Демерджиев и Владислав Величков: МВР си върши работата. Прилагат се добри практики. Само една партия роптае

За мен е въпрос на национална сигурност да имаме честни избори. Това е основната предпоставка за опазване на националния суверенитет. Това заяви кандидатът за депутат от ПП-ДБ Владислав Величков в „Лице в лице“ по bTV, цитиран от novini.bg.

МВР има роля в провеждането на честни избори. Само по този начин може да се отрази реалния вот на българите. Когато имаме честни избори, ще имаме и легитимно избран парламент. Работи се в правилната посока, заяви кандидат-депутатът от „Прогресивна България“ и бивш вътрешен министър Иван Демерджиев.

Според Величков МВР си върши работата. „Образуват се досъдебни производства. Вероятно се работи оперативна информация от предишни избори“, смята той.

„Прилагат се добри практики. Факт е, че само една политическа сила роптае срещу действията на полицията. Това е показателно. Не трябва да се губи концентрация“, допълни Демерджиев.

Надявам се, че кметовете в България ще разберат, че има закон, който органите спазват и ще започнат да се съобразяват, допълни бившият вътрешен министър, визирайки случилото се в Кърджали.

Трябва да се действа много бързо и оперативно. Трябва да се помисли дали хора, които са били осъждани, могат да бъдат членове на СИК, подчерта Величков.

Демерджиев призова да се следи внимателно как ще продължат тези производства и дали прокуратурата няма да ги прекрати.

Той подчерта, че това не би се случило, ако прокуратурата се ръководи от човек, който не е узурпирал кабинета на главния прокурор. Според него това може да се случи с всеобщи усилия.

Законът е ясен и категоричен. Прокурорската колегия на ВСС няма право да тълкува закона. Те са длъжни да го прилагат. Г-н Сарафов трябва да напусне поста си незабавно, след като се сформира новото НС, категоричен е Владислав Величков.

Да не прилага закона и.ф. главен прокурор, е скандално, заяви Демерджиев. Това е моделът на завладяната държава, допълни той.

Това, че ВСС не се съобразява със закона, е преврат срещу парламентарната република, каза представителят на ПП-ДБ.

Ако няма да има пълно мнозинство за осъществяване на съдебна реформа, не бива да се отказваме, каза още Иван Демерджиев. Той увери, че ще се потърси подкрепа в НС, за да се осъществи тя.