Новини
България »
Всички градове »
ЦИК реши: Председател на СИК извън страната ще получи еднократно възнаграждение от 335 евро
  Тема: Избори

ЦИК реши: Председател на СИК извън страната ще получи еднократно възнаграждение от 335 евро

24 Март, 2026 15:20 504 9

  • цик-
  • председател-
  • сик-
  • извън страната-
  • възнаграждение

Заместник-председател и секретар на СИК извън страната ще получат по 300 евро, а членовете на СИК – по 260 евро

ЦИК реши: Председател на СИК извън страната ще получи еднократно възнаграждение от 335 евро - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Възнаграждението на председател на секционна избирателна комисия (СИК) извън страната на изборите за народни представители на 19 април ще бъде 335 евро, реши Централната избирателна комисия, предават от БТА.

По-рано днес ЦИК прие решение относно определяне на възнагражденията на членовете на СИК извън страната за предстоящите парламентарни избори.

Заместник-председател и секретар на СИК извън страната ще получат по 300 евро, а членовете на СИК – по 260 евро.

На днешното заседание от ЦИК посочиха, че заплащането на членовете на СИК извън страната е съобразено с предвидените средства по бюджета на Министерството на външните работи, одобрени с план-сметката за изборите, приета от Министерския съвет.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    ИТН умре. Жалки педофили

    15:23 24.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    А в България 200 евро.Защо?

    Коментиран от #4

    15:24 24.03.2026

  • 3 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Само Коцето е пич. Нищо че е измамник

    15:24 24.03.2026

  • 4 Ха ха ха ха ха ха ха

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    За тебе с 200

    15:25 24.03.2026

  • 5 Пари

    6 0 Отговор
    на вятъра!

    15:26 24.03.2026

  • 6 !!!!

    5 0 Отговор
    Тия раздават нашите пари като семки! Докога ще ги търпим, питам?!

    15:41 24.03.2026

  • 7 Зор

    2 0 Отговор
    голем ще видят сякаш в чужбина,та затова ги даряват с тези евра.А на избирателя гражданин тук безсрамно му се подиграват с 20€ евентуално за поскъпване на горивата.И трябват пак декларации,заявления и други измишльотини.И да не забравят любимите ни управленци да гарантират милиардни дарения за Незалежная от великия ЕС!Пък вие масово гласувайте!!

    15:44 24.03.2026

  • 8 Барбалан

    4 0 Отговор
    Тази дейност зад граница трябва да бъде безплатна и на доброволни начала - така няма да има нито една секция в чужбина, даже и в посолствата...

    15:54 24.03.2026

  • 9 Роден в НРБ

    3 0 Отговор
    А в БГ 185 евро. Дали е законно това? Мирише ми на дискриминация.

    15:58 24.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол