпрос как ще гласува Мехмед, ако казусът влезе в новия парламент, той посочи: „При всички положения ще се направи един сериозен анализ. Международната обстановка се сменя през 24 часа. Ако ООН беше създадена след Втората световна война, предвид всички последици от катастрофата в Европа и в целия свят, следва ли по време на война - сега в Персийския залив, ние да тръгнем да създаваме нов борд, който да конкурира една международно утвърдена и устойчива за времето световна организация?“

„Ние не знаем какво би се случило. Всички виждаме тази повсемесна криза... Ние сме проследили и реакцията на премиера, и реакцията на президента. Нито един от тях, в момента, разбира се, с леко изключение, не са изказали най-сериозните държавнически доводи какво решение да предприеме“, допълни Мехмед.

Беше засегната и темата за купуването на гласове. Есра Ибиш коментира: „Опасяваме се. В регион като Хасково ние изживяхме много трудна кампания. Благодаря от тук на българските граждани, които ни оказаха голяма подкрепа“ и отбеляза действията на властите: „Направиха се първи арести, 12 на брой в Хасково, което за момента е голямо облекчение за нас. Надяваме се да продължат и гражданските сигнали.“

Ерол Мехмед отправи апел за честен вот: „Основната цел… е да осигурим честен и прозрачен вот, но най-вече да запазим този вот на хората.“ Той призова: „Да проявят нужната съвест и отговорност и вотът да е такъв, какъвто е, за да може да се поздравим с един добър парламент.“