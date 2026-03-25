Новини
България »
Всички градове »
  Тема: Избори

Близо 61 хиляди са подадените електронни заявления за гласуване извън страната (ОБНОВЕНА)

25 Март, 2026 08:21 636 6

  • краен срок-
  • подаване на заявления-
  • гласуване-
  • извън страната-
  • избори

Най-много са пожелалите да гласуват в Турция - 15536, следват Обединеното кралство с 10471 и Германия с 8095 заявления.

Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Общо 60 897 са подадените електронни заявления за гласуване извън страната, показват данните от сайта на ЦИК, цитирани от БНТ. Това е двойно повече в сравнение с последните парламентарни избори.

Срокът за подаване на електронно заявление за гласуване в секция извън страната изтече в 24.00 часа българско време на 24 март 2026 г.

До 28-ми март ЦИК ще определи броя на секциите и местата, където ще бъдат създадени.
Според последните промени в Изборния кодекс в държавите извън Европейския съюз има ограничение на изборните секции до 20.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тамбукту

    1 1 Отговор
    Извън коя страна?

    08:26 25.03.2026

  • 2 надарена кака

    2 0 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    08:46 25.03.2026

  • 3 Редактор

    1 0 Отговор
    Нещо не сте в час, срокът бе до 0.00 часа тази нощ, а подадените ел заявления са над 60000

    09:00 25.03.2026

  • 4 60 000 гласа

    1 0 Отговор
    за"нашата" партия!Честито!Още един такъв удар,и печелим служебно изборите!

    09:15 25.03.2026

  • 5 Адвокат

    1 1 Отговор
    По официални данни в чужбина живеят 2.5 млн.българи. Избирателният закон на България лишава голяма част от тях от правото на глас с тези точно затова измислени избирателни секции в чужбина, каквото отдавна няма в нормалните държави. Гласуване по пощата и електронно е въведено навсякъде, където се провеждат свободни и честни избори . Когато се въведе и у нас, значи ще има истинска промяна на мафиотската държава ,защото няма да има контролиран вот. Само в руското посолство се гласува,защото там няма истински избори. Това доказва къде сме на картата на света и защо 70% от българите не гласуват. Този избирателен закон осигурява такъв парламент, който ни определя такава съдба.

    09:15 25.03.2026

  • 6 Редактор

    0 0 Отговор
    Поздравления за извършената корещция

    09:16 25.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол