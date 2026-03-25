Явор Гечев: Първата задача е демонтиране на сегашния модел, иначе икономиката няма как да тръгне

Явор Гечев, водач на листата на „Прогресивна България” в 10-и МИР – Кюстендил и бивш служебен министър на земеделието, заяви в ефира на „Здравей, България”, че земеделският сектор в момента е в тежка криза и се нуждае от спешни държавни мерки. Според него задълбочаващите се международни конфликти влияят пряко върху цените на горивата и торовете, което застрашава производството. „До продоволствена криза няма да стигнем, но ще си платим цената, а тя ще е трагична”, коментира Гечев.
Той обясни, че в момента земеделието, особено що се отнася до производството на плодове и зеленчуци, е в изключително лошо състояние заради климатичните условия. Зърнопроизводството също страда, тъй като страната е загубила пазари, а транспортните разходи са се повишили значително. Като необходими мерки Гечев посочи частичните компенсации за горива, макар да призна, че държавата вече не може да покрие цялата ценова разлика. „Трябва ни цялостна система на проследимост, която да гарантира чистотата на храната и да следи ценообразуването”, допълни той.
По отношение на надценките в магазините, Гечев изтъкна липсата на работещо законодателство и контрол. Той даде пример с Гърция, където се прилагат специфични мерки за защита на продуктите местно производство. „Българските производители не са равноправни на българските пазари, което е абсурдно”, заяви представителят на „Прогресивна България”.
В политически план Явор Гечев беше категоричен, че формацията му се бори за максимален брой гласове на предстоящия вот през април и самостоятелно управление. Той изключи всякакви коалиции с формацията на Делян Пеевски и заяви, че не се водят разговори с ГЕРБ.
Като „червени линии” за бъдещи партньорства той посочи съдебната реформа и промяната на Висшия съдебен съвет. „Първата задача е демонтиране на сегашния модел- без това икономиката няма как да тръгне”, подчерта той.
Гечев коментира и промените в Конституцията по отношение на служебните кабинети, като ги нарече „поразии”, направени с цел да бъде ощетен Румен Радев. А самият него Гечев определи като „вдъхновител и мотор” на „Прогресивна България”.
В отговор на въпрос за външнополитическата ориентация на лидера, Гечев каза: „Румен Радев е с оценка 10 по скалата за човек, който милее за собствената си държава. Той има своя добавена стойност и не бива да се сравнява с никой друг”.
1 Последния Софиянец
09:58 25.03.2026
2 Копринков:
До второ нареждане!
След изборите може да последва обратната заповед.
09:59 25.03.2026
3 така е
Та, когато Румен Радев е извикал "Мутри вън! Ще си върнем държавата!", той друго е имал предвид, а ние балъците му се радвахме. Още тогава върна България на Татко Петко, Сенсея и Трактора.
09:59 25.03.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #30
09:59 25.03.2026
5 ?????
09:59 25.03.2026
6 най - обичам
10:00 25.03.2026
7 хмммм
10:00 25.03.2026
8 Майора
10:01 25.03.2026
9 хе хе
10:01 25.03.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Оффф ,
10:04 25.03.2026
12 Мартин Картофски 🥔
Пейпал и Револют, напоследък не дарявате. За Пейтриън да не говорим.
10:06 25.03.2026
13 комунистите
10:09 25.03.2026
14 Тоя
10:10 25.03.2026
15 дфдгдсгсгсг
10:10 25.03.2026
16 Швейк
10:12 25.03.2026
17 Сталин
10:12 25.03.2026
18 Голем смех
10:14 25.03.2026
19 безпартиен
10:14 25.03.2026
20 Българин
Коментиран от #22, #24
10:15 25.03.2026
21 КАУН-БОТАШ ООД
10:15 25.03.2026
22 Голем смех
До коментар #20 от "Българин":Ми те хората в Прогресивна ДИАРИЯ преди тва бяха в БСП и ГЕРБ, след като тогава не направиха нищо, кво по-точно очакваш сега ? :) хахахахахахахах
10:17 25.03.2026
23 Българите
Коментиран от #28
10:17 25.03.2026
24 мада
До коментар #20 от "Българин":А докато ни изкарва от блатото, ще допълнят ли българските пещери с италианския боклук? Бобокови вече се опитаха, ама Борисов им попречи.
10:17 25.03.2026
25 Новия модния модел.
10:17 25.03.2026
26 Георгиев
10:18 25.03.2026
27 Капи ди тути капи
10:19 25.03.2026
28 Дедовия
До коментар #23 от "Българите":Не българите като цяло, а само по-глупаватяа част са с Радев, съшите, дето преди тва бяха с копейкин, БСП, ВМРО, Атака и т.н.
Коментиран от #34
10:19 25.03.2026
29 Нито акъл нито образование
10:20 25.03.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Стратега
Не демонтиране а нов модел трябва да се изработи, но това изисква много работа. Ти ще разбиеш нещо и друг да го оправи след това?
Гаден популист говорещ на вятъра!
10:23 25.03.2026
32 Нехиs
10:23 25.03.2026
33 дядо дръмпи-инфо
Правото създава основа за назначения в чужбина
Проектът беше внесен в Държавната дума на Русия през пролетта на 2026 г. Според официалното обосновение тя има за цел да защити руските граждани от съдебни производства в чужбина, особено в съдилища, в които Русия не е страна или които не са базирани на международни договори или резолюции на ООН.за бг са достатъчни един избор на министър председател и симфоничния оркестър на московското радио за да вземат бг отново!
Коментиран от #38
10:23 25.03.2026
34 gpъmu хитреци и свини мискини
До коментар #28 от "Дедовия":Другите с Д
10:23 25.03.2026
35 Демонтираното може да се монтира
Съд, конфискации, затвор до живот и за семките им.
Коментиран от #40
10:26 25.03.2026
36 Българин
10:27 25.03.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 ми той е грузинец като Сталин
До коментар #33 от "дядо дръмпи-инфо":Какво може да се очаква от него освен набеждаване. Тя Русия не може да стигне до Днепър той за Прибалтика говори , а те са в НАТО.
10:28 25.03.2026
39 Перо
10:31 25.03.2026
40 може ли малко по-подробно
До коментар #35 от "Демонтираното може да се монтира":Може ли по-подробно да ни разясните какво точно представлява модела Борисов-Пеевски?
Коментиран от #52
10:33 25.03.2026
41 34 и 38 са реплики на мнения и
10:34 25.03.2026
42 ганя български
10:41 25.03.2026
43 АГАТ а Кристи
Га бе на власт - ням п. лъх
10:42 25.03.2026
44 Ддд
10:43 25.03.2026
45 Хаха
10:44 25.03.2026
46 Никой
То някакво плямпане.
И това е отделна професия.
10:46 25.03.2026
47 Мерките ли ?
За мерки, никъде не видОх ! 😀
А и Яворчо е един от отговорните за състоянието на земеделието ! Малко е "копал", повече акъл е давал !
Те от такива паднаха и падат процентите на Радев !
Накрая да няма ядец ?
10:50 25.03.2026
48 Виж сега,
10:52 25.03.2026
49 БОЦ - ко
После - тотални излагации...
А в реката - пълно шарани,
Не помнят с какво сме избрани...
10:53 25.03.2026
50 Гуру Гарабед
10:53 25.03.2026
51 Старчо
10:55 25.03.2026
52 Българин
До коментар #40 от "може ли малко по-подробно":Моделът Пеевски Борисов, означава, че цялката власт в България е на КГБ/ДС. ЗА управляващ на ДС от Москва са посочили Пеевски, а той управлява чрез Борисов. Но тъй като тия двамцата станаха много досадни за хората, сега от Москва са решили да ги заменят със служители на ГРУ.
10:57 25.03.2026
53 Да знаем
10:59 25.03.2026
54 Рамбо
11:00 25.03.2026