Земеделският министър: Няма да позволим да пробутват боклуци на трапезата на българите

Няма да позволим да пробутват боклуци на трапезата на българите. Това заяви министърът на земеделието и храните Иван Христанов в Пловдив, цитиран от "Фокус". Коментарът му бе във връзка с разкрития огромен склад с храни с изтекъл срок в Хасково и със засилените проверки в цялата страна.
В града под тепетата министърът даде официален старт на националната информационна кампания за директни плащания 2026. Събитието се проведе в зала "Пловдив“, Палата 8 на Конгресния център в Международния панаир в Пловдив.
В него участие взе и заместник-министърът на земеделието и храните Ивана Мурджева. Кампанията ще продължи до 23 април 2026 г. включително, като включва поредица от срещи със земеделски производители във всички областни градове в страната.
По време на информационните събития, експерти от дирекциите на МЗХ "Директни плащания“, "Развитие на селските райони“ и "Растениевъдство“, както и представители на Националната служба за съвети в земеделието, Държавен фонд "Земеделие“ и Българската агенция по безопасност на храните, ще представят актуалните промени при заявяването на интервенциите и подаването на заявления за подпомагане.
1 честен ционист
15:23 23.03.2026
2 Последния Софиянец
15:24 23.03.2026
3 Оня с коня
15:25 23.03.2026
4 първо махнете боклуците дето
и вече няма да има други боклуци
за избирачи на тикви и шопари
15:25 23.03.2026
5 Дориана
15:28 23.03.2026
6 честен ционист
Коментиран от #11
15:28 23.03.2026
7 НАЙ- ВИСОКИТЕ ЦЕНИ В СВЕТА
Да живее бг търговеца
15:29 23.03.2026
8 Няма държава
15:29 23.03.2026
9 Последния Софиянец
15:32 23.03.2026
10 Добре дошли в Еврозоната глупаци!
В момента учат марулята да имитира лекарства. Превръщат доматите в системи за доставка на имунизации и кой знае още какво.
Наричат го иновация, казват, че е за доброто на обществото.
Но какво се случва, когато границата между храната и фармацевтичния препарат изчезне? Когато доматът може да променя вашата биология? Когато вече не давате съгласие за това, което влиза в тялото ви, защото вече не можете да разберете какво е било модифицирано?
Това не е научна фантастика. Те вече го правят. Скрито зад термини като „молекулярно земеделие“ и „биофортификация“.
15:33 23.03.2026
11 Ганчо
До коментар #6 от "честен ционист":Тебе 400 години те храниха фараоните. Душицата ти е злобна. Мислиш се за нещо повече от българите. Но си силен само пред клавиатурата. Подъл си като всички евреи, А после се чудите що ядете чепици когато говорите на иврит.
15:34 23.03.2026
12 И КАКВО ЩЕ НАПРАВИТЕ?
15:35 23.03.2026