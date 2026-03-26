Инфлация, доходи и горива: Партиите с различни "рецепти" за справяне с цените
  Тема: Избори

Инфлация, доходи и горива: Партиите с различни "рецепти" за справяне с цените

26 Март, 2026 22:43 1 358 17

Гергана Алексова/БСП- Обединена левица/, Владислав Панев/ПП-ДБ/, Александър Пулев/"Прогресивна България"/, Цончо Ганев/"Възраждане"/, Румен Христов/ГЕРБ-СДС/ коментираха доходите и инфлацията в страната

Инфлация, доходи и горива: Партиите с различни "рецепти" за справяне с цените - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Инфлацията не е природно бедствие, за да си говорим, че тя пада. За да остават повече пари в гражданите, има мерки, които държавата трябва да вземе. Това е основното, което е заложено и в програмата ни - връщане на държавата в основни сектори, грижа за хората, за малкия и средния бизнес. Това каза водачът на "БСП-Обединена левица" в 28-и МИР в Търговище Гергана Алексова по време на първия от четирите предизборни дебата - "Доходи и инфлация" на Bulgaria ON AIR в предаването "Денят ON AIR".
По думите ѝ най-важното, което може в момента държавата да регулира, и чрез особения си управител в "Лукойл", е цената на горивата.
"По-ниска цена на горивата, по-ниски цени на хранителните продукти. Подоходната политика не трябва да бъде забравяне", настоя тя.

Според кандидата на ПП-ДБ, втори в 29-и МИР в Хасково и 4-и в листата в Пловдив Владислав Панев доходите в България могат да се увеличават с нарастването на конкурентоспособността на икономиката.

"Доходи през увеличение на заплатите на държавни чиновници означава по-голям дефицит. А дефицитът и по-големите държавни дългове означават по-висока инфлация", посочи Панев пред Bulgaria ON AIR.

Основният приоритет на "Прогресивна България" е силна социална държава със силна икономика, подчерта водачът на листата на "Прогресивна България" в 27-и и МИР в Стара Загора Александър Пулев.
"Всички мерки, които удрят бизнеса и подкрепят хеликоптерното разпределение на средства, изкуственото раздуване на социалните разходи - захранва инфлацията. ГЕРБ-СДС подкрепи бюджет, който беше удар към бизнеса. ПП-ДБ първи започнаха тази проинфлационна политика. БСП, "Възраждане" гледат безразборни увеличавания на социалните разходи. Ние разработихме мерки", коментира Пулев.

Според водача на листата на "Възраждане" в 23-и МИР в София и втори в Бургас Цончо Ганев първата мярка, която трябва да се направи е да започнат преговори за излизане от Еврозоната.

"Второ - предоговаряне на две от основните глави за нашето членство в ЕС - земеделие и енергетика. Приоритетно е вдигане на санкциите спрямо руската федерация", уточни Ганев.

Инфлацията не е само българско явление, изтъкна водачът на листата на ГЕРБ-СДС в 12-и МИР Монтана Румен Христов.

"Единственият начин за повишаване на доходите е повишаване на икономическия растеж. Нека да търсим консенсус за увеличаване на БВП", каза Христов.

Мерки срещу високите цени на горивата
"Предлагаме държавата да използва инструментите, които има, за да влияе на цените, таван на надценката на горивата и пакет от мерки. Държавата да застане до хората", заяви по време на дебата Алексова.

По думите на Панев държавата трябва да наблюдава пазара: "На първо време е важно намесата да бъде по отношение на ползването на обществен транспорт".

Пулев напомни за примерите в другите държави: "В България трябва явно да дефинираме социалната подкрепа да бъде насочена към най-уязвимите хора от домакинствата и бизнеса".

Ганев е на мнение, че европейските държави крепят 45 години просперитета си само и единствено на евтиния руски газ и петрол.

"Не се ли върнем към това, сме обречени", смята Ганев.

Христов заяви, че драстичната намеса на държавата не е за предпочитане: "Помощите трябва да бъдат таргетирани само за тези, които имат нужда".

Трябва ли да се меси държавата при храните и услугите
"Държавата не може да бъде наблюдател, трябва да се подпомогнат и земеделските производители", настоя Алексова.

"Трябват мерки към оранжерийното производство на зеленчуци", допълни от своя страна Панев.

Пулев изтъкна, че ролята на държавата трябва да е да работи към изграждане на ефективна среда към бизнеса.

Ганев посочи, че когато има скъпи доставки на газ, продукцията е скъпа - "тогава има 80% внос на хранителните стоки и това води до зависимост".

Държавата трябва да бъде наблюдател, регулатор и да създава условия за развитие на бизнеса, конкретизира Христов.

Инфлация, доходи и горива: Партиите с различни
Снимка: Bulgaria ON AIR


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДО СЕГА КЪДЕ БЛЯХТЕ БЕЕ???

    15 0 Отговор
    ДА СТЕ СЕ СПРАВИЛИ С НЕЩО????
    СЕГА ПРЕДИЗБОРНО СЕ СЕТИЛИ.

    22:54 26.03.2026

  • 2 Десен

    15 0 Отговор
    Българските политици са банда популисти.Борбата с високите цени е малка бюрокрация и регулация,което поражда силна конкуренция.Административни мерки измислени в канцеларии никога не работят.

    23:02 26.03.2026

  • 3 Мнение

    17 2 Отговор
    Доста повърхностно заглавие (както обикновено)!
    Изобщо не е "инфлация, доходи и горива", а е чуждопоклоннически слугинаж на евроатлантиците, антибългарски политики и крах на България (заради марионетките на шорош)!

    Когато се кланяш на урсулите, които закриват ЕС, инфлацията и кризата с горива и храни стават ежедневие!

    23:03 26.03.2026

  • 4 Сатана Z

    15 0 Отговор
    Само Лама Калушев липсва в студиото да ги оправи тия мазни оядени типове и застреля в главата един по един като на Петрохан.

    23:05 26.03.2026

  • 5 Ани

    4 3 Отговор
    Аз съм остро срещу ППДБ, но в случая само изказването на Владислав Панев има смисъл. Всичко е много просто. Ако държавата вдигне заплатите на държавните чиновници, селянина който сее краставици, също ще вдигне цената. Вдигането на цените е вследствие безумната политика на ППДБ когато Асен Баба обеща да "даде на хората". Това че не е гей в никакъв случай не го прави финансист. А нощните светулки в триъгълника на валстта са просто алчни и не толкова умни колкото си мислят.

    Коментиран от #6

    23:07 26.03.2026

  • 6 Нищо не си разбрала

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Ани":

    Панев хвърля кукичка на алчните чиновници от държавния и общински апарат за да гласуват за ППедофилска България.С парите на данъкоплатците прави ППдерастка политика.

    23:16 26.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Кифла от Люлин

    7 0 Отговор
    Дремем по сфетофарите в жипа, сега че одим пеш

    23:22 26.03.2026

  • 9 Избори!

    6 0 Отговор
    На есен пак с песен.

    23:24 26.03.2026

  • 10 Пране на пари

    5 0 Отговор
    Инфлация, доходи и горива: Партиите с различни "рецепти" за справяне с цените:
    Рецепта ГЕРБ: Отиваш в тоалетна на летището - плащаш.
    Рецепта БСП: Отиваш в тоалетна на гарата - плащаш.
    Рецепта СДС: Отиваш в тоалетна на автогарата - плащаш.
    Рецепта ПП-ДБ: Отиваш на село в тоалетната на баба - не плащаш.
    Рецепта ДПС: Отиваш в тоалетна в Турция - не плащаш.
    Рецепта ИТН: Отиваш в тоалетна по време на концерт - плащаш и пееш.
    Рецепта Възраждане: Отиваш в тоалетна, няма значение в коя - плащаш и от запек не можеш да се ....

    23:24 26.03.2026

  • 11 На партий

    6 0 Отговор
    Те нейм пука за донорите 😂👍

    23:41 26.03.2026

  • 12 Факт

    7 0 Отговор
    Всицки партии са за Калуково

    23:42 26.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 каквото и да "предлагат"

    5 0 Отговор
    крайния резултат винаги е един и същ грабежи и пълна разруха във всичко!

    00:20 27.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Парите !

    4 0 Отговор
    Парите !


    Как ще Ги Откраднат ?

    Като Останат !

    У Гражданите ?

    00:56 27.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

