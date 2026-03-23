Петър Ганев: 20% поскъпване на горивата не означава 20% поскъпване на храните

23 Март, 2026 18:49 922 27

Ефектът от войната върху пазарите е пряк

Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

В студиото на „Лице в лице“ икономистът Петър Ганев, старши изследовател в Института за пазарна икономика, коментира влиянието на войната в Близкия изток върху световната и българската икономика.

„Когато има несигурност, когато се вдигат цените на суровини, в случая на горивата, това води до опасение от забавяне на растежа, опасност от рецесия“, коментира Ганев. Той отбеляза, че растежът на САЩ вече е по-бавен – около 2 пункта на година, докато българската икономика расте с около 3.

Ефектът от войната върху пазарите е пряк, според него: „Има изчисления, които показват, че ако петролът стигне нива от 160-170 долара, това е равно на минаване в рецесия. Спекулативно е, но такива изчисления има.“

По отношение на политическото измерение на конфликта, Ганев коментира, че стратегическата цел може да бъде контрол върху протока, през който минава 20% от световния петрол, с оглед на влиянието върху Китай: „Може би е една от многото причини.“

Той подчерта, че ефектите върху инфлацията и растежа се проявяват при продължителен период на високи цени: „Въпросът е колко ще продължи. И въпросът е може ли да го управлява Тръмп този процес или вече нещата не зависят само от твоите решения.“

Що се отнася до България, Ганев уточни: „Ефектите са реални. В известна степен надделява страхът от това какво може да се случи, колко висока може да отиде тази цена и разходът за бизнеса. Това е по-скоро страх от бъдещо развитие, а не от текущо състояние.“

По темата с държавните мерки той добави: „Според мен е добра възможност там, където има регулаторни пречки, държавата да облекчи бизнеса и да облекчи натиска върху цените. Това може да касае временно ТОЛ-системата, такси за дигитални ваучери за храна или други административни пречки.“

Ганев коментира и ефекта върху джоба на българите: „Безспорно има ефект. Най-видим е в транспорта, където горивото е най-голям дял, при храните ефектът е по-малък, защото има дълга верига от производител до потребител. 20% поскъпване на горивата не означава 20% поскъпване на храните.“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    34 1 Отговор
    Горивото е едва 3% от цената на храната. Поскъпване на горивото с 20% означава поскъпване на храните с 0,6%.
    Но, всички знаем, че не става така.
    И всички знаем защо.

    Коментиран от #15

    18:53 23.03.2026

  • 2 Монопол и спекула

    20 0 Отговор
    Тарикатите са в търговията

    18:54 23.03.2026

  • 3 Пич

    24 0 Отговор
    Альоо...... има ли връзка , връзка с глава има ли ?!
    Всички виждаме, че хранителните поскъпнаха 100%!!! Защо, тогава....?! Ако не е тъп кретен, да обясни това !!!

    18:59 23.03.2026

  • 4 Гост

    12 0 Отговор
    Да,означава 40% ПОНЕ....

    19:00 23.03.2026

  • 5 АБСУРДИСТАН

    16 0 Отговор
    В Хасково ОТКРИХА ТОНОВЕ НЕГОДНА ХРАНА.СЛУЖИТЕЛ НА БАБХ СЕ Е ОПИТАЛ ДА ПОТУЛИ НЕЩАТА .,..НАС ни тровят ЗАТОВА ИМА МНОГО ПОЧИНАЛИ ХОРА ...

    19:01 23.03.2026

  • 6 ЧатБот

    12 1 Отговор
    Хванаха на Бойко и Дебелия незаконния склад за храни в Хасково.

    19:01 23.03.2026

  • 7 С натрупване

    11 0 Отговор
    Велик икономист, даааге! Не означава, означава 50% увеличение, 80% увеличение, кой, колкото си пожелае увеличение, защото горивата могат да се калкулират от сеитбата, през обработката, прибирането, всички вложени торове, произведени от някого, пренесени, преработени и прочие, после обработката на суровата продукция с всички разходи, разносът на готовите храни през всички складове и магазини и загубите от инфлацията. Още оправдания?

    19:02 23.03.2026

  • 8 Боруна Лом

    14 0 Отговор
    АБЕ ЛЬОЛЮ, ВСИЧКИ СТОКИ И УСЛУГИ СА ПО ДВЕ НАГОРЕ ПРЕДИ ВОЙНАТА ,А СЕГА ОЩЕ 30% ОЩЕ ПО НАГОРЕ!

    19:04 23.03.2026

  • 9 дърдорко

    5 0 Отговор
    без покритие

    19:06 23.03.2026

  • 10 ППдофил

    13 1 Отговор
    Ние вече сме в клуба на богатите европедерасти и не ни бърка тая работа!

    19:07 23.03.2026

  • 11 оня с питон.я

    8 0 Отговор
    Аз съм с две ръце за десеторно поскъпване. Любопитно ми е докога ще издържи богатия Ганю.

    19:07 23.03.2026

  • 12 Хасковски каунь

    11 0 Отговор
    Означава 50% на храните

    19:08 23.03.2026

  • 13 не означава 20% поскъпване на храните

    6 0 Отговор
    така е професоре
    не знаехме

    че то балами не останаха много да купуват скъпи храни
    на които им минава срока и изхвърлят
    при толкова изобилие на храни и с по ниски цени

    19:09 23.03.2026

  • 14 Боко

    9 0 Отговор
    “Прав е” в бг не означава🤪
    “20% при горивата не означава 20% при храните…”
    Означава над 50%

    19:10 23.03.2026

  • 15 В България

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    е пропорция ако мога така да се изразя защото няма реална пазарна икономика а далавераджийство.

    19:12 23.03.2026

  • 16 За БГ

    6 0 Отговор
    Бизнесменот значи поне 50%.

    Коментиран от #19

    19:20 23.03.2026

  • 17 ДИГАЙ И НАДУВАЙ

    6 0 Отговор
    НАГОРЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!

    19:22 23.03.2026

  • 18 Защо ?

    6 0 Отговор
    Точно както тази цена се Формира Фриволно !

    По Същия Начин Се Формират !

    И Останалите !

    19:22 23.03.2026

  • 19 Пак Е Малко !

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "За БГ":

    Пак !

    Е Малко !

    Коментиран от #20

    19:24 23.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Моарейн

    5 0 Отговор
    Да, няма да поскъпнат с 20 %, а "само" с 19,99 %. Нищо де, ние сме в клуба на богатите, няма да го усетим.

    19:42 23.03.2026

  • 23 Габрово

    6 0 Отговор
    почти всички цени вече се приравниха от лев във евро

    19:46 23.03.2026

  • 24 нещастници

    2 0 Отговор
    ако това продължи още 3 4 месеца, целия бизнес ще се пренасочи към ел коли камиони автобуси и т,н,! което ще налее вода в мелницата на китай и прът колата на Русия сащ и арабите! ако тръгне този процес ще е необратим, ще се почне стоежа на АЕЦ до откат, който е стартирал вече ще намаже останалите като нас пак ще лижат пода на богатите

    19:51 23.03.2026

  • 25 Историка

    1 0 Отговор
    Аха, не означава 20% , а 30% поскъпване....

    20:04 23.03.2026

  • 26 Прав е човека

    0 0 Отговор
    Не значи поскъпване с 20, а значи поскъпване със 100%.

    20:11 23.03.2026

  • 27 ЕССР

    0 0 Отговор
    Всеки говори , но трябва действия евтин ток от АЕЦ ,а не от фотоволтаиците на ЕС и евтин петрол не от САЩ !!!

    20:28 23.03.2026

