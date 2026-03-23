Конституционният съд образува дело заради решението на парламента за Съвета за мир

Конституционният съд образува днес дело по искане на Министерския съвет срещу безпрецедентен опит на парламента да диктува външната политика на страната. Кабинетът атакува решението на депутатите, което го задължава да внесе закон за ратифициране на българското членство като държава основателка в спорния Съвет за мир на американския президент Доналд Тръмп.

На 13 март депутатите приеха решение, с което ултимативно наредиха на правителството да задвижи процедурата по присъединяване към международната организация. От Министерския съвет обаче контрираха, че подобно задължение грубо нарушава основния закон. Според правителството намесата на парламента гази правомощията на изпълнителната власт.

"Решението на парламента противоречи на принципа на правовата държава, на принципа на разделение на властите и на установеното правомощие на Министерския съвет да осъществява вътрешната и външната политика на страната", категорични са от правителствената пресслужба.

Настояването на депутатите страната ни да влезе в Съвета за мир със статут на държава основателка крие сериозен финансов ангажимент. Според устава на организацията, създадена в Давос по-рано тази година, постоянното място изисква първоначална вноска от внушителния един милиард долара. Именно този колосален разход и специфичните изисквания на инициативата на Доналд Тръмп са в основата на напрежението между изпълнителната и законодателната власт в София.

В искането си до магистратите правителството се позовава на задължително тълкуване на Конституционния съд от 2021 година, което ясно разграничава правомощията на институциите. За докладчик по новообразуваното конституционно дело е определена съдия Галина Тонева. Решението ѝ ще бъде ключово не само за конкретния казус с Доналд Тръмп, но и за бъдещия баланс на силите между държавните органи у нас.