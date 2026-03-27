Антон Кутев: Контролираният и купеният вот в България се равнява на не повече от 200 000 гласа.

Макар различни по своето съдържание, “коалиция” и “концесия” не са думи, които плашат кандидата за народен представител от “Прогресивна България” Антон Кутев.

“Аз съм човек, който е бил против концесиите. Тоест, срещу вида, в който те съществуват тук. Дали сега ме плашат? Не. Бих казал, че концесиите могат да бъдат добри, стига да се правят като хората. За коалицията - по същия начин. Не е въпросът в думите и в това дали ще има концесии и коалиции, макар че са съвсем различни по съдържание, въпросът е в това как се правят. Ако се направят, както трябва, с въпросния национален държавен български интерес, тогава те са напълно възможни. Не съм съгласен, че държавата е лош стопанин и смятам, че може тя да управлява добре”, каза той в интервю за “Лице в лице”.

“При разпадащия се в момента световен ред, при опитите функцията на ООН да бъде дублирана, ние трябва да отстояваме българския интерес на първо място. Ясно е, че сме членове на НАТО и на ЕС - това в никакъв случай не е нито случайно, нито маловажно”, коментира още Кутев.

Той изчисли, че контролираният и купеният вот в България се равнява на не повече от 200 000 гласа, което никак не е малко при ниска избирателна активност. Затова и призова хората да гласуват и да “изтрият” ефекта на изборната търговия.

Антон Кутев подчерта, че от “Прогресивна България” няма никакво намерение да заменя сегашната олигархия с друга. Според него, те са и единствените, които могат да внесат промяна в статуквото.