Ангел Найденов: Няма признаци, че режимът ще падне

Ангел Найденов: Няма признаци, че режимът ще падне

24 Март, 2026 21:45 903 33

Не допускам, че базите на Румъния могат да бъдат цел на Техеран, смята бившият министър на отбраната

Ангел Найденов: Няма признаци, че режимът ще падне - 1
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Трябва да разделяме пропагандата от информация относно разговори, които се водят не толкова публично. Вероятно съществува риск за човека или хората, който от иранска страна преговаря. Това е сред причините, които водят до тази разнопосочна информация. Това заяви бившият министър на отбраната Ангел Найденов в студиото на "Денят ON AIR".

Има ли надежда за мир

"Ситуацията остава неясна, дори противоречива и трудно предсказуема. Надежда дават информациите за вече проведени или предстоящи разговори между пратеници на САЩ и на Иран в Пакистан. Посредничеството е осъществено първоначално от Турция и от Египет. Дали ще се стигне до споразумение при съгласие на двете страни и дали това ни приближава към края на войната в Близкия изток - не е сигурно, но се дава път на преговори, което е нещо добро", допълни Найденов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Според него информацията за условията на двете страни е оскъдна.

Ангел Найденов смята, че към този момент съществуват доста разнопосочни условия - взаимно изключващи се.

"От американска страна са ясни условията, които доведоха до провал на преговорите на 28 февруари, часове преди да бъде дадено началото на военните удари на САЩ и на Израел. Иран поставя условията - за получаване на гаранции, че няма да бъдат започнати в бъдеще военни удари срещу страната, компенсации за нанесените обезщетения, вдигане на санкциите и разбира се контрол върху Ормузкия проток. Изведено е условието и за продължаване от гледна точка на Иран на производството на балистични ракети за отбранителни цели", подчерта гостът.

Военната мощ на Иран

По думите му каква е военната мощ на Иран е въпрос, на който се търси отговорът.

"Има драстично намаляване на броя на балистичните ракети, които Иран изстрелва, което говори за поражение. Поразени са повече от 100 от системите за противовъздушна отбрана и около 120 от системите за откриване на въздушни цели, което гарантира въздушно превъзходство на САЩ и на Израел във въздушното пространство на Иран", коментира още бившият министър.

"Колкото и да е отслабен Иран във военно отношение, той демонстрира способност не просто да оцелява като държава и като режим, а и да нанася удари на територията на съседните държави. Няма никакви признаци за падане на режима, няма разпад между основните фигури в иранското ръководство. Изборът на новия аятолах е доминиран от революционната гвардия", категоричен е Найденов.

Цел ли е съседна Румъния?

Бившият министър на отбраната заяви, че не допуска, че базите на Румъния могат да бъдат цел на Иран.

"Заплахите на Иран бяха за предприемане на действия в политическо и в законово отношение, изключва се военен удар. На територията на Румъния се намират както радар от наземните компоненти на системата против балистични ракети на САЩ и на НАТО, така и ракети прехващачи. Става дума за разстояние, което е повече от 2200 километра и трябва да мине през територията на няколко страни, ако говорим за ракетна заплаха, включително през солидната бариера, преграда на Турция и Гърция и на кораби в Средиземно море", каза още Ангел Найденов.


  • 1 И на козела мъ дята се клатят

    17 1 Отговор
    ама не падат

    21:48 24.03.2026

  • 2 оня с питон.я

    25 2 Отговор
    Това е лошо. Крайно време е Евроатлантическия фашистки режим в България да падне. Иначе държавата замина.

    Коментиран от #11, #19

    21:48 24.03.2026

  • 3 Факт

    22 2 Отговор
    Защото търсите признаци в грешната страна. Потърсете в краварника.

    Коментиран от #5

    21:48 24.03.2026

  • 4 Лопата Орешник

    25 2 Отговор
    Къв режим чакате да пада бе? Те ги убиха от бой, самолетоносачи бягат, израелския народ се бунтува срещу ушатия, иранците минават в настъпление, тия чакат режим да пада! По скоро Дончо ще го импийчнат!!

    21:51 24.03.2026

  • 5 Дзак

    0 5 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    Не се ли познавате?

    21:52 24.03.2026

  • 6 Гост

    17 1 Отговор
    Този пишман социалист пак скъса синджира и го изтипосаха по телевизиите да ръси умнотиите си срещу заплащане! Майо, за пари ли закъса та го пускаш да захлебва? Този твой "ангел" те провали като политик. Ти него не можеш да озаптиш, тръгвала си държавата да управляваш! А каква бойна беше!

    21:52 24.03.2026

  • 7 Хм...

    18 0 Отговор
    Айде и тоя cюpгюн се размечта за смяна на режима.
    Явно тъпотията на инфантилния идиот тръмп е заразна за родните евроатлантически розАви понита дори и от много голямо разстояние.

    21:53 24.03.2026

  • 8 кът офф

    19 2 Отговор
    Ангеле от кой нафталин те ировиха пък теб.Американският режим ще падне,не Иранският.Как ли ще си получиш мазната комисионна трохар

    21:55 24.03.2026

  • 9 Анонимен

    10 1 Отговор
    Големият въпрос е дали Иран се снабдява с нови ракети!

    21:55 24.03.2026

  • 10 нещастник

    15 0 Отговор
    мир е най просто нещо, който напада чужда земя да си ходи!!! са кравари и юдеи говоря

    21:55 24.03.2026

  • 11 Факт

    17 2 Отговор

    До коментар #2 от "оня с питон.я":

    7 век - създаване.
    9 век - покръстване.
    11 век - византийско робство.
    12 век - освобождение.
    14 век - турско робство.
    19 век - освобождение.
    20 век - индустриален възход.
    21 век - зануляване след западна асимилация.

    21:58 24.03.2026

  • 12 Боруна Лом

    12 0 Отговор
    ПОДЛОГО МИРИЗЛИВА! КАК СЕ ИЗДЪРЖАШ ТИ БЕ,ПЪПЧИВ?

    21:58 24.03.2026

  • 13 бай бръмбар

    12 0 Отговор
    добре че ни каза байо
    не знаехме че
    власт и кокал се не дават

    21:59 24.03.2026

  • 14 Ние знаем за киев

    11 1 Отговор
    Там ще падне... съвсем скоро

    22:02 24.03.2026

  • 15 Бай Иван

    8 0 Отговор
    Колкото пъти го видя тоя гр 0 зник и сл@гач, все се чудя на Мая Манолова, как може да има такъв лош вкус!

    Коментиран от #16

    22:02 24.03.2026

  • 16 Той вкуса на мая

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "Бай Иван":

    Е много гаден.... и той мирише.. пробвал съм..

    22:03 24.03.2026

  • 17 Тимур

    5 2 Отговор
    То и комунизма никой не очакваше да падне,но ето че падна

    22:05 24.03.2026

  • 18 Българските

    12 2 Отговор
    военни министри, все големи капацитети. Войници не ходили, барут не помирисвали, но да висят по медиите и да ръсят тъпизми са незаменими. След Добри Джуров няма един свестен и всичките продажници.

    22:05 24.03.2026

  • 19 Спас

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "оня с питон.я":

    Фашизъм е в главата ти,защото се предаде на най- тъмните сили,пропит си,зиминал си

    22:07 24.03.2026

  • 20 Квазимодо

    8 0 Отговор
    Мара ба... Близнак....

    22:08 24.03.2026

  • 21 Отстрани

    9 0 Отговор
    Затова пък фашистките и ционистките режими в САЩ Израел и Европа със сигурност ще паднат!

    22:08 24.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 м/тидебабоклук

    2 0 Отговор
    П/укнибе

    22:09 24.03.2026

  • 24 дядо дръмпи

    5 0 Отговор
    наште маймуни военно -любци се по.....ха от една ракета ,която никой не знае от къде е изстреляна ,но не еот иран и паднала на 3760км ...ако е от иран.Тоя вижда стогодишна война ,като го гледам......малко ако разбира да отговори на въпроса ....защо не може болид изстрелян от иран да стигне до румъния........ушатия ви каза 4-6 седмици.лудия пусна просиянците до 11 април да продават е как не може да навържете нещата ,че до 11 април всичко ще е изметено и няма да се говори за престъплението на израел и щатите!

    22:10 24.03.2026

  • 25 Някой

    5 1 Отговор
    А режимите в САЩ и Израел?
    Навремето Иран е бил напът да стане светска държава. Но ЦРУ и Ми 6 май бе, правят преврат там. Така че това там е и тяхна заслуга! Освен в Афганистан, където СССР подкрепя светско правителство, но САЩ събира ислямисти от цял свят да се бият там. Виждал съм стари кадри на модно ревю от Афганистан. Представете си го сега! Заслуга на управлявалите САЩ! Същите терористи!

    Коментиран от #27

    22:20 24.03.2026

  • 26 Иранците

    1 2 Отговор
    нямат никакъв шанс за победа.
    Могат само да тероризират съседите.
    Но съседните арабски държави също имат добри военни способности и в един момент може и да отговарят и тогава Иран ще бъде тотално сринат!
    Във всеки случай водещата роля на Иран в арабския свят е приключена.

    22:25 24.03.2026

  • 27 Историята

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Някой":

    не ти е силна страна, не се излагай!

    22:26 24.03.2026

  • 28 Едва

    1 0 Отговор
    ли опита за държавен преврат в Иран ще успее. Особено, ако както в случая е инспириран от Израел с подкрепата на САЩ.
    Конституцията на Иран не е застрашена по никакъв начин.

    22:29 24.03.2026

  • 29 Хем нагли

    1 0 Отговор
    Хем наивни, няма да Ви се вържат на лъжите.

    22:29 24.03.2026

  • 30 По важното

    1 1 Отговор
    е режимът ЕС да падне.

    Коментиран от #32

    22:30 24.03.2026

  • 31 Това е много странна война!

    1 0 Отговор
    САЩ ПАЗЯТ ИРАНСКИТЕ ПЕТРОЛНИ И ГАЗОВИ МОЩНОСТИ!
    Дори разрешават на Иран да изнася петрол.
    Ударите са насочени само към военните и ядрените обекти на Иран.
    Ударът срещу училището беше грешка. Повече не се е повтаряла.
    САЩ щадят Иран, както и Израел щадят Бейрутските квартали на Хизбула - предупреждават ги къде ще бъдат ударите и да напуснат!
    Така постъпват само победителите!

    22:35 24.03.2026

  • 32 Надявай се, коньо...

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "По важното":

    ЕС ще излезе по силен от войните.

    22:37 24.03.2026

  • 33 Перо

    1 0 Отговор
    До кога ще канят политически куфари, не разбиращи нищо и мислещи че, постовете от мутренската демокрация им дава акъл и знания?

    22:43 24.03.2026

