Цветелина Пенкова ще води едни от най-важните енергийни преговори в ЕС

Цветелина Пенкова ще води едни от най-важните енергийни преговори в ЕС

28 Март, 2026 09:33 1 410

Пенкова поема една от най-значимите роли в европейската енергийна политика

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Докато в България дебатът за цената на тока обикновено се свежда до въпроса кой произвежда повече и кой носи вина за поскъпването, в Европейския парламент вече се води далеч по-важният разговор: как електроенергията да достига навреме, в достатъчно количество и на ниска цена. Именно в този момент българският евродепутат Цветелина Пенкова поема една от най-значимите роли в европейската енергийна политика, след като беше избрана за основен преговарящ на Европейския парламент по Регламента за трансевропейската енергийна инфраструктура - TEN-E.

Това не е просто пореден технически текст от Брюксел. Регламентът ще определя как ЕС планира, координира и подкрепя развитието на енергийната си инфраструктура. Пенкова подчерта, че „за България залогът е пряк, по-добра свързаност, по-предвидими цени и по-силна позиция в общия европейски енергиен пазар“.

Големият акцент в работата на Пенкова е ясен: проблемът не е само в производството. „В много случаи електроенергия има, но тя не може да достигне навреме и в достатъчно количество до отделни пазари заради ограничения в мрежата и недостатъчна свързаност между държавите“, уточни евродепутатът. Или казано по-просто, има ток, но няма достатъчно „енергийни магистрали“, по които той да стигне бързо, сигурно и на разумна цена.

Точно тук е и уязвимото място на България и Югоизточна Европа. Регионът от години страда от ограничен трансграничен капацитет, недоразвити връзки и мрежови затруднения. Така дори когато в Европа има по-евтина електроенергия, тя не винаги може да достигне до нашия пазар. Резултатът е по-висока и по-непредвидима цена както за домакинствата, така и за индустрията.

След избора си за основен преговарящ Пенкова започна координация с ключовите институции и енергийни дружества в България, за да защити ясно националните и регионалните приоритети в предстоящите европейски преговори.

Пенкова проведе работна среща със служебния министър на енергетиката Трайчо Трайков, заместник-министър Ива Петрова и експерти от Министерството на енергетиката. Обсъдени бяха приоритетите на България и региона и начинът, по който новият регламент може да се превърне в реален инструмент за модернизация на електропреносната инфраструктура.

На среща с Кирил Георгиев, изпълнителен директор на Електроенергийния системен оператор, фокусът беше поставен върху „тесните места“ в електропреносната мрежа, развитието на трансграничните връзки и ускоряването на инвестициите в инфраструктура. Само така потребителите и индустрията ще могат да разчитат на по-предвидими цени.

Друг ключов въпрос в подготвителната работа е съхранението на енергия. В разговор с експерти от Националната електрическа компания и с изпълнителния директор Георги Добрев Пенкова поставя акцент върху ролята на помпено-акумулаторните водноелектрически централи. „ПАВЕЦ-ите трябва задължително да влязат в обхвата на Регламента за трансевропейската енергийна инфраструктура, защото са критични за съхранението, гъвкавостта и сигурността на електроенергийната система‘, уточни Пенкова.

Темата излиза отвъд цените и пазарната логика. В среща с литовския министър на енергетиката Жигимантас Вайчюнас Пенкова поставя и въпроса за сигурността на критичната енергийна инфраструктура. В условията на нарастващи геополитически рискове Европа вече не може да мисли за енергетиката само като за пазар. Тя трябва да мисли за нея като за стратегическа инфраструктура - такава, която трябва не само да се развива, но и да се защитава, с резервни мощности и капацитет за реакция при кризи.

Именно затова изборът на Цветелина Пенкова за основен преговарящ по TEN-E има голямо значение. „България има шанс да бъде не просто наблюдател, а фактор в правилата, които ще определят как Европа ще гарантира своята енергийна свързаност, сигурност и конкурентоспособност“, сподели Пенкова.

Ако досега спорът у нас твърде често започваше и свършваше с въпроса колко ток произвеждаме, то новият европейски дебат поставя по-съществения въпрос: как тази енергия да стига навреме, сигурно и на достъпна цена до хората и индустрията. Именно там днес е истинската битка. И именно там България вече има свой глас.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/

