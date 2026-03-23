Земеделският министър: Няма да позволим да пробутват боклуци на трапезата на българите

23 Март, 2026 15:20 448 12

Коментарът на Иван Христанов бе във връзка с разкрития огромен склад с храни с изтекъл срок в Хасково и със засилените проверки в цялата страна

Няма да позволим да пробутват боклуци на трапезата на българите. Това заяви министърът на земеделието и храните Иван Христанов в Пловдив, цитиран от "Фокус". Коментарът му бе във връзка с разкрития огромен склад с храни с изтекъл срок в Хасково и със засилените проверки в цялата страна.

В града под тепетата министърът даде официален старт на националната информационна кампания за директни плащания 2026. Събитието се проведе в зала "Пловдив“, Палата 8 на Конгресния център в Международния панаир в Пловдив.

В него участие взе и заместник-министърът на земеделието и храните Ивана Мурджева. Кампанията ще продължи до 23 април 2026 г. включително, като включва поредица от срещи със земеделски производители във всички областни градове в страната.

По време на информационните събития, експерти от дирекциите на МЗХ "Директни плащания“, "Развитие на селските райони“ и "Растениевъдство“, както и представители на Националната служба за съвети в земеделието, Държавен фонд "Земеделие“ и Българската агенция по безопасност на храните, ще представят актуалните промени при заявяването на интервенциите и подаването на заявления за подпомагане.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 честен ционист

    0 13 Отговор
    Трапезата на българина е като за бог да прости.

    15:23 23.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    7 9 Отговор
    Урсула внася ГМО и пестициди от Меркосур да трови децата.

    15:24 23.03.2026

  • 3 Оня с коня

    4 0 Отговор
    то ние колко боклуции изядохме до сега не е истина

    15:25 23.03.2026

  • 4 първо махнете боклуците дето

    7 0 Отговор
    са на кьор софрата
    и вече няма да има други боклуци
    за избирачи на тикви и шопари

    15:25 23.03.2026

  • 5 Дориана

    7 0 Отговор
    ИТН играеха ролята на маша на Борисов и Пеевски точно срещу Земеделския министър за да го спрат да не открие абсолютните нередности вероятно чрез мафиотско- олигархични сделки за забогатявана на гърба на здравето на народа. Не им стигна, че ограбват собствения си народ, но решиха и да го изтровят с вредни храни.

    15:28 23.03.2026

  • 6 честен ционист

    3 5 Отговор
    Народ който няма собствена дума за нещото, върху което се храни, заслужава да яде само това, което му подхвърлят господарите.

    Коментиран от #11

    15:28 23.03.2026

  • 7 НАЙ- ВИСОКИТЕ ЦЕНИ В СВЕТА

    3 0 Отговор
    На хланителни продукти !!
    Да живее бг търговеца

    15:29 23.03.2026

  • 8 Няма държава

    2 0 Отговор
    Ама мафията която управляваше очната до сега ,прибираше 60% от парите от търговската шайка

    15:29 23.03.2026

  • 9 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    През прозорците на БИЛЛА съм виждал как свалят старите опаковки с изтекъл срок и слагат нови.И даже не пускат щорите.

    15:32 23.03.2026

  • 10 Добре дошли в Еврозоната глупаци!

    1 0 Отговор
    Лъжи и глупости на килограм. Щом сме в ЕС ще ядем боклуци задължителни. Още миналата година ЕС прие да ручаме насекоми и ГМО храни да се продават без обозначения на етикет. И това не е всичко.
    В момента учат марулята да имитира лекарства. Превръщат доматите в системи за доставка на имунизации и кой знае още какво.
    Наричат го иновация, казват, че е за доброто на обществото.

    Но какво се случва, когато границата между храната и фармацевтичния препарат изчезне? Когато доматът може да променя вашата биология? Когато вече не давате съгласие за това, което влиза в тялото ви, защото вече не можете да разберете какво е било модифицирано?
    Това не е научна фантастика. Те вече го правят. Скрито зад термини като „молекулярно земеделие“ и „биофортификация“.

    15:33 23.03.2026

  • 11 Ганчо

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "честен ционист":

    Тебе 400 години те храниха фараоните. Душицата ти е злобна. Мислиш се за нещо повече от българите. Но си силен само пред клавиатурата. Подъл си като всички евреи, А после се чудите що ядете чепици когато говорите на иврит.

    15:34 23.03.2026

  • 12 И КАКВО ЩЕ НАПРАВИТЕ?

    0 0 Отговор
    ЩЕ ЗАБРАНИТЕ ВНОСА НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ ОТ ТУРЦИЯ ГЪРЦИЯ,ИСПАНИЯ И Т.Н. ,

    15:35 23.03.2026

