Новини
България »
Тол системата вече предоставя данни за трафика и времето

Тол системата вече предоставя данни за трафика и времето

23 Март, 2026 10:11

  • тол система-
  • трафик на данни-
  • шофьори

Данните се обновяват на всеки 15 минути чрез камерите и сензорите на системата

Тол системата вече предоставя данни за трафика и времето - 1
Кадър: NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Директорът на проф. Олег Асенов представи новите функционалности на Националното тол управление, които вече предоставят на шофьорите актуална информация за трафика и метеорологичните условия по републиканската пътна мрежа. Данните се обновяват на всеки 15 минути чрез камерите и сензорите на системата.

Системата включва две основни интерактивни карти - едната показва интензивността на трафика, а другата - метеорологичната обстановка в страната. Втората карта събира информация от 80 пункта и използва open source модел за обработка, като освен текущи данни предлага и риск-анализ. Например, при наличие на мъгла или валежи, съответните точки се оцветяват и обозначават със символи, улесняващи бързата ориентация.

Особено полезна е визуализацията чрез цветови код. Червените зони сигнализират за по-висок риск - било то от интензивен трафик или неблагоприятни метеорологични условия. При избор на конкретна точка потребителите получават детайлна информация за вида на риска - например мъгла, валеж или облачност.

Картата за трафика също използва цветова скала и показва броя превозни средства, преминаващи през дадени участъци. Чрез специален плъзгач шофьорите могат да филтрират натовареността - например да видят само участъци с над 750 или 1000 автомобила на час. Това позволява по-лесно избиране на алтернативни маршрути и избягване на задръствания.

Освен за ежедневните пътувания, данните от тол системата ще бъдат публикувани и в портала за отворени данни в машинночетим формат. Това ги прави ценен ресурс за икономически, логистични, агрометеорологични и регионални анализи, като дори дават индиректна представа за икономическата активност в различни райони.

Интерактивните карти вече са достъпни на сайта на Националното тол управление и предоставят навременна, визуално разбираема информация. Както подчерта проф. Асенов, целта е шофьорите да могат не само да планират по-ефективно маршрута си, но и да повишат безопасността си на пътя.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    2 0 Отговор
    доц доктор Борисов я измисли
    гласувайте за ГЕРБ и ще имате още хубави неща

    10:13 23.03.2026

  • 2 честен ционист

    0 0 Отговор
    Ама всички тия "екстри" безплатно ги предоставя израелската програма "Waze" даже и многобройните дупки по разбитите пътища ми е набелязала. Защо Ганчо трябва да финансира някаква си частна тол система и плаща заплатата на този синоптик Олежек?

    10:17 23.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове