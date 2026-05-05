Илияна Йотова: Връчвам мандата в четвъртък

Президентът Илияна Йотова обяви, че в четвъртък в 17.00 ч. ще връчи първия мандат за съставяне на кабинет. Папката ще получи най-голямата политическа сила - "Прогресивна България".
Заявката на формацията на Румен Радев е нейни представители да отидат на „Дондуков” 2 с готов състав на правителство. Такова уверение е получила и Йотова, съобщи самата тя. Това означава, че най-вероятно новият кабинет ще положи клетва още в петък.
Изявлението си държавният глава направи часове след края на консултациите с всички партии от 52-рото Народно събрание. Днес на "Дондуков" 2 за разговори дойдоха представители на шестте парламентрани групи - на "Прогресивна България", ГЕРБ-СДС, „Движение за права и свободи - ДПС“, „Демократична България“, „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“.
1 честен ционист
Коментиран от #16, #32
18:10 05.05.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #7
18:11 05.05.2026
3 Хмм
18:12 05.05.2026
4 така така
18:14 05.05.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #31
18:14 05.05.2026
6 Павел
Първа българска армия под командването на генерал Стойчев се бие срещу фашистите рамо до рамо с братята руси чак до Австрия и дава 30 хиляди свидни жертви.
Радев ще отиде на парада да ги почете като новият министър председател на България!
Коментиран от #26
18:16 05.05.2026
7 Българин
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Те олигарсите стоят зад Радев.
Коментиран от #18
18:16 05.05.2026
8 Дали
18:18 05.05.2026
9 Дориана
Коментиран от #30
18:19 05.05.2026
10 ако бяхте гласували с 10
18:21 05.05.2026
11 Замразете АПИ
18:21 05.05.2026
12 То много
18:22 05.05.2026
13 Вашето мнение
18:23 05.05.2026
14 Ганя Путинофила
Резидентшата ,тая дето падна на колене пред руският поп от КГБ да му целува ръце, след което раздаде стотици бг паспорти на руските шпиони, ни стана президент и сега води консултации на измислените партии!!
Боже прибери си вересиите!
18:24 05.05.2026
15 информиран
Коментиран от #17
18:25 05.05.2026
16 късметче за деня
До коментар #1 от "честен ционист":Според астролозите петък е денят на Венера – планетата на любовта.
Много любов от бай Ставри ви се пада...😘🥰
18:26 05.05.2026
17 Вашето мнение
До коментар #15 от "информиран":А плевналиев министър на външните работи. Мечтай розов, мечтай.
18:26 05.05.2026
18 И той
До коментар #7 от "Българин":зад тях ! Виж го на пищната сватба на сина на другарката в Правец , дето ще връчвала мандата в четвъртък , инсталиран на една маса с Гергевия червен свинар и абсолютен мошеник .
18:27 05.05.2026
19 Лична жена за палат
18:27 05.05.2026
20 Роки
Коментиран от #22
18:28 05.05.2026
21 Събота е девети май Ден на победата
18:32 05.05.2026
22 Ми тя какво да прави жената
До коментар #20 от "Роки":Между чука и наковалнята.
Коментиран от #25
18:34 05.05.2026
23 Гyмен кРадев БОгаТАШа
18:36 05.05.2026
24 Висок нисък Висок нисък
18:39 05.05.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Възpожденец 🇧🇬
До коментар #6 от "Павел":Московските татаро-монголи имат толкова общо с русите, колкото ромите с Рим !
И да, не са ни никакви братя !
18:39 05.05.2026
27 Ний ша Ва упрайм
18:41 05.05.2026
28 Старшина Боташ
18:44 05.05.2026
29 Ум белия делфин
18:44 05.05.2026
30 Анонимен
До коментар #9 от "Дориана":Касиране на изборите ЕС разследва безобразията на незаконните гюрови Това тук никъде не се пише Защо се крие ЗА политическите репресии с нашето Мвр за незаконните арести Никакви червени правителства не може да има в демократична България Касиране
Коментиран от #34
19:04 05.05.2026
31 Анонимен
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Месията с чиито пари си правеше луксозната кампания С червените олигарси НЕ видя ли всичките застанаха зад Радев
19:06 05.05.2026
32 магическата Пръчка
До коментар #1 от "честен ционист":на Гумен Рачев
вероятно е добре намазана
и готова за размахване и цапане Ура
19:17 05.05.2026
33 Т.КОЛЕВ
ТОЗИ ДЕФИЦИТ БИЛ СЕ ПОЛУЧИЛ ОТ ТРОХИЧКИТЕ СТОТИНКИ ЦЕНТОВЕ СЕГА С КОЙТО ВДИГНАЛИ МИНИМ.ЗАПЛАТА И ПЕСИИКИ МНОГО НАГЛИ СЪЩЕСТВА ТИЯ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ А ПРОБЛЕМА Е В МНОГОТО ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ В МАЛКА БЪЛГАРИЯ.
19:20 05.05.2026
34 Дориана
До коментар #30 от "Анонимен":Арестите си бяха законни . Купуването и продаването на гласове е престъпление. Този път имаше възможно най- честните избори отне се възможността на Борисов и Пеевски да откраднат вота на избирателите и да опорочат изборите. Сринаха се тотално точно защото им беше отнета тази възможност.
Коментиран от #35, #36
19:22 05.05.2026
35 Анонимен
До коментар #34 от "Дориана":Платеният трол тук си недосегаем да Но се водят дела не тук ав ЕС и се разследва ЗА репресиите срещу българи Тук ти можеш да лъжеш колкото искаш Гюровите са незаконни Касиране ХОРА репресирани са завели дела и си търсят правата нарушени от нашето мвр Касиране а ти си лъжи тук гнусно
19:49 05.05.2026
36 Анонимен
До коментар #34 от "Дориана":Каква наглост безочие безпардонност троле е тук си недосегаем давай
19:51 05.05.2026