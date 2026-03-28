Трайчо Трайков: Мерките на кабинета заради Близкия изток целят да се ограничи инфлацията

28 Март, 2026 11:41 751 23

Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Мерките, които правителството определи във връзка с кризата в Близкия изток, целят с ограничените ресурси да се ограничи инфлацията и да се подпомогнат най-уязвимите групи. Това каза служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков в „Събуди се” по "Нова телевизия".

Ако няма горива, тогава се разчита на резервите, които всяка страна трябва да подържа за 90-дневен период, посочи той. "Затова, когато се говори да се освободят всички горива от резерва, за да се повлияе на цените, страните са предпазливи, защото не това е смисълът на този резерв”, каза още той. Трайков допълни, че горива има, но проблемът е в цената. Тя е такава заради физическите ограничения и логистиката. Трайков каза, че горивата в Европа са най-евтините.

Трайков обясни, че най-добре работят временните и таргетирани мерки. Също така беше категоричен, че намаляването на ДДС от 20% на 9% за ресторантьорите не стои на дневен ред пред кабинета.

Във връзка със сметките за ток Трайков каза, че е получил информация за всички направени проверки.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    14 13 Отговор
    20 млн за хората а за Обиколката на Италия 110 млн.

    Коментиран от #9

    11:43 28.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    12 11 Отговор
    От тези 100 млн в джоба на Бойко Борисов директно 50 млн чрез Юнион Ивкони.

    11:44 28.03.2026

  • 3 малко истински факти

    11 2 Отговор
    Трайко , чафчица ти е пийнала черепната кутия , да гасиш инфлация с пари при пазарна икономика, е все едно да наливаш масло в огъня бе умньо.

    11:48 28.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ъпсурд

    12 2 Отговор
    Изтрещели либерасти и нищо повече сте вие , за какъв свободен пазар и икономика говорите , като наливате пари като отявлени комунисти в нищото .

    11:51 28.03.2026

  • 6 Питане

    4 1 Отговор
    Между този и материала за АПИ 400 души ли са прочели това дето е написано по между им ??? 😂😂😂😭😭😭😂😂😂

    11:53 28.03.2026

  • 7 с един куршум два заека

    6 2 Отговор
    Подкрепа с 20 евра за най-уязвимите групи, които и без това считат , че като гласуват за някоя партия й правят услуга и тя следва да заплаща за услугата, а щом предварително е заплатено.... по списък (за нуждаещи се) и с кеш (20е) - полицейски аргументи

    12:03 28.03.2026

  • 8 сенки от минало правителство

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Сраммее":

    Само за 4. Корнелия не даваше нито патрон за Украйна (който не е платен от европейския фонд в подкрепа за Украйна) и след това пестене на патрони, приходите от военните доставки бяха рекордни в икономиката и за бюджета. Може да се срамуваш от по-високи приходи от износ на оръжие като убеден пацифист , а в същност само убеден путинист.

    12:06 28.03.2026

  • 9 Ей черпак

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Много си гламав бе мойто момче. Мислиш че като се навеждаш на депутатите си нещо друго, не си, същия непрокопсаник си оставаш. Един лаладжия, и нищо повече.

    12:07 28.03.2026

  • 10 Предизборни мерки

    6 0 Отговор
    А после ?

    12:12 28.03.2026

  • 11 непротестиращ

    9 2 Отговор
    Трайчо, вие сте незаконни! Трети ден "националните телевизии" БНТ, БТВ и Нова тв, оглушително мълчат за НЕЗАКОННИЯ премиер Гюров, а телевизия Европа е спряна! Не помня такава цензура, даже и в най-мрачните дни на прехода!

    12:16 28.03.2026

  • 12 облажен преди изборите от пъпъдебейския

    5 1 Отговор
    Бладаря ви трайчивци за подкупа за гориво от 20 евро.Ще гласувам за вас.

    12:20 28.03.2026

  • 13 От юрошита

    4 1 Отговор
    инфлацията и надписаните киловатчасове с умните електромери, където самите производители пишат, че параметрите на умните ел. могат контактно и безконтактно да се променят, кой ще ни спаси. Повишението декември 2025 на ток с 12%, вода кой ще ги спре? Обвързването на МРЗ със здравни, кой ще ги спре? Приравняване цени един лев едно евро, кой ще ги спре. Минала година 16 лв. килограм агнешка, тази 32 лв. килограм? А сградна инсталация, отменена 2 пъти от ВАС и от ЕС. 70% от българите дали ходят по кръчми и на почивки? Освен бюджетниците с по 15 000 евро заплати, общинарите, кметовете, депутатите или 650 000 създаващи фалшива илюзия за богаство, по Малдиви, Халкидики, доскоро Дубай? 3000 евро за костюми на бюджетници, годишно. Това ли ви е "голямата помощ"? Намаляйте ги тези заплати на бюджетниците, редуцирайте ги с 80%. Заплати на депутати увеличение на всеки 3 месеца, малко им 20 - 30000 лв., не плащат осигуровки, безлатни шофьори и бензин, безплатни жилища и безплатни ток, вода, парно. Безплатно лечение.

    13:11 28.03.2026

  • 14 Цанко

    2 0 Отговор
    Противно излъчване и Изказ

    13:28 28.03.2026

  • 15 Да ти кажа

    1 2 Отговор
    Една стра държавния резерв е за година.
    Благодаря на премиерката която го сподели
    Една държава с високи данъци отива към забавяне на икономиката и висока инфлация. 9 процента има един континент. Но ние ще държим високо ДДС ???
    Това ГЕРБ през кризата намали ДДС за да може ДА ПОМОГНЕ
    ГЕРБ ПОМОГНАХА И С 25 стотинки на литър
    Но някой не помнят този момент
    За това си спомнят момент с шистов газ и
    Момента в болниците с донеси чаршави и завивки и пари и храна
    Като кутия с бонбони и парите в нея за по евтино тези системи много са добре ама не България.
    Връщане на БГ ЛЕВ И СИСТЕМАТА НИ.НАМАЛЯВАНЕ ДДС НА 9%. ОТВАРЯНЕ ЗА ДОСТАВКИ ОТ РУСИЯ ЗА НЕФТ ГАЗ
    ЕТО ПИТАНЕ АКО ЕДИН ТАКЕР НОСИ ПЕЧАЛБА $32 милиона чиста печалба колко танкера ни трябва да си оправим бюджета. 50 ТАНКЕРА са около $2 милиарда долара
    Само за сведение покана за развитие дето всички се молят на Европа е $1 милиард долара.
    И ТО ТРЯБВА ДА СИ ЗАТВОРИМ ПРОЙЗВОДСТВЕНИТЕ МОЩНОСТИ ЗА ДА ПОЛУЧИМ $1 МИЛИАРД ПОДАЯНИЯ И ТО ГИ ПОЛУЧАВАМЕ ОТ 5 години.

    13:41 28.03.2026

  • 16 ДрайвингПлежър

    3 2 Отговор
    Интересна работа Трайчо... щото аз мерки не виждам а само инфлация!

    13:43 28.03.2026

  • 17 ПП, ДБ за мерки Кризи

    2 2 Отговор
    бяха и то след много остра съпротива, но всички тези мерки паднаха, включително и 9% ДДС, парно. Но не може да се теглят заеми, за да се плащат текущи разходи и увеличават изкуствено доходи и пенсии, както Василев от ПП, ДБ иска, накрая винаги кръчмарят в лицето на МВФ, ЕЦБ и ЕК, Тройката си взима до шушка парите с лихвите и материалните активи. После искаш, не искаш шистов газ ще се добива в цялата Територия, защото материален актив земя, няма да е наша. Най-симпатичен ми е Асен Василев, но вероятно ще гласувам за Клисаров или Миленов. Човек не може да се простира извън чергата си, и да живее със заеми. Първата крачка към МИЗЕРИЯТА е ЗАЕМЪТ.

    13:55 28.03.2026

  • 18 Да ти кажа

    1 1 Отговор
    Една страна – държавният ѝ резерв покрива разходите за около една година, а не за 3 месеца, както е в България. Благодаря на премиерката, която го сподели.

    Факт: Фискалният резерв служи като буфер за кризи, ликвидност и стабилност на валутата.

    Една държава с високи данъци обикновено върви към забавяне на икономическия растеж и натиск върху инфлацията. Високото ДДС намалява потреблението – а то е основен двигател на БВП.

    В някои държави ДДС за основни стоки е около 9%, а ние ще продължим да държим високи нива?

    По време на кризата ГЕРБ намали ДДС, за да подкрепи икономиката. Това е класическа антициклична мярка – намаляване на данъци при криза.

    ГЕРБ помогна и с компенсация от 25 стотинки на литър гориво – директна подкрепа за домакинствата. Всеки, който зареждаше дизел или бензин, получаваше тази отстъпка. Това беше решение на правителството на ГЕРБ и г-н Бойко Борисов.

    Но някои не помнят този момент. За сметка на това се връщат към отдавна отхвърлени идеи като шистовия газ – тема, повдигана от представители на ГЕРБ.

    Вместо да се говори за реални проекти като газов хъб „Балкан“, разширяването на газохранилището „Чирен“, газовата свързаност на България и участието в LNG терминала в Александруполис, се лансират решения, които връщат назад.

    Други дори стигат дотам да внушават, че „безплатното лечение“ е по-евтино за хората, но това води директно до практики от 90-те години – в болниците: „донеси чаршафи, завивки, пари и храна“.

    Да не

    14:24 28.03.2026

  • 19 Само да ти кажа

    1 1 Отговор
    Да не говорим, че се стигна до идеи да не се плаща дори потребителската такса в болниците. Потребителската такса е практика, която съществува в много държави и подпомага финансирането на здравната система.

    Здравната каса е изграждана с години по модели от западни системи, включително с клинични пътеки и принципи, вдъхновени от структури като „син кръст/син щит“ в САЩ, с участие на международни и български експерти.

    Премахването на тези механизми води до недофинансиране и неефективност в публичния сектор.

    Като „кутия с бонбони“ с пари вътре – това води до увеличаване на корупцията. Такива практики може да съществуват в сивата икономика, но не са модел за модерна държава.

    Извод: Силната икономика се гради с устойчиви финанси, разумни данъци и работещи институции, а не с връщане назад, краткосрочни решения и високо данъчно натоварване.

    14:25 28.03.2026

  • 20 Само да ти кажа

    1 0 Отговор
  • 22 Кресна

    1 0 Отговор
    Паметен мъж и една пристрастна и напориста без много ум уж журналистка.Голям контраст.
    За съжаление такива като него няма да намерят място в нов кабинет на новите спасители.
    Знаят колко ви е пипето,колко ви е образованитео и природната злоба , и че трудно запаметявата камо ли да мислите и така ви манипулират.

    15:58 28.03.2026

  • 23 Ъпсурд

    1 0 Отговор
    Вие сте банда некадърни комунисти, които искат да при пазарна икономика да организират евтина комунистическа пропаганда с дребни стотинки и нищо повече , радеви шарлатанджии такива .

    18:05 28.03.2026

