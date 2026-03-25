Явор Гечев: Първата задача е демонтиране на сегашния модел, иначе икономиката няма как да тръгне
Явор Гечев: Първата задача е демонтиране на сегашния модел, иначе икономиката няма как да тръгне

25 Март, 2026 09:54 1 064 54

Земеделският сектор в момента е в тежка криза и се нуждае от спешни държавни мерки. Задълбочаващите се международни конфликти влияят пряко върху цените на горивата и торовете, което застрашава производството, коментира представителят на "Прогресивна България"

Явор Гечев: Първата задача е демонтиране на сегашния модел, иначе икономиката няма как да тръгне - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Явор Гечев, водач на листата на „Прогресивна България” в 10-и МИР – Кюстендил и бивш служебен министър на земеделието, заяви в ефира на „Здравей, България”, че земеделският сектор в момента е в тежка криза и се нуждае от спешни държавни мерки. Според него задълбочаващите се международни конфликти влияят пряко върху цените на горивата и торовете, което застрашава производството. „До продоволствена криза няма да стигнем, но ще си платим цената, а тя ще е трагична”, коментира Гечев.
Той обясни, че в момента земеделието, особено що се отнася до производството на плодове и зеленчуци, е в изключително лошо състояние заради климатичните условия. Зърнопроизводството също страда, тъй като страната е загубила пазари, а транспортните разходи са се повишили значително. Като необходими мерки Гечев посочи частичните компенсации за горива, макар да призна, че държавата вече не може да покрие цялата ценова разлика. „Трябва ни цялостна система на проследимост, която да гарантира чистотата на храната и да следи ценообразуването”, допълни той.
По отношение на надценките в магазините, Гечев изтъкна липсата на работещо законодателство и контрол. Той даде пример с Гърция, където се прилагат специфични мерки за защита на продуктите местно производство. „Българските производители не са равноправни на българските пазари, което е абсурдно”, заяви представителят на „Прогресивна България”.

В политически план Явор Гечев беше категоричен, че формацията му се бори за максимален брой гласове на предстоящия вот през април и самостоятелно управление. Той изключи всякакви коалиции с формацията на Делян Пеевски и заяви, че не се водят разговори с ГЕРБ.

Като „червени линии” за бъдещи партньорства той посочи съдебната реформа и промяната на Висшия съдебен съвет. „Първата задача е демонтиране на сегашния модел- без това икономиката няма как да тръгне”, подчерта той.

Гечев коментира и промените в Конституцията по отношение на служебните кабинети, като ги нарече „поразии”, направени с цел да бъде ощетен Румен Радев. А самият него Гечев определи като „вдъхновител и мотор” на „Прогресивна България”.

В отговор на въпрос за външнополитическата ориентация на лидера, Гечев каза: „Румен Радев е с оценка 10 по скалата за човек, който милее за собствената си държава. Той има своя добавена стойност и не бива да се сравнява с никой друг”.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 1 Отговор
    ИТН къде са

    09:58 25.03.2026

  • 2 Копринков:

    18 2 Отговор
    Всички да почнат да разгрждат модела Борисов!
    До второ нареждане!

    След изборите може да последва обратната заповед.

    09:59 25.03.2026

  • 3 така е

    23 5 Отговор
    Колко от вас си спомнят, че преди 30 години т.нар. мутри произлезнаха от средите на спортистите? Дори нарицателно им викахме "борци".

    Та, когато Румен Радев е извикал "Мутри вън! Ще си върнем държавата!", той друго е имал предвид, а ние балъците му се радвахме. Още тогава върна България на Татко Петко, Сенсея и Трактора.

    09:59 25.03.2026

  • 4 Последния Софиянец

    22 6 Отговор
    В листите на Радев само червени милионери, ВМРО и хора на Доган.Те ли ще направят нещо.Истината е Движението на непартийните кандидати.Партията на редовите хора от протеста.

    Коментиран от #30

    09:59 25.03.2026

  • 5 ?????

    24 5 Отговор
    А бе който се появи, все ще ДЕМОНТИРА, кога ще започнат да МОНТИРАТ тия многознайковци!? Аман от революции в тая изстрадала държавича!

    09:59 25.03.2026

  • 6 най - обичам

    34 2 Отговор
    шкембави комунисти да ми обещават светло бъдеще.

    10:00 25.03.2026

  • 7 хмммм

    22 5 Отговор
    Сегашният модел не е ли резултат от действията на Гумен Грипенов? как ще го демонтирате?

    10:00 25.03.2026

  • 8 Майора

    21 4 Отговор
    Блажени вярващите Гечев! Ако мистър Кеш милееше за държавата , нямаше неговия кабинет да подпише “Боташ” , ощетяващ всеки ден страната с над 500 000€!Нямаше да се съюзява и издържа от подсъдимите олигарси начело с Черепа , Бобокови и прочие!Нямаше да се появява на обществени места с хора от групировките! И накрая нямаше да абдикира без нужда от властта! Нищо не става от ДС , потомци и групировки!

    10:01 25.03.2026

  • 9 хе хе

    21 2 Отговор
    Май месец ще ни управляват хора които знаят как се рита топка и как се прави коремно. Да ви е честит новия Месия.

    10:01 25.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Оффф ,

    20 4 Отговор
    тия от голямата хранилка мноооого разбират от икономиката , бе , няма що !

    10:04 25.03.2026

  • 12 Мартин Картофски 🥔

    0 10 Отговор
    Пейпал и Револют, за да демонтираме Борисов и Пеевски, и да дадем властта на Костадинов! Млад човек, не е управлявал, трябва да му се даде шанс.
    Пейпал и Револют, напоследък не дарявате. За Пейтриън да не говорим.

    10:06 25.03.2026

  • 13 комунистите

    19 1 Отговор
    фалираха държавата 89-та.Последваха беров, луканов,виденов, агент сава, гоце, иван ,буда+ стотици такива.И сега поредния червен безродник ще ви оправи колкото пишман царя.Ако ви е малко за 4те милиарда , гласувайте за чичо боташ, с подкрепата ТИМ и москва.

    10:09 25.03.2026

  • 14 Тоя

    19 1 Отговор
    затлъстял другар с какво може да е полезен ? С това , че сее мозък без да му го искат , ли ? Или , че говори руски ?

    10:10 25.03.2026

  • 15 дфдгдсгсгсг

    5 3 Отговор
    Правят се опити за връщане на режима който беше в България от 1945 до 1989 . С помощта на новия Сталин – Путин . Кандидат диктаторите са : Радев , Борисов , Пеевски , Костадинов .

    10:10 25.03.2026

  • 16 Швейк

    12 0 Отговор
    "Войната си вървеше добре,докато не се намеси ГЩ".(с вдигнат юмрук).Факт е,че от тогава започнахме да циклим.Съжалявам някои журналисти, които трябва да направят интервю,но е ужасно трудна работа,като в случая.С много думи,но нищо конкретно.

    10:12 25.03.2026

  • 17 Сталин

    15 1 Отговор
    Значи трябва да демонтираш себе си негодник и да започнеш истинска работа по строежите да бъркаш бетон

    10:12 25.03.2026

  • 18 Голем смех

    16 1 Отговор
    От БСП сега е при Радев, а като не успее Радев при кой ли ше иде тоя ? :) хахахахахахахахаа

    10:14 25.03.2026

  • 19 безпартиен

    15 0 Отговор
    Вече 36 години само ДЕМОНТИРАНЕ!!!Демонтиране на едни и монтиране на други като тях!!!И като погледнете подробно,ще видите роднински връзки на всеки "демонтиран" и всеки "монтиран" или със средно управленско ниво в БКП преди 10.11.1989 или ДС!А като цяло с АБПФК(ако си спомняте тези с привилегии)!!! Защото "великият кормчия" е казал,че ВЛАСТ СЕ ВЗИМА С ОРЪЖИЕ И СЕ ЗАДЪРЖА С ПИСАЛКА!А за последно оръжия са използвани за завземането на власт на 9.9.1944 и до сега "писалката" е важна!!! Който разбрал-разбрал!

    10:14 25.03.2026

  • 20 Българин

    0 17 Отговор
    Само Прогресивна България ще ни изкара от блатото,което ни вкараха Борисов и Пеевски.

    Коментиран от #22, #24

    10:15 25.03.2026

  • 21 КАУН-БОТАШ ООД

    16 0 Отговор
    Така е, като демоинтираме модела "КАУН-БОТАШ" ситуацията ще се подобри.

    10:15 25.03.2026

  • 22 Голем смех

    18 1 Отговор

    До коментар #20 от "Българин":

    Ми те хората в Прогресивна ДИАРИЯ преди тва бяха в БСП и ГЕРБ, след като тогава не направиха нищо, кво по-точно очакваш сега ? :) хахахахахахахах

    10:17 25.03.2026

  • 23 Българите

    1 20 Отговор
    Сме с теб ,Радев!!!

    Коментиран от #28

    10:17 25.03.2026

  • 24 мада

    9 1 Отговор

    До коментар #20 от "Българин":

    А докато ни изкарва от блатото, ще допълнят ли българските пещери с италианския боклук? Бобокови вече се опитаха, ама Борисов им попречи.

    10:17 25.03.2026

  • 25 Новия модния модел.

    12 0 Отговор
    Стига с тези “Модели”. Започнеш да сменяш Модели следващия ще бъде пак Модел. За сменяне.

    10:17 25.03.2026

  • 26 Георгиев

    2 0 Отговор
    Както пишете, скачат цените на горива, торове, крайната продукция поскъпва. Ще го отнесат крайните купувачи и собствениците на земя, дали я под аренда на зърнестите. И до сега те бяха зверски ограбвани. И нямат защита, въпреки че се мярка някаква структура за тяхна защита. Аз мисля, че тази структура е създадена от зърнестите, за да претърпят евентуалните нормални искания на собствениците на арендувана земя. Нали разбирате, че 20 лв на декар рента ви е ограбване. Та ако Явор Гечев иска още гласове измежду стотици хилядите дребни собственици на земя, да поеме ангажимент в насоки за справедливост след изборите.

    10:18 25.03.2026

  • 27 Капи ди тути капи

    10 0 Отговор
    Важното е че вожда на мутрите може да прави коремно

    10:19 25.03.2026

  • 28 Дедовия

    11 2 Отговор

    До коментар #23 от "Българите":

    Не българите като цяло, а само по-глупаватяа част са с Радев, съшите, дето преди тва бяха с копейкин, БСП, ВМРО, Атака и т.н.

    Коментиран от #34

    10:19 25.03.2026

  • 29 Нито акъл нито образование

    10 1 Отговор
    Администрацията трябва драстично да се намали и да бъде пратена в производството където и е мястото.

    10:20 25.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Стратега

    8 0 Отговор
    Яворе, демонтиране е анархистичен подход а ла Татко Махно!
    Не демонтиране а нов модел трябва да се изработи, но това изисква много работа. Ти ще разбиеш нещо и друг да го оправи след това?
    Гаден популист говорещ на вятъра!

    10:23 25.03.2026

  • 32 Нехиs

    11 1 Отговор
    Достатъчно е да видиш охранената физиономия и да ти стане ясно, че е комуняга.

    10:23 25.03.2026

  • 33 дядо дръмпи-инфо

    4 2 Отговор
    "Подготовка за кауза за война": Критик на Кремъл вдига тревога за балтийските държавиСпоред опозиционния деец Гари Каспаров, нов законопроект в Русия може да отвори пътя за военни операции извън Украйна – включително срещу балтийските държави. Бившият световен шампион по шахмат вижда това като целенасочена подготовка на Кремъл за възможни по-нататъшни конфликти.Каспаров коментира това в неделя в интервю за Форум Свободна Русия – опозиционна платформа на критици на руското правителство в изгнание. В центъра е законопроект, който би позволил на президента Владимир Путин да използва въоръжени сили за защита на руските граждани в чужбина.

    Правото създава основа за назначения в чужбина
    Проектът беше внесен в Държавната дума на Русия през пролетта на 2026 г. Според официалното обосновение тя има за цел да защити руските граждани от съдебни производства в чужбина, особено в съдилища, в които Русия не е страна или които не са базирани на международни договори или резолюции на ООН.за бг са достатъчни един избор на министър председател и симфоничния оркестър на московското радио за да вземат бг отново!

    Коментиран от #38

    10:23 25.03.2026

  • 34 gpъmu хитреци и свини мискини

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "Дедовия":

    Другите с Д

    10:23 25.03.2026

  • 35 Демонтираното може да се монтира

    1 7 Отговор
    Този позорен модел Борисов- Пеевски, трябва да бъде изкоренен, до последния от веригата!
    Съд, конфискации, затвор до живот и за семките им.

    Коментиран от #40

    10:26 25.03.2026

  • 36 Българин

    5 1 Отговор
    Радев и тимджиите са колеги в ГРУ. Те винаги са служели на Русия. И точно за това българския народ ще гласува масово за тях!

    10:27 25.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ми той е грузинец като Сталин

    4 2 Отговор

    До коментар #33 от "дядо дръмпи-инфо":

    Какво може да се очаква от него освен набеждаване. Тя Русия не може да стигне до Днепър той за Прибалтика говори , а те са в НАТО.

    10:28 25.03.2026

  • 39 Перо

    1 0 Отговор
    След 36 г. албанския реотан загря, че системата е сбъркана, от самото начало! Хора специализирани и знаещи политикономията на социализма, където се изявяваха, решиха да градят капитализма и решиха, че това може да стане по криминален път с разграждане на държавата, кражба на държавна собственост с формална приватизация. До там им стигаха знанията и уменията за капитализма. Вместо да се взима в предвид полезното и и надграждането, както и изхвърляне на погрешното, те решиха да унищожават всичко! Човек се замисля, кои хора бяха отхвърлени от обществото и нормална работа до 1989 г.! Тази тиня изплува на повърхността! Явно вече свърши парсата и започнаха да се замислят, какво да се прави!

    10:31 25.03.2026

  • 40 може ли малко по-подробно

    5 1 Отговор

    До коментар #35 от "Демонтираното може да се монтира":

    Може ли по-подробно да ни разясните какво точно представлява модела Борисов-Пеевски?

    Коментиран от #52

    10:33 25.03.2026

  • 41 34 и 38 са реплики на мнения и

    2 0 Отговор
    Не се отнасят към статията точно обратното.

    10:34 25.03.2026

  • 42 ганя български

    5 0 Отговор
    яворчо още помним когато твояэ баща беще министър на икономиката и долара стана 3500 лв така че познаваме ви стига розови сънища

    10:41 25.03.2026

  • 43 АГАТ а Кристи

    6 0 Отговор
    Предизборно - лъв неудържим...
    Га бе на власт - ням п. лъх

    10:42 25.03.2026

  • 44 Ддд

    4 1 Отговор
    Когато служеше на БСП с подкрепата на ДПС и този беше в земеделието, тогава този работеше в този модел с години. Или забравяме историята?

    10:43 25.03.2026

  • 45 Хаха

    5 1 Отговор
    Тези освен да чегъртат, демонтират и да спират финансиране на Хемус и саниране, да режат заплати, друго могат ли да предложат.

    10:44 25.03.2026

  • 46 Никой

    3 0 Отговор
    Този помирисевал ли е работа.

    То някакво плямпане.

    И това е отделна професия.

    10:46 25.03.2026

  • 47 Мерките ли ?

    5 0 Отговор
    До тук слушам само констатации и фукни !
    За мерки, никъде не видОх ! 😀
    А и Яворчо е един от отговорните за състоянието на земеделието ! Малко е "копал", повече акъл е давал !
    Те от такива паднаха и падат процентите на Радев !
    Накрая да няма ядец ?

    10:50 25.03.2026

  • 48 Виж сега,

    3 0 Отговор
    Вади стотинките кранове и почвай демонтажа. Колко сте само жалки с лъжите,които точите по телевизията.

    10:52 25.03.2026

  • 49 БОЦ - ко

    2 0 Отговор
    Първо - изборни агитации ,
    После - тотални излагации...
    А в реката - пълно шарани,
    Не помнят с какво сме избрани...

    10:53 25.03.2026

  • 50 Гуру Гарабед

    3 0 Отговор
    Как бе хора ще гласувате за зеления чорап след лато е пълен с отломки от други партии??доказани некадърници . Сбирщина от компрометирани хора. Поредния измамник е зеления чорап. Не бъдете лумпени,не гласувайте за поредния измамник

    10:53 25.03.2026

  • 51 Старчо

    2 0 Отговор
    яворей, кажи първо кои са олигарсите! И какъв е сегашния модел? Какво ще демонтирате? Ще има ли нов Боташ в новия ви модел?

    10:55 25.03.2026

  • 52 Българин

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "може ли малко по-подробно":

    Моделът Пеевски Борисов, означава, че цялката власт в България е на КГБ/ДС. ЗА управляващ на ДС от Москва са посочили Пеевски, а той управлява чрез Борисов. Но тъй като тия двамцата станаха много досадни за хората, сега от Москва са решили да ги заменят със служители на ГРУ.

    10:57 25.03.2026

  • 53 Да знаем

    2 0 Отговор
    Първо да се спре интернета на всички в София и в големите градове като в Русия да не вземе стадото да почнат да се уговарят в интернет да им правят на Радев и спасителите протести ако вземат властта.

    10:59 25.03.2026

  • 54 Рамбо

    2 0 Отговор
    Тая комуняга бая се е ошишкал покрай зеления чорап.

    11:00 25.03.2026

