ПП–ДБ призова за участие в изборите, обеща борба с мафията
ПП–ДБ призова за участие в изборите, обеща борба с мафията

22 Март, 2026 20:49, обновена 22 Март, 2026 19:53 1 095 52

Коалицията откри националната си кампания от София

Снимка: Фейсбук
Коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ откри националната си кампания от София.

Сред кандидатите в листите ѝ са и млади хора от протестите. Основните приоритети на коалицията са борбата с корупцията, независимата съдебна система и високият стандарт на живот. От „Продължаваме промяната – Демократична България“ казват, че целите им ще бъдат постигнати, ако хилядите хора, пожелали промяна по площадите, отидат да гласуват.

„Това да се счупи мафиотската машина, която държи държавата. Предния път успяхме да влезем в сърцето на Европа... Сега остава да свършим другата си работа и тя е да махнем мафиотите от управлението и от правосъдната система“, заяви акад. Николай Денков.

„Трябва да се борим Европа да бъде силна заедно с нас“, посочи ген. Атанас Атанасов, а по-късно уточни: „Това означава българите да имат висок стандарт на живот и да няма корупция.“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 зрител

    30 12 Отговор
    ала-бала срещу мафията !

    Коментиран от #20

    19:54 22.03.2026

  • 2 Мафията

    34 10 Отговор
    Призовава за борба с мафията

    Коментиран от #29

    19:55 22.03.2026

  • 3 таксиджия 🚖

    40 9 Отговор
    Тия нежни розови пеперуди борят мафията, като се коалират с нея! 🤭

    19:57 22.03.2026

  • 4 Ще участвам

    18 6 Отговор
    И ще ви преборим!

    19:57 22.03.2026

  • 5 Азззззззз

    32 8 Отговор
    Жълтопаветнициците ще се борят със себе си... Видяхме ги колко са брзскрупулни.

    19:57 22.03.2026

  • 6 Нещастници

    29 9 Отговор
    ПП и ДБ са проект на мафията и гнусни шарлатани. Много плазмодии минаха, но такава лъжлива гнус като ПП и ДБ, не е имало.

    19:57 22.03.2026

  • 7 Веско

    24 7 Отговор
    Мафията е се бори с мафията.

    19:58 22.03.2026

  • 8 Боруна Лом

    24 6 Отговор
    ОТ ТОЛКОВА БОРЦИ,ТЕ Е СТРАХ ДА СЕ НАВЕДЕШ! СИТЕ СА ЗА БОРБА ЗА КОКАЛА!

    19:58 22.03.2026

  • 9 Пртрохан

    20 6 Отговор
    Мафията ще бори мафията със Ала бала машини наше МВР и пудели пачки

    19:59 22.03.2026

  • 10 ха ха

    13 6 Отговор
    властта на мафията ги зашемети , та затова си приказват врели не кипели за борби и подобни небивалици

    19:59 22.03.2026

  • 11 ШЕФА

    14 8 Отговор
    Ако някой гласува за ПП педоф... и пе.... ГРОБ,ДПС,ИТН,БСП и Прогресивна България е иди.т !!!!

    19:59 22.03.2026

  • 12 Тео

    27 6 Отговор
    Борба с мафията?! Има ли още някой заблуден, гласоподавател на ПП-ДБ, който да вярва на това?

    20:00 22.03.2026

  • 13 Хмм

    22 5 Отговор
    защо е толкова рехаво, нали протестите бяха техни

    20:03 22.03.2026

  • 14 Иван Попов

    1 11 Отговор
    НОМЕР 21

    20:03 22.03.2026

  • 15 Пич

    15 6 Отговор
    Леле..... Мафията която генерира най тежките и многобройни убийства в историята на България, щяла да се бори с мафията...!!!???
    Леле.....

    20:03 22.03.2026

  • 16 Олееееее....

    11 4 Отговор
    Ще останем освен без олигархия и без мафия .....

    20:04 22.03.2026

  • 17 Педофили

    13 6 Отговор
    обещават борба с мафията.....

    20:05 22.03.2026

  • 18 Думите вятърът

    8 4 Отговор
    ги отвява.НИКОЙ ДО СЕГА НЕ СИ Е ИЗПЪЛНИЛ ПОНЕ МАЛКО ОТ ПРЕДИЗБОРНИТЕ ОБЕЩАНИЯ!
    Или подал Оставка .САМО ЛАКОМИЯ ЗА ВЛАСТ,РУШВЕТИ И ГОЛЯМА ПЕНСИЯ!
    Народът вече не ви Вярва омразни евроатлантици!!!!

    20:05 22.03.2026

  • 19 Файърфлай

    14 4 Отговор
    Фотото не лъже.На големия протест имаше 20-25 000 души.Тук виждаме колко от тях са ПеПейци-ДеБейци.А генерал Танас тогава зовеше "Много сме,силни сме". Оле !

    20:06 22.03.2026

  • 20 Прав си!

    8 7 Отговор

    До коментар #1 от "зрител":

    Вместо ежеминутно да напомнят на хората за кюлчетата със злато, за къщата в Барлелона и за кражбите на Тиквата Борисов, те се занимават с Румен Радев.

    Коментиран от #26

    20:06 22.03.2026

  • 21 12...34

    8 3 Отговор
    Всички партии искате да се борите срещу мафията,всички се плюете едни други доста объркващо е така,е тогава читави има ли?

    20:06 22.03.2026

  • 22 Да,бе

    8 4 Отговор
    Тия ще вземат да се извадят от блатото,като барон фон Мюнхаузен...Коя корупция ще борите воини на дъгата,цялата или само на опонентите?Битката ще е на Петрохан навярно,че да имате предимство ..

    20:06 22.03.2026

  • 23 Промяна

    10 4 Отговор
    ВИЕ СТЕ МАФИЯТААААА НАГЛЕЦИИИИИ ОГРАБИХТЕ ДЪРЖАВАТА НИ ЗА 5 ГОДИНИ И СТЕ БЕЗНАКАЗАНИ УМИШЛЕНО САБОТИРАТЕ ВСИЧКО ТУК УМИШЛЕНО СТОПИРАХТЕ ВЛИЗАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОЗОНАТА ЗАЕДНО С ХЪРВАТИЯ И ОЩЕ И ОЩЕ МАФИЯТА СТЕ ВИЕ КРАДЦИТЕ СТЕ ВИЕ

    20:09 22.03.2026

  • 24 ВСИЧКИ ПАРТИЙНИ

    7 4 Отговор
    водачи днес казват борба със мафията. А повечето от тях бяха със тази мафия.ТОВА ЗА МАФИЯТА ОЛИГАРХИЯТА ГО КАЗА РАДЕВ. СТИГА СТЕ СЕ СГЛОБЯВАЛИ.

    20:12 22.03.2026

  • 25 хаха

    7 2 Отговор
    Те и с Тиквата и Шопара вГЗраждани обещаваха да не се замесват А?

    20:12 22.03.2026

  • 26 Промяна

    6 3 Отговор

    До коментар #20 от "Прав си!":

    20 ЕЖЕМИНУТНИ ГНУСНИ ПОМИИ ЕЖЕМИНУТНИ КЛЕВЕТИ ЕЖЕМИНУТНИ ОЧЕРНЯНЕ И ТАКА 5 ГОДИНИ А СЪЩЕВРЕМЕННО МАФИЯТА ПЕТРОХАНСКА КРАДЕ ГРАБИ А АХМАЦИТЕ ГЛАСУВАТ ЗА ЛАМИТЕ СВЪРШИ ТАЗИ

    20:12 22.03.2026

  • 27 ?????

    11 2 Отговор
    Ха ха.
    Пак ли ще я борят mafyqta.
    Колко пъти бяха с mafyqta що не ни разкажат.
    Да напомням ли чеТрайчо Трайков е министър на Баце от 2009 до 2012 г.
    Ицето Иванов беше министър на Баце през 2014 г.
    За сглобките да напомням ли бре?

    20:13 22.03.2026

  • 28 "борците с мафията"

    7 2 Отговор
    Няма да е лошо първо 25 години поне да навършат и някакъв там университет поне нали? И да са имали поне някакъв конракт с тази "мафия"

    20:13 22.03.2026

  • 29 Мизерабъл

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "Мафията":

    И как ще се борят срещу себе си?

    20:16 22.03.2026

  • 30 Промяна

    9 4 Отговор
    АСЕНЕ КЪДЕ СА ОНЕЗИ 8 МИЛИАРДА КОИТО ЩЕШЕ ДА РАЗДАВАШ ДА СТРОИШ ГНУСНИ ИЗМАМНИЦИ ВЪН СЪД ЗАТВОР ЗА ВАС А ОНЕЗИ 9 МИЛИАРДА КОИТО ИЗХАРЧИ ЗА НЯКОЛКО ДНИ ДЕКЕМВРИ БЕЗНАКАЗАНО СЕ ИЗМЪКВАТЕ СРЕД ОГРОМНИТЕ ВРЕДИ КОИТО ПРИЧИНЯВАТЕ НА ДЪРЖАВАТА НИ

    Коментиран от #31

    20:16 22.03.2026

  • 31 Да те светна по въпроса:

    5 5 Отговор

    До коментар #30 от "Промяна":

    Бабче гербаво, парите са в спалнята на простата и крадлива Тиква Борисов.

    Коментиран от #33, #38

    20:18 22.03.2026

  • 32 Град Козлодуй.

    11 3 Отговор
    Голям смях!😂 Да се спукаш от смях! 😁Мафията да се бори с Мафията!🎞📽..Усмивки от старите ленти!

    20:22 22.03.2026

  • 33 калчев

    3 5 Отговор

    До коментар #31 от "Да те светна по въпроса:":

    остави го,тоя с прякор ПРОМЯНА е избягъл от карлуково!

    Коментиран от #42

    20:23 22.03.2026

  • 34 излезте гласувайте

    4 4 Отговор
    Да преборим модела Петрохан.

    Коментиран от #35

    20:24 22.03.2026

  • 35 гербав

    2 5 Отговор

    До коментар #34 от "излезте гласувайте":

    и какъв е този модел?

    Коментиран от #40, #43

    20:25 22.03.2026

  • 36 Пране на пари

    3 2 Отговор
    по площадите! Коалицията „Продължаваме промяната с непраниГащи – Демократична България с полуизпраниГащи“ откри националната си кампания от София. Избиратели.... Не можете ли да разберете, че ако до 4 ти април не сте си регистрирали непранитеГащи, то след изборите на 19 април, няма значение на коя партия сте гласували, то и така и така, нито една партия няма да ви изпере непранитеГащи, без заплащане!

    20:26 22.03.2026

  • 37 Политик

    5 1 Отговор
    Никой няма намерение да изпълни това, което ние ви обещаваме!

    20:27 22.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 хи хи

    5 3 Отговор
    Коя мафия, тая от сглобката ли?

    20:27 22.03.2026

  • 40 Промяна

    5 3 Отговор

    До коментар #35 от "гербав":

    5 ГОДИНИ МОДЕЛ ИЗВРАТЕНЯШКИ 5 ГОДИНИ КРАДЦИ 5 ГОДИНИ САБОТАЖИ 5 ГОДИНИ РАЗРУХА 5 ГОДИНИ БЕЗНАКАЗАНОСТ ТОВА Е МОДЕЛ ЛАМСКИ ШАР.АТАНСКИ ТОВА Е ИСТИНСКА ШАРЛАТАНИЯ КРАДЦИ ОПАСНИ ТОВА СА ШАРЛАТАНИЯТА

    20:30 22.03.2026

  • 41 ДрайвингПлежър

    9 3 Отговор
    Фейса ми го затворих, но в Инстаграм са ми навлезли пепейците - някакви вчерашни пикли на по 20 години без образование мераклийки за дупедатки ръсят акъл! Тва трябва да си пълен безумец да гласуваш за тия ненормалници!

    Коментиран от #45

    20:33 22.03.2026

  • 42 Промяна

    3 2 Отговор

    До коментар #33 от "калчев":

    Тя истината вече е наяве мръсотия извратена шарлатанска е КОЙ нормален ще се хване за наглеците лами сектанти са вече Радев също ще ги обезличи

    20:33 22.03.2026

  • 43 питай кметчето

    5 1 Отговор

    До коментар #35 от "гербав":

    дето е финансирало модела с 250 хиляди за препиране. А ние рупаме доматите с колците.

    20:34 22.03.2026

  • 44 Старшина Боташ

    4 3 Отговор
    Ни натресе тия мързеливи жалки паразити ...трябва да си напълно ненормален да гласуваш за тази сган алчни за кеш

    20:38 22.03.2026

  • 45 Файърфлай

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "ДрайвингПлежър":

    Ако си пич,определяй им срещи,ако стават,разбира се с цел- е...е.Няма лошо.

    20:38 22.03.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 чифтосан с гербавите

    5 1 Отговор
    събереш ли се с гербав,пиши се ум рел!!!

    20:47 22.03.2026

  • 48 Сатана Z

    6 3 Отговор
    Да изрием ППдофилите от България е дело на всеки православен български граждани.ПП: подкрепящи педофилията .....това е магията.
    София е ППДБрастка клоака подкрепяща световния ционизъм и американски шовинизъм

    20:48 22.03.2026

  • 49 Ост

    4 3 Отговор
    Дае....б...а ваща кожа и боклуци лами педофили и джендари НАКУП

    21:00 22.03.2026

  • 50 Ухаасс

    1 0 Отговор
    Москва не вярва на сълзи. Хубав филм. Кирчо, а къде отиде завода за коли? Земята му стана фотоволтаици на тати. Баце и Шиши са за затвора, но и вие не сте за вярване. То да обещаваш е едно, а да го правиш е друго. Да вярваш на политик си е все едно някой да ти е изневерил и да ти казва, че никога не е изневерявал. Дори и да е вярно не е за вярване!

    21:14 22.03.2026

  • 51 оня с питон.я

    1 0 Отговор
    Топли скутове перални сглобки не благодаря. Чиба и чао до скиф.

    21:15 22.03.2026

  • 52 А стига бре

    2 0 Отговор
    Сега трябва да избираме между Педофили и Мафията....а после ще ни спретнат една коалиционна педофилска мафия най вероятно

    21:18 22.03.2026

