12-годишно дете пострада в катастрофа

12-годишно дете пострада при катастрофа пътя Велико Търново – Русе тази сутрин. Пътят временно е затворен за движение.

Инцидентът е станал между два леки автомобила на пътя между селата Първомайци и Поликраище. По първоначална информация е пострадало 12-годишно дете, което е откарано в Спешна помощ, съобщават от полицията.

Преминаването през участъка на катастрофата е преустановено. Товарните автомобили изчакват на място, а леките се пренасочват от екипи на полицията през с. Първомайци.