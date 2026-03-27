Антон Кутев: Контролираният и купеният вот в България се равнява на не повече от 200 000 гласа.

Макар различни по своето съдържание, “коалиция” и “концесия” не са думи, които плашат кандидата за народен представител от “Прогресивна България” Антон Кутев.
“Аз съм човек, който е бил против концесиите. Тоест, срещу вида, в който те съществуват тук. Дали сега ме плашат? Не. Бих казал, че концесиите могат да бъдат добри, стига да се правят като хората. За коалицията - по същия начин. Не е въпросът в думите и в това дали ще има концесии и коалиции, макар че са съвсем различни по съдържание, въпросът е в това как се правят. Ако се направят, както трябва, с въпросния национален държавен български интерес, тогава те са напълно възможни. Не съм съгласен, че държавата е лош стопанин и смятам, че може тя да управлява добре”, каза той в интервю за “Лице в лице”.
“При разпадащия се в момента световен ред, при опитите функцията на ООН да бъде дублирана, ние трябва да отстояваме българския интерес на първо място. Ясно е, че сме членове на НАТО и на ЕС - това в никакъв случай не е нито случайно, нито маловажно”, коментира още Кутев.
Той изчисли, че контролираният и купеният вот в България се равнява на не повече от 200 000 гласа, което никак не е малко при ниска избирателна активност. Затова и призова хората да гласуват и да “изтрият” ефекта на изборната търговия.
Антон Кутев подчерта, че от “Прогресивна България” няма никакво намерение да заменя сегашната олигархия с друга. Според него, те са и единствените, които могат да внесат промяна в статуквото.
1 600 000 държавни чантаджии
19:53 27.03.2026
2 Багира
19:53 27.03.2026
3 Боко праните гащи
19:53 27.03.2026
4 Кутю
19:55 27.03.2026
5 Гост
19:55 27.03.2026
6 Гост
Коментиран от #39
19:56 27.03.2026
7 джаба блеефски
19:57 27.03.2026
8 оня с питон.я
19:58 27.03.2026
9 Хамелеонски
19:58 27.03.2026
10 50 евро и едно Прасе
19:59 27.03.2026
11 дцясок
20:02 27.03.2026
12 ФАКТ
20:03 27.03.2026
13 Факт
20:07 27.03.2026
15 Валентин Кардамски
Това беше ясно заявена посока.
Програма, в която изкуственият интелект беше изведен като водещ икономически приоритет, бизнесът – като национална кауза, а „борбата с олигархията“ остана без имена. И следване на партньорите. Ясно е кои са. Може ли да има съмнение?
Човекът бе между редовете.
Там и ще си остане.
Сиреч – поредната дясна програма на поредната дясна партия.
Десните, както винаги, гледат на българския народ като на удобна обслужваща маса, която не бива да задава въпроси. Народът се усеща едва когато отвори празния си хладилник, защото от телевизора му обясняват колко добре живее.
Очаквано, тази демонстрация на Радев затвори вратата за много хора с леви и центристки разбирания. За сметка на това десните изпаднаха в еуфория. Те бяха във възторг и от Борисов, и от Кирил Петков. Сега и от Радев. Нормално – разпознават реализиране на очакванията си в него.
20:12 27.03.2026
16 Учудващо запознат
20:13 27.03.2026
17 Въпрос
Коментиран от #22, #38
20:13 27.03.2026
18 121 депутати
Коментиран от #29
20:15 27.03.2026
19 Чики-Рики
20:17 27.03.2026
20 Няма държава
20:17 27.03.2026
21 нннн
Частичните местни избори наскоро в Пазарджик друг процент показаха. (?)
20:20 27.03.2026
22 бгполитик
До коментар #17 от "Въпрос":защото преди да влезнем в еврозоната вдигнахме цените на всичко двойно и тройно и нямаше инфлация и после като влязохме в еврозоната цените станаха в евро а заплатите на половина и никой нищо не каза!
20:25 27.03.2026
23 20 евро
20:27 27.03.2026
24 Прав е но Слави ще ви откаже
Коментиран от #34, #37
20:29 27.03.2026
25 Анджо
20:31 27.03.2026
26 Знайко
20:31 27.03.2026
27 Здрасти
20:34 27.03.2026
28 Е , малко ли са?
20:37 27.03.2026
29 Знайко
До коментар #18 от "121 депутати":Депутатите са следствие от това какви са избирателите, няма как 80% невежи, корумпирани, крадливи ... избиратели да си изберат по-малко от 190 корупционери, мошеници и некадърници... от общо 240. Проблема са бг избирателите, бг депутатите са просто следствие, а не причина.
Коментиран от #30
20:43 27.03.2026
30 А може ли
До коментар #29 от "Знайко":от 6 куци магарета да избереш жребец?
Коментиран от #40
20:48 27.03.2026
31 Еми толкова
20:49 27.03.2026
32 Майора
20:50 27.03.2026
33 Политици...
20:51 27.03.2026
34 слауца най мразения в България
До коментар #24 от "Прав е но Слави ще ви откаже":Няма вече какво да загуби? Най мразеното нищожество е вече в страната и явно вече и не се крие че е подлогата и машата на свиня пеев. На последно място с под 1% ,2 седмици народа преди да изрита правителството на грабежа и мафията славуца най мразен написа " мразете ме,вашата омраза ме зарежда и прави щастлив" . Очакваше още 3 години и 1 месец да е на софрата. И както каза Лена Бориславова - "този омразен на всички екземпляр може да е долен ,продажен ,лукав ,безроден но е хитър. При правителството на Кирил Петков за 5 месеца нямаше никакви протести, при "сглобката" за 9 месеца само зърнопроизводителите протестираха за субсидии никой друг и си мислеше и при тяхното управление с Пеевски и ГЕРБ ще си управляват и крадат безметежно но народа ги помете безмилостно и този най мразен индивид остана като прикован на дивана си"...и е права затова ..
20:55 27.03.2026
35 Морски
20:56 27.03.2026
36 Казанлъшкия
20:58 27.03.2026
37 Зулуса преди 50 минути с нова публикация
До коментар #24 от "Прав е но Слави ще ви откаже":За Йотова и оставката й...сигурно след малко и тук ще го публикуват
20:59 27.03.2026
38 Някой
До коментар #17 от "Въпрос":Не "партиите" купуват гласове, а хората(кандидатите).
Истината е, че кандидати от всички "партии" купуват гласове, дори на партии, които официално са силно против купуването на гласове. Ако се приеме това, което предлагате, всички партии ще получат забрана за участие в избори. И няма да има за кой да гласуваме. Но сте прав, че хора, улични в купуване на гласове трябва да получават забрана да са кандидат депутати.
В изборният закон няма забрана хора осъдени за изборни фалшификации да са членове на изборни комисии. Според мен такива хора освен, че трябва да имат забрана да са членове на изборни комисии. Трябва да получават и най-малко 10 години забрана да гласуват, трябва да им се отнема правото на глас.
Аз знам за случай преди години за кандидат за депутат от една партия, на който майка му беше активистка едновременно на други две партии ДПС и БСП. И на избори му купи 150 гласа на пенсионерки.
21:02 27.03.2026
39 Ще видим
До коментар #6 от "Гост":Колко българския Путин ще вкара в парламента депутати Решетников да ли ще успее Като гледам залите все пенсионери Да ли ще одържат да плащат за БОТАШ ЩОМ ОТСЕГА почнаха да се оплакват за купен вотИма нещо гнило
21:03 27.03.2026
40 Знайко
До коментар #30 от "А може ли":Овцете не ги интересува овчаря дали ще е седнал върху магаре или върху жребец, овцете винаги вървят където каже овчаря.
"Какво ти разбира свиня от кладенчова вода."
21:10 27.03.2026
41 Абсурдистан
21:44 27.03.2026
42 Малко
21:45 27.03.2026
43 Каруцар
То и затова само 200 000 ще отидат да гласуват за вас!
22:13 27.03.2026
44 Ветеран
.
22:38 27.03.2026