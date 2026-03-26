Инфлация, доходи и горива: Партиите с различни "рецепти" за справяне с цените:

Инфлацията не е природно бедствие, за да си говорим, че тя пада. За да остават повече пари в гражданите, има мерки, които държавата трябва да вземе. Това е основното, което е заложено и в програмата ни - връщане на държавата в основни сектори, грижа за хората, за малкия и средния бизнес. Това каза водачът на "БСП-Обединена левица" в 28-и МИР в Търговище Гергана Алексова по време на първия от четирите предизборни дебата - "Доходи и инфлация" на Bulgaria ON AIR в предаването "Денят ON AIR".

По думите ѝ най-важното, което може в момента държавата да регулира, и чрез особения си управител в "Лукойл", е цената на горивата.

"По-ниска цена на горивата, по-ниски цени на хранителните продукти. Подоходната политика не трябва да бъде забравяне", настоя тя.

Според кандидата на ПП-ДБ, втори в 29-и МИР в Хасково и 4-и в листата в Пловдив Владислав Панев доходите в България могат да се увеличават с нарастването на конкурентоспособността на икономиката.

"Доходи през увеличение на заплатите на държавни чиновници означава по-голям дефицит. А дефицитът и по-големите държавни дългове означават по-висока инфлация", посочи Панев пред Bulgaria ON AIR.

Основният приоритет на "Прогресивна България" е силна социална държава със силна икономика, подчерта водачът на листата на "Прогресивна България" в 27-и и МИР в Стара Загора Александър Пулев.

"Всички мерки, които удрят бизнеса и подкрепят хеликоптерното разпределение на средства, изкуственото раздуване на социалните разходи - захранва инфлацията. ГЕРБ-СДС подкрепи бюджет, който беше удар към бизнеса. ПП-ДБ първи започнаха тази проинфлационна политика. БСП, "Възраждане" гледат безразборни увеличавания на социалните разходи. Ние разработихме мерки", коментира Пулев.

Според водача на листата на "Възраждане" в 23-и МИР в София и втори в Бургас Цончо Ганев първата мярка, която трябва да се направи е да започнат преговори за излизане от Еврозоната.

"Второ - предоговаряне на две от основните глави за нашето членство в ЕС - земеделие и енергетика. Приоритетно е вдигане на санкциите спрямо руската федерация", уточни Ганев.

Инфлацията не е само българско явление, изтъкна водачът на листата на ГЕРБ-СДС в 12-и МИР Монтана Румен Христов.

"Единственият начин за повишаване на доходите е повишаване на икономическия растеж. Нека да търсим консенсус за увеличаване на БВП", каза Христов.

Мерки срещу високите цени на горивата

"Предлагаме държавата да използва инструментите, които има, за да влияе на цените, таван на надценката на горивата и пакет от мерки. Държавата да застане до хората", заяви по време на дебата Алексова.

По думите на Панев държавата трябва да наблюдава пазара: "На първо време е важно намесата да бъде по отношение на ползването на обществен транспорт".

Пулев напомни за примерите в другите държави: "В България трябва явно да дефинираме социалната подкрепа да бъде насочена към най-уязвимите хора от домакинствата и бизнеса".

Ганев е на мнение, че европейските държави крепят 45 години просперитета си само и единствено на евтиния руски газ и петрол.

"Не се ли върнем към това, сме обречени", смята Ганев.

Христов заяви, че драстичната намеса на държавата не е за предпочитане: "Помощите трябва да бъдат таргетирани само за тези, които имат нужда".

Трябва ли да се меси държавата при храните и услугите

"Държавата не може да бъде наблюдател, трябва да се подпомогнат и земеделските производители", настоя Алексова.

"Трябват мерки към оранжерийното производство на зеленчуци", допълни от своя страна Панев.

Пулев изтъкна, че ролята на държавата трябва да е да работи към изграждане на ефективна среда към бизнеса.

Ганев посочи, че когато има скъпи доставки на газ, продукцията е скъпа - "тогава има 80% внос на хранителните стоки и това води до зависимост".

Държавата трябва да бъде наблюдател, регулатор и да създава условия за развитие на бизнеса, конкретизира Христов.

