Ерол Мехмед: В АПС тече оздравителен процес
22 Март, 2026 19:55, обновена 22 Март, 2026 19:04 821 13

Никога не е имало вариант г-н Доган отново да участва в изборите, заявиха от партията

Ерол Мехмед: В АПС тече оздравителен процес
Снимка: bTV
В предаването „120 минути“ Ерол Мехмед – водач на листата на АПС в Кърджали, и Есра Ибиш – втора в листата на партията в Хасково, очертаха приоритетите си преди изборите и коментираха вътрешнопартийните процеси, изборните правила и международната обстановка.

В началото на разговора Ерол Мехмед използва ефира, за да отправи празнично послание: „Днес е третият ден на Рамазан Байрам, да използваме националния ефир да поздравим всички мюсюлмани в България със светлия празник, да им пожелаем живот и здраве, мир в дома и семейството, добруване и взаимно уважение в обществото.“

На въпрос дали формацията се бори за самостоятелен път или за възстановяване на доверието към ДПС, той заяви: „Ние сме нов политически проект, но сме правоприемник и носител на онези идеи и ценности от 90-те години. Т.е. ние пазим и все още съхраняваме тези идеи на старото ДПС. Мисля, че преди месец и нещо излезе решението на Софийски градски съд и се явяваме на изборите като коалиция.“ Той допълни, че партията ще се стреми да си върне подкрепата: „Ще се борим, разбира се, да възстановим доверието на нашите избиратели, включително и в традиционните наши райони.“

По темата защо в Кърджали листата на партията не води Ахмед Доган, Мехмед беше обясни: „Никога не е имало вариант господин Доган отново да участва в изборите.“ И припомни: „Господин Доган се отказа от активната политика още през 2012 г.“ Относно Кърджали като „бастион“ той коментира: „Историците знаят, че крепостта винаги се превзема отвътре“ и изрази очакване за силен резултат: „Надявам се, че ще ги изненадаме и именно „Алиансът за права и свободи“, може би, ще бъде пролетната изненада на 19 април.“

Есра Ибиш отговори на въпрос за вътрешнопартийните процеси и отлив на кадри, както подчерта, че има и обратна тенденция: „Не трябва да пренебрегваме и факта, че има и обратен цикъл, т.е. има хора, които от други партии се присъединяват към нас, било то от „Ново начало“ решават да се върнат обратно.“ Тя даде пример: „Заместник-председателката на общинската структура в Бургас се присъедини отново към нас с екип от 36 човека.“ Според нея причината е в ценностите: „Ние уважаваме всички политически опоненти, уважаваме и хората, които ни напуснаха и се присъединиха към други партии. Моралът и принципите, които отстояваме ние като автентичното движение за права и свободи, те не могат да бъдат пренебрегнати.“

Мехмед допълни, че в партията протича „процес на пречистване“: „ДПС изживя един катаклизъм… Ние преживяхме една първа вълна… имаше втора вълна… към настоящия момент приемаме, че има и трета вълна.“ По думите му: „Върви един оздравителен процес за новата партия АПС.“

По темата за ограничения брой секции в Турция, Ибиш заяви: „Тази промяна в изборния кодекс за нас беше абсолютно противоконституционна и нарушава всякакви човешки права. Ние сме на мнение, че всеки един български гражданин има еднакво право да упражни своето право на глас.“ Тя предупреди: „Това ще се отрази на изборните резултати.“ И допълни: „Ние сме в непрекъсната кореспонденция с нашите избиратели... част от тях са и на мнение, че те ще дойдат в България да упражнят своето право на глас.“

Разговорът засегна и външнополитически теми. По въпроса за т.нар. „Борд за мир“ Ерол Мехмед посочи: „Толкова важни решения не трябва прибързано да бъдат разглеждани“ и изрази скептицизъм: „Не би следвало да е паралелна структура и алтернатива на ООН.“

На въпрос как ще гласува Мехмед, ако казусът влезе в новия парламент, той посочи: „При всички положения ще се направи един сериозен анализ. Международната обстановка се сменя през 24 часа. Ако ООН беше създадена след Втората световна война, предвид всички последици от катастрофата в Европа и в целия свят, следва ли по време на война - сега в Персийския залив, ние да тръгнем да създаваме нов борд, който да конкурира една международно утвърдена и устойчива за времето световна организация?“

„Ние не знаем какво би се случило. Всички виждаме тази повсемесна криза... Ние сме проследили и реакцията на премиера, и реакцията на президента. Нито един от тях, в момента, разбира се, с леко изключение, не са изказали най-сериозните държавнически доводи какво решение да предприеме“, допълни Мехмед.

Беше засегната и темата за купуването на гласове. Есра Ибиш коментира: „Опасяваме се. В регион като Хасково ние изживяхме много трудна кампания. Благодаря от тук на българските граждани, които ни оказаха голяма подкрепа“ и отбеляза действията на властите: „Направиха се първи арести, 12 на брой в Хасково, което за момента е голямо облекчение за нас. Надяваме се да продължат и гражданските сигнали.“

Ерол Мехмед отправи апел за честен вот: „Основната цел… е да осигурим честен и прозрачен вот, но най-вече да запазим този вот на хората.“ Той призова: „Да проявят нужната съвест и отговорност и вотът да е такъв, какъвто е, за да може да се поздравим с един добър парламент.“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цар Кару

    1 1 Отговор
    Ако циганите бъдат разселени сред българското общество, търговията между българските партии и феодалите на гетата – циганските барони, които днес наричаме ромски лидери, ще стане невъзможна. Ромският лидер няма как да продаде гласовете им на съответната партия, защото не може да гарантира, че ония 2 семейства в „Младост” -3, 6-те семейства в „Надежда”, 5-те семейства в „Гевгелийския квартал” и т.н. ще гласуват както той им каже. Ако не може да продаде гласовете им, той няма да получи мръсните пари на съответната партийна централа. И не само това. Гетата са свърталища на наркотрафика и търговията с хора – виж каретата за бизнеса на цар Киро на 9-та страница. Ако бъдат разтурени, ще рухнат и маршрутите на черния бизнес, който минава през България и храни нейната криминализирана неолиберална върхушка. За да не стане това всяка от казионните партии в България се е коалирала с една ромска „партия”, състояща се от даден ромски главатар и неговата многобройна челяд: - БСП с РОМА, СДС с ДРОМ, ДПС с Евророма и „Справедливост” на циганомохамеданина Мехти Касъмов, който си построи частна джамия в Галиче. заедно се договарят да излъжат българския народ, да се изгаврят с представителната демокрация, а ромският „лидер” да си построи още един палат в стил мутрабарок. И двете страни в тази търговия еднакво ненавиждат българите, макар че едните се водят роми, а другите – „българи”.

    Коментиран от #9

    19:03 22.03.2026

  • 2 Цар Кару

    0 0 Отговор
    Казионните партии знаят, че без ромските гласове никога няма да могат да се възпроизведат във властта на следващите избори – просто никога няма да съберат достатъчно български гласове. Срещу услугата гарантират безнаказаност на ромската престъпност. И двете страни еднакво мразят и българския избирател, и неговата демокрация. И двете страни имат еднакво желание да го дерат.
    Отново да вземем за пример „Столипиново”. Търговията започна през далечната 1998 г., когато тогавашният кмет на СДС Спас Гърневски в реч заявява, че "ромите са социалнослаби и поради това не трябва да плащат ток". Така повечето жители на гетото, веднага идентифицирали се като бедни, спряха да плащат сметките си. Когато дългът достигна гигантски размери и енергото дръпна шалтера, изригнаха бунтовете в нощта на 18 февруари 2002 г. излъганите от неспазената тайна уговорка роми започнаха да трошат витрини, да хвърлят камъни по автобуси и да обръщат тролеи.

    19:04 22.03.2026

  • 3 Цар Кару

    1 0 Отговор
    През 2005 г., когато Ахмед Доган им обеща да уреди дълга им, ДПС за пръв път в историята си спечели мандат в Пловдив и взе безпрецедентните почти 13% при средно 7,4% и 7,6% от подадените бюлетини от основаването си. Естествено, местният столипиновски лидер Фикрет Сепетчи, по образование стругар (после се оказа, че тази диплома е фалшива) стана депутат и заместник на комисията по образование и култура.
    Същата е схемата, по която партията „Свободна България” на героя на деня, Цар Киро, има над една дузина общински съветници в южна България. Същата е и историята на забогатяването на още 9 цигански клана през последните 22 години – Зрънковите от Видин, Тошковците от плевенското село Търнене, Бургуджиите от Горна Оряховица и пр.
    Ако и след трагедията в Катуница олигархията успее да приспи българския гняв с лъжите за етническия модел, циганите ще продължават да живеят в гета, а ние да ги носим на гърба си, та даже и децата им да отглеждаме в кукувичите гнезда, наречени „приемна грижа”."

    19:04 22.03.2026

  • 4 Ивелин Михайлов

    0 0 Отговор
    Тезе всицко тезе

    19:05 22.03.2026

  • 5 Този лично го познавам

    5 0 Отговор
    Олигофрен ента степен,мързеливо и некадърно.Гладна кокшка просо сънува.Парламент близките 20 години ще гледа през крив макарон.

    19:05 22.03.2026

  • 6 нннн

    5 0 Отговор
    Няма добро ДПС.

    19:08 22.03.2026

  • 7 Мизерабъл

    5 0 Отговор
    Марш бе,дерибеи,вие най-много окрадохте от държавата.Ненаяли се паразити.

    19:08 22.03.2026

  • 8 ежко

    1 0 Отговор
    Тече процес на ликвидация на предприятието, това тече в АПС!Има нова фирма и банковата сметка е в нея....

    19:10 22.03.2026

  • 9 Смехоран

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Цар Кару":

    А ако ги изпратят към Индия,хептен няма да има купуване на вот

    19:10 22.03.2026

  • 10 Гост

    0 0 Отговор
    Хахахаха! Как се променя човек, който 35 години само е крал и разграждал. Само схеми и далавери 35 години от вас. Депесе, апесе, абсолютно се тая. Вие сте кофти хорица, тия около дуганя

    19:15 22.03.2026

  • 11 Бащата на някаква Саяна

    2 1 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    19:21 22.03.2026

  • 12 немо

    0 0 Отговор
    дерибеите заминават в канализацията

    19:31 22.03.2026

  • 13 ШЕФА

    1 0 Отговор
    На тези фес.е с не четливите имена им давам минус 2 % за изборите,а на техният брат близнак Прасето най много 3 %

    19:43 22.03.2026

