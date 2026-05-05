Дора Янкова: Разрешението за сградата до свлачището в Родопите е издадено на база експертни оценки и геоложки доклад

5 Май, 2026 19:26 588 21

  • дора янкова-
  • родопи-
  • свлачище

Бившият кмет на Смолян и зам.-регионален министър обяви, че голямото свлачище при Смолянските езера е известно и наблюдавано още от 1983 г.

Бившият кмет на Смолян и настоящ заместник-министър на регионалното развитие Дора Янкова коментира в предаването „Лице в лице“ на бТВ казуса със свлачището и спорната сграда в района на Смолянските езера.

Янкова заяви, че по време на нейния кметски мандат разрешението за строеж е било издадено след решение на експертния съвет през 2006 г. По думите ѝ проектът е бил придружен от геоложки доклад, изготвен от специалисти, който е заключил, че теренът не представлява риск за строителство.

Тя подчерта, че се е доверила на експертите и главния архитект, с които е работила, като всички решения са били взети на база професионални становища и официални документи.

Заместник-министърът обяви, че голямото свлачище при Смолянските езера е известно и наблюдавано още от 1983 г., като за него се извършва ежегоден мониторинг и към момента няма данни за активна опасност. Новото свлачище, засегнало района, се обследва от експерти, които трябва да установят причините за възникването му.

Янкова посочи и проблеми с координацията между институциите и регистрите за свлачища, като подчерта необходимостта от по-добър обмен на информация при укрепителни дейности и геоложки процеси.

По отношение на финансирането тя отбеляза, че средствата за свлачища в бюджета на Министерството на регионалното развитие са ограничени – около 20 млн. лева за 2025 г., което според нея е недостатъчно предвид мащаба на проблема.

В заключение Янкова изрази увереност, че новото редовно правителство ще подкрепи региона и ще бъдат предприети необходимите мерки както за изясняване на причините за свлачището, така и за бъдещо укрепване на засегнатите терени.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гробар

    10 0 Отговор
    Местните да се вдигнат и да обесят тези, които са дали разрешение заедно със строителя. Не да блеят като овци на заколение.

    Коментиран от #21

    19:29 05.05.2026

  • 2 АГАТ а Кристи

    11 0 Отговор
    "Експертите" са правили експертни оценки на пачките в някой от хотелите на Пампорово

    19:31 05.05.2026

  • 3 Дориана

    9 1 Отговор
    Янкова да не се оправдава, защото мястото на тази сграда, изобщо не е там и може да има съмнение за корупционни практики, които трябва да се докажат при една проверка.

    19:31 05.05.2026

  • 4 дядо дръмпир

    6 0 Отговор
    Тези иикспертни оценки най вероятно са ......купени ,а това ,че е дала разрешение няма как да оспори.най вероятно и тази хридсима физиономия е яко крала бг-държава ,нейна кърмилница цял живот.дали си е платила тази сама ДОО и ЗОО и колко години е на държавна ясла ,питам?

    Коментиран от #12

    19:33 05.05.2026

  • 5 Тая

    9 0 Отговор
    или тоя ли е , що мизерии има зад гърба си и не спира !

    Коментиран от #8

    19:35 05.05.2026

  • 6 Гост

    4 0 Отговор
    Какво правихте в Смолян през последните десетилетия, че се стигна до тази катастрофа, няма ли да се намесят Маргините, какво е това безобразие...?!😡

    19:37 05.05.2026

  • 7 Веднага в затвора

    7 0 Отговор
    и "експерта" и "геолозките"

    Коментиран от #20

    19:37 05.05.2026

  • 8 тия

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тая":

    нямат наяване!

    19:41 05.05.2026

  • 9 Какво Сега ?

    5 0 Отговор
    Трябва Да си !
    Представяме !

    Какви ?

    Експерти !

    Ли Имаме ?

    19:41 05.05.2026

  • 10 Омазано

    5 0 Отговор
    до ушите , хукна да се оправдава !

    19:43 05.05.2026

  • 11 гочето

    3 0 Отговор
    Закон за защита на държавата и Затвор.....
    Така трябва да се постъпи със всички чийто подписи са под разрешението за строеж.
    А и веститора да бъде осъден да си разчисти съборетината!

    19:46 05.05.2026

  • 12 дядо дръмпир-стария прделко

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "дядо дръмпир":

    Дядо Димитре в случая си за пръв път напълно прав ,но това не може да те спира да се мрррдаш яко по чешки у пррррделко .

    19:47 05.05.2026

  • 13 Атина Паднала

    3 0 Отговор
    Пампорово е собственост на чифутката цветелина бориславова,на боико тлъстия метрсата,тя коли тя беси там.Ако има издадено разрешение тя е съдействала затова подпомогната от дебелия поджарникар.

    19:48 05.05.2026

  • 14 Сталин

    2 0 Отговор
    И много корупция

    19:49 05.05.2026

  • 15 Ама тези

    1 0 Отговор
    експерти и компетентни нямат ли имена , общински ли са или наети за маса пари за "експертизите" си , другарка ! Типично - нищо конкретно !

    19:49 05.05.2026

  • 16 ДОРЕТО

    0 0 Отговор
    И то излезе корумпе.

    19:49 05.05.2026

  • 17 уеле

    2 0 Отговор
    Като ме знам какъв съм инжинер ме е страх да отида на доктор - така и с "експертите". На документи всичко е перфектно, виновен няма, но о, изненада - гигантско свлачище има!

    19:50 05.05.2026

  • 18 Ташунко сапа

    1 0 Отговор
    Хайде сега един по един на килимчето! Да се види кой е настъпил мотиката!

    19:51 05.05.2026

  • 19 Ами сега?

    0 0 Отговор
    "Разрешението за сградата до свлачището в Родопите е издадено на база експертни оценки и геоложки доклад"

    Добре де, но на "базата на какви експертни оценки" е издадено разрешение за активиране на свлачището, известно още от преди повече от 50 години? Като се знае, че района е свлачище за какви "експерти" издаващи разрешение за строеж говорим? Хората строят мостове с килиметри дължина, а ние преграждаме и засипваме дерета за да строим пътища или хотели, а после понеже пострадали вновни са свлачищата и общата хазна на данъкоплатеца трябва отново да бъде изпразнена без никой да го пита.

    19:51 05.05.2026

  • 20 Няма да стане

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Веднага в затвора":

    С тези заКони и съдии и прокурори на ДАржавата с главно Д.

    19:52 05.05.2026

  • 21 Българийо , майко на "експерти" !

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гробар":

    Така е откакто експертите вместо компетентност имат "експертиза" .

    19:53 05.05.2026

