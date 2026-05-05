Дора Янкова: Разрешението за сградата до свлачището в Родопите е издадено на база експертни оценки и геоложки доклад

Бившият кмет на Смолян и настоящ заместник-министър на регионалното развитие Дора Янкова коментира в предаването „Лице в лице“ на бТВ казуса със свлачището и спорната сграда в района на Смолянските езера.

Янкова заяви, че по време на нейния кметски мандат разрешението за строеж е било издадено след решение на експертния съвет през 2006 г. По думите ѝ проектът е бил придружен от геоложки доклад, изготвен от специалисти, който е заключил, че теренът не представлява риск за строителство.

Тя подчерта, че се е доверила на експертите и главния архитект, с които е работила, като всички решения са били взети на база професионални становища и официални документи.

Заместник-министърът обяви, че голямото свлачище при Смолянските езера е известно и наблюдавано още от 1983 г., като за него се извършва ежегоден мониторинг и към момента няма данни за активна опасност. Новото свлачище, засегнало района, се обследва от експерти, които трябва да установят причините за възникването му.

Янкова посочи и проблеми с координацията между институциите и регистрите за свлачища, като подчерта необходимостта от по-добър обмен на информация при укрепителни дейности и геоложки процеси.

По отношение на финансирането тя отбеляза, че средствата за свлачища в бюджета на Министерството на регионалното развитие са ограничени – около 20 млн. лева за 2025 г., което според нея е недостатъчно предвид мащаба на проблема.

В заключение Янкова изрази увереност, че новото редовно правителство ще подкрепи региона и ще бъдат предприети необходимите мерки както за изясняване на причините за свлачището, така и за бъдещо укрепване на засегнатите терени.