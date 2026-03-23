Петър Ганев: 20% поскъпване на горивата не означава 20% поскъпване на храните

В студиото на „Лице в лице“ икономистът Петър Ганев, старши изследовател в Института за пазарна икономика, коментира влиянието на войната в Близкия изток върху световната и българската икономика.
„Когато има несигурност, когато се вдигат цените на суровини, в случая на горивата, това води до опасение от забавяне на растежа, опасност от рецесия“, коментира Ганев. Той отбеляза, че растежът на САЩ вече е по-бавен – около 2 пункта на година, докато българската икономика расте с около 3.
Ефектът от войната върху пазарите е пряк, според него: „Има изчисления, които показват, че ако петролът стигне нива от 160-170 долара, това е равно на минаване в рецесия. Спекулативно е, но такива изчисления има.“
По отношение на политическото измерение на конфликта, Ганев коментира, че стратегическата цел може да бъде контрол върху протока, през който минава 20% от световния петрол, с оглед на влиянието върху Китай: „Може би е една от многото причини.“
Той подчерта, че ефектите върху инфлацията и растежа се проявяват при продължителен период на високи цени: „Въпросът е колко ще продължи. И въпросът е може ли да го управлява Тръмп този процес или вече нещата не зависят само от твоите решения.“
Що се отнася до България, Ганев уточни: „Ефектите са реални. В известна степен надделява страхът от това какво може да се случи, колко висока може да отиде тази цена и разходът за бизнеса. Това е по-скоро страх от бъдещо развитие, а не от текущо състояние.“
По темата с държавните мерки той добави: „Според мен е добра възможност там, където има регулаторни пречки, държавата да облекчи бизнеса и да облекчи натиска върху цените. Това може да касае временно ТОЛ-системата, такси за дигитални ваучери за храна или други административни пречки.“
Ганев коментира и ефекта върху джоба на българите: „Безспорно има ефект. Най-видим е в транспорта, където горивото е най-голям дял, при храните ефектът е по-малък, защото има дълга верига от производител до потребител. 20% поскъпване на горивата не означава 20% поскъпване на храните.“
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
Но, всички знаем, че не става така.
И всички знаем защо.
Коментиран от #15
18:53 23.03.2026
2 Монопол и спекула
18:54 23.03.2026
3 Пич
Всички виждаме, че хранителните поскъпнаха 100%!!! Защо, тогава....?! Ако не е тъп кретен, да обясни това !!!
18:59 23.03.2026
13 не означава 20% поскъпване на храните
не знаехме
че то балами не останаха много да купуват скъпи храни
на които им минава срока и изхвърлят
при толкова изобилие на храни и с по ниски цени
19:09 23.03.2026
14 Боко
“20% при горивата не означава 20% при храните…”
Означава над 50%
19:10 23.03.2026
15 В България
До коментар #1 от "Факт":е пропорция ако мога така да се изразя защото няма реална пазарна икономика а далавераджийство.
19:12 23.03.2026
16 За БГ
Коментиран от #19
19:20 23.03.2026
17 ДИГАЙ И НАДУВАЙ
19:22 23.03.2026
18 Защо ?
По Същия Начин Се Формират !
И Останалите !
19:22 23.03.2026
19 Пак Е Малко !
До коментар #16 от "За БГ":Пак !
Е Малко !
Коментиран от #20
19:24 23.03.2026
