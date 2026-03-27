Икономист: Държавата откликна на исканията на бизнеса, но въпросът е откъде ще даде тези пари

27 Март, 2026 23:31

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„В голяма степен държавата откликна на исканията на бизнеса, но за мен винаги въпросът е бил откъде ще даде тези пари, защото държавата не създава стойност, тя преразпределя брутния вътрешен продукт. Много е важно тези разходи, които сега ще отидат за покрепа на бизнеса, откъде ще бъдат финансирани и по какъв начин“. Това коментира в ефира на БТВ икономистът Никола Филипов за новите мерки, които правителството тази вечер обяви.

Той посочи, че не е изненадан от исканията на ресторантите и туристическия сектор, но според него те са изключително нелогични и неправилни.

"Все пак бизнесът трябва да поеме своята отговорност към икономиката", посочи експертът и допълни, че е твърдо против намаляването на ДДС-ставката към момента.

Според него дори войната да спре сега, ще продължим и следващите седмици и месеци да плащаме цената на това, което се случва от края.

"Икономиката не е бърз процес, всяка една промяна отнема време. Може би, около месец-месец и половина, да не кажа и два месеца, ще отнеме на цените да се нормализират", коментира Никола Филипов.

Според него заплатите в публичния сектор трябва да бъдат моментално замразени.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е как

    16 0 Отговор
    Откъде прасето има милиарди.

    23:33 27.03.2026

  • 2 Я по сериозно!

    18 0 Отговор
    "Държавата откликна на исканията на бизнеса, но въпросът е откъде ще даде тези пари"

    Е как откъде? Нали ние сме държавата, естествено от нашите пари. Всичките пари с които разполагат управляващите не са техни защото те и стотика не са внесли през живота си в общия кюп, но за сметка на това цял живот богато се облажват от там. Много по богато от тези дето цял живот внасят.

    23:38 27.03.2026

  • 3 Ами от кредити и ще затъваме в глупост

    17 1 Отговор
    И така докато стигнем братска Гърция,
    чиито външен дълг надхвърля 300 млрд.евро
    и никога няма да бъде погасен, защото
    Гърция вече разпродаде активите си, собствеността си
    на чужди държави. И Гърция е държава на картата само.
    Паричките й ги дава ЕЦБ според законите, които приема.

    И с България така - дълг срещу собственост и после
    на картата ще се мъдри името България без българско.
    РЕАЛНОСТТА БРАТО, какво не е ясно тук!

    Вместо най-простото и умно нещо да се направи -
    да се махнат не щастните санкции срещу Русия
    и да си захранваме най-готината рафинерия на Балканите
    нашата Нефтохим с най-евтиното гориво и да си живеем
    ние българите в благоденствие и спокойствие.

    Кой не дава на българите да живеем щастлив живот?!

    Коментиран от #6

    23:40 27.03.2026

  • 4 мдаааа

    9 0 Отговор
    Как - Откъде ... От нашите , бе ...

    23:42 27.03.2026

  • 5 Таласъм

    7 3 Отговор
    Запасявайте се с храни и медикаменти докато ги има по магазините и могат да се купят с пари.Прибирайте се на село и хващайте мотиките.Голям КР се задава

    23:44 27.03.2026

  • 6 Глюпости ,

    11 3 Отговор

    До коментар #3 от "Ами от кредити и ще затъваме в глупост":

    От вчера в "бедна Гърция" , МРБ е 1200 Евра ... Иди ги гони , бедняците ..

    23:46 27.03.2026

  • 7 Горски

    7 0 Отговор
    Шарлатаните завладяха Държавата чрез Държавна сигурност Бягайте млади Българи в чужбина!

    Коментиран от #11

    23:50 27.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 604

    7 0 Отговор
    е как от къде от данъците на работещите или от заемчето което пак те ще връщат....

    23:55 27.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Данко Харсъзина

    6 0 Отговор
    Ще вземе от беднотията. От къде другаде? Обичайното.

    00:27 28.03.2026

  • 18 Поръчай

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Горския ,":

    си газ за 1000 шекела.

    00:32 28.03.2026

  • 19 Пустиня(к)

    7 0 Отговор
    От толко икономист, брат, у таа клета България, сичките сме цъфнале и връзале. Само акъл дават, дет не чини пет пари. Те ти го ефекта. Ма иначе си зимат заплати, кат ония, другите клатикyрци по бюрата.

    01:03 28.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Емо

    5 0 Отговор
    А тъй като за мен, обикновения човек няма никаква подкрепа от държавата, като кризисна мярка аз спирам да плащам глоби, данъци, ГТП и други безсмислени разходи.

    01:18 28.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Гост

    3 0 Отговор
    Държавата остана глуха за нуждите на хората. Откликна само на бизнеса и ще му плати с парите на населението.

    08:25 28.03.2026

  • 30 Гост

    3 0 Отговор
    Мярката за 20€ няма да стигне до хората. Условията са такива, че да не стане.

    Коментиран от #33

    08:26 28.03.2026

  • 31 Гост

    3 0 Отговор
    На бизнеса му се раздават милиони безусловно.
    Политиците са лобисти на бизнеса.

    08:27 28.03.2026

  • 32 Гост

    3 0 Отговор
    Министрите теглят милиарди заеми, раздават ги на бизнеса, а ние връщаме вноските.

    08:29 28.03.2026

  • 33 Изненадващо малко

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Гост":

    Подадени молби за въпросните 20 евро.Очакваше се над милион желаещи да се втурнат към помощите

    08:45 28.03.2026

  • 34 Тити

    0 0 Отговор
    Ама няма проблем на дойната крава народа че им вдигнем данъците още такси.

    11:25 28.03.2026

