ПП–ДБ призова за участие в изборите, обеща борба с мафията

Коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ откри националната си кампания от София.

Сред кандидатите в листите ѝ са и млади хора от протестите. Основните приоритети на коалицията са борбата с корупцията, независимата съдебна система и високият стандарт на живот. От „Продължаваме промяната – Демократична България“ казват, че целите им ще бъдат постигнати, ако хилядите хора, пожелали промяна по площадите, отидат да гласуват.

„Това да се счупи мафиотската машина, която държи държавата. Предния път успяхме да влезем в сърцето на Европа... Сега остава да свършим другата си работа и тя е да махнем мафиотите от управлението и от правосъдната система“, заяви акад. Николай Денков.

„Трябва да се борим Европа да бъде силна заедно с нас“, посочи ген. Атанас Атанасов, а по-късно уточни: „Това означава българите да имат висок стандарт на живот и да няма корупция.“