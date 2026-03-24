АИКБ: Нужен е ясен пакет от мерки, а не символични компенсации

АИКБ: Нужен е ясен пакет от мерки, а не символични компенсации

24 Март, 2026 22:45 632 13

Пазарите не търсят спекулации, те търсят спокойствие", заяви председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България

Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Агенцията за социално подпомагане публикува информация за кандидатстването по Програмата за компенсиране на физически лица за увеличените цени на горивата след избухването на конфликта в Близкия изток.

"Тази мярка с 20 евро компенсация е симпатична, възприемам я като едно желание, което да успокои хората. От началото на месеца претърпяхме големи ескалации с цената на петрола, на природния газ. Ние, с всички тези движения нагоре, надолу, брентът е нагоре с около 40-42%, спрямо нивата преди войната в Иран. По отношение на България - ние сме сред държавите в ЕС с най-ниски държавни данъци върху цената на крайния продукт", каза председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Румен Радев в студиото на "Денят ON AIR".

Той подчерта, че винаги се претендира за търговска тайна при рафинерията за преработвателните разходи.

"Надценката, която трябва да е в крайната цена на горива, по-скоро следва да се движи в интервала от 16 до 20%. Днес имаме увеличение от един евроцент на средната цена и на дизел, и на бензин. При дизела до днес имаме около 24% увеличение и около 15% при бензина. Това е достигането на този праг. В момента пазарите са много чувствителни на всякакви изказвания, настроения, очаквания", допълни Радев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Американците произвеждат между 13-14 млн. барела на ден.

"Износът, който имат САЩ, е някъде около почти 4 млн. барела на ден от количеството, което добиват. Пазарите не търсят спекулации, те търсят спокойствие. Стабилността е това, от което имат нужда. А по отношение на правителството и мярката им към социално слабите, то тези хора биха имали отношение към съвсем други проблеми - ползване на градски транспорт, много по-податливи към хранителните продукти. Бих насочил мерки, които биха подпомогнали този процес", подчерта гостът.

"Когато кажем, че трябва да се разработи пакет от мерки и той да се разкаже предварително, идеята на това е превенция - бизнесът да знае, че има застраховка. Ние малко разчитаме на мъдростта на ЕС. Не си учим урока в друга посока - продължават цените на електроенергия за бизнеса да са изключително динамични. Януари го посрещнахме с почти 140 евро на мегават час. Февруари имахме отстъпление. Сега сме малко под 103 евро", поясни председателят на УС на АИКБ.

По думите му в момента България набляга на системите за съхранение на енергия.

"Има съществена необходимост от базово производство от възобновяема енергия. Но е важно и на каква цена. Ако ние като държава успеем като държава да управляваме като държава качествено проектите за новите мощности в АЕЦ "Козлодуй", това категорично си струва. Но ако ние сме корумпирани и некадърни, това ще води до повишаване на цената", добави Румен Радев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    2 1 Отговор
    Българите вече не вярват в режима на "пакети от мерки".

    Коментиран от #13

    22:46 24.03.2026

  • 2 койдазнай

    6 1 Отговор
    Румене, Румене, хубаво лъжеш, ама файда никаква. От къде ще дойдат пари за тоя "пакет"?!? Ще вземат от пенсиите на хората, за да дадат по 20 евро на софийските дришльовци за бензин на астрата.
    Болен здрав носи!

    22:47 24.03.2026

  • 3 алхимик

    2 0 Отговор
    Горивата могат спокойно да бъдат компенсиране , ако държавата намали ДДС или акциза , ама държавата не иска , зашото целта е да се стриже населението . Така е чесно , защото независимо какви доходи има човек , досега е зареждал, не са зареждали само хората с минимлна Тоест ,като зареждаме пълним хазната .Сега коректното е компенсация да има за всички

    23:13 24.03.2026

  • 4 Хам пръц умян

    3 0 Отговор
    ДДС - 20%
    АКЦИЗ - 40%
    Нафта - 1,25 еврака - 0,75 цента за хазната.
    Нафта - 1,65 еврака - 0,98 центака за хазната.
    Има ли интерес правителството да са ниски цените?

    Найс, а?

    23:14 24.03.2026

  • 5 протеста

    2 0 Отговор
    Проблема е ,че протеста беше мирен

    23:15 24.03.2026

  • 6 Тракиец 🇺🇦

    2 0 Отговор
    АИКБ БСК и КРИБ са най голямото зло и заплаха за България и националната сигурност.... ДОМУСЧИЕВ унищожи България...сега е ликвидира и расово ...този олигарх и престъпник трябва да бъде ликвидиран незабавно

    23:17 24.03.2026

  • 7 българина от 1989 година

    0 0 Отговор
    Абе аз като видях в правителството Хубавото Наде , от времето на Костов , веднага разбрах ,че България нищо хубаво не я чака .

    23:17 24.03.2026

  • 8 Горски

    1 0 Отговор
    Рекетьорът мутра Борисов научи българския бизнес как да рекетира България ! Тези частници-тарикати дали плащат европейски заплати на шофьорите си въпреки, че возят стоките на европейски цени на тон/км, сега щели да фалират ха ха ха, имат по повече от 10 камиона, ами да продадат по някой друг камион и да се справят със заплатите, или да фалират, нима фалитът не е част от частния бизнес ? Нали сме се разделили с комунизма, защо държавата трябва да спасява частникът вместо да се грижи за беднотията на народа ! При кой "капитализъм" държавата помага на милионерите и загърбва суверенът си, връщате Тошовото време ли отново ? Тиквата научи и зърнарите как да рекетират, само будали ли сме останали в България, че търпеливо наблюдаваме всичко лошо каквото ви се случва с наведени глави ? Обират ни мутри, олигарси и "бизнесмени" и ние кротко и послушно ги правим депутати, не ни ли е срам бре?

    23:27 24.03.2026

  • 9 Айде по ачик

    0 0 Отговор
    И куме в очи не им пука за нас , те са добре лъгаха крадоха и пак ви лъжат и два пъти повече КРАДЪТ 👋

    23:44 24.03.2026

  • 10 Горски

    1 0 Отговор
    И кой е виновен, че сега европейците (вкл българите) плащаме завишени цени за горивата, понеже господарите на урсулите им казаха да спрат отношенията с Русия?!
    Значи вещицата урсула и другите там гоблини (кая калас, кристин лагард, макрон, мерц...) ни задължиха да НЕ търгуваме с Русия (нещо което удари европейците много повече отколкото руснаците), и сега ни обясняват, че трябвало да бръкнем в джобовете си и да платим разликата във високите цени на горивата?

    23:45 24.03.2026

  • 11 Светле и ти вече си

    0 0 Отговор
    Жертва добре дошла в клуба на невярващи те ,ти по не ходиш без значение в кой магазин 😂👋Ако ти стиска тегли им една майна 👋😂👍

    23:55 24.03.2026

  • 12 Дааа

    0 0 Отговор
    Вашият вожд и учител иван костов е обикновен педофил! В дневникът на Лама Калушев се споменават и други интересни имена! Въпросният дневник е в сигурни ръце!

    00:06 25.03.2026

  • 13 Овчар

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    Водата е природен ресурс на всички българи и излиза от земята ,защо да я плащаме???Може да платиш доставката ...! Ясен пакет облекчаващи мерки..!

    00:06 25.03.2026

