Прокуратурата дължи над 100 000 евро на бивш шеф на военното разузнаване

23 Март, 2026 13:08 1 011 14

Сагата започва преди седем години

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийският градски съд присъди над 100 000 евро обезщетение на бригаден генерал Пламен Ангелов заради незаконно повдигнато обвинение, съсипало кариерата му. Държавното обвинение трябва да плати солената сума за действията си през 2019 година, довели до отстраняването му от поста директор на служба "Военна информация" в Министерството на отбраната, съобщават от правния портал "De Fakto".

Сагата започва преди седем години, когато бригаден генерал Пламен Ангелов и неговият предшественик бригаден генерал Светослав Даскалов се оказват на прицела на разследващите. Двамата получават обвинения за престъпление по служба, свързано с предполагаемо издаване на стотици разрешения за достъп до секретна информация в нарушение на закона.

Последствията за Ангелов са мигновени и пагубни за професионалното му развитие. На генерала е отнет допускът до класифицирана информация, което на практика го лишава от възможността да изпълнява задълженията си във "Военна информация", а по-късно го принуждава окончателно да напусне разузнаването.

Развитието на съдебния процес изважда наяве сериозни съмнения около истинските мотиви за атаката срещу висшите военни. Пред съдебния състав бивш министър на отбраната дава показания, според които генерал Ангелов е станал жертва на класическа политическа поръчка.

По време на въпросните събития военното разузнаване се ползва с изключително високо доверие сред партньорските служби по линия на НАТО. Според публикации в медийното пространство, тогава това е една от малкото останали ключови структури в държавата, които функционират напълно независимо от политическото влияние на ДПС и Делян Пеевски. Присъденото от съда обезщетение днес потвърждава незаконността на прокурорските действия, довели до отстраняването на тогавашното ръководството.


София / България
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганьо

    19 0 Отговор
    плаща !

    Коментиран от #6

    13:09 23.03.2026

  • 2 Лицемерни 60клуци

    20 0 Отговор
    Стига държавата ( гражданите) са плащали за грешки,заради някого,който не си е свършил работата.Да ги плащат проkyp0рите от собствените си джобове.

    13:12 23.03.2026

  • 3 гффгжб

    15 0 Отговор
    С кеф да си ги изхарчи и без това гражданите не виждат и стотинка от бюджета

    13:19 23.03.2026

  • 4 Перо

    15 0 Отговор
    А какво става с виновниците за ощетяването на данъкоплатците?

    Коментиран от #11

    13:19 23.03.2026

  • 5 ха ха

    10 0 Отговор
    в тая пародия на държава интриганти по поръчка колкото щеш , даже обезщетението е малко но трябва да е платимо от средствата на злодеятелите иначе е подигравка със справедливостта

    13:23 23.03.2026

  • 6 Така е, но

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ганьо":

    пеевско-герберските крадци, Тиквата Борисов и Пеевски са на свобода. А какво да кажем за гербера Желязков, който ни окраде и си построи огромен хотел с водопад. Росен Миленов идва като цунами с бюлетина номер 10. Къде ли ще бягат двамата герберо-пеевски Дебели и Угоени екземпляра?

    Коментиран от #10

    13:24 23.03.2026

  • 7 Тома

    12 0 Отговор
    Тези пари трябва да се вземат от премиите на прокуратурата и няма да се усетят въобще защото всяка година си раздават милиони

    13:29 23.03.2026

  • 8 Асан

    5 0 Отговор
    Дали ще разберем, кои са прокурорите работили по случая и ощетили всички нас, които плащаме данъци, т.е. заплатите им? Дали някои, освен народа, които ще плати това обезщетение, ще понесе някаква отговорност за действията си? Нали на всички ни е ясен отговора - едни са несменяеми доживот, други са безнаказани доживот и така ... , но до кога?

    13:36 23.03.2026

  • 9 Крайно време е,

    2 0 Отговор
    закона да бъде променен и изпълнителите на поръчки (или защото са неграмотни и плод на отрицателен подбор) да заплащат лично нанесените вреди на отделни хора, търговски дружества или държавата.
    Така, тройкаджиите и корумпираните или ще напуснат системата или ще започнат да прилагат върховенството на правото. И разните 150 кг 🎃, 🐖, 🌶️... 🦹, 🦧, 🦃, 🦒, картофи, гювечи и всякаква друга паплач ще си го получат по заслуги, а не да осребряват депутатстването си и назначенията си по високите етажи на съдебната, правоохранителната власт или да си правят политически проекти.

    13:40 23.03.2026

  • 10 Съмнявам

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Така е, но":

    се , че някой ще ги приеме ! Никой не иска криминални субекти , предатели на Род и Родина и ядове !

    13:42 23.03.2026

  • 11 Без никакви последици

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Перо":

    за тях самите - при пенсиониране ще получат 20-25 заплати на куп (което е много повече от € 100000) а баламите ще ги платят през данъците.

    13:45 23.03.2026

  • 12 Ура,,Ура

    0 0 Отговор
    Не ми се мисли ако Тренчев с Нексо ни осъдят заради простотиите на Гешев.

    Коментиран от #13

    13:48 23.03.2026

  • 13 Има ни пак

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ура,,Ура":

    Nexo ни съди за два милиарда долара. Тогава да видим кой ще плати сметката заради Гешев.

    13:52 23.03.2026

  • 14 безпартиен

    0 0 Отговор
    Има законово основание държавата в лицето на министъра на правосъдието да си потърси тези пари от лицата виновни за нанесените щети на бюджета! Просто трябва да се заведе дело срещу прокурора образувал делото! Ако един от тях си плати от собствената заплата, останалите ще се замислят!Не,че разчитат на заплатите си!До сега никой управляващ не е направил нищо по този въпрос и сега не очаквам да се случи, който и да е на власт!ОПГ!!!!! Който разбрал-разбрал!

    13:53 23.03.2026

