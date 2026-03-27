Антон Кутев: Контролираният и купеният вот в България се равнява на не повече от 200 000 гласа

27 Март, 2026 19:51 1 560 44

  • антон кутев-
  • избори

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Макар различни по своето съдържание, “коалиция” и “концесия” не са думи, които плашат кандидата за народен представител от “Прогресивна България” Антон Кутев.

“Аз съм човек, който е бил против концесиите. Тоест, срещу вида, в който те съществуват тук. Дали сега ме плашат? Не. Бих казал, че концесиите могат да бъдат добри, стига да се правят като хората. За коалицията - по същия начин. Не е въпросът в думите и в това дали ще има концесии и коалиции, макар че са съвсем различни по съдържание, въпросът е в това как се правят. Ако се направят, както трябва, с въпросния национален държавен български интерес, тогава те са напълно възможни. Не съм съгласен, че държавата е лош стопанин и смятам, че може тя да управлява добре”, каза той в интервю за “Лице в лице”.

“При разпадащия се в момента световен ред, при опитите функцията на ООН да бъде дублирана, ние трябва да отстояваме българския интерес на първо място. Ясно е, че сме членове на НАТО и на ЕС - това в никакъв случай не е нито случайно, нито маловажно”, коментира още Кутев.

Той изчисли, че контролираният и купеният вот в България се равнява на не повече от 200 000 гласа, което никак не е малко при ниска избирателна активност. Затова и призова хората да гласуват и да “изтрият” ефекта на изборната търговия.

Антон Кутев подчерта, че от “Прогресивна България” няма никакво намерение да заменя сегашната олигархия с друга. Според него, те са и единствените, които могат да внесат промяна в статуквото.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 600 000 държавни чантаджии

    14 19 Отговор
    ще гласуват за Резидента!

    19:53 27.03.2026

  • 2 Багира

    22 10 Отговор
    Днес купих едно кило кайма, а вътре смлени кокали сигурно е от незаконните кланици на Прасето Еевски.

    19:53 27.03.2026

  • 3 Боко праните гащи

    18 6 Отговор
    Овчи народ

    19:53 27.03.2026

  • 4 Кутю

    17 5 Отговор
    е плямпало, обгрижвано от мисирите

    19:55 27.03.2026

  • 5 Гост

    17 3 Отговор
    При изборите 2024 г. 200 000 гласа - НАЙ-МАЛКО 20 ДЕПУТАТА В ПАРЛАМАТА!

    19:55 27.03.2026

  • 6 Гост

    22 4 Отговор
    Малкото ДПС - ИТН лаят по команда и изпълняват поръчки на господаря им Делян.

    Коментиран от #39

    19:56 27.03.2026

  • 7 джаба блеефски

    12 1 Отговор
    повечко е а и вече с бою даваме по 100 ойро на сиган

    19:57 27.03.2026

  • 8 оня с питон.я

    5 7 Отговор
    Ше правите сглобка с фашиститте и Бойко. То е ясно и на децата.

    19:58 27.03.2026

  • 9 Хамелеонски

    5 8 Отговор
    говорителя на Президентска Бутафория обявява добрите думи "коалиция" с шарлатаните и "концесия" на икономиката.

    19:58 27.03.2026

  • 10 50 евро и едно Прасе

    7 6 Отговор
    Пеевски дава по фалшиви 50 евро банкноти или месо на циганите.

    19:59 27.03.2026

  • 11 дцясок

    16 11 Отговор
    Кога ще вкарате в затвора разбойниците от ГЕРБ и другата свиня??? Колко време след изборите???Това искаме да чуем. Точен график и кога ще напълнят затворите. Да се спре с тая безнаказаност. И парите ги няма и няма извършител вече 36 г. До кога. Има ги заснети как изнасят милиардите с чували от банката а още е на свобода циганина от ГЕРБ банкя??? За бедните българи пари няма, ама храни бандера фашистите в Украйна. Кога ще влязат в затвора??? Слава на Господ Иисус Христос изборите са близо. Искаме да знаем сроковете.

    20:02 27.03.2026

  • 12 ФАКТ

    5 5 Отговор
    Малко лие 200 000 българин да се наричам първа г а до с т е за мене не сте наро а мъ р ш а

    20:03 27.03.2026

  • 13 Факт

    7 8 Отговор
    Горе-долу толкова са пепеде расите.

    20:07 27.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Валентин Кардамски

    9 2 Отговор
    Пращането на Антон Кутев от щаба на „Прогресивна България“ в бТВ беше опит да се замаже неприятният гаф на президента Радев с представянето на програмата. Само че това не беше гаф.
    Това беше ясно заявена посока.
    Програма, в която изкуственият интелект беше изведен като водещ икономически приоритет, бизнесът – като национална кауза, а „борбата с олигархията“ остана без имена. И следване на партньорите. Ясно е кои са. Може ли да има съмнение?
    Човекът бе между редовете.
    Там и ще си остане.
    Сиреч – поредната дясна програма на поредната дясна партия.
    Десните, както винаги, гледат на българския народ като на удобна обслужваща маса, която не бива да задава въпроси. Народът се усеща едва когато отвори празния си хладилник, защото от телевизора му обясняват колко добре живее.
    Очаквано, тази демонстрация на Радев затвори вратата за много хора с леви и центристки разбирания. За сметка на това десните изпаднаха в еуфория. Те бяха във възторг и от Борисов, и от Кирил Петков. Сега и от Радев. Нормално – разпознават реализиране на очакванията си в него.

    20:12 27.03.2026

  • 16 Учудващо запознат

    9 0 Отговор
    е Кутев....

    20:13 27.03.2026

  • 17 Въпрос

    16 1 Отговор
    Защо "партии" които са заловени да търгуват гласове продължават да съществуват и дори да дремят в парламента???

    Коментиран от #22, #38

    20:13 27.03.2026

  • 18 121 депутати

    8 3 Отговор
    шарлатани 1 + шарлатани 2

    Коментиран от #29

    20:15 27.03.2026

  • 19 Чики-Рики

    5 6 Отговор
    Малко ли са?!100000 за Буци, толкова и за Шиши, другите са им твърд електорат! Такава е истината! Гладът е по-силен от тока!Със 100 евро за глас в Кърджали, клетите,, гласоподаватели,, ще си оправят някои сметки в кварталната бакалия и после, всичко отначало! Обаче,и Винету доволен и индианците и те!

    20:17 27.03.2026

  • 20 Няма държава

    5 1 Отговор
    с престъпление,, купуване и продаване"!

    20:17 27.03.2026

  • 21 нннн

    5 2 Отговор
    Т.е. купеният и контролиран вот е 10% според неговите сметки.
    Частичните местни избори наскоро в Пазарджик друг процент показаха. (?)

    20:20 27.03.2026

  • 22 бгполитик

    6 3 Отговор

    До коментар #17 от "Въпрос":

    защото преди да влезнем в еврозоната вдигнахме цените на всичко двойно и тройно и нямаше инфлация и после като влязохме в еврозоната цените станаха в евро а заплатите на половина и никой нищо не каза!

    20:25 27.03.2026

  • 23 20 евро

    4 0 Отговор
    ми дават да прогресирам и да си купя дизел!

    20:27 27.03.2026

  • 24 Прав е но Слави ще ви откаже

    4 4 Отговор
    Извънредно изявление на лидера на ИТН Слави Трифонов. Незабавно поиска оставката на изпълняващия длъжноста президент Йотова и да бъде назначен служебен президент от парламента и Радев и коалицията му "Прогресивна България" да се откажат от участие. ИТН настоява за извънредно свикване на парламента и както заяви Трифонов "сме подкрепени от колегите от ГЕРБ".

    Коментиран от #34, #37

    20:29 27.03.2026

  • 25 Анджо

    11 0 Отговор
    Тоя да каже как БСП купуваха гласове и от кой се научиха и другите партии.

    20:31 27.03.2026

  • 26 Знайко

    7 3 Отговор
    Кутев нищо не разбира, всички чиновници са контролиран вот, това, са, над 500 000 "калинки" и полицаи и още 500 000 гласа са двете малцинства. Които ги изнудват с дърва за огрев, със социални помощи от БЧК, със сто еврови банкноти... Общо около 30% е купен и контролиран вот. И това не е от сега, това е от 35 години, през 1990-те години безобразията ги правеха БСП заедно с ДПС. Сега ги правят ГЕРБ заедно с ДПС-Пеевски.

    20:31 27.03.2026

  • 27 Здрасти

    1 1 Отговор
    Ф чофката

    20:34 27.03.2026

  • 28 Е , малко ли са?

    4 3 Отговор
    Точно стигат да прокарат Герб в парламента , за да ни краде. А и гласове се купуват по необходимост по места.

    20:37 27.03.2026

  • 29 Знайко

    3 3 Отговор

    До коментар #18 от "121 депутати":

    Депутатите са следствие от това какви са избирателите, няма как 80% невежи, корумпирани, крадливи ... избиратели да си изберат по-малко от 190 корупционери, мошеници и некадърници... от общо 240. Проблема са бг избирателите, бг депутатите са просто следствие, а не причина.

    Коментиран от #30

    20:43 27.03.2026

  • 30 А може ли

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Знайко":

    от 6 куци магарета да избереш жребец?

    Коментиран от #40

    20:48 27.03.2026

  • 31 Еми толкова

    2 0 Отговор
    200к комина и сметката излиза

    20:49 27.03.2026

  • 32 Майора

    7 0 Отговор
    Ало Кутев , май бързо забрави какво правеше в Силистра! И за каква борба с олигархията говориш след като сте подкрепени от най големите и подсъдими олигарси начело с Черепа , Бобокови , Вълканов и сие! А да не говорим за мистър Кеш , “Бях точен с парите..!”и останалите бивши хора от ДС и бивши комунисти!

    20:50 27.03.2026

  • 33 Политици...

    4 0 Отговор
    ...всите.....как да ги обича човек ;) .

    20:51 27.03.2026

  • 34 слауца най мразения в България

    5 1 Отговор

    До коментар #24 от "Прав е но Слави ще ви откаже":

    Няма вече какво да загуби? Най мразеното нищожество е вече в страната и явно вече и не се крие че е подлогата и машата на свиня пеев. На последно място с под 1% ,2 седмици народа преди да изрита правителството на грабежа и мафията славуца най мразен написа " мразете ме,вашата омраза ме зарежда и прави щастлив" . Очакваше още 3 години и 1 месец да е на софрата. И както каза Лена Бориславова - "този омразен на всички екземпляр може да е долен ,продажен ,лукав ,безроден но е хитър. При правителството на Кирил Петков за 5 месеца нямаше никакви протести, при "сглобката" за 9 месеца само зърнопроизводителите протестираха за субсидии никой друг и си мислеше и при тяхното управление с Пеевски и ГЕРБ ще си управляват и крадат безметежно но народа ги помете безмилостно и този най мразен индивид остана като прикован на дивана си"...и е права затова ..

    20:55 27.03.2026

  • 35 Морски

    6 0 Отговор
    Тоя какви ги говори! 200 000 гласа само в Бургаска и Варненска област се купуват!

    20:56 27.03.2026

  • 36 Казанлъшкия

    3 2 Отговор
    По-скоро един милион ( ГЕРБ, Шиши, ИТН, МЕЧ).

    20:58 27.03.2026

  • 37 Зулуса преди 50 минути с нова публикация

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Прав е но Слави ще ви откаже":

    За Йотова и оставката й...сигурно след малко и тук ще го публикуват

    20:59 27.03.2026

  • 38 Някой

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Въпрос":

    Не "партиите" купуват гласове, а хората(кандидатите).
    Истината е, че кандидати от всички "партии" купуват гласове, дори на партии, които официално са силно против купуването на гласове. Ако се приеме това, което предлагате, всички партии ще получат забрана за участие в избори. И няма да има за кой да гласуваме. Но сте прав, че хора, улични в купуване на гласове трябва да получават забрана да са кандидат депутати.

    В изборният закон няма забрана хора осъдени за изборни фалшификации да са членове на изборни комисии. Според мен такива хора освен, че трябва да имат забрана да са членове на изборни комисии. Трябва да получават и най-малко 10 години забрана да гласуват, трябва да им се отнема правото на глас.

    Аз знам за случай преди години за кандидат за депутат от една партия, на който майка му беше активистка едновременно на други две партии ДПС и БСП. И на избори му купи 150 гласа на пенсионерки.

    21:02 27.03.2026

  • 39 Ще видим

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    Колко българския Путин ще вкара в парламента депутати Решетников да ли ще успее Като гледам залите все пенсионери Да ли ще одържат да плащат за БОТАШ ЩОМ ОТСЕГА почнаха да се оплакват за купен вотИма нещо гнило

    21:03 27.03.2026

  • 40 Знайко

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "А може ли":

    Овцете не ги интересува овчаря дали ще е седнал върху магаре или върху жребец, овцете винаги вървят където каже овчаря.


    "Какво ти разбира свиня от кладенчова вода."

    21:10 27.03.2026

  • 41 Абсурдистан

    2 0 Отговор
    Този плювалник знае ли колко пари са това! Тези безродници отново говорят безадресно, мъгляво и неясно, защото толкова могад да им родят мозъчетата. Тези ли ще променят България към по-добрж???

    21:44 27.03.2026

  • 42 Малко

    3 0 Отговор
    ли ти се виждат бе антончо?!

    21:45 27.03.2026

  • 43 Каруцар

    2 0 Отговор
    Антон Кутев: Контролираният и купеният вот в България се равнява на не повече от 200 000 гласа.

    То и затова само 200 000 ще отидат да гласуват за вас!

    22:13 27.03.2026

  • 44 Ветеран

    1 0 Отговор
    Контролираният и корпоративен вот,според мен е много повече от 200 000. Проблемът е че, освен твърдите електорални ядра, много рядко хората гласуват по свободна воля. Дори сега ,колкото и голям да е протестния вот не вярвам да имаме повече от 40% гласували.
    .

    22:38 27.03.2026

