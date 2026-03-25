Близо 61 хиляди са подадените електронни заявления за гласуване извън страната (ОБНОВЕНА)

Общо 60 897 са подадените електронни заявления за гласуване извън страната, показват данните от сайта на ЦИК, цитирани от БНТ. Това е двойно повече в сравнение с последните парламентарни избори.
Най-много са пожелалите да гласуват в Турция - 15536, следват Обединеното кралство с 10471 и Германия с
8095 заявления.
Срокът за подаване на електронно заявление за гласуване в секция извън страната изтече в 24.00 часа българско време на 24 март 2026 г.
До 28-ми март ЦИК ще определи броя на секциите и местата, където ще бъдат създадени.
Според последните промени в Изборния кодекс в държавите извън Европейския съюз има ограничение на изборните секции до 20.
