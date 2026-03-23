Новини
България »
Бургас »
Пореден фалстарт на делото за стрелбата в ресторант „4You“ в Слънчев бряг

23 Март, 2026 15:28 857 3

  • пореден-
  • фалстарт-
  • дело-
  • стрелба-
  • ресторант-
  • „4you“-
  • слънчев бряг-
  • съд-
  • бургас

Процесът се проточва десета година, а заради реформите в съдебната система и закриване на специализирания съд изненадващо беше върнато в Бургас и продължава да стои на първа инстанция

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пореден фалстарт на делото за стрелбата в ресторант „4You“ в Слънчев бряг. Случаят е от 8 юни 2016 година. Тогава живота си загуби охранителят Александър Алексиев, а Димитър Желязков, известен с прякора си Митьо Очите, беше прострелян. Той оживя след серия операции, припомни "Нова телевизия".

Бургаският окръжен съд днес отново отложи заседанието заради болен адвокат.

Припомняме, че процесът се проточва десета година, а заради реформите в съдебната система и закриване на специализирания съд изненадващо беше върнато в Бургас и продължава да стои на първа инстанция. По случая с престрелката между групите на Димитър Желязков-Очите и Божидар Кузманов има десет подсъдими и трябва да бъдат разпитани 120 свидетели и близо 40 вещи лица.


Бургас / България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бою

    10 0 Отговор
    го нарече някакъв си битов скандал !

    15:30 23.03.2026

  • 2 Фейк - либераст

    12 0 Отговор
    Да жУвей българското правосъдие! Най-справедливото, ефективно и експедитивно правосъдие на света! СПОРЕД СЪОТВЕТНАТА СУМА!

    15:32 23.03.2026

  • 3 Сила

    5 0 Отговор
    10 ГОДИНИ ....!!!???!!!
    10 ГОДИНИ ....ЕГАТИ ПАРОДИЯТА
    а на бас , че през 2036 още няма да има присъда ....!?!?!?

    16:10 23.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове