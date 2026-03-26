Демерджиев и Владислав Величков: МВР си върши работата. Прилагат се добри практики. Само една партия роптае

За мен е въпрос на национална сигурност да имаме честни избори. Това е основната предпоставка за опазване на националния суверенитет. Това заяви кандидатът за депутат от ПП-ДБ Владислав Величков в „Лице в лице“ по bTV, цитиран от novini.bg.
МВР има роля в провеждането на честни избори. Само по този начин може да се отрази реалния вот на българите. Когато имаме честни избори, ще имаме и легитимно избран парламент. Работи се в правилната посока, заяви кандидат-депутатът от „Прогресивна България“ и бивш вътрешен министър Иван Демерджиев.
Според Величков МВР си върши работата. „Образуват се досъдебни производства. Вероятно се работи оперативна информация от предишни избори“, смята той.
„Прилагат се добри практики. Факт е, че само една политическа сила роптае срещу действията на полицията. Това е показателно. Не трябва да се губи концентрация“, допълни Демерджиев.
Надявам се, че кметовете в България ще разберат, че има закон, който органите спазват и ще започнат да се съобразяват, допълни бившият вътрешен министър, визирайки случилото се в Кърджали.
Трябва да се действа много бързо и оперативно. Трябва да се помисли дали хора, които са били осъждани, могат да бъдат членове на СИК, подчерта Величков.
Демерджиев призова да се следи внимателно как ще продължат тези производства и дали прокуратурата няма да ги прекрати.
Той подчерта, че това не би се случило, ако прокуратурата се ръководи от човек, който не е узурпирал кабинета на главния прокурор. Според него това може да се случи с всеобщи усилия.
Законът е ясен и категоричен. Прокурорската колегия на ВСС няма право да тълкува закона. Те са длъжни да го прилагат. Г-н Сарафов трябва да напусне поста си незабавно, след като се сформира новото НС, категоричен е Владислав Величков.
Да не прилага закона и.ф. главен прокурор, е скандално, заяви Демерджиев. Това е моделът на завладяната държава, допълни той.
Това, че ВСС не се съобразява със закона, е преврат срещу парламентарната република, каза представителят на ПП-ДБ.
Ако няма да има пълно мнозинство за осъществяване на съдебна реформа, не бива да се отказваме, каза още Иван Демерджиев. Той увери, че ще се потърси подкрепа в НС, за да се осъществи тя.
9 ироней
Демерджиев може да прати Е.Дечев с няколко полицейски жандармеристи в някоя банка, където ще намери и двете: иф пари и списъци с имена и ЕГН на длъжници. Валидни "доказателств"а за пред съда (пари и списъци на длъжници), но прокуратурата на сарафа ще откаже да образува дела.
До коментар #11 от "Оня с коня":Борисов отива пак в ъгъла, където беше. И тоя път няма излизане!
13 И кого
До коментар #8 от "Анонимен":тормозят? Онези с пликчетата и със списъците ли?
15 Звездоброец
До коментар #13 от "И кого":Най- после се намери някой да затормози ферибеите - има голяма опасност да се смъкнат до чертата.
16 Анонимен
До коментар #13 от "И кого":Каквото и да напиша е все тая Знам само че едни превзеха властта без избори А Гюровите са незаконни И след произнасянето на Европейският съд тогава какво ще се окаже че нашите избори са проведени от НЕЗАКОННИ СЛУЖЕБНИЦИ
17 Анонимни
До коментар #13 от "И кого":Явно си падаш по тези двамцата самодоволни Предвскусващи лесните парици в парламента благодарение на такива като тебе ще се настанят на трапезата
18 Oня с коня
До коментар #12 от "Напротив":С такива като тебе няма как да сме на едно мнение щото сме от различни страни на Барикадата
19 Промяна
До коментар #12 от "Напротив":ХАХАХАХА ОГРОМНИ НАПЪНИ БОРИСОВ 700 ХИЛЯДИ СА ЗАД НЕГО И СЕГА КАКТО СЕ ОКАЗА Е ЙОТОВА Е НАЗНАЧИЛА ГЮРОВИТЕ НЕЗАКОННИЦИ КОЙ ЩЕ ИСКА ДА ГЛАСУВА ЗА МЕСИИ КОЙ НОРМАЛЕН ЧОВЕК ЩЕ ГЛАСУВА ЗА ТЕЗИ ДВАМЦАТА НАПРИМЕР
20 БОРИСОВ Е
До коментар #11 от "Оня с коня":В КАНАЛА.
21 Промяна
До коментар #20 от "БОРИСОВ Е":ХАХАХАХАХА 20 ГОДИНИ Е ТУК И ОЩЕ 50 ЩЕ Е ТУК А ОНЕЗИ КОИТО НЕИСТОВО СЕ НАПЪВАХО КЪДЕ СА КИРОВОТО ХАХАХАХАХ
23 Българин
Но Пеевски и ДПС с ГЕРБ няма да го допуснат и ще защитят народа!
27 ТВзрител
До коментар #1 от "Браво на служебното правителство!":Всяка сутрен обет вечервсе дават Борисов и Пеевски по всички канали на телевизията Аз я гася защото все едни и също тапунгири които не знам какво право са завършели /Може би при Гоша Тъпото им е предавал/ Освен за гл прокорор друго не знаят
29 ха ха
До коментар #18 от "Oня с коня":Да не мислиш, че държа да сме на едно мнение? Вие мненията си ги вадите от г...
31 Ти за нормален ли се броиш?
До коментар #19 от "Промяна":1. Нормалните хора спазват пунктуацията, защото без нея се губи смисъла на написаното!
2. Нормалните хора не пишат коментарите си с главни букви, защото това се приема за неуравновесеност!
3. Нормалните хора зачитат правото на избор на другите и не им натрапват своето мнение!
Изброих ти 3 признака, че се държиш ненормално!🥱
36 !!!?
Щом Главнят Прокурор бъде отстранен и Шиши падне в казана ведната ще започне самоизяждането между съзъклятниците !!!?
39 Промяна
До коментар #31 от "Ти за нормален ли се броиш?":А вие като какъв се смятате че ще определяте кой кой е А вие предполагам се смятате за нещо по така А на вас кой ви е казал че сте над мен например ИМА ГОЛЕМИ БУКВИ ПИША С ТЯХ А И ДА ВИПОПИТАМ ЗАЩО СЕ ХВАЩАТЕ ЗА МОИТЕ ГОЛЕМИ БУКВИ ПРЕЧАТ ВИ ЯВНО И ОЩЕ НЕЩО ВИЖТЕ КАКВИ ПОМИИ СЕ ДРАСКАТ ТУК ТОВА НИКАК НЕ ГО ВИЖДАТЕ
40 Промяна
До коментар #32 от "пфф":Аз изобщо не копнея за парламента хахахахах32 Гледайте себе си 32 Омразата ви която храните към Борисов е разрушителна за вас лично А щом толкова държите на тези направо съм потрес НЕ мога да повярвам че има толкова заблудени 2026 г
