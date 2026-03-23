Пореден фалстарт на делото за стрелбата в ресторант „4You“ в Слънчев бряг. Случаят е от 8 юни 2016 година. Тогава живота си загуби охранителят Александър Алексиев, а Димитър Желязков, известен с прякора си Митьо Очите, беше прострелян. Той оживя след серия операции, припомни "Нова телевизия".

Бургаският окръжен съд днес отново отложи заседанието заради болен адвокат.

Припомняме, че процесът се проточва десета година, а заради реформите в съдебната система и закриване на специализирания съд изненадващо беше върнато в Бургас и продължава да стои на първа инстанция. По случая с престрелката между групите на Димитър Желязков-Очите и Божидар Кузманов има десет подсъдими и трябва да бъдат разпитани 120 свидетели и близо 40 вещи лица.