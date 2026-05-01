Общинският съвет в Берковица е с нов председател, предаде БНР.
Областният координатор на Продължаваме промяната за Монтана Ангелина Николова смени на поста Иван Кирилов от ДПС.
Смяната бе гласувана на редовно заседание на общинския съвет в Берковица.
Точката бе внесена от "Възраждане", като извънредна в дневния ред.
С 12 гласа "за", четирима "против" и един "въздържал се" от поста председател на общински съвет в Берковица бе освободен Иван Кирилов.
Кандидатурата на Ангелина Николова получи подкрепата на 11 от 17 съветници.
Милован Панталеев от "Възраждане" си направи отвод за поста.
Снимка: Община Берковица
