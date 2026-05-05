Новини
България »
Илияна Йотова: Връчвам мандата в четвъртък

Илияна Йотова: Връчвам мандата в четвъртък

5 Май, 2026 18:04 1 081 36

  • илияна йотова-
  • мандат-
  • пб

Тя очаква ПБ да го върне в петък с готов състав на кабинет

Илияна Йотова: Връчвам мандата в четвъртък - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова обяви, че в четвъртък в 17.00 ч. ще връчи първия мандат за съставяне на кабинет. Папката ще получи най-голямата политическа сила - "Прогресивна България".

Заявката на формацията на Румен Радев е нейни представители да отидат на „Дондуков” 2 с готов състав на правителство. Такова уверение е получила и Йотова, съобщи самата тя. Това означава, че най-вероятно новият кабинет ще положи клетва още в петък.

Изявлението си държавният глава направи часове след края на консултациите с всички партии от 52-рото Народно събрание. Днес на "Дондуков" 2 за разговори дойдоха представители на шестте парламентрани групи - на "Прогресивна България", ГЕРБ-СДС, „Движение за права и свободи - ДПС“, „Демократична България“, „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    6 8 Отговор
    В Пятница - деня на Пунтамара, ще ви сервират правителството.

    Коментиран от #16, #32

    18:10 05.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    14 5 Отговор
    Гълъб Донев каза че няма пари за пенсии и заплати.Да се арестуват олигарсите и да им се конфискуват всички пари и имоти и да се раздадат за пенсии и заплати.

    Коментиран от #7

    18:11 05.05.2026

  • 3 Хмм

    7 1 Отговор
    казаха, че още с връчване на мандата ще върнат папката с правителството, а в петък - гласуване и клетва, а МВР-то върнаха ли се от САЩ

    18:12 05.05.2026

  • 4 така така

    4 8 Отговор
    Позабави го малко да се разберат. Нека да е другият четвъртък!

    18:14 05.05.2026

  • 5 Последния Софиянец

    14 6 Отговор
    В понеделник отиваме при Радев със списък с 15 000 олигарси които трябва да бъдат арестувани и парите и имотите им конфискувани.

    Коментиран от #31

    18:14 05.05.2026

  • 6 Павел

    8 5 Отговор
    А на 9-ти май президентът Радев ще бъде на Червения площад за деня на победата над еврофашизма!
    Първа българска армия под командването на генерал Стойчев се бие срещу фашистите рамо до рамо с братята руси чак до Австрия и дава 30 хиляди свидни жертви.
    Радев ще отиде на парада да ги почете като новият министър председател на България!

    Коментиран от #26

    18:16 05.05.2026

  • 7 Българин

    14 4 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Те олигарсите стоят зад Радев.

    Коментиран от #18

    18:16 05.05.2026

  • 8 Дали

    4 5 Отговор
    ще дойде "Победителя" да му връчиш мандата,и да разиграете мелодрамата фалшива с букети?На заключителната му проява преди изборите в оная огромна зала не трябваше да го има на плакат с Путин,а как се е изцепил на трибуната на ООН с фрак и папионка.Тогава на заблудените щеше сигурно нещо да им светне!

    18:18 05.05.2026

  • 9 Дориана

    4 3 Отговор
    Продължаваме Промяната и Демократична България да не се правят на интересни като сърдити деца, на които са им отнели играчката , а да постъпят отговорно и да подкрепят правителството.Това правителство дойде вследствие на революцията в България и чужбина срещу корумпирания мафиотски модел Борисов - Пеевски. И това, че са в опозиция не им дава правото да саботират вота на избирателите.Отговорно трябва да понесат последиците от техния провал , а не да се държат като сърдити деца.

    Коментиран от #30

    18:19 05.05.2026

  • 10 ако бяхте гласували с 10

    4 3 Отговор
    досега всички олигарси щяха да са натикани в затвора а не да се разхождат свободно с лимузините си!

    18:21 05.05.2026

  • 11 Замразете АПИ

    9 1 Отговор
    Спрете кражбите от пътища и ще има пари.

    18:21 05.05.2026

  • 12 То много

    3 3 Отговор
    сложно и изненадващо ще направи , че и това трябва да се изтипоса в медиите ! Към десетки години назад пътува държавата....

    18:22 05.05.2026

  • 13 Вашето мнение

    3 6 Отговор
    ПП, дб - петрохан, герб, дпс и възраждане дадоха заявка за колективен отпор на правителството, с кеф ще гледам гърчовете им. Радев не се нуждае от никаква подкрепа и пазарлъци с розови, мафиоти и фалшиви патреоти. Цялата опозиция не може да събере една каруца хора за протести, тъй че удоволствието да гледам ще е голямо.

    18:23 05.05.2026

  • 14 Ганя Путинофила

    6 9 Отговор
    Сбъркана територия!
    Резидентшата ,тая дето падна на колене пред руският поп от КГБ да му целува ръце, след което раздаде стотици бг паспорти на руските шпиони, ни стана президент и сега води консултации на измислените партии!!
    Боже прибери си вересиите!

    18:24 05.05.2026

  • 15 информиран

    3 5 Отговор
    Тодор Тагарев става военен министър в правителството на Радев. Ползвал се с голямо доверие в структурите на НАТО и имал отлична експертиза. Ами сега, другари русофили?

    Коментиран от #17

    18:25 05.05.2026

  • 16 късметче за деня

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Според астролозите петък е денят на Венера – планетата на любовта.
    Много любов от бай Ставри ви се пада...😘🥰

    18:26 05.05.2026

  • 17 Вашето мнение

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "информиран":

    А плевналиев министър на външните работи. Мечтай розов, мечтай.

    18:26 05.05.2026

  • 18 И той

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    зад тях ! Виж го на пищната сватба на сина на другарката в Правец , дето ще връчвала мандата в четвъртък , инсталиран на една маса с Гергевия червен свинар и абсолютен мошеник .

    18:27 05.05.2026

  • 19 Лична жена за палат

    2 1 Отговор
    Браво от понеделник ще си налягаме парцалите

    18:27 05.05.2026

  • 20 Роки

    5 2 Отговор
    Илиянчето иска нормализиране на отношенията - димек вие крадохте, сега и ние да покрадем...Няма арести, няма затвор, няма конфискация! Има договорняк!

    Коментиран от #22

    18:28 05.05.2026

  • 21 Събота е девети май Ден на победата

    5 0 Отговор
    Давайте мандата и правете каквото ще правите че ще ходим на манифестация.

    18:32 05.05.2026

  • 22 Ми тя какво да прави жената

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "Роки":

    Между чука и наковалнята.

    Коментиран от #25

    18:34 05.05.2026

  • 23 Гyмен кРадев БОгаТАШа

    4 4 Отговор
    Аве, къде е мунчо ? Да не са го отвлекли в посоль и да не го пускат докато не му назначат министрите и напишат програмата. Колко милиарди ще изтекат към Мордор ?

    18:36 05.05.2026

  • 24 Висок нисък Висок нисък

    5 2 Отговор
    Така бяха наредени днеска като в оня филм Роднина Милиционер Роднина Милиционер.

    18:39 05.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Възpожденец 🇧🇬

    3 4 Отговор

    До коментар #6 от "Павел":

    Московските татаро-монголи имат толкова общо с русите, колкото ромите с Рим !
    И да, не са ни никакви братя !

    18:39 05.05.2026

  • 27 Ний ша Ва упрайм

    2 0 Отговор
    а моеше ощи днес! Тия глупости на мрънкащите от жълтите павета сме ги чували с досада

    18:41 05.05.2026

  • 28 Старшина Боташ

    2 2 Отговор
    Голямо бонго ....по цял ден някакви елементарни нови ,все едно Румен Боташ кРадев е най важното нещо на света

    18:44 05.05.2026

  • 29 Ум белия делфин

    1 1 Отговор
    Тоже йесли завтра нЙе преядЙетИ с дИликатЙеси 😀

    18:44 05.05.2026

  • 30 Анонимен

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    Касиране на изборите ЕС разследва безобразията на незаконните гюрови Това тук никъде не се пише Защо се крие ЗА политическите репресии с нашето Мвр за незаконните арести Никакви червени правителства не може да има в демократична България Касиране

    Коментиран от #34

    19:04 05.05.2026

  • 31 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Месията с чиито пари си правеше луксозната кампания С червените олигарси НЕ видя ли всичките застанаха зад Радев

    19:06 05.05.2026

  • 32 магическата Пръчка

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    на Гумен Рачев
    вероятно е добре намазана
    и готова за размахване и цапане Ура

    19:17 05.05.2026

  • 33 Т.КОЛЕВ

    0 0 Отговор
    ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ ЯКО.ИЗТОЧВАТ ХАЗНАТА ОБАЧЕ С ПАЧКИ.ЗАПЛАТИ ВЗИМАТ ЗА МИЖЕВА РАБОТА ТИП КИБИК ДРЕМЕНЕ. ЩЕЛИ ПАК ЗАЕМ ДА ВЗИМАТ.
    ТОЗИ ДЕФИЦИТ БИЛ СЕ ПОЛУЧИЛ ОТ ТРОХИЧКИТЕ СТОТИНКИ ЦЕНТОВЕ СЕГА С КОЙТО ВДИГНАЛИ МИНИМ.ЗАПЛАТА И ПЕСИИКИ МНОГО НАГЛИ СЪЩЕСТВА ТИЯ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ А ПРОБЛЕМА Е В МНОГОТО ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ В МАЛКА БЪЛГАРИЯ.

    19:20 05.05.2026

  • 34 Дориана

    2 2 Отговор

    До коментар #30 от "Анонимен":

    Арестите си бяха законни . Купуването и продаването на гласове е престъпление. Този път имаше възможно най- честните избори отне се възможността на Борисов и Пеевски да откраднат вота на избирателите и да опорочат изборите. Сринаха се тотално точно защото им беше отнета тази възможност.

    Коментиран от #35, #36

    19:22 05.05.2026

  • 35 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Дориана":

    Платеният трол тук си недосегаем да Но се водят дела не тук ав ЕС и се разследва ЗА репресиите срещу българи Тук ти можеш да лъжеш колкото искаш Гюровите са незаконни Касиране ХОРА репресирани са завели дела и си търсят правата нарушени от нашето мвр Касиране а ти си лъжи тук гнусно

    19:49 05.05.2026

  • 36 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Дориана":

    Каква наглост безочие безпардонност троле е тук си недосегаем давай

    19:51 05.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове