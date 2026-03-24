АИКБ: Нужен е ясен пакет от мерки, а не символични компенсации

Агенцията за социално подпомагане публикува информация за кандидатстването по Програмата за компенсиране на физически лица за увеличените цени на горивата след избухването на конфликта в Близкия изток.
"Тази мярка с 20 евро компенсация е симпатична, възприемам я като едно желание, което да успокои хората. От началото на месеца претърпяхме големи ескалации с цената на петрола, на природния газ. Ние, с всички тези движения нагоре, надолу, брентът е нагоре с около 40-42%, спрямо нивата преди войната в Иран. По отношение на България - ние сме сред държавите в ЕС с най-ниски държавни данъци върху цената на крайния продукт", каза председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Румен Радев в студиото на "Денят ON AIR".
Той подчерта, че винаги се претендира за търговска тайна при рафинерията за преработвателните разходи.
"Надценката, която трябва да е в крайната цена на горива, по-скоро следва да се движи в интервала от 16 до 20%. Днес имаме увеличение от един евроцент на средната цена и на дизел, и на бензин. При дизела до днес имаме около 24% увеличение и около 15% при бензина. Това е достигането на този праг. В момента пазарите са много чувствителни на всякакви изказвания, настроения, очаквания", допълни Радев в ефира на Bulgaria ON AIR.
Американците произвеждат между 13-14 млн. барела на ден.
"Износът, който имат САЩ, е някъде около почти 4 млн. барела на ден от количеството, което добиват. Пазарите не търсят спекулации, те търсят спокойствие. Стабилността е това, от което имат нужда. А по отношение на правителството и мярката им към социално слабите, то тези хора биха имали отношение към съвсем други проблеми - ползване на градски транспорт, много по-податливи към хранителните продукти. Бих насочил мерки, които биха подпомогнали този процес", подчерта гостът.
"Когато кажем, че трябва да се разработи пакет от мерки и той да се разкаже предварително, идеята на това е превенция - бизнесът да знае, че има застраховка. Ние малко разчитаме на мъдростта на ЕС. Не си учим урока в друга посока - продължават цените на електроенергия за бизнеса да са изключително динамични. Януари го посрещнахме с почти 140 евро на мегават час. Февруари имахме отстъпление. Сега сме малко под 103 евро", поясни председателят на УС на АИКБ.
По думите му в момента България набляга на системите за съхранение на енергия.
"Има съществена необходимост от базово производство от възобновяема енергия. Но е важно и на каква цена. Ако ние като държава успеем като държава да управляваме като държава качествено проектите за новите мощности в АЕЦ "Козлодуй", това категорично си струва. Но ако ние сме корумпирани и некадърни, това ще води до повишаване на цената", добави Румен Радев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
АКЦИЗ - 40%
Нафта - 1,25 еврака - 0,75 цента за хазната.
Нафта - 1,65 еврака - 0,98 центака за хазната.
Има ли интерес правителството да са ниски цените?
Найс, а?
10 Горски
Значи вещицата урсула и другите там гоблини (кая калас, кристин лагард, макрон, мерц...) ни задължиха да НЕ търгуваме с Русия (нещо което удари европейците много повече отколкото руснаците), и сега ни обясняват, че трябвало да бръкнем в джобовете си и да платим разликата във високите цени на горивата?
23:45 24.03.2026
13 Овчар
До коментар #1 от "Факт":Водата е природен ресурс на всички българи и излиза от земята ,защо да я плащаме???Може да платиш доставката ...! Ясен пакет облекчаващи мерки..!
00:06 25.03.2026