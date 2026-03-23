Росица Матева: Днес с учудване разбрахме, че има консултативен съвет към МС във връзка с изборите

23 Март, 2026 21:34 610 9

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ще правим показно с машините и тази година. Вече са готови машините с демо версиите. Предстои да покажем и хартиената бюлетина. Отново ще покажем на избирателите как да гласуват Това заяви говорителят на ЦИК Росица Матева в ефира на БТВ.

В ЦИК няма постъпили сигнали за изборни нарушения. Днес с учудване разбрахме, че има създаден консултативен съвет към Министерски съвет във връзка с изборите, а ЦИК, който е органът по управление на избори, не присъства. Това е странно, подчерта тя.

В петък бяхме поканени в прокуратурата заедно с МВР и ДАНС в т.нар. междуведомствено звено, уточни Матева.

Тя призова повече хора да излязат и да гласуват. Очакваме висока избирателна активност, стана ясно от думите на говорителят на ЦИК.

Преди около час приехме методическите указания за СИК-овете. До края на тази седмица предстои да проведем срещи с всички РИК, за да обсъдим обученията на СИК. Този тест няма да се прави от всеки член на СИК, но там ще бъдат представени новите указания, които са отпечатани в четири книжки, обясни тя.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кабакрадев

    1 3 Отговор
    Ами сега......а парите за маа.лите вече бяха пригот..вени......имаме опит от местни...те избори-досега 5 мандата с римски гла...со..ве...ай шукарие......

    Коментиран от #3

    21:39 23.03.2026

  • 2 Изборите 2024г. бяха опорочени

    6 1 Отговор
    Тия другарки трябва да си замълчат и дори да подадат оставка.

    21:39 23.03.2026

  • 3 Нищо не ти се разбира

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Кабакрадев":

    Не можеш ли да напишеш мнение в прав текст.

    Коментиран от #8

    21:41 23.03.2026

  • 4 Мишо

    1 3 Отговор
    Костантинката ще измисли нещо.....нали затова 2-те пра...сета му плащат мили..они.

    21:42 23.03.2026

  • 5 Сатана Z

    2 2 Отговор
    Хората повече се интересуват по колко ще получат в изборния ден.Обещаниъе 50€ няма да са достатъчни защото лани бяха даваха по 100 лева

    21:42 23.03.2026

  • 6 Европеец

    2 1 Отговор
    Аз пък не се учудвам, това е бг реалността.... Но да кажа че днес изгледах участието на Костадинов в Делници по Евроком-беше оставен на спокойствие без да бъде прекъсван, и разви своите тези за разликата с вчерашното му участие при лолитката на коритара-пошла журналистика при лолитката.....

    21:44 23.03.2026

  • 7 Днес с учудване разбрахме, че има

    3 0 Отговор
    рояк калинки на службици дет само пърхат по канцеларии

    21:46 23.03.2026

  • 8 Прав текст

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Нищо не ти се разбира":

    Нали досега ГЕПИ си купу...ва изборите,пак ще ги купи,или фаршифи..цира.........Деля.н държи Баце в полу..живо състояние,за да го използва докрай....Ши.ши е като пияви...ца,и Меси от Банкя вече е обезкър...вен,но още стиска зъби,защото е на труп...чета с 1000 листа компро...мати.

    21:47 23.03.2026

  • 9 Мда

    0 0 Отговор
    Не се шашкай, МВР то наше, умник Гюро гарант! Ще са най- продажните и манипулирани избори ! Под погледа на английския господар, който намери глупаци , които да работят за интересите на Кралството!

    22:03 23.03.2026

