От кога ще плащат 20 евро компенсация за скъпите горива?

23 Март, 2026 23:19 390 4

От 24 март НАП ще публикува средни цени

Мария Атанасова

Първата компенсация за увеличените цени на горивата се предоставя за съответния месец, през който средната цена на дребно на бензин А95 или дизела достигне и надвиши 1,60 евро на литър за период от три последователни дни.

Право на тази подкрепа ще имат физически лица, чийто средномесечен доход за 2025 г. е бил по-малък или равен на 652,41 евро. Сумата е равна на двукратния размер на линията за бедност за миналата година.

В случай, че няма информация за доходите на човека за 2025 г., доходният критерий за достъп до подпомагане ще е 537,88 евро, колкото е двукратният размер на линията на бедност за 2024 г.

Компенсацията ще се изплаща от Агенцията за социално подпомагане само на тези, които са съсобственици на моторно превозно средство или имат договор за лизинг.

Правоимащите лица ще получават по 20 евро на месец.

От утре – 24 март, Националната агенция по приходите (НАП) ще публикува среднопретеглените цени на сайта си всеки ден с цел публичност и прозрачност на реалните крайни цени на горивата, съобщиха от Министерството на финансите.

По данни на НАП за 21 март цената е 1,59 евро/л дизел и 1,43 евро/л бензин А 95 Н.

За програмата за компенсиране на българите с автомобили за поскъпването на горивата правителството е осигурило 25 млн. евро.


  • 1 лама Кифла

    от утре, отивам с бидоня

    23:27 23.03.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    Пълни глупости! А цените през това време препускат нагоре като ненормални щото горивата са свързани с абсолютно всичко, а бизнеса не е подкрепен по никакъв начин!! Тия са да счупиш тояга в главите им! Белки па стане гънка!

    23:28 23.03.2026

  • 3 А па

    Аз одим пеша ама плащам по дваесе евро на магистралните, и они ме возат!

    23:34 23.03.2026

  • 4 Горски

    Рекетьорът мутра Борисов научи българския бизнес как да рекетира България ! Тези частници-тарикати дали плащат европейски заплати на шофьорите си въпреки, че возят стоките на европейски цени на тон/км, сега щели да фалират ха ха ха, имат по повече от 10 камиона, ами да продадат по някой друг камион и да се справят със заплатите, или да фалират, нима фалитът не е част от частния бизнес ? Нали сме се разделили с комунизма, защо държавата трябва да спасява частникът вместо да се грижи за беднотията на народа ! При кой "капитализъм" държавата помага на милионерите и загърбва суверенът си, връщате Тошовото време ли отново ? Тиквата научи и зърнарите как да рекетират, само будали ли сме останали в България, че търпеливо наблюдаваме всичко лошо каквото ви се случва с наведени глави ? Обират ни мутри, олигарси и "бизнесмени" и ние кротко и послушно ги правим депутати, не ни ли е срам бре?

    23:35 23.03.2026

