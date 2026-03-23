От кога ще плащат 20 евро компенсация за скъпите горива?

Първата компенсация за увеличените цени на горивата се предоставя за съответния месец, през който средната цена на дребно на бензин А95 или дизела достигне и надвиши 1,60 евро на литър за период от три последователни дни.

Право на тази подкрепа ще имат физически лица, чийто средномесечен доход за 2025 г. е бил по-малък или равен на 652,41 евро. Сумата е равна на двукратния размер на линията за бедност за миналата година.

В случай, че няма информация за доходите на човека за 2025 г., доходният критерий за достъп до подпомагане ще е 537,88 евро, колкото е двукратният размер на линията на бедност за 2024 г.

Компенсацията ще се изплаща от Агенцията за социално подпомагане само на тези, които са съсобственици на моторно превозно средство или имат договор за лизинг.

Правоимащите лица ще получават по 20 евро на месец.

От утре – 24 март, Националната агенция по приходите (НАП) ще публикува среднопретеглените цени на сайта си всеки ден с цел публичност и прозрачност на реалните крайни цени на горивата, съобщиха от Министерството на финансите.

По данни на НАП за 21 март цената е 1,59 евро/л дизел и 1,43 евро/л бензин А 95 Н.

За програмата за компенсиране на българите с автомобили за поскъпването на горивата правителството е осигурило 25 млн. евро.