Росица Матева: Днес с учудване разбрахме, че има консултативен съвет към МС във връзка с изборите

Ще правим показно с машините и тази година. Вече са готови машините с демо версиите. Предстои да покажем и хартиената бюлетина. Отново ще покажем на избирателите как да гласуват Това заяви говорителят на ЦИК Росица Матева в ефира на БТВ.

В ЦИК няма постъпили сигнали за изборни нарушения. Днес с учудване разбрахме, че има създаден консултативен съвет към Министерски съвет във връзка с изборите, а ЦИК, който е органът по управление на избори, не присъства. Това е странно, подчерта тя.

В петък бяхме поканени в прокуратурата заедно с МВР и ДАНС в т.нар. междуведомствено звено, уточни Матева.

Тя призова повече хора да излязат и да гласуват. Очакваме висока избирателна активност, стана ясно от думите на говорителят на ЦИК.

Преди около час приехме методическите указания за СИК-овете. До края на тази седмица предстои да проведем срещи с всички РИК, за да обсъдим обученията на СИК. Този тест няма да се прави от всеки член на СИК, но там ще бъдат представени новите указания, които са отпечатани в четири книжки, обясни тя.