Новини
България »
София »
Конституционният съд образува дело заради решението на парламента за Съвета за мир

23 Март, 2026 16:55 441 11

  • конституционен съд-
  • образува-
  • дело-
  • решение-
  • парламент-
  • съвет за мир-
  • тръмп-
  • доналд тръмп-
  • кс

Конституционният съд образува дело заради решението на парламента за Съвета за мир - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Конституционният съд образува днес дело по искане на Министерския съвет срещу безпрецедентен опит на парламента да диктува външната политика на страната. Кабинетът атакува решението на депутатите, което го задължава да внесе закон за ратифициране на българското членство като държава основателка в спорния Съвет за мир на американския президент Доналд Тръмп.

На 13 март депутатите приеха решение, с което ултимативно наредиха на правителството да задвижи процедурата по присъединяване към международната организация. От Министерския съвет обаче контрираха, че подобно задължение грубо нарушава основния закон. Според правителството намесата на парламента гази правомощията на изпълнителната власт.

"Решението на парламента противоречи на принципа на правовата държава, на принципа на разделение на властите и на установеното правомощие на Министерския съвет да осъществява вътрешната и външната политика на страната", категорични са от правителствената пресслужба.

Настояването на депутатите страната ни да влезе в Съвета за мир със статут на държава основателка крие сериозен финансов ангажимент. Според устава на организацията, създадена в Давос по-рано тази година, постоянното място изисква първоначална вноска от внушителния един милиард долара. Именно този колосален разход и специфичните изисквания на инициативата на Доналд Тръмп са в основата на напрежението между изпълнителната и законодателната власт в София.

В искането си до магистратите правителството се позовава на задължително тълкуване на Конституционния съд от 2021 година, което ясно разграничава правомощията на институциите. За докладчик по новообразуваното конституционно дело е определена съдия Галина Тонева. Решението ѝ ще бъде ключово не само за конкретния казус с Доналд Тръмп, но и за бъдещия баланс на силите между държавните органи у нас.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    0 7 Отговор
    Веднъж разписал се върху Съвета за мир на рогатия Донча, няма връщане назад.

    Коментиран от #7

    17:00 23.03.2026

  • 2 Възpожденец 🇧🇬

    9 2 Отговор
    Това държавата да влезе в частния клуб на войната на един клоун с явни ментални проблеми граничи с предателството на правешкия цъpвyл байТошуу да ни направи 16-та република на най-големия ни враг и душманин !

    Коментиран от #8

    17:01 23.03.2026

  • 3 Последния Софиянец

    0 11 Отговор
    По добре да си в Борда за мир отколкото срещу него.Там са най силните армии в света -САЩ, Русия, Турция, Египет, Саудитска Арабия, Пакистан.

    17:03 23.03.2026

  • 4 Дориана

    11 0 Отговор
    Съвета за мир на Тръмп е параван за война срещу всяка държава, която Тръмп иска. Поиска Канада, после Гренландия, след това Куба, Венецуела и накрая запали Световна етническа война с Иран. Провала на кабинета Желязков беше очакван и тотален. Не може корумпирани политици свързани с олигархични мафиотски схеми да управляват България и тя да "цъфне и върже" Пеевски си остава в списъка Магнитски и отпада от управлението на България. Точно той е срам за България превърнали с Борисов България като най- известната мафиотска държава в целия ЕС.

    17:04 23.03.2026

  • 5 Ура,,Ура

    6 0 Отговор
    Прасето сега ще се побърка от яд. Чакаме да видим колко злоба ще излее върху служебния кабинет. Добре че няма парламент, защото иначе трябва да търпим и помията излята от зулусите.

    17:06 23.03.2026

  • 6 хикс

    0 3 Отговор
    Трябва да сме в Съвета за мир , но не защото Момчето така казва

    17:10 23.03.2026

  • 7 механик

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Разписа Желязков . Защо мислиш , че искаме да се върне той и партията му ? Да си ги взима тръмп и чао .

    17:11 23.03.2026

  • 8 Цветанов

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Cамо комунист от възраждане може да говори така !!! Hо Pадостин от меч ще я почисти като ви изпрати във москва при болния путинизъм !!!

    Коментиран от #11

    17:11 23.03.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    Парламентът НЕ може да нарежда на МС ❗

    17:13 23.03.2026

  • 10 Интересно

    0 0 Отговор
    Редно беше да се постави под въпрос, това безумно решение за членство.

    17:15 23.03.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Цветанов":

    Само МНОГО НЕОСТРА ПО ПЕЙКА може да сравнява нещо което само се е говорело с нещо ЗА КОЕТО ВЕЧЕ ИМА ПОЛОЖЕНИ ПОДПИСИ‼️

    17:15 23.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове