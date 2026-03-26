Демерджиев и Владислав Величков: МВР си върши работата. Прилагат се добри практики. Само една партия роптае

Демерджиев и Владислав Величков: МВР си върши работата. Прилагат се добри практики. Само една партия роптае

26 Март, 2026 19:40 2 354 44

Законът е ясен и категоричен. Прокурорската колегия на ВСС няма право да тълкува закона. Те са длъжни да го прилагат. Г-н Сарафов трябва да напусне поста си незабавно, след като се сформира новото НС, категоричен е Владислав Величков

Демерджиев и Владислав Величков: МВР си върши работата. Прилагат се добри практики. Само една партия роптае - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

За мен е въпрос на национална сигурност да имаме честни избори. Това е основната предпоставка за опазване на националния суверенитет. Това заяви кандидатът за депутат от ПП-ДБ Владислав Величков в „Лице в лице“ по bTV, цитиран от novini.bg.

МВР има роля в провеждането на честни избори. Само по този начин може да се отрази реалния вот на българите. Когато имаме честни избори, ще имаме и легитимно избран парламент. Работи се в правилната посока, заяви кандидат-депутатът от „Прогресивна България“ и бивш вътрешен министър Иван Демерджиев.

Според Величков МВР си върши работата. „Образуват се досъдебни производства. Вероятно се работи оперативна информация от предишни избори“, смята той.

„Прилагат се добри практики. Факт е, че само една политическа сила роптае срещу действията на полицията. Това е показателно. Не трябва да се губи концентрация“, допълни Демерджиев.

Надявам се, че кметовете в България ще разберат, че има закон, който органите спазват и ще започнат да се съобразяват, допълни бившият вътрешен министър, визирайки случилото се в Кърджали.
Трябва да се действа много бързо и оперативно. Трябва да се помисли дали хора, които са били осъждани, могат да бъдат членове на СИК, подчерта Величков.

Демерджиев призова да се следи внимателно как ще продължат тези производства и дали прокуратурата няма да ги прекрати.

Той подчерта, че това не би се случило, ако прокуратурата се ръководи от човек, който не е узурпирал кабинета на главния прокурор. Според него това може да се случи с всеобщи усилия.

Законът е ясен и категоричен. Прокурорската колегия на ВСС няма право да тълкува закона. Те са длъжни да го прилагат. Г-н Сарафов трябва да напусне поста си незабавно, след като се сформира новото НС, категоричен е Владислав Величков.

Да не прилага закона и.ф. главен прокурор, е скандално, заяви Демерджиев. Това е моделът на завладяната държава, допълни той.

Това, че ВСС не се съобразява със закона, е преврат срещу парламентарната република, каза представителят на ПП-ДБ.

Ако няма да има пълно мнозинство за осъществяване на съдебна реформа, не бива да се отказваме, каза още Иван Демерджиев. Той увери, че ще се потърси подкрепа в НС, за да се осъществи тя.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво на служебното правителство!

    41 20 Отговор
    Щом Борисов и Пеевски вият и скимтят, тези министри вършат перфектно работата си.

    Коментиран от #27

    19:43 26.03.2026

  • 2 Баба Ванга

    26 12 Отговор
    Прасето ще изяде тиквата и ще умре от преяждане.

    19:46 26.03.2026

  • 3 разбира се

    24 1 Отговор
    Корпулентния въведе "модата" с тълкуванията, понеже си мисли, че "държавата, това е той".

    19:46 26.03.2026

  • 4 Уточнение

    18 3 Отговор
    ТРАГИКОМЕДИЯ.

    19:46 26.03.2026

  • 5 т.е да разбираме

    10 9 Отговор
    че всички мерзости за ограничаване на резултатите на една павтия, която им вади очите, са добри управленски практики и ще станат пример за управление в цялата страна

    19:46 26.03.2026

  • 6 Анонимен

    19 20 Отговор
    Тези двамата усмихнати са защото знаят че има малоумници гласуващи за тяхното сигурно влизане в парламента.хахахаха Грозна гнусна снимка е

    19:48 26.03.2026

  • 7 Анонимен

    15 6 Отговор
    С абсолютно нищо не се различава от миналите години. Продължават да не могат да се оправят с едно цигане.

    19:49 26.03.2026

  • 8 Анонимен

    19 18 Отговор
    Значи да ходиш да тормозиш български граждани за тези е много радостно ГНУСНЯЦИ

    Коментиран от #13

    19:50 26.03.2026

  • 9 ироней

    9 12 Отговор
    Добра полицейска работа, изненадващо е , че във фирма за бързи кредити са намерени пари и списъци с имена.
    Демерджиев може да прати Е.Дечев с няколко полицейски жандармеристи в някоя банка, където ще намери и двете: иф пари и списъци с имена и ЕГН на длъжници. Валидни "доказателств"а за пред съда (пари и списъци на длъжници), но прокуратурата на сарафа ще откаже да образува дела.

    19:52 26.03.2026

  • 10 Звездоброец

    15 2 Отговор
    Представяте ли си - кмет начело на шайка преяли с народни пари щурмува полицията !? Иначе яко ловене на купувачи....само да внимават нещастниците , които ще се продават , че май ще им плащат с фалшиви пари ...много весело ще бъде ...

    19:54 26.03.2026

  • 11 Оня с коня

    16 19 Отговор
    Единия-бившо Ченге,другия- кандидат Депутат...може да се палят и нахъсват колкото си искат но отлично знаят че без БОРИСОВ нищо не могат да сторят.

    Коментиран от #12, #20

    19:55 26.03.2026

  • 12 Напротив

    16 17 Отговор

    До коментар #11 от "Оня с коня":

    Борисов отива пак в ъгъла, където беше. И тоя път няма излизане!

    Коментиран от #18, #19

    19:57 26.03.2026

  • 13 И кого

    11 4 Отговор

    До коментар #8 от "Анонимен":

    тормозят? Онези с пликчетата и със списъците ли?

    Коментиран от #15, #16, #17

    20:02 26.03.2026

  • 14 той

    14 10 Отговор
    АХ КАКВИ СА МИ ЩАСЛИВЦИ И ДВАМАТА ДЕБИЛИ.

    20:08 26.03.2026

  • 15 Звездоброец

    12 6 Отговор

    До коментар #13 от "И кого":

    Най- после се намери някой да затормози ферибеите - има голяма опасност да се смъкнат до чертата.

    20:08 26.03.2026

  • 16 Анонимен

    18 10 Отговор

    До коментар #13 от "И кого":

    Каквото и да напиша е все тая Знам само че едни превзеха властта без избори А Гюровите са незаконни И след произнасянето на Европейският съд тогава какво ще се окаже че нашите избори са проведени от НЕЗАКОННИ СЛУЖЕБНИЦИ

    20:10 26.03.2026

  • 17 Анонимни

    11 6 Отговор

    До коментар #13 от "И кого":

    Явно си падаш по тези двамцата самодоволни Предвскусващи лесните парици в парламента благодарение на такива като тебе ще се настанят на трапезата

    20:12 26.03.2026

  • 18 Oня с коня

    4 3 Отговор

    До коментар #12 от "Напротив":

    С такива като тебе няма как да сме на едно мнение щото сме от различни страни на Барикадата

    Коментиран от #29

    20:14 26.03.2026

  • 19 Промяна

    14 7 Отговор

    До коментар #12 от "Напротив":

    ХАХАХАХА ОГРОМНИ НАПЪНИ БОРИСОВ 700 ХИЛЯДИ СА ЗАД НЕГО И СЕГА КАКТО СЕ ОКАЗА Е ЙОТОВА Е НАЗНАЧИЛА ГЮРОВИТЕ НЕЗАКОННИЦИ КОЙ ЩЕ ИСКА ДА ГЛАСУВА ЗА МЕСИИ КОЙ НОРМАЛЕН ЧОВЕК ЩЕ ГЛАСУВА ЗА ТЕЗИ ДВАМЦАТА НАПРИМЕР

    Коментиран от #31

    20:15 26.03.2026

  • 20 БОРИСОВ Е

    6 12 Отговор

    До коментар #11 от "Оня с коня":

    В КАНАЛА.

    Коментиран от #21

    20:15 26.03.2026

  • 21 Промяна

    9 7 Отговор

    До коментар #20 от "БОРИСОВ Е":

    ХАХАХАХАХА 20 ГОДИНИ Е ТУК И ОЩЕ 50 ЩЕ Е ТУК А ОНЕЗИ КОИТО НЕИСТОВО СЕ НАПЪВАХО КЪДЕ СА КИРОВОТО ХАХАХАХАХ

    Коментиран от #32

    20:21 26.03.2026

  • 22 Хаха

    12 2 Отговор
    Двамата смешника! Единият “точен бях с парите”, другият се тръшка по площадите ! Наградата е депутат на държавна заплатка !

    20:34 26.03.2026

  • 23 Българин

    10 4 Отговор
    Жълтопаветните майкопродавци искат служебна победа, основана на "ала-бала с машините"!
    Но Пеевски и ДПС с ГЕРБ няма да го допуснат и ще защитят народа!

    20:34 26.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Чики-Рики

    4 1 Отговор
    Велислав Величков се казва! Иначе, така е! Прави са!

    20:51 26.03.2026

  • 27 ТВзрител

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Браво на служебното правителство!":

    Всяка сутрен обет вечервсе дават Борисов и Пеевски по всички канали на телевизията Аз я гася защото все едни и също тапунгири които не знам какво право са завършели /Може би при Гоша Тъпото им е предавал/ Освен за гл прокорор друго не знаят

    21:11 26.03.2026

  • 28 Майора

    8 1 Отговор
    Честни избори с НПО на Сорос и Партия Петрохан , овладели цялата власт в страната , със свое МВР и свои началник служби не става! Жалки сте псевдодемократи!

    Коментиран от #30

    21:11 26.03.2026

  • 29 ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Oня с коня":

    Да не мислиш, че държа да сме на едно мнение? Вие мненията си ги вадите от г...

    21:15 26.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ти за нормален ли се броиш?

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Промяна":

    1. Нормалните хора спазват пунктуацията, защото без нея се губи смисъла на написаното!
    2. Нормалните хора не пишат коментарите си с главни букви, защото това се приема за неуравновесеност!
    3. Нормалните хора зачитат правото на избор на другите и не им натрапват своето мнение!

    Изброих ти 3 признака, че се държиш ненормално!🥱

    Коментиран от #39

    21:31 26.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Шизофреник

    3 0 Отговор
    Когато демострантите замеряха с камъни и бутилки и после ги задържха МВР беше лошо полицаите убийжи. Сега мъкнат катонагнета зафържани неизвдстно защо и вядят списъци каквото и да означават, тези АДВОКАтИ единиятбот които е предстявител на частната фирма Правосъдие А всеки хвалят практики които преди наричХа тормоз и насилие и полицейщина. Тук трябва др Гълъбова

    21:35 26.03.2026

  • 34 Горски

    6 0 Отговор
    Стига глупости.. г-н бях точен с парите се чуди как да замаже скандала.. С какво толкова си зает през деня, че чак в 22 часа да намериш време да ходиш там? Аре по-сериозно! ​Кой е дежурният офицер, разпоредил вдигането на бариерата за личния автомобил на Демерджиев след 22:00 часа? Влизането с кола в двора на ГДНП за „свидетели“ е абсолютно забранено по правилник. Има ли писмена заявка за достъп на конкретния регистрационен номер, подписана от началник на ГДНП? Защо „свидетелят“ Демерджиев не е преминал през задължителната проверка за оръжие и метал на входа за граждани? Ако е влязъл през „ВИП“ входа или с кола, това доказва, че не е бил там за разпит, а на политическа инструкция, ползвайки привилегии, които никой обикновен свидетел няма.

    21:39 26.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 !!!?

    1 4 Отговор
    За маргинализирането на Шиши и неговото "ново ночало" Главният Прокурор се оказва главният и.ф. "обединител" на Противоположностите - Мата Хари, Мистър Кеш, Копейкин и Кокорчо !
    Щом Главнят Прокурор бъде отстранен и Шиши падне в казана ведната ще започне самоизяждането между съзъклятниците !!!?

    22:08 26.03.2026

  • 37 А бе,

    5 0 Отговор
    Кой отдвамата беше точен с парите?

    22:22 26.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Ти за нормален ли се броиш?":

    А вие като какъв се смятате че ще определяте кой кой е А вие предполагам се смятате за нещо по така А на вас кой ви е казал че сте над мен например ИМА ГОЛЕМИ БУКВИ ПИША С ТЯХ А И ДА ВИПОПИТАМ ЗАЩО СЕ ХВАЩАТЕ ЗА МОИТЕ ГОЛЕМИ БУКВИ ПРЕЧАТ ВИ ЯВНО И ОЩЕ НЕЩО ВИЖТЕ КАКВИ ПОМИИ СЕ ДРАСКАТ ТУК ТОВА НИКАК НЕ ГО ВИЖДАТЕ

    22:51 26.03.2026

  • 40 Промяна

    5 1 Отговор

    До коментар #32 от "пфф":

    Аз изобщо не копнея за парламента хахахахах32 Гледайте себе си 32 Омразата ви която храните към Борисов е разрушителна за вас лично А щом толкова държите на тези направо съм потрес НЕ мога да повярвам че има толкова заблудени 2026 г

    22:56 26.03.2026

  • 41 604

    1 0 Отговор
    тоя петрохански сектант до скоро ни баламозваше че бил непартиен, дейбъибоклукъти

    01:04 27.03.2026

  • 42 Шеф

    0 0 Отговор
    Ориз в обилна мазнина !

    05:41 27.03.2026

  • 43 Рамбо

    1 0 Отговор
    Единия точен с парите другия на хранилка в ППедофилската секта.

    12:02 27.03.2026

  • 44 коментар

    0 0 Отговор
    А това, че това правителство е НЕЛЕГИТИМНО, няма значение .

    18:49 27.03.2026

