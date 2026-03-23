12-годишно дете пострада в катастрофа

12-годишно дете пострада при катастрофа пътя Велико Търново – Русе тази сутрин. Пътят временно е затворен за движение.
Инцидентът е станал между два леки автомобила на пътя между селата Първомайци и Поликраище. По първоначална информация е пострадало 12-годишно дете, което е откарано в Спешна помощ, съобщават от полицията.
Преминаването през участъка на катастрофата е преустановено. Товарните автомобили изчакват на място, а леките се пренасочват от екипи на полицията през с. Първомайци.
1 Ивелина Видева
09:46 23.03.2026
2 новите закони не намаляват
09:54 23.03.2026
3 ООрана държава
10:06 23.03.2026
4 Са бащата и на тва чаве ше прави партия
10:06 23.03.2026