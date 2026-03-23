Росица Матева: Днес с учудване разбрахме, че има консултативен съвет към МС във връзка с изборите

Ще правим показно с машините и тази година. Вече са готови машините с демо версиите. Предстои да покажем и хартиената бюлетина. Отново ще покажем на избирателите как да гласуват Това заяви говорителят на ЦИК Росица Матева в ефира на БТВ.
В ЦИК няма постъпили сигнали за изборни нарушения. Днес с учудване разбрахме, че има създаден консултативен съвет към Министерски съвет във връзка с изборите, а ЦИК, който е органът по управление на избори, не присъства. Това е странно, подчерта тя.
В петък бяхме поканени в прокуратурата заедно с МВР и ДАНС в т.нар. междуведомствено звено, уточни Матева.
Тя призова повече хора да излязат и да гласуват. Очакваме висока избирателна активност, стана ясно от думите на говорителят на ЦИК.
Преди около час приехме методическите указания за СИК-овете. До края на тази седмица предстои да проведем срещи с всички РИК, за да обсъдим обученията на СИК. Този тест няма да се прави от всеки член на СИК, но там ще бъдат представени новите указания, които са отпечатани в четири книжки, обясни тя.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кабакрадев
21:39 23.03.2026
2 Изборите 2024г. бяха опорочени
3 Нищо не ти се разбира
До коментар #1 от "Кабакрадев":Не можеш ли да напишеш мнение в прав текст.
21:41 23.03.2026
4 Мишо
5 Сатана Z
6 Европеец
7 Днес с учудване разбрахме, че има
8 Прав текст
До коментар #3 от "Нищо не ти се разбира":Нали досега ГЕПИ си купу...ва изборите,пак ще ги купи,или фаршифи..цира.........Деля.н държи Баце в полу..живо състояние,за да го използва докрай....Ши.ши е като пияви...ца,и Меси от Банкя вече е обезкър...вен,но още стиска зъби,защото е на труп...чета с 1000 листа компро...мати.
21:47 23.03.2026
9 Мда
