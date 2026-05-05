Дора Янкова: Разрешението за сградата до свлачището в Родопите е издадено на база експертни оценки и геоложки доклад

Бившият кмет на Смолян и настоящ заместник-министър на регионалното развитие Дора Янкова коментира в предаването „Лице в лице“ на бТВ казуса със свлачището и спорната сграда в района на Смолянските езера.
Янкова заяви, че по време на нейния кметски мандат разрешението за строеж е било издадено след решение на експертния съвет през 2006 г. По думите ѝ проектът е бил придружен от геоложки доклад, изготвен от специалисти, който е заключил, че теренът не представлява риск за строителство.
Тя подчерта, че се е доверила на експертите и главния архитект, с които е работила, като всички решения са били взети на база професионални становища и официални документи.
Заместник-министърът обяви, че голямото свлачище при Смолянските езера е известно и наблюдавано още от 1983 г., като за него се извършва ежегоден мониторинг и към момента няма данни за активна опасност. Новото свлачище, засегнало района, се обследва от експерти, които трябва да установят причините за възникването му.
Янкова посочи и проблеми с координацията между институциите и регистрите за свлачища, като подчерта необходимостта от по-добър обмен на информация при укрепителни дейности и геоложки процеси.
По отношение на финансирането тя отбеляза, че средствата за свлачища в бюджета на Министерството на регионалното развитие са ограничени – около 20 млн. лева за 2025 г., което според нея е недостатъчно предвид мащаба на проблема.
В заключение Янкова изрази увереност, че новото редовно правителство ще подкрепи региона и ще бъдат предприети необходимите мерки както за изясняване на причините за свлачището, така и за бъдещо укрепване на засегнатите терени.
8 тия
До коментар #5 от "Тая":нямат наяване!
19:41 05.05.2026
11 гочето
Така трябва да се постъпи със всички чийто подписи са под разрешението за строеж.
А и веститора да бъде осъден да си разчисти съборетината!
19:46 05.05.2026
12 дядо дръмпир-стария прделко
До коментар #4 от "дядо дръмпир":Дядо Димитре в случая си за пръв път напълно прав ,но това не може да те спира да се мрррдаш яко по чешки у пррррделко .
19:47 05.05.2026
19 Ами сега?
Добре де, но на "базата на какви експертни оценки" е издадено разрешение за активиране на свлачището, известно още от преди повече от 50 години? Като се знае, че района е свлачище за какви "експерти" издаващи разрешение за строеж говорим? Хората строят мостове с килиметри дължина, а ние преграждаме и засипваме дерета за да строим пътища или хотели, а после понеже пострадали вновни са свлачищата и общата хазна на данъкоплатеца трябва отново да бъде изпразнена без никой да го пита.
19:51 05.05.2026
20 Няма да стане
До коментар #7 от "Веднага в затвора":С тези заКони и съдии и прокурори на ДАржавата с главно Д.
19:52 05.05.2026
21 Българийо , майко на "експерти" !
До коментар #1 от "Гробар":Така е откакто експертите вместо компетентност имат "експертиза" .
19:53 05.05.2026