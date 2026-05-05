Илияна Йотова: Връчвам мандата в четвъртък

Президентът Илияна Йотова обяви, че в четвъртък в 17.00 ч. ще връчи първия мандат за съставяне на кабинет. Папката ще получи най-голямата политическа сила - "Прогресивна България".

Заявката на формацията на Румен Радев е нейни представители да отидат на „Дондуков” 2 с готов състав на правителство. Такова уверение е получила и Йотова, съобщи самата тя. Това означава, че най-вероятно новият кабинет ще положи клетва още в петък.

Изявлението си държавният глава направи часове след края на консултациите с всички партии от 52-рото Народно събрание. Днес на "Дондуков" 2 за разговори дойдоха представители на шестте парламентрани групи - на "Прогресивна България", ГЕРБ-СДС, „Движение за права и свободи - ДПС“, „Демократична България“, „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“.