Земеделският министър: Няма да позволим да пробутват боклуци на трапезата на българите

Няма да позволим да пробутват боклуци на трапезата на българите. Това заяви министърът на земеделието и храните Иван Христанов в Пловдив, цитиран от "Фокус". Коментарът му бе във връзка с разкрития огромен склад с храни с изтекъл срок в Хасково и със засилените проверки в цялата страна.

В града под тепетата министърът даде официален старт на националната информационна кампания за директни плащания 2026. Събитието се проведе в зала "Пловдив“, Палата 8 на Конгресния център в Международния панаир в Пловдив.

В него участие взе и заместник-министърът на земеделието и храните Ивана Мурджева. Кампанията ще продължи до 23 април 2026 г. включително, като включва поредица от срещи със земеделски производители във всички областни градове в страната.

По време на информационните събития, експерти от дирекциите на МЗХ "Директни плащания“, "Развитие на селските райони“ и "Растениевъдство“, както и представители на Националната служба за съвети в земеделието, Държавен фонд "Земеделие“ и Българската агенция по безопасност на храните, ще представят актуалните промени при заявяването на интервенциите и подаването на заявления за подпомагане.