Прокуратурата дължи над 100 000 евро на бивш шеф на военното разузнаване

Софийският градски съд присъди над 100 000 евро обезщетение на бригаден генерал Пламен Ангелов заради незаконно повдигнато обвинение, съсипало кариерата му. Държавното обвинение трябва да плати солената сума за действията си през 2019 година, довели до отстраняването му от поста директор на служба "Военна информация" в Министерството на отбраната, съобщават от правния портал "De Fakto".
Сагата започва преди седем години, когато бригаден генерал Пламен Ангелов и неговият предшественик бригаден генерал Светослав Даскалов се оказват на прицела на разследващите. Двамата получават обвинения за престъпление по служба, свързано с предполагаемо издаване на стотици разрешения за достъп до секретна информация в нарушение на закона.
Последствията за Ангелов са мигновени и пагубни за професионалното му развитие. На генерала е отнет допускът до класифицирана информация, което на практика го лишава от възможността да изпълнява задълженията си във "Военна информация", а по-късно го принуждава окончателно да напусне разузнаването.
Развитието на съдебния процес изважда наяве сериозни съмнения около истинските мотиви за атаката срещу висшите военни. Пред съдебния състав бивш министър на отбраната дава показания, според които генерал Ангелов е станал жертва на класическа политическа поръчка.
По време на въпросните събития военното разузнаване се ползва с изключително високо доверие сред партньорските служби по линия на НАТО. Според публикации в медийното пространство, тогава това е една от малкото останали ключови структури в държавата, които функционират напълно независимо от политическото влияние на ДПС и Делян Пеевски. Присъденото от съда обезщетение днес потвърждава незаконността на прокурорските действия, довели до отстраняването на тогавашното ръководството.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
6 Така е, но
До коментар #1 от "Ганьо":пеевско-герберските крадци, Тиквата Борисов и Пеевски са на свобода. А какво да кажем за гербера Желязков, който ни окраде и си построи огромен хотел с водопад. Росен Миленов идва като цунами с бюлетина номер 10. Къде ли ще бягат двамата герберо-пеевски Дебели и Угоени екземпляра?
9 Крайно време е,
Така, тройкаджиите и корумпираните или ще напуснат системата или ще започнат да прилагат върховенството на правото. И разните 150 кг 🎃, 🐖, 🌶️... 🦹, 🦧, 🦃, 🦒, картофи, гювечи и всякаква друга паплач ще си го получат по заслуги, а не да осребряват депутатстването си и назначенията си по високите етажи на съдебната, правоохранителната власт или да си правят политически проекти.
До коментар #6 от "Така е, но":се , че някой ще ги приеме ! Никой не иска криминални субекти , предатели на Род и Родина и ядове !
До коментар #4 от "Перо":за тях самите - при пенсиониране ще получат 20-25 заплати на куп (което е много повече от € 100000) а баламите ще ги платят през данъците.
До коментар #12 от "Ура,,Ура":Nexo ни съди за два милиарда долара. Тогава да видим кой ще плати сметката заради Гешев.
