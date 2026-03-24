Ангел Найденов: Няма признаци, че режимът ще падне

Трябва да разделяме пропагандата от информация относно разговори, които се водят не толкова публично. Вероятно съществува риск за човека или хората, който от иранска страна преговаря. Това е сред причините, които водят до тази разнопосочна информация. Това заяви бившият министър на отбраната Ангел Найденов в студиото на "Денят ON AIR".

Има ли надежда за мир

"Ситуацията остава неясна, дори противоречива и трудно предсказуема. Надежда дават информациите за вече проведени или предстоящи разговори между пратеници на САЩ и на Иран в Пакистан. Посредничеството е осъществено първоначално от Турция и от Египет. Дали ще се стигне до споразумение при съгласие на двете страни и дали това ни приближава към края на войната в Близкия изток - не е сигурно, но се дава път на преговори, което е нещо добро", допълни Найденов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Според него информацията за условията на двете страни е оскъдна.

Ангел Найденов смята, че към този момент съществуват доста разнопосочни условия - взаимно изключващи се.

"От американска страна са ясни условията, които доведоха до провал на преговорите на 28 февруари, часове преди да бъде дадено началото на военните удари на САЩ и на Израел. Иран поставя условията - за получаване на гаранции, че няма да бъдат започнати в бъдеще военни удари срещу страната, компенсации за нанесените обезщетения, вдигане на санкциите и разбира се контрол върху Ормузкия проток. Изведено е условието и за продължаване от гледна точка на Иран на производството на балистични ракети за отбранителни цели", подчерта гостът.

Военната мощ на Иран

По думите му каква е военната мощ на Иран е въпрос, на който се търси отговорът.

"Има драстично намаляване на броя на балистичните ракети, които Иран изстрелва, което говори за поражение. Поразени са повече от 100 от системите за противовъздушна отбрана и около 120 от системите за откриване на въздушни цели, което гарантира въздушно превъзходство на САЩ и на Израел във въздушното пространство на Иран", коментира още бившият министър.

"Колкото и да е отслабен Иран във военно отношение, той демонстрира способност не просто да оцелява като държава и като режим, а и да нанася удари на територията на съседните държави. Няма никакви признаци за падане на режима, няма разпад между основните фигури в иранското ръководство. Изборът на новия аятолах е доминиран от революционната гвардия", категоричен е Найденов.

Цел ли е съседна Румъния?

Бившият министър на отбраната заяви, че не допуска, че базите на Румъния могат да бъдат цел на Иран.

"Заплахите на Иран бяха за предприемане на действия в политическо и в законово отношение, изключва се военен удар. На територията на Румъния се намират както радар от наземните компоненти на системата против балистични ракети на САЩ и на НАТО, така и ракети прехващачи. Става дума за разстояние, което е повече от 2200 километра и трябва да мине през територията на няколко страни, ако говорим за ракетна заплаха, включително през солидната бариера, преграда на Турция и Гърция и на кораби в Средиземно море", каза още Ангел Найденов.