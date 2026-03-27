Вигенин: Корупцията вече ще се наказва по един и същи начин в целия ЕС

„Корупцията вече ще се наказва по един и същи начин в целия ЕС. Няма да останат безнаказани нито отделни лица, нито големи икономически интереси.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин. Позицията си изрази като член на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) след като Европейският парламент прие на първо четене първата европейска директива за борба с корупцията.

„С тази директива въвеждаме общи правила за целия Европейски съюз, така че корупцията да се предотвратява, разследва и наказва по-ефективно навсякъде в ЕС“, разясни Вигенин.

Документът е част от по-широките усилия на Съюза за укрепване на върховенството на правото и създаване на единен стандарт в борбата с корупцията във всички държави членки. Директивата цели да преодолее съществуващите различия в националните законодателства, които често затрудняват разследването и наказването на трансгранични корупционни практики, както и да осигури по-ефективна координация между европейските и националните институции. Приемането ѝ е важна стъпка към по-голяма прозрачност, отчетност и защита на обществения интерес в рамките на ЕС.

За първи път на европейско ниво се въвеждат единни дефиниции на корупционните престъпления. Това означава, че подкупите, присвояването на средства, търговията с влияние, възпрепятстването на правосъдието и незаконното обогатяване ще бъдат третирани по един и същи начин във всички държави членки. Директивата предвижда и значително по-строги санкции. „За физическите лица това означава ефективни присъди, глоби, отстраняване от публични длъжности и забрана за участие в обществени поръчки. За компаниите - сериозни финансови санкции, включително глоби, обвързани с оборота им“, подчерта Вигенин.

По инициатива на социалистите се засилва и сътрудничеството между националните органи и европейските институции. „Засилваме координацията с Европейската прокуратура, OLAF и Европол, за да бъде борбата с корупцията по-ефективна и на трансгранично ниво“, посочи евродепутатът.

Вигенин акцентира, че директивата не се изчерпва само с наказателни мерки. „Борбата с корупцията не е само въпрос на санкции. Въвеждаме и силни превантивни механизми: задължителни национални стратегии, повече прозрачност, публичност на данните и защита на подаващите сигнали“, заяви той.

Държавите членки ще разполагат със срок от 24 месеца, за да въведат новите правила в националното си законодателство.

