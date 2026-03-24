ЦИК реши: Председател на СИК извън страната ще получи еднократно възнаграждение от 335 евро

Възнаграждението на председател на секционна избирателна комисия (СИК) извън страната на изборите за народни представители на 19 април ще бъде 335 евро, реши Централната избирателна комисия, предават от БТА.
По-рано днес ЦИК прие решение относно определяне на възнагражденията на членовете на СИК извън страната за предстоящите парламентарни избори.
Заместник-председател и секретар на СИК извън страната ще получат по 300 евро, а членовете на СИК – по 260 евро.
На днешното заседание от ЦИК посочиха, че заплащането на членовете на СИК извън страната е съобразено с предвидените средства по бюджета на Министерството на външните работи, одобрени с план-сметката за изборите, приета от Министерския съвет.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
15:23 24.03.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #4
15:24 24.03.2026
3 Последния Софиянец
15:24 24.03.2026
4 Ха ха ха ха ха ха ха
До коментар #2 от "Последния Софиянец":За тебе с 200
15:25 24.03.2026
5 Пари
15:26 24.03.2026
6 !!!!
15:41 24.03.2026
7 Зор
15:44 24.03.2026
8 Барбалан
15:54 24.03.2026
9 Роден в НРБ
15:58 24.03.2026