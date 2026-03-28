Трайчо Трайков: Мерките на кабинета заради Близкия изток целят да се ограничи инфлацията

Мерките, които правителството определи във връзка с кризата в Близкия изток, целят с ограничените ресурси да се ограничи инфлацията и да се подпомогнат най-уязвимите групи. Това каза служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков в „Събуди се” по "Нова телевизия".
Ако няма горива, тогава се разчита на резервите, които всяка страна трябва да подържа за 90-дневен период, посочи той. "Затова, когато се говори да се освободят всички горива от резерва, за да се повлияе на цените, страните са предпазливи, защото не това е смисълът на този резерв”, каза още той. Трайков допълни, че горива има, но проблемът е в цената. Тя е такава заради физическите ограничения и логистиката. Трайков каза, че горивата в Европа са най-евтините.
Трайков обясни, че най-добре работят временните и таргетирани мерки. Също така беше категоричен, че намаляването на ДДС от 20% на 9% за ресторантьорите не стои на дневен ред пред кабинета.
Във връзка със сметките за ток Трайков каза, че е получил информация за всички направени проверки.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #9
11:43 28.03.2026
2 Последния Софиянец
11:44 28.03.2026
3 малко истински факти
11:48 28.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ъпсурд
11:51 28.03.2026
6 Питане
11:53 28.03.2026
7 с един куршум два заека
12:03 28.03.2026
8 сенки от минало правителство
До коментар #4 от "Сраммее":Само за 4. Корнелия не даваше нито патрон за Украйна (който не е платен от европейския фонд в подкрепа за Украйна) и след това пестене на патрони, приходите от военните доставки бяха рекордни в икономиката и за бюджета. Може да се срамуваш от по-високи приходи от износ на оръжие като убеден пацифист , а в същност само убеден путинист.
12:06 28.03.2026
9 Ей черпак
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Много си гламав бе мойто момче. Мислиш че като се навеждаш на депутатите си нещо друго, не си, същия непрокопсаник си оставаш. Един лаладжия, и нищо повече.
12:07 28.03.2026
10 Предизборни мерки
12:12 28.03.2026
11 непротестиращ
12:16 28.03.2026
12 облажен преди изборите от пъпъдебейския
12:20 28.03.2026
13 От юрошита
13:11 28.03.2026
14 Цанко
13:28 28.03.2026
15 Да ти кажа
Благодаря на премиерката която го сподели
Една държава с високи данъци отива към забавяне на икономиката и висока инфлация. 9 процента има един континент. Но ние ще държим високо ДДС ???
Това ГЕРБ през кризата намали ДДС за да може ДА ПОМОГНЕ
ГЕРБ ПОМОГНАХА И С 25 стотинки на литър
Но някой не помнят този момент
За това си спомнят момент с шистов газ и
Момента в болниците с донеси чаршави и завивки и пари и храна
Като кутия с бонбони и парите в нея за по евтино тези системи много са добре ама не България.
Връщане на БГ ЛЕВ И СИСТЕМАТА НИ.НАМАЛЯВАНЕ ДДС НА 9%. ОТВАРЯНЕ ЗА ДОСТАВКИ ОТ РУСИЯ ЗА НЕФТ ГАЗ
ЕТО ПИТАНЕ АКО ЕДИН ТАКЕР НОСИ ПЕЧАЛБА $32 милиона чиста печалба колко танкера ни трябва да си оправим бюджета. 50 ТАНКЕРА са около $2 милиарда долара
Само за сведение покана за развитие дето всички се молят на Европа е $1 милиард долара.
И ТО ТРЯБВА ДА СИ ЗАТВОРИМ ПРОЙЗВОДСТВЕНИТЕ МОЩНОСТИ ЗА ДА ПОЛУЧИМ $1 МИЛИАРД ПОДАЯНИЯ И ТО ГИ ПОЛУЧАВАМЕ ОТ 5 години.
13:41 28.03.2026
16 ДрайвингПлежър
13:43 28.03.2026
17 ПП, ДБ за мерки Кризи
13:55 28.03.2026
18 Да ти кажа
Факт: Фискалният резерв служи като буфер за кризи, ликвидност и стабилност на валутата.
Една държава с високи данъци обикновено върви към забавяне на икономическия растеж и натиск върху инфлацията. Високото ДДС намалява потреблението – а то е основен двигател на БВП.
В някои държави ДДС за основни стоки е около 9%, а ние ще продължим да държим високи нива?
По време на кризата ГЕРБ намали ДДС, за да подкрепи икономиката. Това е класическа антициклична мярка – намаляване на данъци при криза.
ГЕРБ помогна и с компенсация от 25 стотинки на литър гориво – директна подкрепа за домакинствата. Всеки, който зареждаше дизел или бензин, получаваше тази отстъпка. Това беше решение на правителството на ГЕРБ и г-н Бойко Борисов.
Но някои не помнят този момент. За сметка на това се връщат към отдавна отхвърлени идеи като шистовия газ – тема, повдигана от представители на ГЕРБ.
Вместо да се говори за реални проекти като газов хъб „Балкан“, разширяването на газохранилището „Чирен“, газовата свързаност на България и участието в LNG терминала в Александруполис, се лансират решения, които връщат назад.
Други дори стигат дотам да внушават, че „безплатното лечение“ е по-евтино за хората, но това води директно до практики от 90-те години – в болниците: „донеси чаршафи, завивки, пари и храна“.
Да не
14:24 28.03.2026
19 Само да ти кажа
Здравната каса е изграждана с години по модели от западни системи, включително с клинични пътеки и принципи, вдъхновени от структури като „син кръст/син щит“ в САЩ, с участие на международни и български експерти.
Премахването на тези механизми води до недофинансиране и неефективност в публичния сектор.
Като „кутия с бонбони“ с пари вътре – това води до увеличаване на корупцията. Такива практики може да съществуват в сивата икономика, но не са модел за модерна държава.
Извод: Силната икономика се гради с устойчиви финанси, разумни данъци и работещи институции, а не с връщане назад, краткосрочни решения и високо данъчно натоварване.
14:25 28.03.2026
20 Само да ти кажа
Факт: Фискалният резерв служи като буфер за кризи, ликвидност и стабилност на валутата.
Една държава с високи данъци обикновено върви към забавяне на икономическия растеж и натиск върху инфлацията. Високото ДДС намалява потреблението, а то е основен двигател на БВП.
В някои държави ДДС за основни стоки е около 9 процента, а ние ще продължим да държим високи нива?
По време на кризата ГЕРБ намали ДДС, за да подкрепи икономиката. Това е класическа антициклична мярка – намаляване на данъци при криза.
ГЕРБ помогна и с компенсация от 25 стотинки на литър гориво – директна подкрепа за домакинствата. Всеки, който зареждаше дизел или бензин, получаваше тази отстъпка. Това беше решение на правителството на ГЕРБ и г-н Бойко Борисов.
Но някои не помнят този момент. За сметка на това се връщат към отдавна отхвърлени идеи като шистовия газ – тема, повдигана от представители на ГЕРБ.
Вместо да се говори за реални проекти като газов хъб „Балкан“, разширяването на газохранилището „Чирен“, газовата свързаност на България и участието в LNG терминала в Александруполис, се лансират решения, които връщат назад.
Други дори стигат дотам да внушават, че безплатното лечение е по-евтино за хората, но това води директно до практики от 90-те години – в болниците: „донеси чаршафи, завивки, пари и храна“.
Д
14:37 28.03.2026
21 Само да ти кажа
Здравната каса е изграждана с години по модели от западни системи, включително с клинични пътеки и принципи, вдъхновени от структури като „син кръст/син щит“ в САЩ, с участие на международни и български експерти.
Премахването на тези механизми води до недофинансиране и неефективност в публичния сектор.
Като „кутия с бонбони“ с пари вътре – това води до увеличаване на корупцията. Такива практики може да съществуват в сивата икономика, но не са модел за модерна държава.
Ето и един конкретен пример за икономически потенциал: при търговия с руски нефт един танкер може да носи около 32 милиона долара чиста печалба. Това показва как правилните решения в енергетиката могат да генерират значителни приходи.
Да благодарим на сегашното правителство, че разреши дерогацията за доставка на нефт и газ от Русия, както и за осигуряването на части за АЕЦ „Белене“ и АЕЦ „Козлодуй“, които вече са поръчани. Това показва, че при навременни решения държавата може бързо да реагира и да развива стратегически енергийни проекти.
Извод: Силната икономика се гради с устойчиви финанси, разумни данъци и работещи институции, а не с връщане назад, краткосрочни решения и високо данъчно натоварване.
14:39 28.03.2026
22 Кресна
За съжаление такива като него няма да намерят място в нов кабинет на новите спасители.
Знаят колко ви е пипето,колко ви е образованитео и природната злоба , и че трудно запаметявата камо ли да мислите и така ви манипулират.
15:58 28.03.2026
23 Ъпсурд
18:05 28.03.2026