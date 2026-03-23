Клисурски: Компенсация за тока на бизнеса би била добра мярка

23 Март, 2026 08:59 615 13

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Енергоизточниците и производителите са първоизточник на по-високите цени на тока, затова компенсация за бизнеса би била добра мярка. Средствата могат да дойдат от свръхпечалби - от Фонда за сигурност за електроенергийната система - данъкоплатците няма да вадят от своите джобове. Така цената на електроенергията няма да бъде висока за бизнеса. Това каза служебният министър на финансите Георги Клисурски в студиото на "Здравей, България" по Нова ТВ.

По думите му цените на петрола ще определят какви ще са и тези на горивата. "Към момента цените на дизела са 1,59 евро средно в страната. Ще видим в следващите как ще се движат стойностите му. Бензинът все още е малко по-евтин, около 1,43 евро. Ако цените се задържат около 1,60 евро, не очаквам драматични поскъпвания при всички останали стоки, но ако продължат да растат, ще се увеличат транспортните услуги, а след това и храните. Надяваме се първоизточникът на проблема да изчезне - конфликтът в Иран", коментира Клисурски.

Според него ръст на цените на горивата може да доведе и до скок на инфлацията. "Мярката за подкрепа трябва да бъде насочена към най-нуждаещите се. Това се прави за първи път. Ако се стигне до 1,70 евро за литър гориво, тогава инфлацията на годишна база може да нарасне с половин до един процент. В момента тя е около 4%", посочи министърът.

Клисурски отбеляза, че е възможно да се обмисли таргетирано подпомагане за малките общини относно идеята за безплатен градски транспорт. Той уточни, че по ПВУ остават 4 и 5 плащане. "Получихме първите три - 2022 година, а след това второ и трето по време на кабинета "Желязков", но се изгубиха над 200 милиона евро. Искаме до началото на април да подадем искане за четвърто плащане, което да се извърши до юли. То е в размер 1 милиард евро. От тях около 400 милиона евро са под риск - заради Закона за ВиК. Почти всички партии нямаха политическа воля да го приемат. Освен това трябва да бъде изпълнена реформа на БЕХ, но на енергийния министър бе забранено да прави промени в дружеството. Така можем да загубим до 800 милиона от този 1 милиард евро. ЕК ще направи оценка и ще вземе решение за крайната сума", заяви финансовият министър.

Той уточни, че за февруари оценката на бюджетния дефицит е била до 900 милиона евро. "Той после се намали и стана около 800 милиона евро. През втория месец на годината е имало много повече разходи, отколкото приходи. Сред причините са и по-високите сезонни приходи през януари", обясни Клисурски.

Служебният министър на финансите подчерта, че в държавния сектор наистина има високи заплати, но най-вече за ръководни позиции в регулатори. "Конкретен пример е КФН, но и в съдебната власт взимат големи възнаграждения. Има Закон за държавния служител, според който се формира заплащането на служителите - за стаж и опит, но те са строго регламентирани с класификатор. Няма как да има над 3200 евро основна заплата - и то е за най-високото ниво в администрацията. Има добавки към заплатата - в размер на 1/3 от възнаграждението. Би било добра практика заплатите на директорите в дружествата да се обвързват с най-ниската заплата", предложи Клисурски.

Той разкри, че правителството обмисля да не се увеличават тол таксите за МПС над 3,5 тона от 1 април. "Ефектът за транспортния бранш би бил 60 милиона евро да останат в бизнеса, вместо да се внесат в държавния бюджет, за да не ги натоварваме на фона на цените на горивата", поясни министърът.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Запомнете

    14 1 Отговор
    Tоя е една от най-опасните брюкселски марионетки. Готов е и майка си да продаде, ако му наредят.

    09:01 23.03.2026

  • 2 Пич

    14 0 Отговор
    А бе, кретен, докога бедния народ ще храни богатия бизнес..... ???!!! А......???!!!

    09:02 23.03.2026

  • 3 оня с питон.я

    8 1 Отговор
    А откъде пари?

    09:05 23.03.2026

  • 4 честен ционист

    4 9 Отговор
    Този Клисурин петухин май нищо не разбира от икономика. Проблемът е в липсата на азотните торове, поради спрените доставки на природна газ от Катар.

    09:10 23.03.2026

  • 5 Трол

    7 0 Отговор
    Трябва да има компенсации за населението за некадърно управление и парите да се прехвърлят от бюджета на НС и МС.

    09:14 23.03.2026

  • 6 Ахх ,

    9 0 Отговор
    "милото" п..алче , оплело се като пате в кълчища в батака /сътворен от леля Асенка/ БЮДЖЕТ и сега се чуди каква нова лъжа да измисли , та да обясни на простодушният българин , защо в БЮДЖЕТА има дупка /голяма колкото кратер на супер вулкан/ и защо тя /дупката ,де/ се увеличава /стремглаво/ всеки ден . Имам едно /обосновано/ съмнение , че въпреки , че не е работа на служебно правителство , НО - към края на 60 дневният им мандат - ще ни "зарадват" с нови такси и /ако мине номера/ данъци , НО - пак казвам - към края , щото ако е от сега - хептен никой няма да гласува за тях /е , с изключение на зомбираните жълтопаветници и ЛГБТИ дружинките им./

    09:20 23.03.2026

  • 7 Бфбж

    7 0 Отговор
    Компенсация за бизнеса, но с условие да не повишават цените на стоки и услуги. Стига са надували цените!

    09:26 23.03.2026

  • 8 Цървул

    8 0 Отговор
    Никакви компенсации . Така ще остане който може . Като им дадат компенсации , те си ги прибират , вдигат си цените както си искат , правят си съкращения и излизат на двойна печалба . И без това всичко влиза в крайната цена и хората го плащат комплект . С компенсация - хората плащат и през тока и през цените . Отърване няма с високите цени на енергоносителите . Друго е решението .

    09:34 23.03.2026

  • 9 ЕССР

    3 0 Отговор
    Трябва българският народ получава ток от АЕЦ , а "зеленият ток " за Брюксел и жендърето !!!

    09:39 23.03.2026

  • 10 мда

    2 0 Отговор
    Абе Клитурски, тока е с нереално висока цена. Чист държавен рекет. Както и водата.

    09:40 23.03.2026

  • 11 Удри с лопатата

    4 0 Отговор
    А за обикновените хора...?🖕

    09:41 23.03.2026

  • 12 Компенсации

    2 0 Отговор
    Ги търсете от Урсула...нали тя каза че няма да се внася руска газ дори ако се наложи режим на тока?!? От кога един бюрократ има право да налага режим на тока в демократичния ЕС?!

    10:01 23.03.2026

  • 13 Тити на Кака

    1 0 Отговор
    Финансите отново се управляват от гениите на ПП.
    На преден план пак са енергийните помощи за приятелските фирми...
    Това е нивото на реформаторите - наливай в пясъка, ще поникнат колбаси-пепедебарчета!

    10:09 23.03.2026

