Преизбраха председателката на Съвета на ректорите на висшите училища проф. д-р Миглена Темелкова за втори мандат

27 Март, 2026 08:36 1 331 6

Проф. д-р Миглена Темелкова е избрана с 29 гласа, а за проф. Красимир Петров гласовете са били 18

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Досегашният председател на Съвета на ректорите на висшите училища в България проф. д-р Миглена Темелкова - ректор на Висшето училище по телекомуникации и пощи, е преизбрана за втори мандат за председател на Съвета на ректорите. Решението е взето днес на Общото отчетно-изборно събрание на Съвета на ректорите на висшите училища в България, което се cъстоя в аула „Максима“ на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“.

Номинирани за председател на Съвета на ректорите бяха досегашният председател проф. д-р Миглена Темелкова - ректор на Висшето училище по телекомуникации и пощи, и проф. Красимир Петков - ректор на Националната спортна академия „Васил Левски". Проф. Темелкова е предложена за втори мандат от 14 университета, а проф. Петков е номиниран от пет висши училища.

Проф. д-р Миглена Темелкова е избрана с 29 гласа, а за проф. Красимир Петров гласовете са били 18.

„Надявам се колегите ми да са чули, че и в следващия ми мандат няма да деля университетите по видове и категории, няма да ги деля между държавни и частни, няма да ги деля на малки и големи, няма да ги деля на граждански и военни, на широкопрофилни и на специализирани. Отношението, което имам, и което съм прокарвала до момента по ключови теми, преподкрепи доверието на колегите ми. Това е и моделът за финансиране, който въпреки призивите ни, почти две години да бъде преосмислен, ние продължаваме всяка година с поставления да го кърпим. От този модел произтичат и високите такси за студентите в платено обучение и това също беше един от приоритетите, които заложих в програмата си. Преосмисляне и на статута на ректорите, на Съвета на ректорите, беше друг приоритет. Създаване на национално реферирана база - собствен български Scopus, който да трасира пътя между българската наука и глобалното научно пространство, е друг приоритет, който бях заложила в програмата си. Отношението към частните университети и създаването на среда, която не е изкривена от действащите сега модели за финасиране също беше един от приоритетите, които заложих", каза пред журналисти проф. Темелкова.

Моите позиции отдавна са известни и винаги съм ги отстоявала. Това е вторият ми двегодишен мандат като председател на Съвета на ректорите, поясни проф. д-р Миглена Темелкова.

От Съвета на ректорите съобщиха преди дни, че двадесет ректори са в надпреварата за шест места в Управителния съвет на сдружението. За членове на Контролния съвет са предложени петима кандидати, а за членове на Етичната комисия - седем, като и двата органа на Съвета на ректорите са съставени от по трима членове на сдружението.

Съветът на ректорите на висшите училища обединява ръководствата на всички български университети с различни полета на обучение и научни дейности. На всеки две години чрез пряко тайно гласуване съветът избира свой председател за не повече от два последователни мандата, който по право е и председател на Управителния съвет. В дневния ред на заседанието бяха включени: избор на председател на Общото събрание, избор на Мандатна и Изборна комисия, отчетен доклад на председателя на Съвета на ректорите за дейността на сдружението от 13 март 2024 г. до 26 март 2026 г., финансов отчет, приемане на бюджет на сдружението за 2026 г., избор на председател на Съвета на ректорите, избор на Управителен съвет, на Контролен съвет и на Етична комисия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дедо Флашко

    9 1 Отговор
    Ура,другари!

    08:43 27.03.2026

  • 2 патент

    9 0 Отговор
    Висшето училище по телекомуникации/телета в репликации/ и пощи в дълги снежни нощи,

    08:48 27.03.2026

  • 3 Диалектната пощаджийка

    8 0 Отговор
    и тя с висшу… явно Стоян още и се радва……

    Коментиран от #4

    09:01 27.03.2026

  • 4 Сила

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Диалектната пощаджийка":

    Дедото с паметника у двора ли , у двора на фисшуту му забавление ....!!?

    09:45 27.03.2026

  • 5 Файърфлай

    1 0 Отговор
    Този ВУЗ още при соца беше флагмана на науката ! Учеха се и продължават да се учат предимно СРУ-та,а те са много важни за народното стопанство !

    10:47 27.03.2026

  • 6 Мдада...

    0 0 Отговор
    Пак ли тая на Делянчо. Малките ВУ-та се обединиха, щото ги е шубе, а тя ги манипулира добре.

    11:00 27.03.2026

